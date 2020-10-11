Зеленський підтримав пропозиції щодо посилення нагляду за дотриманням карантину та більш раннього початку канікул у школах, - Мендель
Президент України Володимир Зеленський на нараді відомств, відповідальних за охорону здоров'я в країні, підтримав пропозиції посилити нагляд за дотриманням карантинних заходів у публічних місцях і закладах, і раніше почати канікули в школах.
"Напередодні Президент України зібрав на нараду представників відомств, відповідальних за охорону здоров'я в Україні, для консультацій щодо епідеміологічної ситуації. Для зменшення динаміки заражень коронавірусною інфекцією COVID-19 запропоновано посилити нагляд за дотриманням карантинних заходів у публічних місцях і закладах, і почати канікули в шкільних закладах раніше. Володимир Зеленський підтримав ці пропозиції і також зазначив, що Міністерство охорони здоров'я повинно забезпечити лікарні ліжками, киснем і медикаментами, які використовуються для допомоги хворим коронавірусною інфекцією", - повідомила "Інтерфакс-Україна" прессекретар глави держави Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ.
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Ну, и зрадуленция одновременно.
Под предлогом борьбы с короновирусом, школы закроют. Дети должны расти неучами.
Зелени нужны дибилы а не образованные люди.
- Я хочу собі і дітям змінить прізвище…
Її питають:
- Яка причина? Хіба прізвище «Зеленський» погано звучить?
- А Ви уявляєте - приходить дитина в школу, його питають:
- Твоє прізвище як?
- Зеленський...
- А це ти син того придурка, про якого, по всій Україні, анекдоти розказують і "Клованом" називають?...
членограй , займись делом, курни айкосик, мож попустит
После местных выборов в Украине представители партий "Слуга народа" якобы объединятся с членами "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Такое заявление сделал нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в интервью информагентству "Единство", опубликованном на YouTube в воскресенье, 11 октября.
Качура считает, что объединения с ОПЗЖ "слугам" не избежать: "Надо будет некую конструкцию выстраивать".
Также он считает, что "конструктивная работа" у президентской политсилы могла бы сложиться с "Батькивщиной", сомневается на счет "Голоса" и категорически против "сотрудничества" с "Европейской солидарностью".
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Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
Коли Зеленський звинуватить у жахливій статистиці пандемії «місцеві вибори», покажіть «слугам» для наглядності цю ілюстрацію витрат коштів з Фонду COVID-19. Жахлива статистика пандемії - це результат їхнього популізму. Зе-популізм, який вбиває.