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Новини Агресія Росії проти України
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Кулеба про врегулювання на Донбасі: Дипломатичне рішення - абсолютний пріоритет для України

Кулеба про врегулювання на Донбасі: Дипломатичне рішення - абсолютний пріоритет для України

У ситуації з російською агресією для України абсолютним пріоритетом є дипломатичне вирішення, але при цьому потрібно готуватися до будь-якого сценарію розвитку подій.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT Russian,передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на питання про готовність України до військового сценарію в разі провалу політичного процесу, міністр зазначив: "Коли у вас є такий сусід як Росія потрібно бути готовим до будь-якого сценарію. Ви знаєте, що це не ми напали на Росію. Це Росія напала на Україну. Але дипломатичне вирішення ситуації залишається абсолютним пріоритетом для України, і ми шукаємо способи переконатися, що знайдемо рішення в цих рамках".

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Він також підкреслив, що в інтересах України і всієї Європи, щоб санкції проти РФ тривали доти, поки Москва не виконає свої зобов'язання згідно з Мінським угодами.

При цьому глава МЗС України назвав Тристоронню контактну групу із врегулювання ситуації на Донбасі "важливим інструментом", здатним виконувати свої завдання, але зазначив, що "кожен результат і крок вперед вимагає великих зусиль".

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"Тристороння контактна група - це тягар, який ми повинні нести, поки він не приведе нас до миру ... Це важка робота ... Працювати в Тристоронній контактній групі завжди непросто", - сказав міністр.

За його словами, головне досягнення ТКГ за останній час - це прийняття умов для всеосяжного припинення вогню, "яке тривало шість тижнів поспіль, коли не було вбито або поранено в бою жодного солдата".

росія (66417) Донбас (22358) Кулеба Дмитро (3604) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+15
30 лет по Карабаху Минская группа проводила дипломатию, результата 0, тут будет тоже самое
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11.10.2020 21:38 Відповісти
+12
Мы ведь ВСЕ понимаем,что это БРЕД .
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11.10.2020 21:36 Відповісти
+10
+1 долб#$б - кулеба. никогда этот вопрос не решится дипломатами. к сожалению.
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11.10.2020 21:37 Відповісти
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Кулеба об урегулировании на Донбассе: Дипломатическое решение - абсолютный приоритет для Украины - Цензор.НЕТ 5362
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11.10.2020 21:35 Відповісти
...залишилось ще якихось 24 роки дипломатії..., а потім в наступ
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11.10.2020 21:36 Відповісти
Мы ведь ВСЕ понимаем,что это БРЕД .
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11.10.2020 21:36 Відповісти
Кулєьа - черговий дебіл, який корчить із себе Короля-Сонце. Це не абсолютний пріоритет України, а абсолютний пріоритет колаборантів із зеленої влади. Погодьтеся, це дещо інші речі. Хоча судячи з усього, воювати Зєлєнскому таки прийдеться. Бо маю чуйку, що кацапи таки попруть на Донбасі. І можливо, перед самими виборами, або і під час них.
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11.10.2020 22:05 Відповісти
+1 долб#$б - кулеба. никогда этот вопрос не решится дипломатами. к сожалению.
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11.10.2020 21:37 Відповісти
хотелось еще спросить Клубу - а слабо было предупредить Вовку, что его ухищрения при голосовании по комисси для антикоррупционного конкурса , так коротко назовем то ********* , что произошло в ВР , приведет к полному анана по сраци и совершенно не обязательно закончится обещанными помощами ... Ведь ОПУ отвела окончанию конкурсов месяцы а Вовка думает , что ЕС раньше ему бабки переведет ... Вы специально подставили НЕлоха? а теперь втираете очки такими миролюбивыми в духе глянуть в глаза )(йлу заявками,,,
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12.10.2020 00:10 Відповісти
30 лет по Карабаху Минская группа проводила дипломатию, результата 0, тут будет тоже самое
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11.10.2020 21:38 Відповісти
Как можно урегулировать войну? Кулеба ты дебил, предлагаешь оставить под окупацией наши земли и наших людей, сделав в Украине Нагорный Карабах и приднестровье и передать войну нашим внукам?
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11.10.2020 21:38 Відповісти
не видел давно Али Хасана, кто знает что с ним, или кто то его видел тут? Спасибо за ответ.
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11.10.2020 21:38 Відповісти
Теж давно не бачив...
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11.10.2020 21:41 Відповісти
может приболел,пту пту пту, но тогда здоровья иму.
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11.10.2020 21:49 Відповісти
Вибач, я поспішив пообіцять... Порився, але, видно, забув, де я це зустрічав... Може, завтра, "на свіжу голову"... У мене вдосвіта голова краще варить...
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11.10.2020 23:02 Відповісти
всё в порядке, не волнуйся, может вернёться он к людям тут - время покажет.
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12.10.2020 13:52 Відповісти
Будем надіяться... Я дивився зранку, бо встав ще затемна, але так і не знайшов...
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12.10.2020 14:34 Відповісти
Хоч і опонент, але вже точно з місяць не було, якщо не більше.
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11.10.2020 21:45 Відповісти
Писали якось, що ніби-то деактивація, але ніхто не знає причини...
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11.10.2020 21:58 Відповісти
деактивація - да ладно, ведь с динозаурами так не поступает, так в бан отправить, это нормально, но деактив не верью.
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11.10.2020 22:12 Відповісти
Я зараз знайду і скину тобі переписку...
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11.10.2020 22:33 Відповісти
Тільки "мирний план". Як завжди.
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11.10.2020 21:40 Відповісти
Азербайджан 30 років дипломатичним шляхом намагався повернути свої землі назад..
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11.10.2020 21:41 Відповісти
Ага видим это по Карабаху. 30 лет заседало ОБСЕ в Минске. Кулеба нам что еще 24 года ждать?
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11.10.2020 21:43 Відповісти
дебилоид....это закончится когда Армия наша будет вооружена до зубов!и в подходящий момент мы выбьем всю эту кацапскую нечисть из Крыма/Донецка/Луганска...
кацапо-фашисты понимают только силу.и ВОТ ТОГДА БУДЕМ МИР.
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11.10.2020 21:43 Відповісти
хоть он и из бригады зелебилов, но таки он выглядит лучше чем прежнии, ну тот кто нёс такую фигню, что мне не ясно - почему Порох его не поменял а в месте сним авакова и прокурора луцика.
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11.10.2020 21:47 Відповісти
Да?
И как успехи у дипломатов?
Или рано говорить, подождем лет 25-30?
Кацапы устроили эту войну, что бы в Украине был хаос и бардак.
И откажутся они только ради чего то очень серьезного: если будут точно знать, что Украина останется под их контролем!
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11.10.2020 21:48 Відповісти
россий напала.
россия стреляет.
а ты кулеба и такие как ты, отдали приказы не стрелять по врагу.
болтовнёй хочешь вернуть территорию.
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11.10.2020 21:50 Відповісти
какое нах дипломатическое решение ??? кто падает на колени - того рашисты убивают и добивают...
только вооруженный отпор рашистской агрессии , вот к чему нужно готовиться ,слуги вы драные , кацапского народа
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11.10.2020 21:50 Відповісти
пока жив путин - дип.решения небудет никогда!!!
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11.10.2020 21:51 Відповісти
Воюют за территории. За ватных коллаборантов никто нигде не воюет. Нагорный Карабах тому пример. Так шо прекращайте якшаться с Макшанией и организовывайте линию обороны с Луганьдонией. Наступит время - вернем Крым и Довбас.
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11.10.2020 21:52 Відповісти
Та не потрібен Росіі Донбас , Росіі потрібна вся Україна , принаймні в статусі країни сателіта !!!))
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11.10.2020 21:53 Відповісти
Нужно на прифронтовой зоне везде в городах назначить военных комендантов,а то после выборов увидим что много территорий отойдёт в рублёвую зону, ОПЗЖ ,РПЦ и за сланцы с дыры уже на полную работают по отчуждению земли.
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11.10.2020 21:56 Відповісти
Дипломатическое решение - абсолютный приоритет для Украины/Старший указал: Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский. Стоимость Украины уточняется дипломатическим решением.
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11.10.2020 21:56 Відповісти
РАБссия получит дырку от бублика в итоге,впрочем Крысам Мавзолейным не привыкать...
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11.10.2020 21:57 Відповісти
дегенераты во власти необучаемые
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11.10.2020 21:58 Відповісти
В ситуации с российской агрессией для Украины абсолютным приоритетом является дипломатическое решение
-- Ты Коломойского видишь?
-- Нет...
-- А он есть!
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11.10.2020 21:59 Відповісти
В таком случае,это не последнее,что потеряла Украина.
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11.10.2020 22:01 Відповісти
На сегодня вокруг РАБссии нарисоваль картинап красивая,Белорусь,Украина,Армения,Азербайджан,Грузия,на юге Киргизия....,а если добавить Сирию и Ливию....то я не завидую крысам Путлера....
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11.10.2020 22:02 Відповісти
Все верно. За исключением одного и главного. Расея и дипломатия понятия не совместимые. Вся дипломатия Рашки делиться на двое." Или они нас, или мы их" Расея страна которая считается только с силой
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11.10.2020 22:03 Відповісти
Расея и дипломатия понятия не совместимые.

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Тем более, что глава МИД кацапстана армянин Лавров.
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11.10.2020 22:36 Відповісти
Настоящая фамилия Лаврова - Калантарян

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/Лавров,_Сергей_Викторович


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11.10.2020 22:39 Відповісти
удивитесь - там и Мишустин армянин ... А ДИАСПОРА ! А РАШАТУДЕЙКИНА руководительница! А ее муженек пропутинских армянин ! Представьте силу мести Вовки Плешивого Пашиняну за его многовекторность !!!
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12.10.2020 00:15 Відповісти
Не удивлюсь. Все это и даже намного больше мне известно.
Но ваш пост ни к месту. Речь шла о внешней дипломатии росии.
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12.10.2020 01:41 Відповісти
Дипрішення є лише одне , на напівзігнутих в московську орду !!))
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11.10.2020 22:05 Відповісти
Дипломатическое решение...ЛНР ДНР направляє в Україну дипломатів...
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11.10.2020 22:09 Відповісти
Какой то террорист поджег траву вокруг авиабазы Хмеймим в Сирии.Ветер восточный дует,наверное капец авиабазе....
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11.10.2020 22:14 Відповісти
Даремно ви на кулебу накинулись Він лише професійний дуполиз. Рішення приймає зЕзідент- капітулянт.
Пощечина для ЕС: как британские СМИ отреагировали на визит Зеленского к Джонсону

https://www.obozrevatel.com/politics/poschechina-dlya-es-kak-zapadnyie-smi-otreagirovali-na-vizit-zelenskogo-v-britaniyu.htm
-СМИ пишут, что Джонсон использовал соглашение с Украиной, чтобы позлить Евросоюз.
-Издания не обошли вниманием Ермака, который продвигал мысль, что Зеленский сознательно стремится не провоцировать вражду с РФ.
-Газеты одобрили выделение Украине кредита на 1,25 млрд фунтов на поставку восьми ракетных катеров типа "Барзан".
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11.10.2020 22:21 Відповісти
все как в старые времена. безальтернативный мыролюбный план и мыролюбство за которое платит народ Украины.
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11.10.2020 22:28 Відповісти
На 30 лет.
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11.10.2020 22:34 Відповісти
Кулеба про врегулювання на Донбасі: Дипломатичне рішення - абсолютний пріоритет для України - Цензор.НЕТ 6258
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11.10.2020 22:55 Відповісти
Даже если ты ссыкло по жизни, и брехливый дипломат из элитки, ты не должен такое говорить, абсолют ты наш водочный. Потому как по таким обосранным зелепузикам судят о всей нации.
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11.10.2020 23:21 Відповісти
Украина должна готовить Армию и готовить план и операцию быстрого захвата Донбасса! Операция должна быть такая масштабная и такая быстрая, что максимум она должна занять - 2 дня. И нужно ждать, когда будет момент слабости РФ, что ей будет не до Донбасса. Хотя пока Донбасс может и не надо возвращать. Он дает санкции против РФ, анаконда сжимает и душит РФ. Далее нужно требовать эмбарго на нефть РФ от Запада.
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11.10.2020 23:26 Відповісти
Кроме военного пути, нуту пути возвращения Донбасса!
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11.10.2020 23:27 Відповісти
Роль министра иностранных дел охренительно низкая и бесполезная для страны , но холуйскопослушная перед Козырем
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12.10.2020 00:12 Відповісти
 
 