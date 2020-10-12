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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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Тіхановська про жорсткий розгін акцій протесту в Білорусі: Новий етап насильства. Масові побиття і кров - це єдина відповідь, на яку вони здатні

Тіхановська про жорсткий розгін акцій протесту в Білорусі: Новий етап насильства. Масові побиття і кров - це єдина відповідь, на яку вони здатні

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська заявила про новий етап насильства режиму Олександра Лукашенка щодо протестувальників громадян Білорусі. Таким чином вона відреагувала на події на протестах 11 жовтня.

Про це Тіхановська написала в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Тіхановська назвала жорстоку реакцію режиму Лукашенка на протести 11 жовтня "новим етапом насильства над білоруським народом". Вона заявила про масові побиття і сотні затриманих білорусів.

"Я не сплю, як і всі білоруси зараз. Сотні затриманих, масові побиття, кров - це єдина відповідь, на яку вони здатні. За два місяці ми заплатили за свою свободу дуже страшну ціну. Але нас - більше, і ми доб'ємося свого. Ви самі знаєте, що робити", - написала Тіхановська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мінську з початку протестів до відповідальності притягнули майже 3 тис. осіб, - прокурор Лаврухін

Нагадаємо, 11 жовтня в Мінську силовики жорстко розганяли акцію протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Проти мітингувальників застосовували світлошумові гранати, водомети і грубу силу.

Білоруські правозахисники станом на 1:50 12 жовтня заявляють про 525 затриманих на недільних акціях протесту.

Тіхановська про жорсткий розгін акцій протесту в Білорусі: Новий етап насильства. Масові побиття і кров - це єдина відповідь, на яку вони здатні 01

Автор: 

Білорусь (7987) затримання (4357) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+24
Ну на что они способны это изначально было понятно, а вот на шо вы способны кроме как побои принимать и бабские демонстрации проводить которые уже нарекли Тампакс революцией, вот это большой вопрос. Цветочки ОМОНОвцам купили, чучела??
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12.10.2020 02:04 Відповісти
+14
А ты думаешь твой любимый фюрерок русни ***** на шо-то другое способен, курица безмозглая?
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12.10.2020 02:07 Відповісти
+14
Нужно мирно с любовью к мусора Тихановская о жестком разгоне акций протеста в Беларуси: Новый этап насилия. Массовые избиения и кровь - это единственный ответ, на который они способны - Цензор.НЕТ 1037 Вас ******, а вы тупни шарики и цветочки. Продолжайте

Тихановская о жестком разгоне акций протеста в Беларуси: Новый этап насилия. Массовые избиения и кровь - это единственный ответ, на который они способны - Цензор.НЕТ 4762
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12.10.2020 02:41 Відповісти
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Та уже заткнулась бы , все сРыгорачам пыню не поделят.
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12.10.2020 02:03 Відповісти
Нужно мирно с любовью к мусора Тихановская о жестком разгоне акций протеста в Беларуси: Новый этап насилия. Массовые избиения и кровь - это единственный ответ, на который они способны - Цензор.НЕТ 1037 Вас ******, а вы тупни шарики и цветочки. Продолжайте

Тихановская о жестком разгоне акций протеста в Беларуси: Новый этап насилия. Массовые избиения и кровь - это единственный ответ, на который они способны - Цензор.НЕТ 4762
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12.10.2020 02:41 Відповісти
Ага... Змагаються удвох, хто "Сонцеликого" у "міжжоп"я" краще поцілує... Прямо як "пана ПЖ", у фільмі "Кін-дза-дза"...
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12.10.2020 06:55 Відповісти
Ну на что они способны это изначально было понятно, а вот на шо вы способны кроме как побои принимать и бабские демонстрации проводить которые уже нарекли Тампакс революцией, вот это большой вопрос. Цветочки ОМОНОвцам купили, чучела??
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12.10.2020 02:04 Відповісти
Такой же тампаксовый почерк и в дальневосточных "революциях" , а омон их пакует... а омон их импотентов пакует ...
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12.10.2020 02:07 Відповісти
Ну ты, лапатнiк, мне настрой з ранiцы падняу'!
Ты з украiнскай мовы ведаеш толькi "шо" - таму цябе Вольгiна ставiць у начную смену гадзiць. Бо непiсьменнае чмо - удзень цябе у'краiнцы пазнаюць як кацапа i казлiнай мордай па падлозе возяць.
Пра у'краiнцау' раней вы казалi "кастрюлеголовые", пра беларусау' зарас - " тампаксныя". Гэта у'се, на што вы, пуцiноiды здольныя? Вы гэтым жадаеце дэскрэдытаваць пратэсты - перад кiм, лапатнiкi?! Хiба перад такiмi-самымi па п'янi недаробленымi.
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12.10.2020 06:38 Відповісти
дыскрэдытаваць
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12.10.2020 06:47 Відповісти
"Чья-бы корова мычала, а твоя-б, молчала...". "Патріот ОАЦовський", ти знову "на зміну" заступив?... Ти що, до цих пір думаєш, що, корчачи з себе "суперпатріота", притягнеш на себе увагу? Там ми таких уже набачилися за стільки років, що у нас уже "імунітет"... Он, вчора один, на сраці "вишиванку" рвав, бо, бачите, йому мова не сподобалася... Нічого, розібралися... І з тобою білоруси розберуться... І знання білоруської мови не допоможе...
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12.10.2020 07:05 Відповісти
Папрау' здароу'е баярай - аптэка у'жо напэу'на адчынiлася.
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12.10.2020 07:11 Відповісти
Ти про моє здоров"я не переживай... Про своє думай, "псевдопатріот"...
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12.10.2020 08:20 Відповісти
А ты думаешь твой любимый фюрерок русни ***** на шо-то другое способен, курица безмозглая?
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12.10.2020 02:07 Відповісти
Бери шинель , иди домой - вы знаете шо делать.
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12.10.2020 02:09 Відповісти
- В Беларуси революция!!!
- Да какая нахрен «революция»!…Обычный «праздник непослушания»… Побесятся да по домам разойдутся, драники жарить…
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12.10.2020 07:06 Відповісти
на цветах экономили дурачки . принесли б ментам букеты подороже может не так сильно люлей накидали
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12.10.2020 02:10 Відповісти
Їм треба підносить такі букети, як у Празі, в 1942-му, Гейдріху піднесли!... Буде результативніше...
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12.10.2020 07:08 Відповісти
Пыня скололся на нашем Майдане, теперь не до жиру. Приказал жанчин - в игнор, не трогать, шобы и бацьку приструнить и не перегнуть палку. Боится выпустить ситуацию из-под контроля..
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12.10.2020 02:24 Відповісти
_Тихановская таки дура... Ну при чём тут "способны", когда действия лукашонки и опричников определяются не способностью, а целью: удержать власть!
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12.10.2020 02:25 Відповісти
Да неужели ты осознала?
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12.10.2020 04:00 Відповісти
Білоруси (тільки чесно), невже ви і справді уявляєте, що повалення диктаторського режиму повинно виглядати саме так?
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12.10.2020 04:36 Відповісти
Белорусы водят хороводы что бы свалить власть . Представим что режим упал и начал качаться от смеха . Посмеялся , поднялся и снова на ногах . Белорусы путают морковку с пальцем . ВАЛИТЬ режим нужно УДАРОМ , да так что бы тот уже не поднялся .
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12.10.2020 04:50 Відповісти
Финансовая полиция США заблокировала банковскую систему Ирана.А почему не РАБссии вонючки?
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12.10.2020 04:56 Відповісти
Лукашеску выпустит Бабарико из тюряги.Тихановской ничего не светит.Путлеру нужен Бабарико
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12.10.2020 05:01 Відповісти
Если бы путлеру нужен был бы именно Бабарыко, он бы уже давно был бы на свободе, так же, как и вагнеровцы. Видимо, что-то идёт не так...
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12.10.2020 12:54 Відповісти
И, кстати, Тихоновская никогда и не претендовала на сие кресло. Предвыборная программа Тихоновский имела всего два пункта:
1. Освобождение всех (подчёркиваю ВСЕХ) политзаключенных.
2. Новые выборы при их участии (а это не только Бабарыко) и без нынешнего ублюдка.
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12.10.2020 13:00 Відповісти
верно сказала.
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12.10.2020 05:35 Відповісти
Тихановская о жестком разгоне акций протеста в Беларуси: Новый этап насилия. Массовые избиения и кровь - это единственный ответ, на который они способны - Цензор.НЕТ 3001
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12.10.2020 05:47 Відповісти
Та пох,всеравно через 7 лет ихнее ОПЗЖ победит,бессмысленные страдания.
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12.10.2020 06:35 Відповісти
цікава думка.... , більше того, можливий сценарій який стане реальністю, принаймі, дуже скоро дізнаємось.
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12.10.2020 09:32 Відповісти
Дипломатия - это наше все, как говорит украинский МИД. Надо Путину звонить, а что делать.
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12.10.2020 06:45 Відповісти
То есть до вас начинает доходить, что красная таблетка становится....реальной.
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12.10.2020 07:11 Відповісти
Матерому диктатору Лукашенко проиграть какой то "безмозглой домашней курице" - это же потеря себя среди таких же диктаторов как он. Отсюда такое бешенство и садизм.
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12.10.2020 07:19 Відповісти
Тихановская о жестком разгоне акций протеста в Беларуси: Новый этап насилия. Массовые избиения и кровь - это единственный ответ, на который они способны - Цензор.НЕТ 6151....
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12.10.2020 07:34 Відповісти
Митенька-лугандонец а ти яким чином відносишся до бандерівців?!
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12.10.2020 07:51 Відповісти
К путяте съезди, попроси, что б полегче бил...
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12.10.2020 07:53 Відповісти
Таки вона невиправна ідійотка.
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12.10.2020 08:03 Відповісти
Невже їй ще не дійшло, що ці "протести" цікаві "декому" лише за наявності русофобської істерії?
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12.10.2020 08:25 Відповісти
Я думаю, что в Минск сейчас российский ОМОН на учения отправляют.
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12.10.2020 08:27 Відповісти
Мы тоже так думаем, а насколько это правда - ХЗ. Здесь и своих ублюдков, как оказалось,хватает в ОМОНе.
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12.10.2020 13:05 Відповісти
А еще у вас наверняка окопались наши бывшие беркутовцы, которые не в Москву сбежали. Вот эти, по памяти поражения, как раз и могут быть самыми жестокими.
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12.10.2020 14:34 Відповісти
То есть мадам Тихановская просто констатировала факт. Не организовала нацию на спасение, не скоординировала действия для организации безопасности, а просто....ну что ж нас избивают....это факт! Интересный выбор белых русов.
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12.10.2020 08:39 Відповісти
Не "нас", а "их".

Сама-то Тихановская здриснула и с безопасного расстояния рисуется, как может. БОРЦЫЦА!!!
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12.10.2020 10:10 Відповісти
Цветов,цветов больше цветов!!!
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12.10.2020 09:16 Відповісти
Пиши ***** письма мелким почерком, дура.
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12.10.2020 10:08 Відповісти
пойди отчмойкай у ху...ла. можэт паможэт
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12.10.2020 10:50 Відповісти
Невже квіти закінчились?
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12.10.2020 11:05 Відповісти
За то Лукашенко провел " встречу" в оппозицией ( в застенках СИЗО), а может назвать это проще - допрос.
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12.10.2020 11:39 Відповісти
Те, с кем это животное иммитировало *круглый стол в застенках КГБ*, к оппозиции не имеют ни какого отношения.
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12.10.2020 13:09 Відповісти
 
 