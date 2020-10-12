Мобільники, пластик і гроші: коронавірус може жити на деяких поверхнях 28 днів
Вірус, який є носієм хвороби COVID-19, може залишатися інфекційним на таких поверхнях, як паперові банкноти, екрани телефонів і нержавіюча сталь протягом 28 днів, стверджують дослідники.
Згідно з результатими досліджень національного наукового агентства Австралії, вірус SARS-Cov-2 може жити на поверхнях набагато довше, ніж вважалося раніше, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У цілому вірус найчастіше передається, коли люди кашляють, чхають або розмовляють. Але експерти стверджують, що він також може поширюватися літаючими частинками в повітрі, а також перебуваючи на таких поверхнях, як метал та пластик.
Попередні лабораторні дослідження показали, що новий коронавірус може жити протягом двох-трьох днів на банкнотах та склі та до шести днів на пластику та нержавіючій сталі.
Але останнє дослідження австралійського агентства CSIRO виявило, що вірус здатен жити протягом 28 днів на гладких поверхнях, таких як скло на екранах мобільних телефонів, пластик та паперові банкноти при температурі 20°C , що приблизно дорівнює кімнатній температурі.
Для порівняння, вірус звичайного грипу може жити за тих самих обставин протягом 17 днів.
"Встановлення того, як довго вірус залишається життєздатним на поверхнях, дозволяє нам точніше прогнозувати та зменшити його поширення, а також краще захищати людей", - сказав керівник CSIRO д-р Ларрі Маршалл.
Дослідження показало, що вірус виживав менше часу при вищих температурах; він переставав бути інфекційним протягом 24 годин при температурі 40 ° C на деяких поверхнях.
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Вот только вас бы закапывать где-то подальше от городов бульдозером после смерти, а не, как всех людей хоронить на кладбищах.
И по телеку регулярно остальным показывать, что их ждет.
Простым методом наблюдения вирус НЕ ВИДНО!
Из прямых методов наблюдения существуют электронные/рентгеновские микроскопы.
Вот только они... убивают вирусы при наблюдении.
Да и угол обзора у них очень узкий - будешь год рассматривать образец площадью в пару миллиметров.
Кто помнит эпидемии холеры в Одессе в 70-х, тот помнит и злых солдат в костюмах химзащиты на жаре на КПП, которым было пофиг на ваше "а мне срочно надо..."
PS Ах да, небольшое пояснение для совсем уж далеких от темы. Вирус - он неживой, для него нет "питательной среды". Есть клетки-хозяева, в который вирус может внедрить свой генетический код и тем самым заставить клетку репродуцировать его. Вне этих клеток вирус - это просто комок белков, иногда покрытый липидной оболочкой. Он не размножается сам вот вообще никак, не двигается, не есть, не дышит, не спит и не ходит в туалет.
https://m.facebook.com/groups/986804208118953?view=permalink&id=2333418196790874
Ни слова не сказали о самом ГЛАВНОМ факторе выживания вируса, о ВЛАЖНОСТИ!
В сухой среде время жизни вируса сокращается в сотни раз.
При 60% влажности и лёгком сквозняке любая поверхность полностью высыхает за десять минут.
А у них, небось образцы тестировались в герметично закрытых чашках Петри с бульонно-желатиновым высевом.
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***! Журналісти зробили відкриття, - вірус не є причиною хвороби, - він є тільки її носієм!
Тобто, у хвороби не вірусна природа. А яка тоді?
Певно, якесь демонське прокляття, або навроки лихого ока.
Капець. Які тільки дебіли пишуть новини.
А тупий плебс навіть не помічає, як йому відвертим гамном мажуть по вухах...
Вирус не способен жить, так как он не является живым организмом, это просто молекула в липидной оболочке. Вне клетки вирусные частицы не проявляют признаки живого и ведут себя как частицы биополимеров.
Я в кругу своего общения пытался провести эксперимент, насколько люди вообще воспринимают информацию, что вне живого организма вирусы - это просто статичный комок молекул и живым строго говоря его назвать нельзя. Эксперимент показал, что практически у всех стоит четкий барьер "как это неживой, он же размножается!" И рассказы о том, что сам он размножаться вот вообще не может и не умеет, просто блокируются вторым посылом "а ему для размножения требуется благоприятная среда внутри человеческого организма". Вот второе заблуждение вообще никак развеять не получается, биохимия слишком сложна для понимания обычного обывателя.
Указ повысить количество тестируемых в 2,5 раза - значит будут публиковать в отчетах бессимптомных.