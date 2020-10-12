Тіхановська про жорсткий розгін акцій протесту в Білорусі: Новий етап насильства. Масові побиття і кров - це єдина відповідь, на яку вони здатні

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська заявила про новий етап насильства режиму Олександра Лукашенка щодо протестувальників громадян Білорусі. Таким чином вона відреагувала на події на протестах 11 жовтня.

Про це Тіхановська написала в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Тіхановська назвала жорстоку реакцію режиму Лукашенка на протести 11 жовтня "новим етапом насильства над білоруським народом". Вона заявила про масові побиття і сотні затриманих білорусів.

"Я не сплю, як і всі білоруси зараз. Сотні затриманих, масові побиття, кров - це єдина відповідь, на яку вони здатні. За два місяці ми заплатили за свою свободу дуже страшну ціну. Але нас - більше, і ми доб'ємося свого. Ви самі знаєте, що робити", - написала Тіхановська.

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Нагадаємо, 11 жовтня в Мінську силовики жорстко розганяли акцію протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Проти мітингувальників застосовували світлошумові гранати, водомети і грубу силу.

Білоруські правозахисники станом на 1:50 12 жовтня заявляють про 525 затриманих на недільних акціях протесту.