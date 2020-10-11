"Слуга народу" Богуцька про колегу Качуру: Це ж треба бути таким тупим черевиком, щоб тестувати на українцях російську вакцину
Олександр Качура вирішив вакцинуватися російським винаходом вслід за моральним наставником - Віктором Медведчуком. Його вже й росТВ цитує.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала нардепка СН Ліза Богуцька, коментуючи заяву свого колеги по фракції Олександра Качура про те, що "якщо російська вакцина від коронавірусу буде ефективною, ми будемо зобов'язані домовлятися і купувати", передає Цензор.НЕТ.
"Відео, яке вчора мені скинули в "лічку", абсолютно мене не здивувало.
Олександр Качура вирішив вакцинуватися російським винаходом вслід за моральним наставником - Віктором Медведчуком. Його вже й росТВ цитує, мовляв, мудрий такий політик в СН. Мені плювати, що там собі вирішив Качура вколоти, але говорити про те, що він піклується про здоров'я української нації - це вже занадто. Це ж треба взагалі бути тупим черевиком, щоб на українцях тестувати російський медичний напів фабрикат!
У мене давно сформувалося стійке зневажливе ставлення до деяких депутатів нашої фракції. Особливо до вискочок з ефектом Даннінга-Крюгера.
Найцікавіше, що вони поруть всяку хрінь у відкритому ефірі, а критикувати їх вони ж просять в закритих фракційних чатах, щоб не виносити сміття з хати: "Давайте поклянемося дружити і ніколи не зраджувати один одного!"
Нещодавно в чаті Саша Качура написав, щоб я йому не заздрила.
Упевнений, що заздрість мене ночами мучить. А я і не сперечаюся. Безглуздо.
Боже, Боже, Боже ... Якщо Сашу не зупинити - ще й президентом Порошенко стане ... "- заявила Богуцька.
Будь ласка, зачекайте...
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Но это не на долго:
Быстро прерываются рецидивами деградации и "безусловными рефлексами" на Порошенко.
Two from Zoo - https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%86%D0%97%D0%9E%D0%9B%D0%AF%D0%A6%D0%86%D0%AF #ІЗОЛЯЦІЯ (lyric video)
https://www.youtube.com/watch?v=rxb-M_N4GI0
Лізавєта права
- Та чув…
- І що ви скажете з цього приводу?
-Та що сказать… Враховуючи ступінь їх «рукожопості», там буде купа побічних ефектів - почнуть рости цапині роги і копита, шерсть у роті… І назвать його треба «**********»…
https://www.obozrevatel.com/russia/putin-dopustil-vozmozhnost-postavok-rossijskoj-vaktsinyi-ot-covid-19-v-ukrainu.htm Путин заговорил о поставках "сомнительной" российской вакцины от COVID-19 в Украину
Ученые обеспокоены, что намерение России внедрить вакцину против COVID-19 "Спутник-V" до проведения ее полных испытаний https://www.obozrevatel.com/russia/uchenyie-************-chto-rossijskaya-vaktsina-ot-covid-19-mozhet-vyizvat-mutatsiyu-koronavirusa.htm может спровоцировать мутацию нового коронавируса.
А в Британии заявили, что клинические испытания "первой в мире" российской вакцины против коронавируса http://www.obozrevatel.com/abroad/uchenyie-zametili-anomalii-v-testah-rossijskoj-vaktsinyi-ot-covid-19.htm дали сомнительные результаты .
МОЖЕТ НЮХАЮТ ??????
В КАКОЙ СТРАНЕ Я ЖИВУ ??? И ПОЧЕМУ ВСЕ КТО У ВЛАСТИ ЖЕЛАЮТ НАРОДУ ТОЛЬКО С М Е Р Т Ь !!!!!!!!!
А кацапи щось за пару місяців замутили і видають за панацею... Ну хіба що вони цей ковід самі і створили і паралельно з вірусом вакцину до нього розробляли!
https://censor.net/ru/news/3224193/v_ukraine_8_millionov_chelovek_jivut_s_psihicheskimi_rasstroyistvami_voz/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_74809410
Анализ ученых о том, дает ли вакцина Sputnik V иммунный ответ, были опубликованы в журнале The Lancet. Так, международные ученые отметили несколько явных аномалий.
Порошенковоспитатель , надает по попе и больше не будет возможности шкодничать.
Боже! Бережи Неньку!
Если у них мало что получается, можно себе представить, как далеки другие от получения вакцины.
Очкастой Выхухоли Лизе Богуцкой персонально вбить стёклы в бельма, шоб нае гавкала.
А Качура наградить ценным подарком по его выбору: или коньками, или ластами; шоб после вакцинации российской вакциной было шо откинуть или шо склеить.