Трамп про COVID-19: Я переміг цей божевільний китайський вірус і можу вийти з підвалу

За словами президента США Дональда Трампа, у нього з'явився імунітет до коронавірусної хвороби. Він радить лікарям застосовувати в лікарнях той же коктейль з антитіл, який допоміг йому.

Президент США Дональд Трамп заявив в ефірі телеканалу Fox News 11 жовтня, що після перенесеного COVID-19 став несприйнятливий до коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Схоже, у мене імунітет, тому я можу вийти з підвалу, що я б зробив в будь-якому випадку", - сказав глава Білого дому.

Він збирається брати активну участь у виборчій кампанії.

"Президент перебуває у чудовій формі, щоб брати участь у битвах. Я переміг цей божевільний, жахливий китайський вірус. Пройшов найбільші випробування, і я у чудовій формі. Мушу сказати вам, що відчуваю себе фантастично", - заявив Трамп.

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Він особливо відзначив коктейль з антитіл від фірми Regeneron, який йому ввели 2 жовтня - в період гострої фази COVID-19. На думку Трампа, коктейль варто поширити у лікарнях країни.

Трамп 2 жовтня повідомив, що у нього і першої леді Меланії підтвердили COVID-19. Президент планував залишатися в Білому домі під час лікування, але до вечора "через надлишок обережності" його госпіталізували.



У ніч на 6 жовтня Трамп повернувся в Білий дім. 7 жовтня його лікар Шон Конлі заявив, що у президента з'явилися антитіла до коронавірусу.



10 жовтня Трамп уперше після зараження з'явився на публіці – він виступив із промовою з балкона Білого дому. Конлі того самого дня повідомив, що президент більше не заразний.