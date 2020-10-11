Двоє учасників зустрічі Лукашенка з опозиціонерами в СІЗО КДБ вийшли на свободу
Увечері суботи, 11 жовтня, в Мінську зі слідчого ізолятора Комітету державної безпеки випустили двох опозиціонерів. Вони брали участь у вчорашній зустрічі з Олександром Лукашенком.
Про це оголосили в ефірі провладного білоруського телеканалу "Білорусь 1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За інформацією телеканалу, сьогодні члену ініціативної групи Віктора Бабарики, бізнесмену Юрію Воскресенському та директору компанії PandaDoc Дмитру Рабцевічу змінили запобіжний захід.
Воскресенський і Рабцевіч вийшли на свободу наступного дня після візиту Олександра Лукашенка в СІЗО КДБ і зустрічі з політв'язнями, в якій вони брали участь, пише tut.by.
За словами Воскресенського, зустріч з Лукашенком хоч і відбувалася місцями на підвищених тонах, але закінчилася конструктивно.
Бізнесмен сказав, що йому доручили готувати пропозиції щодо поправок до Конституції і викласти підходи щодо звільнення низки осіб, які "виявилися не так суспільно небезпечними для нашої країни, як здавалися на першому етапі".
За останній тиждень на держтелебаченні Білорусі двічі з'являлися інтерв'ю з Воскресенським, де він розповідав про "технології кольорових революцій". Його дружина допускає, що на нього чинився тиск.
Рабцевіч збирається продовжувати займатися бізнесом, бо в структурі парку високих технологій "створені всі умови, щоб платити нормальні зарплати, розвиватися, будувати майбутнє разом".
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Он просил Бабарико и членов КС обратиться с призывом о прекращении протестов.
Взамен обещал свободу и гарантии участия Бабарико в досрочных президентских выборах в 2021 году после изменения Конституции.
Это сделка в рамках договорённости Путина и Лукашенко о транзите власти в Беларуси.
Но первый шаг, - настаивает Лукашенко, - прекращение протестов.
======================================================================= -Вне всякого сомнения, эта встреча - одно из условий безоговорочной капитуляции, которую Лукашенко фактически подписал и оформил во время последней встречи с Путиным.
пока не прозреете, не будет вам счастья
заединщики московские
Договорились з Бацькою. Продались. По другому не бува ,щоб вийти.
«Я ж белы і пушысты, сама дабрыня ў плоці. Толькі трошкі лысы і ня трошкі як прусак вусаты. Я з радасцю і замілаваннем ў сэрцы адпушчу на волю кожнага, хто дасць мне пісьмовае абавязацельства стукаць на родную матулю, любімую бабулю, не кажучы ўжо пра усялякіх там майдановцев-мітінговальщиков.
А калі не - "змушаю-замучаю як Пол Пот Кампу́чыю!" ©»