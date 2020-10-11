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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський підтримав пропозиції щодо посилення нагляду за дотриманням карантину та більш раннього початку канікул у школах, - Мендель

Зеленський підтримав пропозиції щодо посилення нагляду за дотриманням карантину та більш раннього початку канікул у школах, - Мендель

Президент України Володимир Зеленський на нараді відомств, відповідальних за охорону здоров'я в країні, підтримав пропозиції посилити нагляд за дотриманням карантинних заходів у публічних місцях і закладах, і раніше почати канікули в школах.

"Напередодні Президент України зібрав на нараду представників відомств, відповідальних за охорону здоров'я в Україні, для консультацій щодо епідеміологічної ситуації. Для зменшення динаміки заражень коронавірусною інфекцією COVID-19 запропоновано посилити нагляд за дотриманням карантинних заходів у публічних місцях і закладах, і почати канікули в шкільних закладах раніше. Володимир Зеленський підтримав ці пропозиції і також зазначив, що Міністерство охорони здоров'я повинно забезпечити лікарні ліжками, киснем і медикаментами, які використовуються для допомоги хворим коронавірусною інфекцією", - повідомила "Інтерфакс-Україна" прессекретар глави держави Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ.

Також читайте: Усім школам рекомендуватимуть піти з 15 жовтня на канікули, а вузам - на дистанційне навчання з обов'язковим виїздом студентів із гуртожитків, - Шкарлет

Зеленський Володимир (24552) карантин (18172) Мендель Юлія (230) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
Чувака, який ледве скінчив провінціальний вуз і все життя працював клоуном вибрали президентом країни під час війни і пандемії. Ні програми, ні команди-одні пусті обіцянки і брехливі звинувачення і відмазки. ******* стид!
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11.10.2020 22:03 Відповісти
+11
Ша, на арені корабельна сосна ,Меееендель !!!)))))
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11.10.2020 21:45 Відповісти
+9
Зеленський підтримав пропозиції щодо посилення нагляду за дотриманням карантину та більш раннього початку канікул у школах, - Мендель - Цензор.НЕТ 9969
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11.10.2020 22:15 Відповісти
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Ша, на арені корабельна сосна ,Меееендель !!!)))))
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11.10.2020 21:45 Відповісти
Щось вона "воочію" не з"являється... Таки, мабуть, точно вони з Вовкою "попустували", і вона "ковтнула кавуна" і "надулася"...
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11.10.2020 22:02 Відповісти
Правильно.
Ну, и зрадуленция одновременно.
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11.10.2020 21:47 Відповісти
А може школи до літніх канікул зачинити ???))
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11.10.2020 21:47 Відповісти
пусть ученики сразу на Польшу едут зегнидам бабло зарабатывать, чтоб судьям и мудьям пенсии по двести пачек отваливать
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11.10.2020 21:50 Відповісти
К этому идет. Учиться в школах, по мнению зеленых, большая роскошь.
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11.10.2020 22:31 Відповісти
мкндель-шмендель
Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина и более раннему началу каникул в школах, - Мендель - Цензор.НЕТ 627
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11.10.2020 21:49 Відповісти
После каникул, школы и ВУЗы уже не откроются. Будет дистанционное обучение, целый учебный год.
Под предлогом борьбы с короновирусом, школы закроют. Дети должны расти неучами.
Зелени нужны дибилы а не образованные люди.
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11.10.2020 21:51 Відповісти
до 2019 года школы работали, и что? сильно помогло?
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11.10.2020 21:55 Відповісти
предлагаете вообще навечно закрыть все школы и ВУЗы?
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11.10.2020 22:00 Відповісти
нет конечно, я против закрытия школ. просто они не помогают от тупости.
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11.10.2020 22:11 Відповісти
правильное замечание,73 процента все равно дебилами вырасли
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11.10.2020 22:30 Відповісти
Порохогнида, ты же сама воешь что в стране епидемия косит людей а власть ничего не делает. Ублюдки соевые разбрасывают свое дерьмо и визжат что в стране беспредел.
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11.10.2020 22:14 Відповісти
яркий пример неуча - ты. Тоже был какой-то карантин или почему ты не учился?
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12.10.2020 07:25 Відповісти
Ну вот каким боком Шмаркля к школьным каникулам? Или оно возомнило себя диктатором, без которого жизнь в Украине остановится и Солнце не встанет. Такого бестолкового президента Украина не заслуживает
Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина и более раннему началу каникул в школах, - Мендель - Цензор.НЕТ 2945
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11.10.2020 21:52 Відповісти
Боржоми не помогло?
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11.10.2020 21:52 Відповісти
зеленский - иди делай клоунаду в 95 квартале, для Украины зеленский - очередное позорище...
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11.10.2020 21:53 Відповісти
Зеленский -это кто? Моральный или научный авторитет нации. Может он Родину защищал когда все на диванах сидели. Или может он окончил престижные мировые ВУЗы. Или всю жизнь защищал людей от произвола властей. А ааа Это тот что на рояле умеет играть! Ясно!
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11.10.2020 21:53 Відповісти
Приходить Лєнка Зеленська в РАГС і каже:
- Я хочу собі і дітям змінить прізвище…
Її питають:
- Яка причина? Хіба прізвище «Зеленський» погано звучить?
- А Ви уявляєте - приходить дитина в школу, його питають:
- Твоє прізвище як?
- Зеленський...
- А це ти син того придурка, про якого, по всій Україні, анекдоти розказують і "Клованом" називають?...
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11.10.2020 22:04 Відповісти
Зебилов уже со скидкой предлагают. Но никто не берёт.
Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина и более раннему началу каникул в школах, - Мендель - Цензор.НЕТ 1677
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11.10.2020 21:54 Відповісти
Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина и более раннему началу каникул в школах, - Мендель - Цензор.НЕТ 8334
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11.10.2020 21:56 Відповісти
Був господар Золотого унітазу, а тепер господар томатного очка.
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11.10.2020 22:08 Відповісти
2 очка по цене 1.
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11.10.2020 22:09 Відповісти
Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина и более раннему началу каникул в школах, - Мендель - Цензор.НЕТ 8199
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11.10.2020 21:56 Відповісти
дуремар зеленский - уйди ты на каникулы, лучше никакого президента, чем такое брехло, как голобородько.. институт президентства в Украине - окончательно себя дискредитировал..
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11.10.2020 21:56 Відповісти
Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина и более раннему началу каникул в школах, - Мендель - Цензор.НЕТ 1375
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11.10.2020 21:58 Відповісти
https://lb.ua/society/2020/10/11/467891_harkovi_grupa_nevidomih_napala_ni.html В центрі Харкова ввечері група молодиків з ножем напала на агітаторів від провладної партії.Про це у Facebook повідомив Голова Харківської ОДА Олексій Кучер."Щойно група малолітніх молодиків влаштувала провокацію в центрі Харкова. З ножем в руках ******** напали на агітаторів "Зе! команди", - повідомив Кучер.Він зазначив, що нападники скандували гасла на підтримку чинного мера Харкова Геннадія Кернеса. Такі дії Кучер розцінює як спробу спровокувати конфлікт між політичними силами.
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11.10.2020 21:59 Відповісти
внимание на текст
Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина и более раннему началу каникул в школах, - Мендель - Цензор.НЕТ 9581
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11.10.2020 22:00 Відповісти
Ну не знають руденькі як правильно писати "освічений". Теж мені... Тут редактори на Цензорі з нею разом навчались. Оце біда.
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11.10.2020 22:10 Відповісти
А у нас на форумі таких "грамотіїв" мало? Скільки разів доводилося відкривать Великий академічний словник у Гуглі, робить витяг і "тикать мордою"... Я цю Руденьку не знаю, не подумай, що захищаю... Але ж плакат робила не вона...
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11.10.2020 22:11 Відповісти
Она через Aliexpress рекламу заказывала
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11.10.2020 22:53 Відповісти
Чувака, який ледве скінчив провінціальний вуз і все життя працював клоуном вибрали президентом країни під час війни і пандемії. Ні програми, ні команди-одні пусті обіцянки і брехливі звинувачення і відмазки. ******* стид!
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11.10.2020 22:03 Відповісти
А от скажеш «поверніть Порошенко, поки не пізно»- з гівном змішають. Нація самогубців.
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11.10.2020 22:09 Відповісти
Було 39 кандидатів, а лохи обрали саме лайно. Тепер їж те і не скигліть.
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11.10.2020 22:17 Відповісти
але ж і ми потерпаемо так само через ціх дєбілів
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12.10.2020 08:15 Відповісти
мендель давненько не было слышно, говорили, что забеременела, видно на каких-то островах или султанатах была.
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11.10.2020 22:09 Відповісти
Це вона ще не знає про циганку.
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11.10.2020 22:19 Відповісти
Зеленский: Первая волна борьбы с COVID-19 пройдена. Уверен в этом/ Украина обеспечена всем необходимым для преодоления коронавируса, - Зеленский/ Мы готовы ко второй волне коронавируса, Зеленский. - Мы это Зеленский и Мендель : Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом".
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11.10.2020 22:10 Відповісти
я вообще офигиваю от ***********. в каждой дырке затычка Зеленський підтримав пропозиції щодо посилення нагляду за дотриманням карантину та більш раннього початку канікул у школах, - Мендель - Цензор.НЕТ 3256.
членограй , займись делом, курни айкосик, мож попустит
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11.10.2020 22:11 Відповісти
Опять порохосрань зрадофильская взвыла. Им бы получше было чтобы в стране коллапс и епидемия бушевала чтобы было что кричать что нужно вернуть Порося
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11.10.2020 22:12 Відповісти
Епідемію позвозив сюди твій ідол з усього світу і розпустив по домам без карантину. Зате пропіарився який він спасітєль чілавєков і собачки з Китаю. Тепер маємо що маємо.
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11.10.2020 22:24 Відповісти
а помните борды где порох против ***** и предупреждение для украинцев - думайте между кем выбираете? ну вот... собственно

После местных выборов в Украине представители партий "Слуга народа" якобы объединятся с членами "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Такое заявление сделал нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в интервью информагентству "Единство", опубликованном на YouTube в воскресенье, 11 октября.
Качура считает, что объединения с ОПЗЖ "слугам" не избежать: "Надо будет некую конструкцию выстраивать".
Также он считает, что "конструктивная работа" у президентской политсилы могла бы сложиться с "Батькивщиной", сомневается на счет "Голоса" и категорически против "сотрудничества" с "Европейской солидарностью".
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11.10.2020 22:13 Відповісти
Зеленський підтримав пропозиції щодо посилення нагляду за дотриманням карантину та більш раннього початку канікул у школах, - Мендель - Цензор.НЕТ 9969
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11.10.2020 22:15 Відповісти
Поддєржал прєдложеніє усіліть рєкомєндациі...
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11.10.2020 22:20 Відповісти
После выборов всех посадят по домам.
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11.10.2020 22:20 Відповісти
Це вже після повідомлень про те,що влада хоче переложити відповідальність на місцеве самоврядування.
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11.10.2020 22:33 Відповісти
Це добре, що тільки підтримав, а не взяв під особистий контроль.
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11.10.2020 22:35 Відповісти
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Зеленский на совещании ведомств, ответственных за здравоохранение в стране, поддержал предложения усилить надзор за соблюдение карантинных мер....."
Зеленський підтримав пропозиції щодо посилення нагляду за дотриманням карантину та більш раннього початку канікул у школах, - Мендель - Цензор.НЕТ 9909
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11.10.2020 22:39 Відповісти
Мусора поголовно заняты самообогащением.
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11.10.2020 22:51 Відповісти
Сам не хотел учится и другим детям не даёт
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11.10.2020 22:54 Відповісти
є така категорія дітей (у яких не всі вдома), які не можуть вчитися за означенням; таким і був наш Зєєчек Зе...
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11.10.2020 23:23 Відповісти
Реально мест в больницах уже нет: вскоре ждем очереди на кладбищах из-за COVID-19 - «Зеркало недели»
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11.10.2020 22:58 Відповісти
- а там вже давно місць нема; лишилось лише Байкове в Києві, але там лише місця передбачені для президентів та їхніх секретарок, а також голів Києва та прем'єр міністрів. І на тому усьо... Може полеглих від коронавірусу в космос запускатимуть?
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11.10.2020 23:21 Відповісти
Чому наш Зєєв Зе ще й досі не захворів? І його Мендель й досі не захворіла. Що вони п'ють і їдять і чим дихають, що не хворіють? Чому нам про це не розголошують???
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11.10.2020 23:19 Відповісти
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran


Коли Зеленський звинуватить у жахливій статистиці пандемії «місцеві вибори», покажіть «слугам» для наглядності цю ілюстрацію витрат коштів з Фонду COVID-19. Жахлива статистика пандемії - це результат їхнього популізму. Зе-популізм, який вбиває.

Зеленський підтримав пропозиції щодо посилення нагляду за дотриманням карантину та більш раннього початку канікул у школах, - Мендель - Цензор.НЕТ 4327
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11.10.2020 23:27 Відповісти
Министерство цифры, образования,экономики...должны сосредоточиться на дистанционном обучении. Уверен что оно гораздо эффективнее и во время эпидемии единственный выход. Всем нуждающимся выдать планшеты, бесплатный интернет, доработать программы. Курсы для учителей, которые должны принимать д.з. следить за тем чтобы дети занимались и.т.п. это гораздо важнее чем Дия 2 или Дия 3. Носить пластик меня не затрудняет. И зачем что-то грузить куда-то мне не понятно. Настраивать надо до весны, как минимум. У меня давно скачали бесплатные курсы которые раздавали бесплатно и слушают на английском. Какие то практики может и стоит проводить на открытом воздухе или уроки физкультуры, труда... Лекции во многих странах временно запретили
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12.10.2020 04:43 Відповісти
Давно пора пересмотреть летнее расписание, сейчас детям не надо трудиться на полях, поэтому в июне надо учиться
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12.10.2020 04:45 Відповісти
У меня малой пошёл в первый класс в этом году, они там рисуют картинки и подтягивают остальных до уровня тех, кто ходил на подготовительные (кто даже читать и считать не умеет толком), что мешало родителям учить своих детей??? Первоклашек бы хотябы дома оставили, нафиг им сейчас эта лепка апликаций с листиков и проий бред в период пандемии? Мой и так уже за месяц второй раз болеет ибо родятлы приводят своих чад с соплями и температурой в школы "ибо работа". Пока больных детей пускают в школы во время карантина, пока таких родятлов не начнут штрафовать - школы должны быть закрыты.
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12.10.2020 07:29 Відповісти
А кто родятлам будет больничные выплачивать? Я согласна, сами страдаем от этого явления, но объективно не родители же в этом виноваты, а уровень нищеты в стране.
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12.10.2020 10:23 Відповісти
 
 