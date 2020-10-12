Вчені досліджують можливу мутацію коронавірусу в Чилі через різке збільшення кількості хворих: він стає заразнішим

На півдні Чилі спалахнула несподівано сильна друга хвиля епідемії.

Вчені в Чилі досліджують можливу мутацію коронавірусу в регіоні Південна Патагонія, де в останні тижні спостерігається незвичайно масштабна друга хвиля епідемії. Доктор Марцело Наварреті з Університету Магальяна розповів, що дослідники знайшли "структурні зміни" в шипах тіл вірусу. За його словами, зараз досліджується потенційна мутація і її вплив на людину, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Ці зміни за часом збіглися з інтенсивною другою хвилею епідемії в регіоні. "Єдине, що ми знаємо сьогодні, це те, що це збігається з тимчасово-просторовими межами другої хвилі, яка є досить інтенсивною в регіоні", - сказав Наварреті.

Регіон Магальянес в Чилі - це переважно віддалена, встелена льодовиками пустеля, з маленькими містечками і регіональним центром Пунта-Аренас, де спостерігалися випадки сплеску COVID-19 у вересні і жовтні після першої хвилі на початку року. На регіон припадає лише 1% населення країни, проте сьогодні там виявлено майже 20% загальної кількості випадків захворювання в Чилі, що свідчить про можливу мутацію нового вірусу. Лікарні наближаються до повної заповненості в постраждалому регіоні. Чиновники міністерства охорони здоров'я Чилі заявили, що почали евакуацію хворих жителів регіону до столиці Сантьяго.

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Подібні зміни фіксують і вчені за межами Чилі. Вірус може еволюціонувати і пристосовуватися до людини. Зокрема, попереднє дослідження після двох хвиль епідемії в місті Х'юстон (США) показало, що в недавніх зразках домінував більш заразний штам.

Наварреті визнав, що подібні мутації можуть спостерігатися всюди, але вважає, що відносна ізольованість і суворий клімат Південної Патагонії можуть посилювати їх вплив.

Вчені вважають, що мутації можуть зробити вірус більш заразним, але не обов'язково - більш смертоносним. Мутації також необов'язково будуть знижувати ефективність потенційної вакцини.

На сьогодні Чилі посідає 14 місце за кількістю підтверджених випадків коронавірусу. Там зафіксовано 479 595 випадків, при тому що населення країни становить 18,7 млн ​​осіб.

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