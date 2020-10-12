Мобільники, пластик і гроші: коронавірус може жити на деяких поверхнях 28 днів

Вірус, який є носієм хвороби COVID-19, може залишатися інфекційним на таких поверхнях, як паперові банкноти, екрани телефонів і нержавіюча сталь протягом 28 днів, стверджують дослідники.

Згідно з результатими досліджень національного наукового агентства Австралії, вірус SARS-Cov-2 може жити на поверхнях набагато довше, ніж вважалося раніше, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У цілому вірус найчастіше передається, коли люди кашляють, чхають або розмовляють. Але експерти стверджують, що він також може поширюватися літаючими частинками в повітрі, а також перебуваючи на таких поверхнях, як метал та пластик.

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Попередні лабораторні дослідження показали, що новий коронавірус може жити протягом двох-трьох днів на банкнотах та склі та до шести днів на пластику та нержавіючій сталі.

Але останнє дослідження австралійського агентства CSIRO виявило, що вірус здатен жити протягом 28 днів на гладких поверхнях, таких як скло на екранах мобільних телефонів, пластик та паперові банкноти при температурі 20°C , що приблизно дорівнює кімнатній температурі.

Для порівняння, вірус звичайного грипу може жити за тих самих обставин протягом 17 днів.

"Встановлення того, як довго вірус залишається життєздатним на поверхнях, дозволяє нам точніше прогнозувати та зменшити його поширення, а також краще захищати людей", - сказав керівник CSIRO д-р Ларрі Маршалл.

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Дослідження показало, що вірус виживав менше часу при вищих температурах; він переставав бути інфекційним протягом 24 годин при температурі 40 ° C на деяких поверхнях.