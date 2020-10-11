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Не варто спекулювати на темі макрофінансової допомоги ЄС: ми можемо точно говорити про перший транш у жовтні, - заступник голови ОП Жовква

Не варто спекулювати на темі макрофінансової допомоги ЄС: ми можемо точно говорити про перший транш у жовтні, - заступник голови ОП Жовква

Першого траншу макрофінансової допомоги Європейського Союзу ще не було надано жодній із країн-партнерів Східного партнерства, якому її було виділено, тому спекуляції навколо цього питання недоречні, наголошує заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Наскільки мені відомо, жодній із країн-партнерів Східного партнерства, яким було виділено макрофінансову допомогу, першого траншу ще не було надано. Тому не варто займатися спекуляціями і штучними прив'язками до будь-яких інших питань. Наскільки я знаю, діалог із МВФ плідний і він триває. Думаю, що в короткі терміни ми розраховуватимемо на виділення першого траншу макрофінансової допомоги. На мою думку, ми можемо точно говорити про жовтень", - сказав Жовква в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Заступник керівника Офісу президента зазначив, що на саміті Україна-ЄС 6 жовтня в Брюсселі окремих власних зауважень або побажань від керівництва ЄС у контексті макрофінансової допомоги не було.

Також читайте: На саміті Україна-ЄС у Зеленського не було поблажок: інститути Євросоюзу - це не якісь сентиментальні органи, - заступник голови ОП Жовква

"У Брюсселі ми говорили про макрофінансову допомогу, про безумовне виділення першого траншу в розмірі EUR600 млн. Нагадаю, що це справді має бути безумовним. Це вже другий транш залежить від певних зобов'язань, які на себе взяла Україна. Справді, є прив'язка до нашої активності у відносинах із МВФ. Ми говорили про те, що ми на постійному робочому зв'язку з європейським департаментом МВФ і місією МВФ. Тому коли останні питання, які вважаю більш технічними, буде знято, то ЄС нас чітко запевнив, що перший транш буде надано", - розповів Жовква.

кредит (3882) МВФ (3078) допомога (8483) Євросоюз (13767) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+15
а зачем ты агитировал за того, кто наёмного работника Ахметова назначил премьером ?
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11.10.2020 20:13 Відповісти
+13
назови один день, когда Порошенко работал шоколадником или закрой свой пердящий рот
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11.10.2020 20:27 Відповісти
+11
я не понимаю, что в твоей больной фантазии значит "правая рука" президента.

при Порошенко наёмный работник Ахметова не был премьером,

а благодаря тебе наёмный работник Ахметова стал премьером.

Зачем ты так сделал ?
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11.10.2020 20:19 Відповісти
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Вся судьба страны зависит от того дадут ли нам подачку в пару сот миллионов? Ето в то время когда мы платим Ахметову и КО десятки миллиардов дани. И долго мы так будем тянуть етот камень из колодца в котором нет воды?
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11.10.2020 20:11 Відповісти
а зачем ты агитировал за того, кто наёмного работника Ахметова назначил премьером ?
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11.10.2020 20:13 Відповісти
А зачем ты агитируешь за Петю, кто сделал Ахметова своей правой рукой?
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11.10.2020 20:16 Відповісти
Роди вже
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11.10.2020 20:17 Відповісти
я не понимаю, что в твоей больной фантазии значит "правая рука" президента.

при Порошенко наёмный работник Ахметова не был премьером,

а благодаря тебе наёмный работник Ахметова стал премьером.

Зачем ты так сделал ?
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11.10.2020 20:19 Відповісти
Это физдеж ,наглый и циничный ,а ты хитрожопый негодяй
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11.10.2020 20:42 Відповісти
Вони постійно когось мають на увазі!
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11.10.2020 20:16 Відповісти
Украину рвут грабители, предатели, трусы и приживалы - их паханы КРЕМЛЬ с МЕРТВЕЧУКОМ и ОЛИГАРХИ ...
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11.10.2020 20:29 Відповісти
Мертвечук не может вкинуть в избирательную урну 15 миллионов бюллетеней )))

Кремль тоже.

А кто же их вкидывает ?
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11.10.2020 20:31 Відповісти
предатели, трусы и приживалы
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11.10.2020 20:35 Відповісти
"Мудрий народ" , однака!!)))
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11.10.2020 20:36 Відповісти
Ахметов ощущает себя королём ещё с 90 ,он сын супер олигарха Кучмы (2 срока президенства из которых второй преступный на все 100%) этим всё сказано и многие всё это хорошо понимают,даже когда Кучма делил важный объект пополам ,между зятем (пинчом) и сыном(ахметом) всё было понятно раз и на всегда кто есть кто и у кого основные активы
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11.10.2020 20:34 Відповісти
То фигня, пеця главным переговорщиком по заложникам кума ***** сделал😮☝
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11.10.2020 20:51 Відповісти
освободили больше 3 тысяч, пока переговорщика не выгнал тот же Петя.

а без Пети сколько освободили ?
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11.10.2020 20:52 Відповісти
Соя а зачем он его туда назначал? И почему во времена патриота и торгового портнера пеци, кум ***** чувствовал себя не хуже чем при зелени? Обьясни соя, без теья никак? 😷
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11.10.2020 21:10 Відповісти
потому шо Петя неплохой кризис-менеджер и даже с такой мрази как медведчук смог выжать пользу. Вкурил бобек, так тоже бывает)
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11.10.2020 21:21 Відповісти
Угу вкурил. А какую пользу он выжал с кума *****, когда сделал его главным по заложникам? Обьясни соя, без тебя никак?😷
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11.10.2020 22:23 Відповісти
брехло, головною особою в групі по звільненню заручників на той час була Ірина Геращенко. Мертвечук був лише членом групи, і не більше того.
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11.10.2020 23:35 Відповісти
пояснюю для хворих на рахіт: мертвечука переговорщиком зробив не Порох, а твій *****. Тому він і представляв у Мінську не сторону України, а сторону "риспублік", а ще конкретніше - інтереси ***** лядіміра лядіміровіча. І не розуміти цього може тільки ватноголовий мудак.
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11.10.2020 22:35 Відповісти
Спочатку ти обираєш клоуна за президента, Потім задаєш такі питання.
Л- логіка.
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11.10.2020 20:16 Відповісти
назови один день, когда Порошенко работал шоколадником или закрой свой пердящий рот
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11.10.2020 20:27 Відповісти
он на этой организации работал шоколадником ?

какого числа какого месяца какого года ?
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11.10.2020 20:36 Відповісти
Незрозуміло ,де таки як ти беруться !!)))
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11.10.2020 20:44 Відповісти
У ПТУ Южного Бутово... А сюди він приходить на пиво і цигарки заробить... На Волині такі дебіли не народжуються...
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11.10.2020 21:01 Відповісти
Тут ще один ідіот, типу "Волинянина", з"явився... Тільки вже не "вата", а "косячий під "вишивату" - "Василь Петренко номерний"... Пам"ятаєш анекдот, що я вранці привів? Про Золоту Рибку"? Так він мене звинуватив у "неповазі до української нації", бо я написав анекдот про "п"яницю нетрадиційної орієнтації", українською мовою... Вже третю годину "на гімно сходить"...
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11.10.2020 22:19 Відповісти
Вот ты тупая рогуля- *мудрий нарит* , лей бетон ,распускай кур ,к клаве не подходи ...
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11.10.2020 20:46 Відповісти
так притиш голос і не кудахтай.
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11.10.2020 20:50 Відповісти
Це одне,з 73% -вого лохтората !!))
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11.10.2020 20:51 Відповісти
Шоколадник керує компанією шоколадною. Що тут не ясно?


Так може тоді він керівник ?
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11.10.2020 20:49 Відповісти
Зебіл, ти хоч розумієш який ти жалюгідний?
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11.10.2020 20:28 Відповісти
Ето же твой Парашенко в 2019 году подмахнул Ахметову Обленерго и увеличение *зеленых тарифов* в счет увеличение будущих мощностей которых на момент подписания даже небыло в проекте. Так что сейчас расхлебываем кашу что твой Параша наварил. Так же как твой Парашенко подписал меморандум обязывающий Украину в 2022 году вернуть коррупционный Техосмотр личных легковых автомобилей. Так что сначала себе вытрите жопу прежде чем кому то давать советы
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11.10.2020 20:22 Відповісти
Не стоит спекулировать на теме макрофинансовой помощи ЕС: мы можем точно говорить о первом транше в октябре, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 8022
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11.10.2020 20:27 Відповісти
Ты врёшь за деньги или по скудоумию ?
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11.10.2020 20:28 Відповісти
Он два в одном
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11.10.2020 21:07 Відповісти
Не "вся страна" а зеленая власть от этого зависит.
А платить дань Ахметову - такая твоя холопская доля
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11.10.2020 20:17 Відповісти
Эти пару сот миллионов ОПУ использует для имитации , пока сдадут власть Куму кремля...
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11.10.2020 20:25 Відповісти
Не стоит спекулировать на теме макрофинансовой помощи ЕС: мы можем точно говорить о первом транше в октябре, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 2744
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11.10.2020 20:39 Відповісти
дайте тому ЕС реквизиты, пусть сразу Суркису перечисляют.
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11.10.2020 20:12 Відповісти
- В договоре ваши банковские реквизиты верно указаны?
- Да, эти договора нам юристы составляли.
- А что такое "б\щ"?
- Банковский щёт!
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11.10.2020 20:20 Відповісти
Справді, в жовтні Євросоюз надасть перший транш - але не Україні. Скоріш за все - Грузії. Норвегії, Албанії, Ісландії... та немало таких нечленів... Україні слід зачекати, аж до виправлення "помилок в домашній роботі".
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11.10.2020 20:15 Відповісти
А зелена пліснява здатна виправити помилки ?? ))
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11.10.2020 20:28 Відповісти
А работать не пробовали?
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11.10.2020 20:16 Відповісти
Зачем давать транш Украине? Перечисляйте сразу Ахметову на офшорные счета в счет *зеленых тарифов*. Еще и мало будет.
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11.10.2020 20:17 Відповісти
зачем ты топил за того, кто наёмного работника Ахметова назначил премьером ?
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11.10.2020 20:22 Відповісти
Не стоит спекулировать на теме макрофинансовой помощи ЕС: мы можем точно говорить о первом транше в октябре, - замглавы ОП Жовква
Я те точно говорю, остру бритву навострю и обрею тебе наголо совсем! (с)
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11.10.2020 20:22 Відповісти
Жовтень , це зрозуміло !! Питання -Якого року??)))
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11.10.2020 20:30 Відповісти
...я не Автор этих пророчеств... *)
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11.10.2020 20:35 Відповісти
Послушала Лероса сегодня у Калныша . Кто-нибудь может ответить , правильно я понимаю - марафонский дерибан ЗЕлеными связан с договорнякомм с Мертветчуком на будущую коалицию с ним во имя прихода его к президентству в будущем и все простят это и Колям Котлетам и Комарницким ... т е ЗЕленые перед концом грабят с высшей скоростью ...
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11.10.2020 20:24 Відповісти
Турбо режим , однака!!))
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11.10.2020 20:31 Відповісти
Торг здесь не уместен (С)
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11.10.2020 20:27 Відповісти
Останный транш "зеленого недоумка"
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11.10.2020 20:30 Відповісти
Действительно, есть привязка к нашей активности в отношениях с МВФ. Мы говорили о том, что мы на постоянной рабочей связи с европейским департаментом МВФ и миссией МВФ. Поэтому когда последние вопросы, которые считаю более техническими, будут сняты, то ЕС нас четко заверил, что первый транш будет предоставлен", - рассказал Жовква...МВФ предупреждал"зелень" ,и делал привязку выделения траншей , к независимой деятельности НБУ и антикорупционных органов....но "зелень" решила их плдстраивать под себя и тут же сработала МВФ привязка- деньги стоп
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11.10.2020 20:38 Відповісти
Вимоги МВФ неприйнятні для зеленої плісняви !!!Вимогают незалежність НБУ та антікорупційних органів, як так , цеж святе !!)))
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11.10.2020 20:43 Відповісти
Да еще и кАлобеню привлечь за грабеж Привата и отмывание денег , а это вообще невозможно в зеленой банде
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11.10.2020 21:06 Відповісти
ЗЕ був в лондОні з пакетом АТБ і йому дали бабла. Ось і в ЄС звертайтесь з таким же пакетом.
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11.10.2020 20:43 Відповісти
Ребята зачем ругаетесь скажем так и просто Ахметов , Кучма, Фирташ , Беня и ещё несколько, плохие олигархи , Петя хороший, Зе будущий, всем хорошего вечера
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11.10.2020 20:50 Відповісти
Марні сподівання зеленої плесняви
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11.10.2020 20:50 Відповісти
Зараз усі питання зовнішньої політики ЗЕ вирішуює не МЗС, а Дермак та його новий відбілювач білизни ясновельможного - Жовква. А як старається!
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11.10.2020 20:58 Відповісти
Пророссийская хунта.
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12.10.2020 08:26 Відповісти
Не варто спекулювати на темі макрофінансової допомоги ЄС: ми можемо точно говорити про перший транш у жовтні, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 3238
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11.10.2020 21:06 Відповісти
Что это еще за говорящая Піхва Жовква появилась?
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11.10.2020 21:09 Відповісти
Свадьбы не будет,смказал Шурик и побежал спасать Кавказскую пленницу
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11.10.2020 21:17 Відповісти
Не варто спекулювати на темі макрофінансової допомоги ЄС: ми можемо точно говорити про перший транш у жовтні, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 1785
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11.10.2020 21:21 Відповісти
Як думаєте хто це?1.Конституційно закріпив Українську мову- державною мовою!2.Здійснилася 300 літня мрія Українців, щодо отримання ТОМОСУПЦУ! Українська держава, отримана самостійну церкву, яка стала незалежною від Росії!3. Відродив з нуля Українську армію із Українською символікою та традиціями!4.Вперше запровадив офіційне вітання в армії : "Слава Україні, Героям Слава"!5.Вперше запровадив святкування "Дня Захисника України" на св. Покрову, 14 жовтня- річницю створення УПА!6.Вперше визнав ОУН - УПА воюючою стороною і прирівняв їх до учасників бойових дій!То який ще націоналіст, зробив більше?А дехто ще щось про його колаборацію з Росією цвенькає, коли Кремль зробив все, щоб прибрати його з президентів?
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11.10.2020 21:24 Відповісти
Говорить-то можно, кто ж запретит?
Сейчас об октярбре, потом о декабре, потом о следующем сроке.
С таким диким прогрессом по всем фронтам нам разговоры только и остаются.
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11.10.2020 21:50 Відповісти
короче вывод такой ПРОСРАЛИ и заголовок такой же
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11.10.2020 22:17 Відповісти
Знову кредитування корупції і розвалу економіки. Це не допомога а кредит якій рогзікрадуть і виведуть в офшор, а борги залишаться і влада буде стояти струнко перед кредиторами, та виконувати всі їх забаганки і фантазії.
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12.10.2020 09:12 Відповісти
 
 