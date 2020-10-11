Шмигаль про розробку економічної стратегії-2030: Треба виграти конкуренцію за капітал на світовому ринку
Україна має сформувати конкурентоспроможні умови для бізнесу та інвестицій та відновити довіру до держави.
На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на другому засіданні робочої групи щодо розробки Національної економічної стратегії до 2030 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Україна має стати найпривабливішою країною економічних можливостей для інвестицій, інновацій, ведення бізнесу, найкращим місцем для реалізації творчого потенціалу, втілення ідей і власного розвитку. Необхідно сформувати конкурентоспроможні умови для бізнесу та інвестицій та відновити довіру до держави. Також ми повинні виграти конкуренцію за капітал на світовому ринку та стимулювати розвиток інновацій і модернізацію секторів економіки для забезпечення їх конкурентоспроможності на міжнародному ринку. І врешті-решт сприяти розвитку людського потенціалу і виграти конкуренцію за таланти", — сказав Шмигаль.
Учасники заходу розглянули візію стратегії та технічне завдання для опрацювання конкретних напрямків стратегії експертними групами, що працюють на платформі Центру економічного відновлення.
Координатор робочої групи, виконавчий директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап презентував матеріали, над якими працює група.
"Сьогодні над створенням документу працюють 20 експертних груп за різними напрямками. Ми провели аналіз тенденцій розвитку економіки в Україні та у світі, проаналізували вже затверджені на державному рівні стратегії, доктрини та Указ Президента України "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року". Безумовно, ми також враховуємо зміни умов розвитку нашої держави, які склалися внаслідок російської збройної агресії проти України, а також тенденції в освіті та медицині через світову пандемію. Наше завдання, щоб документ, який буде розроблено, максимально відповідав викликам сьогодення і враховував майбутні зміни, які ми зараз можемо прогнозувати", — зазначив Криволап.
До процесу розроблення Національної економічної стратегії залучені урядовці, провідні спеціалісти з різних галузей, науковці, міжнародні аналітики, представники бізнесу.
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Получайте уроки у Добкина 😀😀😀
Или в связи с не слишком высоким спросом, в Амстердам отправили, жалованье отрабатывать?
тобто, стає жахливо тільки від однієї цифри - до 2030 ... та з цими жабами ???
(я теж не голосував за цирк)))
а не в розовых очках и в параллельных мирах...
Аж 20.Скільки ці групи зжерли бюджетних коштів?
Даже они не поверили...
Ви наївні.Вони не будуть вклади кошти.І тюрми не бояться.
Відповідь Пальчевському це Перемога.
Конгениально!
Вперёд!!!
За неполный 2020 год - 500 000, а тут 10 лет!
6-7 миллионов, как минимум создадут!
А пока, присутствует возможность потратив пару миллионов и сговорившись с судьей, государственным регистратором и представителем исполнительной службы, захватить чей то бизнес, нас все будут стороной обходить!
Тобі прочать, після виборів, копняка під сраку, а він на десять років наперед марить...
Ваша монобільшість не прийняла жодного антикорупційного закону.
Натомість доламала найменші паростки, які лишила минула влада.
Суд решил, что президент Зеленский не оскорбил мэра Черкасс, назвав его бандитом Воскресенье, 11 октября 2020, 17:42
https://apostrophe.ua/ua/news/politics/judiciary/2020-10-11/sud-reshil-chto-prezident-zelenskiy-ne-oskorbil-mera-cherkass-nazvav-ego-banditom/211530 переглянути новину українською
Печерский районный суд Киева вынес решение https://apostrophe.ua/news/politics/government/2020-05-21/mest-za-bandita-mer-cherkass-raskryl-detali-iska-protiv-zelenskogo/197891 по иску мэра Черкасс Анатолия Бондаренко , в котором тот обвинил президента Украины Владимира Зеленского в унижении его чести и достоинства во время пресс-конференции, когда глава государства назвал городского председателя бандитом.
Соответствующее решение суда http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/92054342 опубликовано в государственном реестре.
Напомним, что мэр Бондаренко обратился в суд с просьбой защитить его честь и достоинство и взыскать с президента 1 гривну в качестве компенсации.
Иск был рассмотрен Печерским судом без присутствия ответчика или его представителей. Рассмотрев позицию сторон, суд пришел к выводу, что слова Зеленского являются его оценочным суждением и не содержат заведомо ложной информации.
"Оспариваемые фразы Президента выражают его личное, субъективное отношение к возможности иметь деловые, дружеские или иные отношения ( "я за один стол с такими бандитами не сяду") с должностным лицом, которое, по мнению Главы государства, ненадлежащим образом выполняет свои обязанности, как следствие субъективной, критической оценки публичной деятельности такого лица Президентом Украины", - сказано в судебном решении.
Суд также не увидел оснований считать слова президента грубыми, унизительными или непристойными.
"Публичное лицо, государственный служащий должен быть готовым к повышенному уровню критики, в том числе в грубой форме, пристального внимания общества и повышенной заинтересованности общества его деятельностью и/или личной жизнью, ведь они, выбирая карьеру публичного человека, согласились на такое внимание", - сказано в тексте решения.
Оценив все доказательства, суд отклонил иск мэра Черкасс к президенту Бондаренко имеет право обжаловать это решение в апелляционном суде.
Как сообщал "Апостроф", в мае этого года https://apostrophe.ua/article/politics/2020-05-20/ot-razboynika-do-bandita-o-chem-govoryat-messedji-zelenskogo-na-press-konferentsii/32917 на пресс-конференции Зеленский заявил, что "не сядет за один стол с такими бандитами" , как мэр Черкасс. Такое заявление он сделал, комментируя решение Бондаренко об ослаблении карантина без разрешения правительства.
2030 ніхто і не вспомнить!
шахматэкономической мысли.