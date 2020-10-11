Глава МВС Молдови Войку вдруге захворів на COVID-19: його госпіталізували в реанімацію
Глава МВС Молдови Павел Войку, який навесні вже перехворів на коронавірусну інфекцією, восени потрапив у реанімацію із COVID-19.
Міністр внутрішніх справ Молдови Павел Войку повідомив 11 жовтня, що його тест на коронавірусну інфекцію дав позитивний результат, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"У вересні я виявив проблему зі здоров'ям, яка раптово призвела до послаблення мого імунітету, і з цієї причини я став уразливим для інфекції COVID-19. Минулого тижня після проходження тесту у мене підтвердився позитивний результат на коронавірус. Я зараз госпіталізований у реанімацію і проходжу лікування", – написав Войку.
За словами міністра, його здоров'я покращилося, і він сподівається "скоро повернутися до роботи".
Навесні 47-річний Войко вже перехворів на коронавірусну інфекцію.
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Але реалії такі, що повно людей, мабуть "нащадки Іллі Муромця, з богатирським здоров'ячком" носять маски на щелепах, щедро засіваючи оточуючих своїми "богатирськими" бацилами.
І передай там своїм щоб навчили свій плебс маски на морду натягувати, а не на підборідді носити.
Такое создаётся впечатление что посещение реанимации для него всё равно что посетить 5 звёздочный отель Ну и идиоты эти випы
за зарплату в 4000грн..
А може мент бреше ради страховки чи ще чогось.