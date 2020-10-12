УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6758 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
11 664 11

Від сьогодні в Україні діє нове епідемічне зонування: Київ - у "помаранчевій" зоні, Суми і Канів - у "червоній"

Від сьогодні в Україні діє нове епідемічне зонування: Київ - у

9 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram.

Він зазначив: "З 00 годин 00 хвилин 12 жовтня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.

Місто Київ перейшло до помаранчевої зони!

До червоної зони буде віднесено:

- місто Канів Черкаської області;

- місто Суми Сумської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобільники, пластик і гроші: коронавірус може жити на деяких поверхнях 28 днів

До помаранчевої зони потрапили:

- місто Вінниця, Вінницький та Немирівський райони Вінницької області;

- міста Луцьк, Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Володимир-Волинський, Ківерцівський, Луцький, Рожищевський та Турійський райони Волинської області;

- місто Дніпро та Дніпропетровський район Дніпропетровської області;

- міста Бахмут, Вугледар, Краматорськ, Мирноград, Покровськ та Слов’янськ, Слов’янський район Донецької області;

- міста Житомир, Бердичів, Коростень та Новоград-Волинський, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Олевський, Пулинський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

- місто Ужгород, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

- міста Мелітополь та Токмак, Новомиколаївський, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;

- міста Івано-Франківськ та Бурштин, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

- міста Васильків, Ірпінь, Обухів та Фастів, Бориспільський та Києво-Святошинський райони Київської області;

- міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станочно-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;

Також читайте: Коронавірус здатний проникати в мозок, - німецькі вчені

- місто Львів, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;

- місто Миколаїв та Миколаївський район Миколаївської області;

- міста Одеса, Біляївка, Ізмаїл, Чорноморськ та Теплодар, Березівський, Овідіопольський, Подільский та Татарбунарський райони Одеської області;

- міста Полтава та Миргород Полтавської області;

- міста Рівне, Дубно, Вараш та Острог, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький, Рівненський та Сарненський райони Рівненської області;

- міста Лебедин та Ромни, Сумський райони Сумської області;

- міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Професор Корсунов про ситуацію в лікарні, що займається пацієнтіами з СOVID-19: Черга швидких із "синіми" хворими. Кисневі системи перевантажені. Такої біди я ще не бачив. ФОТОрепортаж

- міста Харків, Люботин та Чугуїв, Балаклійський, Близнюківський, Богодухівський, Зміївський, Первомайський, Харківський та Чугуївський райони Харківської області;

- міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин та Славута, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Летичіський, Новоушицький, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

- міста Черкаси, Ватутіне, Золотоноша, Сміла та Умань, Городищинський, Драбівський, Жашківський, Звенигродський, Золотоніський, Кам’янський, Канівський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Манківський, Монастирищенський, Смілянський, Тальнівський, Уманський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський та Шполянський райони Черкаської області;

- міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;

- у міста Чернігів та Ніжин, Бахмацький, Варвинський та Носівський Чернігівської області;

- місто Київ".

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (208) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
через 2-3 недели все будем в красной зоне. куча придурков до сих пор считает "корону" фейком, а другая куча придурков не может одеть маску, потому как она "ущемляет" его права.
показати весь коментар
12.10.2020 08:18 Відповісти
+3
А де ті троляки які тут хвацько писали що корона фейк? Зокрема Поедатель зябліков.
показати весь коментар
12.10.2020 07:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С сегодняшнего дня в Украине действует новое эпидемическое зонирование: Киев - в "оранжевой" зоне, Сумы и Канев - в "красной" - Цензор.НЕТ 8522
показати весь коментар
12.10.2020 07:32 Відповісти
Медленно но уверенно все накроется женским половым органом!
показати весь коментар
12.10.2020 07:36 Відповісти
Це ж який він має бути!
показати весь коментар
12.10.2020 07:54 Відповісти
Максимум на что ЗЕприматы способны
показати весь коментар
12.10.2020 07:55 Відповісти
А де ті троляки які тут хвацько писали що корона фейк? Зокрема Поедатель зябліков.
показати весь коментар
12.10.2020 07:56 Відповісти
через 2-3 недели все будем в красной зоне. куча придурков до сих пор считает "корону" фейком, а другая куча придурков не может одеть маску, потому как она "ущемляет" его права.
показати весь коментар
12.10.2020 08:18 Відповісти
Вы не доверяете владе которая давала свои обицянки. Всякое бывает не получилось. Но влада даже оправдыватся перед вами не хочет ей лень это делать. И вы готовы верить ей еще раз. Ну тогда ображайтесь тильке на себе, влада она такая какой вы ее сами сделали Брехливая. Но если она говорит что суслик есть тогда надо себя обмануть и ей поверить. Бо без вашей помощи она даже брехать не здатна.
показати весь коментар
12.10.2020 08:31 Відповісти
И шо интересно: те, хто не верил тратят десятки тысяч долларов, чтобы вылечиться за границей от несуществующей болезни. А у кого их нет, лучше верить в болезнь.
показати весь коментар
12.10.2020 08:52 Відповісти
"город Днепр и Днепропетровский район Днепропетровской области"
Эй, министр. Нет такого района. Есть Днепровский.
показати весь коментар
12.10.2020 09:23 Відповісти
"- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичиский, Новоушицкий, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;" - Зеленский ещё круче Хрущёва, всё укрупнил, оставил только три района, Хмельницкий, Каменец-Подольский и Шепетовский. Остальных районов уже нет.
показати весь коментар
12.10.2020 10:05 Відповісти
Львів. Двоє (!) людей на ШВЛ (один після авто-аварії). В реанімаціях - 7 людей з позитивними тестами на ковід, проте, з зовсім різними захворюваннями.

На Топольній у лікарні швидкої допомоги дурдом, місць нема у всіх відділеннях, бо ці придурки відтяли половину лікарні "під коронавірус" - і вона стоїть пуста.

Така правда і нема на то ради.
показати весь коментар
12.10.2020 11:51 Відповісти
 
 