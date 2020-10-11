Глава МВС Молдови Войку вдруге захворів на COVID-19: його госпіталізували в реанімацію

Глава МВС Молдови Павел Войку, який навесні вже перехворів на коронавірусну інфекцією, восени потрапив у реанімацію із COVID-19.

Міністр внутрішніх справ Молдови Павел Войку повідомив 11 жовтня, що його тест на коронавірусну інфекцію дав позитивний результат, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.



"У вересні я виявив проблему зі здоров'ям, яка раптово призвела до послаблення мого імунітету, і з цієї причини я став уразливим для інфекції COVID-19. Минулого тижня після проходження тесту у мене підтвердився позитивний результат на коронавірус. Я зараз госпіталізований у реанімацію і проходжу лікування", – написав Войку.



За словами міністра, його здоров'я покращилося, і він сподівається "скоро повернутися до роботи".

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Навесні 47-річний Войко вже перехворів на коронавірусну інфекцію.



