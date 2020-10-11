Зеленський підтримав пропозиції щодо посилення нагляду за дотриманням карантину та більш раннього початку канікул у школах, - Мендель

Президент України Володимир Зеленський на нараді відомств, відповідальних за охорону здоров'я в країні, підтримав пропозиції посилити нагляд за дотриманням карантинних заходів у публічних місцях і закладах, і раніше почати канікули в школах.

"Напередодні Президент України зібрав на нараду представників відомств, відповідальних за охорону здоров'я в Україні, для консультацій щодо епідеміологічної ситуації. Для зменшення динаміки заражень коронавірусною інфекцією COVID-19 запропоновано посилити нагляд за дотриманням карантинних заходів у публічних місцях і закладах, і почати канікули в шкільних закладах раніше. Володимир Зеленський підтримав ці пропозиції і також зазначив, що Міністерство охорони здоров'я повинно забезпечити лікарні ліжками, киснем і медикаментами, які використовуються для допомоги хворим коронавірусною інфекцією", - повідомила "Інтерфакс-Україна" прессекретар глави держави Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ.

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