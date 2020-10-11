"Слуга народу" Богуцька про колегу Качуру: Це ж треба бути таким тупим черевиком, щоб тестувати на українцях російську вакцину

Олександр Качура вирішив вакцинуватися російським винаходом вслід за моральним наставником - Віктором Медведчуком. Його вже й росТВ цитує.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала нардепка СН Ліза Богуцька, коментуючи заяву свого колеги по фракції Олександра Качура про те, що "якщо російська вакцина від коронавірусу буде ефективною, ми будемо зобов'язані домовлятися і купувати", передає Цензор.НЕТ.

"Відео, яке вчора мені скинули в "лічку", абсолютно мене не здивувало.

Олександр Качура вирішив вакцинуватися російським винаходом вслід за моральним наставником - Віктором Медведчуком. Його вже й росТВ цитує, мовляв, мудрий такий політик в СН. Мені плювати, що там собі вирішив Качура вколоти, але говорити про те, що він піклується про здоров'я української нації - це вже занадто. Це ж треба взагалі бути тупим черевиком, щоб на українцях тестувати російський медичний напів фабрикат!

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У мене давно сформувалося стійке зневажливе ставлення до деяких депутатів нашої фракції. Особливо до вискочок з ефектом Даннінга-Крюгера.

Найцікавіше, що вони поруть всяку хрінь у відкритому ефірі, а критикувати їх вони ж просять в закритих фракційних чатах, щоб не виносити сміття з хати: "Давайте поклянемося дружити і ніколи не зраджувати один одного!"

Нещодавно в чаті Саша Качура написав, щоб я йому не заздрила.

Упевнений, що заздрість мене ночами мучить. А я і не сперечаюся. Безглуздо.

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Боже, Боже, Боже ... Якщо Сашу не зупинити - ще й президентом Порошенко стане ... "- заявила Богуцька.



