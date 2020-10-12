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У Мінську з початку протестів до відповідальності притягнули майже 3 тис. осіб, - прокурор Лаврухін

У Мінську з початку протестів до відповідальності притягнули майже 3 тис. осіб, - прокурор Лаврухін

У Мінську за весь період післявиборчих акцій протесту до адміністративної відповідальності притягнуто близько 3 тис. осіб, а також розслідується близько 250 кримінальних справ.

Про це заявив прокурор міста Мінська Олег Лаврухін у телеефірі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"... Були масові затримання в період пікових подій - ніч 9-10 серпня, 11, 12 серпня і наступні дні ... І на сьогодні тільки по Мінську до адміністративної відповідальності за весь цей період притягнуто близько 3 тис. осіб", - заявив прокурор міста.

"З них дві третини, як правило, - покарання у вигляді арешту, а решта - понад тисячу осіб - це адміністративні штрафи за статтею 23.34", - зазначив Лаврухін.

Крім того, він заявив, що на сьогодні в провадженні органів попереднього слідства перебуває близько 250 кримінальних справ, пов'язаних як з "участю в масових заворушеннях" (ст. 293 КК), так і супутніх (пов'язані з непокорою, чинененням опору працівникам міліції, загрозою застосування насильства до працівника міліції; пов'язані із зупинкою руху громадського транспорту). "Встановлено 275 осіб, які причетні до скоєння цих злочинів", - додав Лаврухін.

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Автор: 

арешт (2540) Білорусь (7987) затримання (4357) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626)


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болота менцка уже заполнены притоплеными рабами.
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12.10.2020 01:05 Відповісти
Так постепенно всех вас и пересажают, потому что беларуссы вы тупые, мирными митингами вы ничего не добьетесь.
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12.10.2020 01:09 Відповісти
подскажи как надо ?
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12.10.2020 01:57 Відповісти
Парубий подскажет
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12.10.2020 10:28 Відповісти
всему свое время. время разбрасывать камни и время собирать камни. и бацьку посодют, и прокурора посодят и мвд и кгб и пр. деепричастных. всему свое время.
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12.10.2020 01:13 Відповісти
хунта
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12.10.2020 01:15 Відповісти
лавров-лаврухин сукин син
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12.10.2020 09:23 Відповісти
 
 