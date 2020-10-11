Не варто спекулювати на темі макрофінансової допомоги ЄС: ми можемо точно говорити про перший транш у жовтні, - заступник голови ОП Жовква
Першого траншу макрофінансової допомоги Європейського Союзу ще не було надано жодній із країн-партнерів Східного партнерства, якому її було виділено, тому спекуляції навколо цього питання недоречні, наголошує заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.
"Наскільки мені відомо, жодній із країн-партнерів Східного партнерства, яким було виділено макрофінансову допомогу, першого траншу ще не було надано. Тому не варто займатися спекуляціями і штучними прив'язками до будь-яких інших питань. Наскільки я знаю, діалог із МВФ плідний і він триває. Думаю, що в короткі терміни ми розраховуватимемо на виділення першого траншу макрофінансової допомоги. На мою думку, ми можемо точно говорити про жовтень", - сказав Жовква в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Заступник керівника Офісу президента зазначив, що на саміті Україна-ЄС 6 жовтня в Брюсселі окремих власних зауважень або побажань від керівництва ЄС у контексті макрофінансової допомоги не було.
"У Брюсселі ми говорили про макрофінансову допомогу, про безумовне виділення першого траншу в розмірі EUR600 млн. Нагадаю, що це справді має бути безумовним. Це вже другий транш залежить від певних зобов'язань, які на себе взяла Україна. Справді, є прив'язка до нашої активності у відносинах із МВФ. Ми говорили про те, що ми на постійному робочому зв'язку з європейським департаментом МВФ і місією МВФ. Тому коли останні питання, які вважаю більш технічними, буде знято, то ЄС нас чітко запевнив, що перший транш буде надано", - розповів Жовква.
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при Порошенко наёмный работник Ахметова не был премьером,
а благодаря тебе наёмный работник Ахметова стал премьером.
Зачем ты так сделал ?
Кремль тоже.
А кто же их вкидывает ?
а без Пети сколько освободили ?
Л- логіка.
какого числа какого месяца какого года ?
Так може тоді він керівник ?
А платить дань Ахметову - такая твоя холопская доля
- Да, эти договора нам юристы составляли.
- А что такое "б\щ"?
- Банковский щёт!
Я те точно говорю, остру бритву навострю и обрею тебе наголо совсем! (с)
ПіхваЖовква появилась?
Сейчас об октярбре, потом о декабре, потом о следующем сроке.
С таким диким прогрессом по всем фронтам нам разговоры только и остаются.