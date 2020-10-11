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Новини
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Держприкордонслужба повідомляє про черги на кордоні України з Польщею та Угорщиною: пропуску чекають близько 300 автомобілів

Держприкордонслужба повідомляє про черги на кордоні України з Польщею та Угорщиною: пропуску чекають близько 300 автомобілів

На кордоні України з Польщею та Угорщиною увечері 11 жовтня близько 300 автомобілів стоять в чергах.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон на сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією прикордонників, на кордоні з Польщею черги спостерігаються на пунктах пропуску "Грушів", "Шегині" та "Краківець", де очікують пропуск 25, 60 і 30 автомобілів відповідно.

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Також складна ситуація зафіксована на кордоні з Угорщиною, де щонайменше 140 автомобілів чекають перетину кордону на пункті пропуску "Лужанка" і ще 30 стоять в черзі на "Тисі".

Держприкордонслужба повідомляє про черги на кордоні України з Польщею та Угорщиною: пропуску чекають близько 300 автомобілів 01

Угорщина (2358) Держприкордонслужба ДПСУ (6196) кордон (4837) черга (227) Польща (8659)


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Топ коментарі
+3
Не лгите, причина в ковид, которого у нас актуально очень много. Ходите без масок в общественных местах дальше
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11.10.2020 20:36 Відповісти
+3
Смотри логику - сначала вы выбираете тупого шута с набором папиков. Папики за год розворовывают все шо можно и нельзя включая маски.
А тут епидемия и реальные мертвые люди.
И денег нет потому что раздерибанили на дорогах. Но вы почему-то в упор не замечаете связи между первым шагом и сегодня.
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11.10.2020 21:14 Відповісти
+2
безвізу походу краник. Поляки не пускають без посвідки на проживання або підтверженого виклику на роботу.
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11.10.2020 20:27 Відповісти
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безвізу походу краник. Поляки не пускають без посвідки на проживання або підтверженого виклику на роботу.
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11.10.2020 20:27 Відповісти
Не лгите, причина в ковид, которого у нас актуально очень много. Ходите без масок в общественных местах дальше
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11.10.2020 20:36 Відповісти
У нас актуально много тупых зебилов. А ковид и зеля єто уже следствие.
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11.10.2020 20:45 Відповісти
С логикой у вас проблемы
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11.10.2020 20:49 Відповісти
Скорее у вас с причинно-следственными связями
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11.10.2020 21:03 Відповісти
Смотри логику - сначала вы выбираете тупого шута с набором папиков. Папики за год розворовывают все шо можно и нельзя включая маски.
А тут епидемия и реальные мертвые люди.
И денег нет потому что раздерибанили на дорогах. Но вы почему-то в упор не замечаете связи между первым шагом и сегодня.
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11.10.2020 21:14 Відповісти
Нiмеччина та ПОльща вiд вчора посилили правила в'iзду та транзиту через своi краiни в зв'язку зі збільшенням хворих на Ковід
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11.10.2020 21:50 Відповісти
Кпп "Лужники"???? Кто это печатает?
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11.10.2020 20:46 Відповісти
Не "Лужники" а "Лужанка" - бухати припиняй!!!
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11.10.2020 20:48 Відповісти
Ти довбню, статтю прочитай до кінця!
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11.10.2020 20:50 Відповісти
он не читатель ,он писатель
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11.10.2020 20:52 Відповісти
не, реально транслейтом переклали Лужанка як Лужнікі)
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11.10.2020 20:53 Відповісти
Надземный переход рухнул на трассе, связывающей Москву и Санкт-Петербург
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11.10.2020 20:49 Відповісти
у лаптей каждый день что то рухается
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11.10.2020 20:50 Відповісти
...хы, в 1996, ехал в Бундес через Венгрию -- хату в Киеве продал, при бабле -- через Польшу опано было. На границе очередина с обеих сторон, но меня друган из Прокуратуры сопровождал -- продвинул мигом... ...да ещё и машинка на немецких табличках...

...ну вот, прохожу наш контроль, погранка и спрашивает: А Вы немец? А у вас внутренний паспорт Германии есть?
-- А як же ж! -- показываю...
Та горлає навкруги: Хлопці, дівчата -- біжить сюди -- я вам німецький паспорт покажу! *)
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11.10.2020 21:08 Відповісти
 
 