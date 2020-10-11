Держприкордонслужба повідомляє про черги на кордоні України з Польщею та Угорщиною: пропуску чекають близько 300 автомобілів
На кордоні України з Польщею та Угорщиною увечері 11 жовтня близько 300 автомобілів стоять в чергах.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон на сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією прикордонників, на кордоні з Польщею черги спостерігаються на пунктах пропуску "Грушів", "Шегині" та "Краківець", де очікують пропуск 25, 60 і 30 автомобілів відповідно.
Також складна ситуація зафіксована на кордоні з Угорщиною, де щонайменше 140 автомобілів чекають перетину кордону на пункті пропуску "Лужанка" і ще 30 стоять в черзі на "Тисі".
Топ коментарі
+3 Татьяна Лайф
показати весь коментар11.10.2020 20:36 Відповісти Посилання
+3 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар11.10.2020 21:14 Відповісти Посилання
+2 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар11.10.2020 20:27 Відповісти Посилання
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А тут епидемия и реальные мертвые люди.
И денег нет потому что раздерибанили на дорогах. Но вы почему-то в упор не замечаете связи между первым шагом и сегодня.
...ну вот, прохожу наш контроль, погранка и спрашивает: А Вы немец? А у вас внутренний паспорт Германии есть?
-- А як же ж! -- показываю...
Та горлає навкруги: Хлопці, дівчата -- біжить сюди -- я вам німецький паспорт покажу! *)