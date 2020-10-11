УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4078 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
20 660 44

Усім школам рекомендуватимуть піти з 15 жовтня на канікули, а вузам - на дистанційне навчання з обов'язковим виїздом студентів із гуртожитків, - Шкарлет

Усім школам рекомендуватимуть піти з 15 жовтня на канікули, а вузам - на дистанційне навчання з обов'язковим виїздом студентів із гуртожитків, - Шкарлет

Установи дошкільної освіти працюватимуть в звичайному режимі.

Про це повідомив т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ані політичними гаслами, ані розгоном паніки, фейків і популізмом у соціальних мережах неможливо зупинити поширення пандемії коронавірусу.

Ми маємо конкретними діями зберегти здоров‘я і життя кожного українця.

Тому, маючи спільну позицію з колегами в уряді та розуміючи всю відповідальність, яка покладена на нас перед країною, ми ухвалили рішення, відповідно до якого завтра, 12 жовтня, буде підготовлено та надіслано рекомендаційний лист до всіх закладів загальної середньої освіти (незалежно від кольору карантинної території) щодо встановлення канікул з 15 до 30 жовтня включно.

Також читайте: Професор Корсунов про ситуацію в лікарні, що займається пацієнтіами з СOVID-19: Черга швидких із "синіми" хворими. Кисневі системи перевантажені. Такої біди я ще не бачив. ФОТОрепортаж

Закладам професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти (незалежно від кольору карантинної території) рекомендуватимемо перейти на дистанційну форму навчання на період з 15 жовтня до 15 листопада з обов’язковим виїздом усіх студентів із гуртожитків (при цьому вважаю за необхідне повернути кошти за проживання студентам, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року).

Разом із моїм колегою, міністром охорони здоров’я Максимом Степановим, будемо подавати таку ж пропозицію від МОН та МОЗ на розгляд комісії з ТЕБ та НС з рекомендацією підготувати відповідне розпорядження й ухвалити його на засіданні уряду вже 13 жовтня.

Хочу зазначити, що заклади дошкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі з урахуванням усіх рекомендацій МОЗ та Головного державного санітарного лікаря.

Дорогі українці! Лише разом ми зможемо подолати цю страшну хворобу й зберегти Україну. Сподіваюся на ваше розуміння та громадянську відповідальність.


Будьте здорові і бережіть себе!" -розповів Шкарлет.

виш (556) канікули (90) карантин (18172) школа (2227) студенти (448) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Шкарлет Сергій (353)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
https://censor.net/ru/user/325794 Покоління ZE.
показати весь коментар
11.10.2020 21:26 Відповісти
+11
По вищим навчальним закладам правильне рішення, хоч трішки запізніле. Соціальні контакти серед великої верстви населення нашої країни будуть обмежені і це добре. При цьому, жодної шкоди для еконміки країне спричинено не буде. Це дасть можливість стабілізувати ситуацію в медичних установах нашої держави.
показати весь коментар
11.10.2020 22:00 Відповісти
+10
Прекрасно можно учиться и дистанционно. Было бы желание
показати весь коментар
11.10.2020 22:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І що ж Україна отримає з покоління дистанційного навчання...
показати весь коментар
11.10.2020 21:25 Відповісти
https://censor.net/ru/user/325794 Покоління ZE.
показати весь коментар
11.10.2020 21:26 Відповісти
А шо она отримала от предыдущих не дистанционных навчунив?
показати весь коментар
11.10.2020 22:06 Відповісти
Та "навчунів" і отримала...
показати весь коментар
11.10.2020 22:09 Відповісти
Прекрасно можно учиться и дистанционно. Было бы желание
показати весь коментар
11.10.2020 22:29 Відповісти
особенно, на врача. Хирурга.
показати весь коментар
12.10.2020 09:22 Відповісти
Шкарлет, а ты кто? Можешь только рекомендовать? Пусть решают другие, тебе лишь министерская зарплата и положение нужно? Дармоеды позорные.
показати весь коментар
11.10.2020 21:26 Відповісти
всім викладачам запропонували з 15 жовтня не брати хабарі.
показати весь коментар
11.10.2020 21:27 Відповісти
Потрібно закупити москальску вакцину,без неї ніяк.
показати весь коментар
11.10.2020 21:27 Відповісти
Невже настав той довгоочікуванний короновірусний ПІСЄЦ?
показати весь коментар
11.10.2020 21:27 Відповісти
Так усі ж його хотіли, нпближали як могли
показати весь коментар
11.10.2020 22:30 Відповісти
А в Бундесе, центральная Влада собирает глав регионов и городов, что бы согласовать совместную стратегию борьбы с эпидемией, с учётом финансовых затрат и необходимостей.
...никому не предлагают принцип "спасения утопающих"...
Это я не в назидание и не в упрёк -- это я про факт фака.
показати весь коментар
11.10.2020 21:27 Відповісти
Вражина рыговская...
показати весь коментар
11.10.2020 21:30 Відповісти
"Ситуація вийшла з-під контролю": лікарі про коронавірус в Україні, прогнози і медичний колапс
Більше читайте тут: https://tsn.ua/coronavirus/za-krok-do-kolapsu-chogo-ochikuvati-vid-koronavirusu-voseni-prognozi-likariv-1640056.html
показати весь коментар
11.10.2020 21:32 Відповісти
Это было понятно думающим ещё 1 сентября, что через месяц после того как дети пойдут в школу/институт будет пик зараженности.
показати весь коментар
11.10.2020 22:36 Відповісти
З-пись. Роздали рекомендации местным властям и умыли ручки.
А то шо розворованый фонд ковид формировали отобрав местные налоги и теперь у них просто нету средств уже "забыли"?
показати весь коментар
11.10.2020 21:32 Відповісти
В Словакии сегодня был кризовый штаб

Завтра закрывают школы - все в онлайн. Дети хоть выспятся
показати весь коментар
11.10.2020 21:36 Відповісти
У многих крупных фирм работники с весны перешли работать дома . В связи с этим из 4х этажей ( к примеру) остаётся в аренде один этаж . Походе будет кризис В офисных помещениях
показати весь коментар
11.10.2020 21:38 Відповісти
Это в Словакии
показати весь коментар
11.10.2020 21:39 Відповісти
Ну и отлично, меньше барыговать воздухом)
показати весь коментар
11.10.2020 22:35 Відповісти
Всем школам будут рекомендовать уйти с 15 октября на каникулы, а вузам - на дистанционное обучение с обязательным выездом студентов из общежитий, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4306
показати весь коментар
11.10.2020 21:39 Відповісти
а билеты домой, шкарлет оплатит студентам?.. оно цены на жд билеты видело? нищую страну - шариковы продолжают грабить, каждый новый президент - хуже предыдущего.. зеленский - днище..
показати весь коментар
11.10.2020 21:51 Відповісти
И пиво с таранькой бесплатно купит, чтобы было не скучно
показати весь коментар
11.10.2020 22:31 Відповісти
Если у студентов нет денег даже на сраную электричку - куда они лезут и чем думали их родители?
показати весь коментар
12.10.2020 04:05 Відповісти
чучело, твоя сраная электричка стоит 1000 грн.. например Киев-Днепр..
хорошо, что у тебя все хорошо, и твоих детей - пока(!) - не волнуют тарифы и цены в сегодняшней Украине, где шариковы продолжают грабеж народа Украины..
показати весь коментар
12.10.2020 14:37 Відповісти
Рєкомендантскій час також на волонтерських засадах запроваджуватимуть? Рекомендасти, блін...
показати весь коментар
11.10.2020 21:55 Відповісти
каникулы? целый месяц? т.е. учителя даже дистанционно работать не должны? всеобщая гульня целый месяц??? для выпускников это вообще приговор... вместо усиленной подготовки к ЗНО - месячные каникулы... только зеленая плесень может так решать проблемы...
показати весь коментар
11.10.2020 21:58 Відповісти
Нужно было ещё с 1 июня готовиться к удалённому обучению, но не власть особо не хотел, не пипл
показати весь коментар
11.10.2020 22:33 Відповісти
Вы в курсе, что учителя отдыхают, условно говоря, только летом? В другое время, то, что для учеников каникулы, для учителей всякого рода хйня: педсоветы, курсы, заполнение документации, дежурства, командировки, ну и ещё многое другое.
показати весь коментар
12.10.2020 00:10 Відповісти
З 15 по 30 жовтня - це не місяць.
показати весь коментар
12.10.2020 00:35 Відповісти
По вищим навчальним закладам правильне рішення, хоч трішки запізніле. Соціальні контакти серед великої верстви населення нашої країни будуть обмежені і це добре. При цьому, жодної шкоди для еконміки країне спричинено не буде. Це дасть можливість стабілізувати ситуацію в медичних установах нашої держави.
показати весь коментар
11.10.2020 22:00 Відповісти
О, наконец-то здравый коммент
показати весь коментар
11.10.2020 22:33 Відповісти
Сегодняшние 30-летние могут не рассчитывать на пенсии. Сегодняшние семилетние могут не рассчитывать на знания. С.ка, нечего же терять кроме собственных цепей (в виде поборов, штрафов и коммуналки). Давайте тогда убьём хотя бы всех членов правительства и ОП. Пожалуйста. Так хочется, писец просто.
показати весь коментар
11.10.2020 22:41 Відповісти
зараз для навчання є всі пeрeдумови, просто 73 відсотки школярів в школі втикають в ігри на тeлeфонах.
показати весь коментар
11.10.2020 23:05 Відповісти
Ага, все эти ваши интернеты и видеоигры виноваты. Не учителя-неудачники, не преподы-коррумпированные безмозглые ******, а все видеоигры.
показати весь коментар
12.10.2020 04:08 Відповісти
***** - цe тільки ти, рашкобот
показати весь коментар
12.10.2020 08:53 Відповісти
Кто хочет учиться, тот сможет учиться и на дистанционке. Кто не хочет,того и в школе ничему не научат!
показати весь коментар
11.10.2020 22:55 Відповісти
шойто - неужто жопа показалась, или так для выборов перестраховываются, типа, дотянуть до конца месяца?
показати весь коментар
11.10.2020 22:56 Відповісти
т.е. студентов вышвырнуть из общаг и пусть разъедутся по всей Украине и развезут вирус из Киева по перефериям, где нет никакой медицины, никаких средств борьбы с вирусом...
показати весь коментар
11.10.2020 22:58 Відповісти
а так они думаете не ездят домой?
показати весь коментар
11.10.2020 23:40 Відповісти
діти та студeнти найбільшe пeрeносять ковід бо в них нe виражeні симптоми, алe нeсуть цю заразу до старших в родини. Вчитeлі почали хворіти : ім видали одну маску за вeсь час - виживайтe, як хочeтe, а платити за лікування 30000 грн будeтe самі. Хоч би застрахували здоров.я та життя пeдагогів. В лікарню вжe зараз бeз блата нe потрапити. Носіть маски, нe швeндайтe бeз потрeби у натовпі, нe хворійтe
показати весь коментар
11.10.2020 23:03 Відповісти
Не видавали взагалі ні по якій масці, все за свій рахунок.
показати весь коментар
12.10.2020 00:12 Відповісти
"Мастера спорта по борьбе с вирусом"(с), блеать...
показати весь коментар
11.10.2020 23:24 Відповісти
 
 