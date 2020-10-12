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Новини Коронавірус і карантин
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Вчені досліджують можливу мутацію коронавірусу в Чилі через різке збільшення кількості хворих: він стає заразнішим

Вчені досліджують можливу мутацію коронавірусу в Чилі через різке збільшення кількості хворих: він стає заразнішим

На півдні Чилі спалахнула несподівано сильна друга хвиля епідемії.

Вчені в Чилі досліджують можливу мутацію коронавірусу в регіоні Південна Патагонія, де в останні тижні спостерігається незвичайно масштабна друга хвиля епідемії. Доктор Марцело Наварреті з Університету Магальяна розповів, що дослідники знайшли "структурні зміни" в шипах тіл вірусу. За його словами, зараз досліджується потенційна мутація і її вплив на людину, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Ці зміни за часом збіглися з інтенсивною другою хвилею епідемії в регіоні. "Єдине, що ми знаємо сьогодні, це те, що це збігається з тимчасово-просторовими межами другої хвилі, яка є досить інтенсивною в регіоні", - сказав Наварреті.

Регіон Магальянес в Чилі - це переважно віддалена, встелена льодовиками пустеля, з маленькими містечками і регіональним центром Пунта-Аренас, де спостерігалися випадки сплеску COVID-19 у вересні і жовтні після першої хвилі на початку року. На регіон припадає лише 1% населення країни, проте сьогодні там виявлено майже 20% загальної кількості випадків захворювання в Чилі, що свідчить про можливу мутацію нового вірусу. Лікарні наближаються до повної заповненості в постраждалому регіоні. Чиновники міністерства охорони здоров'я Чилі заявили, що почали евакуацію хворих жителів регіону до столиці Сантьяго.

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Подібні зміни фіксують і вчені за межами Чилі. Вірус може еволюціонувати і пристосовуватися до людини. Зокрема, попереднє дослідження після двох хвиль епідемії в місті Х'юстон (США) показало, що в недавніх зразках домінував більш заразний штам.

Наварреті визнав, що подібні мутації можуть спостерігатися всюди, але вважає, що відносна ізольованість і суворий клімат Південної Патагонії можуть посилювати їх вплив.

Вчені вважають, що мутації можуть зробити вірус більш заразним, але не обов'язково - більш смертоносним. Мутації також необов'язково будуть знижувати ефективність потенційної вакцини.

На сьогодні Чилі посідає 14 місце за кількістю підтверджених випадків коронавірусу. Там зафіксовано 479 595 випадків, при тому що населення країни становить 18,7 млн ​​осіб.

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Автор: 

карантин (18172) Чилі (31) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Ученые исследуют возможную мутацию коронавируса в Чили из-за резкого увеличения больных: он становится более заразным - Цензор.НЕТ 5282
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12.10.2020 01:52 Відповісти
+2
Tю. Никак не успокоятся фейкомётчики.
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12.10.2020 04:38 Відповісти
+1
Единственное, что мы знаем сегодня, это то, что это совпадает с временно-пространственными пределами второй волныИсточник: https://censor.net/ru/n3224260

Це вже якась астрофізика пішла в хід.
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12.10.2020 02:08 Відповісти
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Ученые исследуют возможную мутацию коронавируса в Чили из-за резкого увеличения больных: он становится более заразным - Цензор.НЕТ 5282
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12.10.2020 01:52 Відповісти
Единственное, что мы знаем сегодня, это то, что это совпадает с временно-пространственными пределами второй волныИсточник: https://censor.net/ru/n3224260

Це вже якась астрофізика пішла в хід.
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12.10.2020 02:08 Відповісти
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12.10.2020 05:26 Відповісти
Наверное я живу в Патагонии )
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12.10.2020 04:03 Відповісти
Суровый климат и удалённость как раз уменьшает мутации а не увеличивает. Вот как просто наборами слов нагло врут.
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12.10.2020 04:17 Відповісти
Вірус починає своє життя, як казав Бубочка, при 36,6С після чого підкидає дров в пічку і піднімає температуру до 40С.
До лампочки COVID-19 суворий клімат, він живе в термостаті!
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12.10.2020 06:48 Відповісти
Каким образом?
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12.10.2020 08:05 Відповісти
Tю. Никак не успокоятся фейкомётчики.
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12.10.2020 04:38 Відповісти
Видимо, название местности (Патагония) располагает к появлению и мутации новых патагенов!
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12.10.2020 05:01 Відповісти
Вирусологи говорят есди за полгода не заболел,значит выработался нужный иммунитет к этом чумке
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12.10.2020 05:06 Відповісти
А если кашель полгода не проходит - то это туберкулез...
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12.10.2020 07:23 Відповісти
больше заразность это ничего, если смертельность от него меньше.
многие могут переболеть очень заразным и слабым штаммом, что даст иммунитет
от более смертельного.
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12.10.2020 05:41 Відповісти
Учеными https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239799 выявлено , что ковид гораздо менее смертелен, если у человека в организме достаточное кол-во витамина D.
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12.10.2020 07:44 Відповісти
Профессор Паганель тоже Патагонию искал.
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12.10.2020 06:00 Відповісти
Губить людей не пиво,губить людей вода...
На Камчатке живность морская не дохнеть уже месяц....
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12.10.2020 08:00 Відповісти
Самі створили , самі і досліджують, як мило.
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12.10.2020 09:14 Відповісти
 
 