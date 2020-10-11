Двоє учасників зустрічі Лукашенка з опозиціонерами в СІЗО КДБ вийшли на свободу

Увечері суботи, 11 жовтня, в Мінську зі слідчого ізолятора Комітету державної безпеки випустили двох опозиціонерів. Вони брали участь у вчорашній зустрічі з Олександром Лукашенком.

Про це оголосили в ефірі провладного білоруського телеканалу "Білорусь 1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За інформацією телеканалу, сьогодні члену ініціативної групи Віктора Бабарики, бізнесмену Юрію Воскресенському та директору компанії PandaDoc Дмитру Рабцевічу змінили запобіжний захід.

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Воскресенський і Рабцевіч вийшли на свободу наступного дня після візиту Олександра Лукашенка в СІЗО КДБ і зустрічі з політв'язнями, в якій вони брали участь, пише tut.by.

За словами Воскресенського, зустріч з Лукашенком хоч і відбувалася місцями на підвищених тонах, але закінчилася конструктивно.

Бізнесмен сказав, що йому доручили готувати пропозиції щодо поправок до Конституції і викласти підходи щодо звільнення низки осіб, які "виявилися не так суспільно небезпечними для нашої країни, як здавалися на першому етапі".

За останній тиждень на держтелебаченні Білорусі двічі з'являлися інтерв'ю з Воскресенським, де він розповідав про "технології кольорових революцій". Його дружина допускає, що на нього чинився тиск.

Рабцевіч збирається продовжувати займатися бізнесом, бо в структурі парку високих технологій "створені всі умови, щоб платити нормальні зарплати, розвиватися, будувати майбутнє разом".