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Новини Коронавірус і карантин
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Трамп про COVID-19: Я переміг цей божевільний китайський вірус і можу вийти з підвалу

Трамп про COVID-19: Я переміг цей божевільний китайський вірус і можу вийти з підвалу

За словами президента США Дональда Трампа, у нього з'явився імунітет до коронавірусної хвороби. Він радить лікарям застосовувати в лікарнях той же коктейль з антитіл, який допоміг йому.

Президент США Дональд Трамп заявив в ефірі телеканалу Fox News 11 жовтня, що після перенесеного COVID-19 став несприйнятливий до коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Схоже, у мене імунітет, тому я можу вийти з підвалу, що я б зробив в будь-якому випадку", - сказав глава Білого дому.

Він збирається брати активну участь у виборчій кампанії.

"Президент перебуває у чудовій формі, щоб брати участь у битвах. Я переміг цей божевільний, жахливий китайський вірус. Пройшов найбільші випробування, і я у чудовій формі. Мушу сказати вам, що відчуваю себе фантастично", - заявив Трамп.

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Він особливо відзначив коктейль з антитіл від фірми Regeneron, який йому ввели 2 жовтня - в період гострої фази COVID-19. На думку Трампа, коктейль варто поширити у лікарнях країни.

Трамп 2 жовтня повідомив, що у нього і першої леді Меланії підтвердили COVID-19. Президент планував залишатися в Білому домі під час лікування, але до вечора "через надлишок обережності" його госпіталізували.

У ніч на 6 жовтня Трамп повернувся в Білий дім. 7 жовтня його лікар Шон Конлі заявив, що у президента з'явилися антитіла до коронавірусу.

10 жовтня Трамп уперше після зараження з'явився на публіці – він виступив із промовою з балкона Білого дому. Конлі того самого дня повідомив, що президент більше не заразний. 

Автор: 

карантин (18172) США (23613) Трамп Дональд (6314) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
А болел ли Трамп? Вот в чем вопрос...
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12.10.2020 00:28 Відповісти
+9
Да и кто сказал что вирус китайский? Ниукого не закралось подозрение что первыми о вакцине против ковида заявили кацапы?
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12.10.2020 00:30 Відповісти
+5
Не правда. Первым чемпионом в борьбе с коронавирусом себя объявил ЗЕ.

А еще ЗЕ теперь пожары умеет тушить лучше, чем в США
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12.10.2020 01:12 Відповісти
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Не кажи гоп.
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12.10.2020 00:28 Відповісти
А болел ли Трамп? Вот в чем вопрос...
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12.10.2020 00:28 Відповісти
Я читала, что , возможно, таким оригинальным способом он хотел избежать провальных дебатов
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12.10.2020 07:04 Відповісти
"болезнь" у трампа появилась исключительно, чтобы прекратить его участие в дебатах, еще одни и он похоронит себя заживо
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12.10.2020 07:11 Відповісти
Трамп победил коронавирус, коронавирус победил мозг Трампа
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12.10.2020 00:28 Відповісти
Не правда. Первым чемпионом в борьбе с коронавирусом себя объявил ЗЕ.

А еще ЗЕ теперь пожары умеет тушить лучше, чем в США
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12.10.2020 01:12 Відповісти
Наглядно видим чтоу человек не сразу может сам осознать что коронавирус повредил его мозг
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12.10.2020 00:29 Відповісти
його мізки були подряпані ще до того, коронавірус з тими мізками нічого не зміг зробити, бо вони чавунні
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12.10.2020 01:20 Відповісти
за 100 тис косарів, можна і гідрантів воскрешати.
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12.10.2020 00:30 Відповісти
Да и кто сказал что вирус китайский? Ниукого не закралось подозрение что первыми о вакцине против ковида заявили кацапы?
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12.10.2020 00:30 Відповісти
Вакцины уже есть у многих. Просто кацапы оказались самыми *************** нетерпеливыми и не стали ждать результатов клинических испытаний, в отличии от других.
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12.10.2020 08:21 Відповісти
Шо ж ты,фраер, сдал назад от вторых дебатов? И, до речи, сейчас пропозиция Рыжего за тест на наркотические вещества перед дебатами - как никогда актуальна
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12.10.2020 00:33 Відповісти
Извиняюсь, но эпитеты относительно интеллекта Трампа (точнее, его полного отсутствия) давно уже иссякли…(с)
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12.10.2020 00:33 Відповісти
Ох не зарекался бы... Есть множество случаев повторных заболеваний. А я слышал даже о трёх заражениях у одного человека за пол года.
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12.10.2020 00:33 Відповісти
Перед выборами сейчас это модно болеть кандидатам коронавирусом, в Украине тоже самое.
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12.10.2020 00:40 Відповісти
Из подвала пусть бы и не выходил, надо будет разгрести все то, что натворил сей державный муж, когда не был еще в подвале.
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12.10.2020 00:41 Відповісти
Ржавый гораздо тупее, чем я думал...
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12.10.2020 01:03 Відповісти
Молодец. Трамп 2020!
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12.10.2020 01:07 Відповісти
Как зовут фюрера русни?
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12.10.2020 01:17 Відповісти
Как зовут фюрера русни?
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12.10.2020 01:22 Відповісти
Трамп о COVID-19: Я победил этот безумный китайский вирус и могу выйти из подвала - Цензор.НЕТ 4758 https://censor.net/ru/user/470316

я тебе не мальчик. сколько тебе лет мальчик под русским прокси?
https://censor.net/ru/comments/locate/3224156/019214b1-59f3-7284-922f-7dc18306cdd0
https://censor.net/ru/comments/locate/3224156/019214b1-59f3-7284-922f-7dc18306cdd0
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12.10.2020 01:25 Відповісти
я не палюсь, я просто на тебя и твое мнение абсолютно нахезать. я не руссий и не дебил.
а вот лично ты палящийся и русский, и дебил.
я выиграл.
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12.10.2020 01:33 Відповісти
Успокойся. Не пропускай прием лекарств, а то санитары побьют.
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12.10.2020 01:37 Відповісти
хорошо ты само себе самовнушение написало, одобряю.
так, что ещё раз прочти само себе "Успокойся. Не пропускай прием лекарств, а то санитары побьют. "
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12.10.2020 01:39 Відповісти
пшло вон, больное животное.
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12.10.2020 01:41 Відповісти
ты знаешь заранее, какой ответ получишь и всё же пишешь.
значит тебе нравится получать своё же гуано назад. не буду отказывать тебе в удовольствии.
хорошо ты само себе самовнушение написало, одобряю.
так, что ещё раз прочти само себе: "пшло вон, больное животное."
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12.10.2020 05:27 Відповісти
Ну если на каждого больного потратить по 100 тысяч долларов... То конечно они все будут чувствовать себя хорошо. А вообще, все эти призывы раздавать всем больным лекарства перед выборами, попахивает подкупом избирателей.
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12.10.2020 01:09 Відповісти
шо то быстро он от Меланьи вырвался - недоглядела...
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12.10.2020 01:10 Відповісти
В их семье альфа-самка Иванка.

Трамп о COVID-19: Я победил этот безумный китайский вирус и могу выйти из подвала - Цензор.НЕТ 4998
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12.10.2020 01:38 Відповісти
краще б ти в том підвалі залишився
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12.10.2020 01:18 Відповісти
Показательно что демократы предпочитают молчать о вмешательстве китайцев в выборы. Ведь китайцы против Трампа.
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12.10.2020 01:28 Відповісти
Показательно, шо русские трампоиды до сих пор тупо отрицают вмешательство страны-помойки в выборы 2016 на стороне Рыжего.
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12.10.2020 01:35 Відповісти
То что тоталитарные режимы вмешиваются в выборы в свободных странах этим никого не удивишь. Ну наплодили фейковых групп в мордокниге, запустили всякую пропаганду для дебилов. Не стоит преувеличивать их влияние.
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12.10.2020 03:38 Відповісти
Угу.Тем более, шо ты распространяешь те же самые фейки, шо и русня.
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12.10.2020 04:45 Відповісти
Зато это мое мнение основанное на собственной аналитике. А то что русня пишет то же самое, так может они поумнели? 😬
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12.10.2020 07:57 Відповісти
История семьи Дональда Трампа - один из самых невероятных примеров успешной иммиграции
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12.10.2020 01:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wI5-gH8oVO4 Кто такой Дональд Трамп? Из иммигрантов в президенты | Документальный фильм Би-би-си
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12.10.2020 01:31 Відповісти
Не вірте цьому брехуну, він скоріше за все і не хворів, а просто відволікав спільноту після програшу на дебатах.
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12.10.2020 01:36 Відповісти
не, ты лучше посиди там еще..до выборов..
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12.10.2020 01:47 Відповісти
Всех би так лечили.
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12.10.2020 03:07 Відповісти
Трамп - красавчик )
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12.10.2020 03:46 Відповісти
Трампычу вторую каденцию,пусть доваливает Путлера и его шайку гопников
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12.10.2020 05:09 Відповісти
с таким "доваливанием" у ***** и его шайки гопников есть все шансы умереть от старости
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12.10.2020 07:14 Відповісти
Держись Федорыч. Не болей.
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12.10.2020 08:16 Відповісти
Трам забыл озвучить стоимость такого коктейля и какое количество таких доз возможно вообще произвести. Лишний раз показал, как ему плевать на всех, кроме себя любимого.
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12.10.2020 08:18 Відповісти
З якого бодуна вірус став "Китайський", а де доктори Барік, Фаучі, Дасзак, Фергісон і інші "герої" пандемії. Дональд чомусь забув. З боку Китаю джійсно є одна сіра миша яка співпрацювкала з товаришами з США і ними ж фінансувалась до квітня 2020 панянка доктор Ши Чжэньли і баба генерал-майор медичної служби НВАК Чен Вей, яка займалась вже боротьбою з тим, що створили ці аморали вчені для міжнародних фармкорпорацій і за їх гранти.
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12.10.2020 08:33 Відповісти
Стільки ненависті до людини, яка бореться за те, щоби США не перетворились на черговий соціалістичний "рай"! Чим це можна пояснити, крім тотальної тупості анти-трампістів?
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12.10.2020 10:06 Відповісти
" А был ли мальчик".. и "болел" ли на самом деле Трампопон..КлоВун и шарлатан больших подмостков. Большие сомнения, если даже не наоборот.
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12.10.2020 11:46 Відповісти
 
 