Усім школам рекомендуватимуть піти з 15 жовтня на канікули, а вузам - на дистанційне навчання з обов'язковим виїздом студентів із гуртожитків, - Шкарлет

Установи дошкільної освіти працюватимуть в звичайному режимі.

Про це повідомив т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ані політичними гаслами, ані розгоном паніки, фейків і популізмом у соціальних мережах неможливо зупинити поширення пандемії коронавірусу.



Ми маємо конкретними діями зберегти здоров‘я і життя кожного українця.



Тому, маючи спільну позицію з колегами в уряді та розуміючи всю відповідальність, яка покладена на нас перед країною, ми ухвалили рішення, відповідно до якого завтра, 12 жовтня, буде підготовлено та надіслано рекомендаційний лист до всіх закладів загальної середньої освіти (незалежно від кольору карантинної території) щодо встановлення канікул з 15 до 30 жовтня включно.

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Закладам професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти (незалежно від кольору карантинної території) рекомендуватимемо перейти на дистанційну форму навчання на період з 15 жовтня до 15 листопада з обов’язковим виїздом усіх студентів із гуртожитків (при цьому вважаю за необхідне повернути кошти за проживання студентам, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року).



Разом із моїм колегою, міністром охорони здоров’я Максимом Степановим, будемо подавати таку ж пропозицію від МОН та МОЗ на розгляд комісії з ТЕБ та НС з рекомендацією підготувати відповідне розпорядження й ухвалити його на засіданні уряду вже 13 жовтня.



Хочу зазначити, що заклади дошкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі з урахуванням усіх рекомендацій МОЗ та Головного державного санітарного лікаря.



Дорогі українці! Лише разом ми зможемо подолати цю страшну хворобу й зберегти Україну. Сподіваюся на ваше розуміння та громадянську відповідальність.



Будьте здорові і бережіть себе!" -розповів Шкарлет.