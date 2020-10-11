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Новини Коронавірус і карантин
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"Слуга народу" Богуцька про колегу Качуру: Це ж треба бути таким тупим черевиком, щоб тестувати на українцях російську вакцину

Олександр Качура вирішив вакцинуватися російським винаходом вслід за моральним наставником - Віктором Медведчуком. Його вже й росТВ цитує.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала нардепка СН Ліза Богуцька, коментуючи заяву свого колеги по фракції Олександра Качура про те, що "якщо російська вакцина від коронавірусу буде ефективною, ми будемо зобов'язані домовлятися і купувати", передає Цензор.НЕТ.

"Відео, яке вчора мені скинули в "лічку", абсолютно мене не здивувало.

Олександр Качура вирішив вакцинуватися російським винаходом вслід за моральним наставником - Віктором Медведчуком. Його вже й росТВ цитує, мовляв, мудрий такий політик в СН. Мені плювати, що там собі вирішив Качура вколоти, але говорити про те, що він піклується про здоров'я української нації - це вже занадто. Це ж треба взагалі бути тупим черевиком, щоб на українцях тестувати російський медичний напів фабрикат!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Качура про об'єднання СН і ОПЗЖ у місцевих радах: "Це однозначно буде. Цього не уникнути". ВIДЕО

У мене давно сформувалося стійке зневажливе ставлення до деяких депутатів нашої фракції. Особливо до вискочок з ефектом Даннінга-Крюгера.

Найцікавіше, що вони поруть всяку хрінь у відкритому ефірі, а критикувати їх вони ж просять в закритих фракційних чатах, щоб не виносити сміття з хати: "Давайте поклянемося дружити і ніколи не зраджувати один одного!"

Нещодавно в чаті Саша Качура написав, щоб я йому не заздрила.

Упевнений, що заздрість мене ночами мучить. А я і не сперечаюся. Безглуздо.

Також читайте: Кадрова обойма у Єрмака порожня. Наступний парламентер буде ще гірше за Фокіна, - "слуга народу" Богуцька

Боже, Боже, Боже ... Якщо Сашу не зупинити - ще й президентом Порошенко стане ... "- заявила Богуцька.

Слуга народу Богуцька про колегу Качуру: Це ж треба бути таким тупим черевиком, щоб тестувати на українцях російську вакцину 01
Слуга народу Богуцька про колегу Качуру: Це ж треба бути таким тупим черевиком, щоб тестувати на українцях російську вакцину 02

вакцина (4419) карантин (18172) Медведчук Віктор (1714) Богуцька Ліза (66) Слуга народу (2822) Качура Олександр (170) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+46
Епічне протистояння двох Зебілів!
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11.10.2020 23:00 Відповісти
+44
"Слуга народа" Богуцкая о коллеге Качуре: Это ж надо быть таким тупым ботинком, чтобы тестировать на украинцах российскую вакцину - Цензор.НЕТ 5598
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11.10.2020 23:07 Відповісти
+35
"Слуга народа" Богуцкая о коллеге Качуре: Это ж надо быть таким тупым ботинком, чтобы тестировать на украинцах российскую вакцину - Цензор.НЕТ 5054Яке їхало, таке здибало. Вони один одної варті.
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11.10.2020 23:07 Відповісти
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Епічне протистояння двох Зебілів!
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11.10.2020 23:00 Відповісти
Епічне протистояння "ботінка" і "сандалії". 😁. Дещо перекручу Маяковського: ".. Кто болєє матері-фракції цєнєн? Ми говорім Качура - подразумєвпжм - Богуцкая, ми говорім Богуцкая, подразумєваєм Тищенко.." і далі по списку. Там якийсь зоопарк розбирався у цій фракції. І раз їх щось згуртувало докупи, отже те щось є у них спільне - відсутність мізків і любов до залявного бабла. Тому даремно кукушка не хвалить пєткха. 😊
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11.10.2020 23:15 Відповісти
Ну, ти "загнув" - "сандалія"... Це ж благородна взуванка! Її фараони носили, прикрашаючи золотом і дорогоцінним камінням... А Богуцька, просто, "стара калоша"...
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11.10.2020 23:23 Відповісти
Я в принципі і не заперечую. 😊
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11.10.2020 23:45 Відповісти
ведроид проснулась
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11.10.2020 23:00 Відповісти
Вспомни ещё гетьмановича требовавшего принимать законы аналогичные российским,там у вас много идиотов.
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11.10.2020 23:01 Відповісти
Эти🤢🤡🎪💩🐀 гниды ,и тут не могли не вспомнить Порошенко !
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12.10.2020 09:17 Відповісти
А у вашій гімняній партєйці інших не має.
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11.10.2020 23:01 Відповісти
Говорящая лабутена не пара тупому ботинку!
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11.10.2020 23:03 Відповісти
Вы ото как в лужу сделал... Говорящие ТВИКС-ВЯЛЯНКИ (два сапога с портянкой -пара)
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12.10.2020 00:38 Відповісти
так качура уже укололся рашистской вакциной, хотя и эта не лучше и без вакцинации.
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11.10.2020 23:03 Відповісти
Мне стыдно и противно что на украинцах собираются испытывать мордорскую вакцину.может она с вирусом рузького мира или не дай Аллах с новичком.пусть бубочка и медведчук ширнут её в свои вены
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11.10.2020 23:04 Відповісти
Вас моральных уродов, надо на органы разобрать для трансплантаций!
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11.10.2020 23:05 Відповісти
Разве что на половые
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12.10.2020 01:09 Відповісти
Так їхні токсичні органи нормальному українцю не підійдуть, НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я.
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12.10.2020 09:34 Відповісти
Не скажите, эти гниды за свое здоровье очень даже переживают, некоторые так вообще планируют вечно жить!
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12.10.2020 16:01 Відповісти
давай запевай что это его частное мнение и про вакцину и про Мертвечука
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11.10.2020 23:05 Відповісти
Иногда у некоторых "Слуг" случаются просветления рассудка, что-то умногое говорят.
Но это не на долго:
Быстро прерываются рецидивами деградации и "безусловными рефлексами" на Порошенко.
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11.10.2020 23:05 Відповісти
Ну вот что им такое Порошенко сделал, что для них как типа ,,дело чести,,по поводу и без лягнуть того, кому они в подметки не годятся.... Странный какой то контингент у этих ,слуг,,
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12.10.2020 01:13 Відповісти
нет там никакого просветления! просто услышала, что простой народ думает про кончуру, его идею обколоть всех кацапской блевотой и про прочих слуг
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12.10.2020 07:17 Відповісти
И правду Качура дебил. Петя вон себе уколол прививку от своих росийских торговых партньоров и слег с вирусом
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11.10.2020 23:05 Відповісти
А тобі що укололи, що ти в кожну дірку Порошенка пхаєш?
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11.10.2020 23:26 Відповісти
То не укол був. 😊 То чоловіка зґвалтували. Через вуха. Не природним способом. І він так близько взяв до серця, а може сподобалось, що згадує по це ґвалтування у кожному пості. 😊
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11.10.2020 23:49 Відповісти
Анекдот про "кірпіч" і солдата, знаєш? "А я завжди про неї думаю..."
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11.10.2020 23:54 Відповісти
Ему КОВИД мозг повредил.
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11.10.2020 23:05 Відповісти
"Слуга народа" Богуцкая о коллеге Качуре: Это ж надо быть таким тупым ботинком, чтобы тестировать на украинцах российскую вакцину - Цензор.НЕТ 5054Яке їхало, таке здибало. Вони один одної варті.
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11.10.2020 23:07 Відповісти
Цікаво, в неї її кокошнік також в'язаний?
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11.10.2020 23:11 Відповісти
Обожнюю цю пісню!

Two from Zoo - https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%86%D0%97%D0%9E%D0%9B%D0%AF%D0%A6%D0%86%D0%AF #ІЗОЛЯЦІЯ (lyric video)

https://www.youtube.com/watch?v=rxb-M_N4GI0
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11.10.2020 23:19 Відповісти
Шикарно ... Шедеврально ... Дякую ...
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12.10.2020 03:38 Відповісти
краще в кошику, ніж з Новичком
Лізавєта права
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12.10.2020 00:47 Відповісти
ТП
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12.10.2020 04:25 Відповісти
"Слуга народа" Богуцкая о коллеге Качуре: Это ж надо быть таким тупым ботинком, чтобы тестировать на украинцах российскую вакцину - Цензор.НЕТ 5598
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11.10.2020 23:07 Відповісти
- Куме, а ви чули? Путін оголосив, що в Росії розроблена, випробувана та запускається у виробництво вакцина проти коронавірусу!
- Та чув…
- І що ви скажете з цього приводу?
-Та що сказать… Враховуючи ступінь їх «рукожопості», там буде купа побічних ефектів - почнуть рости цапині роги і копита, шерсть у роті… І назвать його треба «**********»…
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11.10.2020 23:28 Відповісти
Слуги не поделили конверт от хозяина. Психически больные - Богдан о "Слуге народа". /"Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" - депутат от СН Богуцкая.
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11.10.2020 23:08 Відповісти
Он не тупой, он осознанный враг и предатель. Эта ЗЕкрыса специально и сознательно действует во вред Украине.
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11.10.2020 23:08 Відповісти
Хто тут жаба, а хто гадюка?
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11.10.2020 23:09 Відповісти
"Слуга народа" Богуцкая о коллеге Качуре: Это ж надо быть таким тупым ботинком, чтобы тестировать на украинцах российскую вакцину - Цензор.НЕТ 2975
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11.10.2020 23:12 Відповісти
А Тищенко тогда кто?
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11.10.2020 23:21 Відповісти
Мабуть Качура новин не читає.

https://www.obozrevatel.com/russia/putin-dopustil-vozmozhnost-postavok-rossijskoj-vaktsinyi-ot-covid-19-v-ukrainu.htm Путин заговорил о поставках "сомнительной" российской вакцины от COVID-19 в Украину
Ученые обеспокоены, что намерение России внедрить вакцину против COVID-19 "Спутник-V" до проведения ее полных испытаний https://www.obozrevatel.com/russia/uchenyie-************-chto-rossijskaya-vaktsina-ot-covid-19-mozhet-vyizvat-mutatsiyu-koronavirusa.htm может спровоцировать мутацию нового коронавируса.
А в Британии заявили, что клинические испытания "первой в мире" российской вакцины против коронавируса http://www.obozrevatel.com/abroad/uchenyie-zametili-anomalii-v-testah-rossijskoj-vaktsinyi-ot-covid-19.htm дали сомнительные результаты .
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11.10.2020 23:23 Відповісти
Только не ботинок. Валенок. Тупой медицинский полуфабрикат в виде конечного продукта - валенка.
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11.10.2020 23:24 Відповісти
Зетипиллы выбрали не за шо не отвечающее ни раньше ни сейчас быдло в Раду. Хто все эти представители макак? Тягают друг друга за шо попало. Может хватит уже этого цирка?
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11.10.2020 23:28 Відповісти
Вколіть йому ту вакцину в коробочку, де у людей мізки. Іп@нута субстанція.
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11.10.2020 23:31 Відповісти
"Слуга народу" Богуцька про колегу Качуру: Це ж треба бути таким тупим черевиком, щоб тестувати на українцях російську вакцину - Цензор.НЕТ 179
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12.10.2020 00:10 Відповісти
А ШО ОНИ ТА КУПЯТ ??????????

МОЖЕТ НЮХАЮТ ??????

В КАКОЙ СТРАНЕ Я ЖИВУ ??? И ПОЧЕМУ ВСЕ КТО У ВЛАСТИ ЖЕЛАЮТ НАРОДУ ТОЛЬКО С М Е Р Т Ь !!!!!!!!!
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11.10.2020 23:31 Відповісти
зебилы понавыбирали
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11.10.2020 23:34 Відповісти
"Слуга народу" Богуцька про колегу Качуру: Це ж треба бути таким тупим черевиком, щоб тестувати на українцях російську вакцину - Цензор.НЕТ 3861
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11.10.2020 23:34 Відповісти
Богдан прав был, когда говорил, что во фракции половина дураков. Но сейчас их время.
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11.10.2020 23:37 Відповісти
Похоже этому шурику что то не то вкололи уже при рождении.
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11.10.2020 23:40 Відповісти
друг друга может предавать вы и не будете . А вот Украину предаёте и продаёте ежедневно .А посему нужно нам знать всё . что происходит внутри партии . Иначе вы вреда ещё больше принесёте Украине .
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11.10.2020 23:44 Відповісти
Вообще то десятки тысяч уже укололись и что то я не слышал, что бы кто то из них умер или с ума сошел. Зато слышал и знаю о очень тяжело переболевших с необратимыми отрицательными последствиями для здоровья и даже скончавшихся не привитых. Вакцинация дело добровольное. Говорят Словакия делает хорошую вакцину, но у неё один не достаток, дороговизна.
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11.10.2020 23:54 Відповісти
Емм, а де докази, що вакцина допомагає? Пофіг, кацапська, словацька чи ще якась... Впровадження вакцини це РОКИ досліджень! Де опубліковано результати досліджень - і не лабораторних, а на людях. Як ми можемо перевірити, чи захищені привиті від коронавірусу?

А кацапи щось за пару місяців замутили і видають за панацею... Ну хіба що вони цей ковід самі і створили і паралельно з вірусом вакцину до нього розробляли!
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12.10.2020 00:01 Відповісти
А вам и не надо делать прививку. ВЫ ждите когда выйдет хорошая.
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12.10.2020 00:09 Відповісти
Якщо розробили кацапи - то 100% прививка не хороша. Коли в останнє кацапи робили якийсь прорив у медицині?))))
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12.10.2020 00:12 Відповісти
Да как вы все не добегаете... Блин, хорошая у кацапов вакцина или не очень... Да будь она трижды идеальная - идут они в ср"ку со своей вакциной и вообще со всем своим барахлом. После 2013 года этого народца лично для меня уже нет
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12.10.2020 01:25 Відповісти
А скажешь это своей матери, или жене, или своему ребенку? То-то же. Вакцинация дело добровольное. Каждый сам должен сделать для себя выбор.
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12.10.2020 06:22 Відповісти
Своим близким и родным и говорить ничего не надо .Они все кацапское на дух не переносят. И не только потому, что они большие патриоты, а просто из брезгливости к эрэфии
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12.10.2020 11:55 Відповісти
"Назло врагу, я лучше умру"??? И кому от этого будет хуже? Ну да ладно, только остальные вправе за себя сами решать.
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12.10.2020 12:58 Відповісти
Назло врагу нужно жить, а вакцину ( именно вакцину, а не эрэфовскую бодягу ) , слава Богу можно будет приобрести и у другого источника
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12.10.2020 18:29 Відповісти
Плохо только, что вакцину из другого источника, не все успеют дождаться...
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13.10.2020 07:05 Відповісти
А нафига Вы у рашки в прошлом году закупили 20 000 тонн свинины?
https://censor.net/ru/news/3224193/v_ukraine_8_millionov_chelovek_jivut_s_psihicheskimi_rasstroyistvami_voz/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_74809410
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12.10.2020 07:22 Відповісти
Лично я ничего ордынского для себя не закупал ни в каком году
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12.10.2020 11:57 Відповісти
Молодец! Но всё равно, пользовался Ордынскими изобретениями. Армейское единоначалие как пирамида, налоговое законодательство с фиксированной выплатой, регулярное транспортное маршрутное сообщение позволившее связать все изолированные ячейки общества в одно государство, организованное почтовое сообщение как нервы государства. Всё это как и многое другое дала миру Орда. И свинину она тебе есть не запрещала и против твоей религии, ничего не имела. А чего же ты, так на неё взъелся?
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12.10.2020 12:08 Відповісти
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12.10.2020 18:33 Відповісти
русский, ты уже привился этим русским фейком?
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12.10.2020 00:28 Відповісти
А ты уже засунул в жопу лампочку? А отбеливателя напился?
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12.10.2020 06:41 Відповісти
Он дождётся российскую вакцину,только реверсом из Словакии.как и газ.
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12.10.2020 13:04 Відповісти
І як перевірити, чи доживемо жо пенсії? ГМО 15 років досліджували на сотнях поколінь тварин...
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12.10.2020 00:12 Відповісти
Группа ученых из Британии заявила, что клинические испытания "первой в мире" российской вакцины против коронавируса дали сомнительные результаты.
Анализ ученых о том, дает ли вакцина Sputnik V иммунный ответ, были опубликованы в журнале The Lancet. Так, международные ученые отметили несколько явных аномалий.
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12.10.2020 00:04 Відповісти
"Слуга народу" Богуцька про колегу Качуру: Це ж треба бути таким тупим черевиком, щоб тестувати на українцях російську вакцину - Цензор.НЕТ 5675
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12.10.2020 00:08 Відповісти
Відчуваю, скоро богуцька почне благати, щоб "путч" відбувся пошвидше)))))
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12.10.2020 00:24 Відповісти
И как обычно, для зеленых малышей самое страшное не то, что они все обсираются и обмазывают какахами все вокруг себя, а то что вернется злой Порошенко воспитатель , надает по попе и больше не будет возможности шкодничать.
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12.10.2020 00:32 Відповісти
Типова логіка та риторика зебілки, тому що в кінці обов'язково треба згадати Порошенка. Це вже перевірено за півтора роки. Які ж вони упороті та розумововідсталі ці зебілки, навіть страшно уявити, що такі мають дітей та виховують майбутнє покоління українців.
Боже! Бережи Неньку!
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12.10.2020 00:41 Відповісти
То вана Юлю зкорчила, в своей приверженности к СН... Каарочи, подлиз защитан.
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12.10.2020 00:49 Відповісти
Я ваапше опупеваю с неудачника Пальчевского... После аферы с баб Юлей, насчет тамифлю, и после того, как некоторыми порицаемый Леня Космос(истинный патриот-гражданин, в борьбе с хутинскими заслаными казачками) прихлопнул поликлинику пальчевского, специализирующуюся на "борьбе " со свинным гриппом, невдаха не спешит разворачивать евролаб на борьбу с коронавирусом... SURE, кишка тонка, бо моск в кацап партии любителей пива пропил и на тамифлю зхибленый, ка и Юля, шо рыба об лед - молчок...
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12.10.2020 00:46 Відповісти
Он не тупой ботинок, он вражина!
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12.10.2020 00:53 Відповісти
Розумным был бы, мосты за собой не рушил бы... Ведь зебикам то осталось здесь всего то навсего и ничего, как их кышнут от власти... Многим подобным дурачкам придется стать на лыжи , если успеют, а то и ответят перед законом. У народа больше толерантности не найдется.
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12.10.2020 01:08 Відповісти
у слугах усі законтачені. Так чи інакше
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12.10.2020 01:22 Відповісти
Сомневаюсь,что Мертвечук с Качурой вакцинируются. Так ведь можно и окачуриться ненароком. А ведь не для этого они рвутся к власти,что бы над их могилами ревели их безутешные вдовы. Пиарятся,хитропопые..
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12.10.2020 01:48 Відповісти
Взагалі кажучи, зміст у словах качури є, коли воно заявило, що вакцинацією себе любимого він дуже-очєнь-сильно турбується за українську націю. Бо є немала імовірність, що вакцина на той організм подіє непередбачувано...
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12.10.2020 03:25 Відповісти
Качура на подхвате опожопи и шария.
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12.10.2020 03:31 Відповісти
ватник Качура тупая убогая рожа...корона и расийская вакцина в его тупой мозг уже проникла. Потому не удивительно что он бредит на эфирах рашиста медведчука.
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12.10.2020 04:04 Відповісти
Я не понял, что её смущает? Качество прививки или её происхождение?
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12.10.2020 04:07 Відповісти
Ведмедчук скоро притаранит труп чЛенина из Савзолея для краснопузости украинского ЛОХтората.... "Слуга народу" Богуцька про колегу Качуру: Це ж треба бути таким тупим черевиком, щоб тестувати на українцях російську вакцину - Цензор.НЕТ 1993
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12.10.2020 04:54 Відповісти
та скрипін цього гівнюка розкусив давно. Подивіться на каналі skripin.ua передачу 16+, більше питань не буде
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12.10.2020 07:26 Відповісти
Типо скрыпин не такой же гавнюк.
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12.10.2020 08:08 Відповісти
може і гівнюк, але точно не такий.
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12.10.2020 09:53 Відповісти
Прав был классик: "дураков учить - только портить". Послушали полторы лекции в Буковеле и уже - политические стратегии высшей категории, говоря проще - проффесора. Как назвать тех, кто опасаясь прослыть дураком помалкивает, чтобы показаться умным? В наших политических реалиях они сошли бы за политических гениев.
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12.10.2020 07:37 Відповісти
Если точнее -- политические недоноски высшей категории...
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12.10.2020 08:02 Відповісти
Стукнула б його ще відром, щоб прийшов до тями.
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12.10.2020 07:50 Відповісти
Такое впечатление что сн подбирали по отвратительной внешности. Ну почему они такие страхолюдины? Брррррррррр......кто столько может выпить, что бы позариться на столь страшные создания?
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12.10.2020 07:57 Відповісти
М одной стороны - вакцина гавно, с другой - ее производит та же контора, которая этот вирус синтезировала.
Если у них мало что получается, можно себе представить, как далеки другие от получения вакцины.
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12.10.2020 08:11 Відповісти
це не черевик, а Медведчуківська лапоть!
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12.10.2020 08:23 Відповісти
Кто ж спорит насчёт тупости идеи с российской вакциной от COVID-19. Лично я бы поддержал бы эту идею только при одном условии - если бы жил с доходов от похоронного бизнеса. Дело в том, что «Слугам народа» показана совсем другая вакцина - от ПРИДУРКУЛИТА. И эту вакцину следует забить молотком в голову каждому «Слуге народа», незабывая при этом о сопутствующей терапии - о бодрящем пенделе промеж полужопий, шоб бежали дальше, чем видели, "распыляя по деревьям содержимое желудка"©.
Очкастой Выхухоли Лизе Богуцкой персонально вбить стёклы в бельма, шоб нае гавкала.
А Качура наградить ценным подарком по его выбору: или коньками, или ластами; шоб после вакцинации российской вакциной было шо откинуть или шо склеить.
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12.10.2020 08:55 Відповісти
Хм))) А Богуцкая походу комменты на Цензоре читает))) "с эффектом Даннинга-Крюгера"))) Но так и не поняла, что это и про нее)))
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12.10.2020 09:32 Відповісти
Ну це ж прекрасно - вакціонувався зебіл, а винний знову Порошенко. Лізочко, пора тобі вже в дурку.
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12.10.2020 09:55 Відповісти
 
 