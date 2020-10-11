Держприкордонслужба повідомляє про черги на кордоні України з Польщею та Угорщиною: пропуску чекають близько 300 автомобілів

На кордоні України з Польщею та Угорщиною увечері 11 жовтня близько 300 автомобілів стоять в чергах.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон на сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією прикордонників, на кордоні з Польщею черги спостерігаються на пунктах пропуску "Грушів", "Шегині" та "Краківець", де очікують пропуск 25, 60 і 30 автомобілів відповідно.

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Також складна ситуація зафіксована на кордоні з Угорщиною, де щонайменше 140 автомобілів чекають перетину кордону на пункті пропуску "Лужанка" і ще 30 стоять в черзі на "Тисі".