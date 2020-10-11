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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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Двоє учасників зустрічі Лукашенка з опозиціонерами в СІЗО КДБ вийшли на свободу

Двоє учасників зустрічі Лукашенка з опозиціонерами в СІЗО КДБ вийшли на свободу

Увечері суботи, 11 жовтня, в Мінську зі слідчого ізолятора Комітету державної безпеки випустили двох опозиціонерів. Вони брали участь у вчорашній зустрічі з Олександром Лукашенком.

Про це оголосили в ефірі провладного білоруського телеканалу "Білорусь 1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За інформацією телеканалу, сьогодні члену ініціативної групи Віктора Бабарики, бізнесмену Юрію Воскресенському та директору компанії PandaDoc Дмитру Рабцевічу змінили запобіжний захід.

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Воскресенський і Рабцевіч вийшли на свободу наступного дня після візиту Олександра Лукашенка в СІЗО КДБ і зустрічі з політв'язнями, в якій вони брали участь, пише tut.by.

За словами Воскресенського, зустріч з Лукашенком хоч і відбувалася місцями на підвищених тонах, але закінчилася конструктивно.

Бізнесмен сказав, що йому доручили готувати пропозиції щодо поправок до Конституції і викласти підходи щодо звільнення низки осіб, які "виявилися не так суспільно небезпечними для нашої країни, як здавалися на першому етапі".

За останній тиждень на держтелебаченні Білорусі двічі з'являлися інтерв'ю з Воскресенським, де він розповідав про "технології кольорових революцій". Його дружина допускає, що на нього чинився тиск.

Рабцевіч збирається продовжувати займатися бізнесом, бо в структурі парку високих технологій "створені всі умови, щоб платити нормальні зарплати, розвиватися, будувати майбутнє разом".

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626)


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Топ коментарі
+4
О чем Лукашенко договаривался с политзаключёнными
Он просил Бабарико и членов КС обратиться с призывом о прекращении протестов.
Взамен обещал свободу и гарантии участия Бабарико в досрочных президентских выборах в 2021 году после изменения Конституции.
Это сделка в рамках договорённости Путина и Лукашенко о транзите власти в Беларуси.
Но первый шаг, - настаивает Лукашенко, - прекращение протестов.
======================================================================= -Вне всякого сомнения, эта встреча - одно из условий безоговорочной капитуляции, которую Лукашенко фактически подписал и оформил во время последней встречи с Путиным.
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11.10.2020 23:45 Відповісти
+3
Поправки в Конституцию обсуждаются в СИЗО КГБ. Ну, где тут поклонники бульбофюрера?
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11.10.2020 23:44 Відповісти
+2
Двое предпочли спокойную жизнь. Их можно понять, и я бы не называл это предательством (хотя, возможно, это потому, что я ничего про них знаю). В любом случае - хорошо, что лишь двое.
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11.10.2020 23:38 Відповісти
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Двое предпочли спокойную жизнь. Их можно понять, и я бы не называл это предательством (хотя, возможно, это потому, что я ничего про них знаю). В любом случае - хорошо, что лишь двое.
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11.10.2020 23:38 Відповісти
покаялись?
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12.10.2020 11:04 Відповісти
Неважно, как это называлось и обставлялось. По факту - договорились. Они соглашаются на план Лукашенко по конституционной реформе (после чего он либо остается Президентом с почетными церемониальными функциями, либо уходит - опять-таки, с почетом, а не в результате революции), бацька взамен обеспечивает им спокойную жизнь.
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12.10.2020 12:42 Відповісти
PS Меня это совсем не радует. Хорошо, что таких олько двое.
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12.10.2020 12:43 Відповісти
Поправки в Конституцию обсуждаются в СИЗО КГБ. Ну, где тут поклонники бульбофюрера?
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11.10.2020 23:44 Відповісти
О чем Лукашенко договаривался с политзаключёнными
Он просил Бабарико и членов КС обратиться с призывом о прекращении протестов.
Взамен обещал свободу и гарантии участия Бабарико в досрочных президентских выборах в 2021 году после изменения Конституции.
Это сделка в рамках договорённости Путина и Лукашенко о транзите власти в Беларуси.
Но первый шаг, - настаивает Лукашенко, - прекращение протестов.
======================================================================= -Вне всякого сомнения, эта встреча - одно из условий безоговорочной капитуляции, которую Лукашенко фактически подписал и оформил во время последней встречи с Путиным.
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11.10.2020 23:45 Відповісти
Вас продали. Причем в открытую и не стесняясь.
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11.10.2020 23:47 Відповісти
Волчара в овечьей шкуре задабривает овец.Я вас не съем,я свой
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11.10.2020 23:48 Відповісти
Есть кавказская народная мудрость....Овцы уверены, шо пастух и его собаки охраняют их от волков. Овцы слишком тупы, шоб посчитать, шо пастух и его собаки сьедают больше овец, чем волки.
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11.10.2020 23:59 Відповісти
Нє, сябри. Або такі договорняки у вас будуть щодня, або ви ,нарешті, зрозумієте кому ласти клеїть. І це не бацька.
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11.10.2020 23:48 Відповісти
И никакой Бацька и не диктатор. У диктатора б не вышли.
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12.10.2020 01:42 Відповісти
они там советские на всю голову, как и восточньіе братишки
пока не прозреете, не будет вам счастья
заединщики московские
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12.10.2020 01:58 Відповісти
Бацька, звичайно сволота і дулю в кишені тримає, але треба віддати йому належне всіма силами намагається не лягати під Росію, на відміну від українських Ригів, заЖопів і іншої національної погані!
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12.10.2020 06:57 Відповісти
Двое участников встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО КГБ вышли на свободу...

Договорились з Бацькою. Продались. По другому не бува ,щоб вийти.
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12.10.2020 08:13 Відповісти
То есть как презик скажет - так и сделают. Сцарь вершит правосудие по беларусски
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12.10.2020 09:31 Відповісти
У клапатлівага Бацькі Лукі нават для беларусаў-палітвязняв ў СІЗА заўсёды знойдзецца пара разумных слоў для навучаньня:
«Я ж белы і пушысты, сама дабрыня ў плоці. Толькі трошкі лысы і ня трошкі як прусак вусаты. Я з радасцю і замілаваннем ў сэрцы адпушчу на волю кожнага, хто дасць мне пісьмовае абавязацельства стукаць на родную матулю, любімую бабулю, не кажучы ўжо пра усялякіх там майдановцев-мітінговальщиков.
А калі не - "змушаю-замучаю як Пол Пот Кампу́чыю!" ©»
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12.10.2020 11:27 Відповісти
 
 