Кулеба про врегулювання на Донбасі: Дипломатичне рішення - абсолютний пріоритет для України

У ситуації з російською агресією для України абсолютним пріоритетом є дипломатичне вирішення, але при цьому потрібно готуватися до будь-якого сценарію розвитку подій.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT Russian,передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на питання про готовність України до військового сценарію в разі провалу політичного процесу, міністр зазначив: "Коли у вас є такий сусід як Росія потрібно бути готовим до будь-якого сценарію. Ви знаєте, що це не ми напали на Росію. Це Росія напала на Україну. Але дипломатичне вирішення ситуації залишається абсолютним пріоритетом для України, і ми шукаємо способи переконатися, що знайдемо рішення в цих рамках".

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Він також підкреслив, що в інтересах України і всієї Європи, щоб санкції проти РФ тривали доти, поки Москва не виконає свої зобов'язання згідно з Мінським угодами.

При цьому глава МЗС України назвав Тристоронню контактну групу із врегулювання ситуації на Донбасі "важливим інструментом", здатним виконувати свої завдання, але зазначив, що "кожен результат і крок вперед вимагає великих зусиль".

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"Тристороння контактна група - це тягар, який ми повинні нести, поки він не приведе нас до миру ... Це важка робота ... Працювати в Тристоронній контактній групі завжди непросто", - сказав міністр.

За його словами, головне досягнення ТКГ за останній час - це прийняття умов для всеосяжного припинення вогню, "яке тривало шість тижнів поспіль, коли не було вбито або поранено в бою жодного солдата".