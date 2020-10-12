Трамп про COVID-19: Я переміг цей божевільний китайський вірус і можу вийти з підвалу
За словами президента США Дональда Трампа, у нього з'явився імунітет до коронавірусної хвороби. Він радить лікарям застосовувати в лікарнях той же коктейль з антитіл, який допоміг йому.
Президент США Дональд Трамп заявив в ефірі телеканалу Fox News 11 жовтня, що після перенесеного COVID-19 став несприйнятливий до коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Схоже, у мене імунітет, тому я можу вийти з підвалу, що я б зробив в будь-якому випадку", - сказав глава Білого дому.
Він збирається брати активну участь у виборчій кампанії.
"Президент перебуває у чудовій формі, щоб брати участь у битвах. Я переміг цей божевільний, жахливий китайський вірус. Пройшов найбільші випробування, і я у чудовій формі. Мушу сказати вам, що відчуваю себе фантастично", - заявив Трамп.
Він особливо відзначив коктейль з антитіл від фірми Regeneron, який йому ввели 2 жовтня - в період гострої фази COVID-19. На думку Трампа, коктейль варто поширити у лікарнях країни.
Трамп 2 жовтня повідомив, що у нього і першої леді Меланії підтвердили COVID-19. Президент планував залишатися в Білому домі під час лікування, але до вечора "через надлишок обережності" його госпіталізували.
У ніч на 6 жовтня Трамп повернувся в Білий дім. 7 жовтня його лікар Шон Конлі заявив, що у президента з'явилися антитіла до коронавірусу.
10 жовтня Трамп уперше після зараження з'явився на публіці – він виступив із промовою з балкона Білого дому. Конлі того самого дня повідомив, що президент більше не заразний.
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А еще ЗЕ теперь пожары умеет тушить лучше, чем в США
***************нетерпеливыми и не стали ждать результатов клинических испытаний, в отличии от других.
я тебе не мальчик. сколько тебе лет мальчик под русским прокси?
https://censor.net/ru/comments/locate/3224156/019214b1-59f3-7284-922f-7dc18306cdd0
https://censor.net/ru/comments/locate/3224156/019214b1-59f3-7284-922f-7dc18306cdd0
а вот лично ты палящийся и русский, и дебил.
я выиграл.
так, что ещё раз прочти само себе "Успокойся. Не пропускай прием лекарств, а то санитары побьют. "
значит тебе нравится получать своё же гуано назад. не буду отказывать тебе в удовольствии.
хорошо ты само себе самовнушение написало, одобряю.
так, что ещё раз прочти само себе: "пшло вон, больное животное."