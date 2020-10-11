Кулеба про врегулювання на Донбасі: Дипломатичне рішення - абсолютний пріоритет для України
У ситуації з російською агресією для України абсолютним пріоритетом є дипломатичне вирішення, але при цьому потрібно готуватися до будь-якого сценарію розвитку подій.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT Russian,передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Відповідаючи на питання про готовність України до військового сценарію в разі провалу політичного процесу, міністр зазначив: "Коли у вас є такий сусід як Росія потрібно бути готовим до будь-якого сценарію. Ви знаєте, що це не ми напали на Росію. Це Росія напала на Україну. Але дипломатичне вирішення ситуації залишається абсолютним пріоритетом для України, і ми шукаємо способи переконатися, що знайдемо рішення в цих рамках".
Він також підкреслив, що в інтересах України і всієї Європи, щоб санкції проти РФ тривали доти, поки Москва не виконає свої зобов'язання згідно з Мінським угодами.
При цьому глава МЗС України назвав Тристоронню контактну групу із врегулювання ситуації на Донбасі "важливим інструментом", здатним виконувати свої завдання, але зазначив, що "кожен результат і крок вперед вимагає великих зусиль".
"Тристороння контактна група - це тягар, який ми повинні нести, поки він не приведе нас до миру ... Це важка робота ... Працювати в Тристоронній контактній групі завжди непросто", - сказав міністр.
За його словами, головне досягнення ТКГ за останній час - це прийняття умов для всеосяжного припинення вогню, "яке тривало шість тижнів поспіль, коли не було вбито або поранено в бою жодного солдата".
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кацапо-фашисты понимают только силу.и ВОТ ТОГДА БУДЕМ МИР.
И как успехи у дипломатов?
Или рано говорить, подождем лет 25-30?
Кацапы устроили эту войну, что бы в Украине был хаос и бардак.
И откажутся они только ради чего то очень серьезного: если будут точно знать, что Украина останется под их контролем!
россия стреляет.
а ты кулеба и такие как ты, отдали приказы не стрелять по врагу.
болтовнёй хочешь вернуть территорию.
только вооруженный отпор рашистской агрессии , вот к чему нужно готовиться ,слуги вы драные , кацапского народа
-- Ты Коломойского видишь?
-- Нет...
-- А он есть!
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Тем более, что глава МИД кацапстана армянин Лавров.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/Лавров,_Сергей_Викторович
Но ваш пост ни к месту. Речь шла о внешней дипломатии росии.
Пощечина для ЕС: как британские СМИ отреагировали на визит Зеленского к Джонсону
https://www.obozrevatel.com/politics/poschechina-dlya-es-kak-zapadnyie-smi-otreagirovali-na-vizit-zelenskogo-v-britaniyu.htm
-СМИ пишут, что Джонсон использовал соглашение с Украиной, чтобы позлить Евросоюз.
-Издания не обошли вниманием Ермака, который продвигал мысль, что Зеленский сознательно стремится не провоцировать вражду с РФ.
-Газеты одобрили выделение Украине кредита на 1,25 млрд фунтов на поставку восьми ракетных катеров типа "Барзан".