Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб ОС

За минулу добу російські найманці на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях, українські військовослужбовці не постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

"За минулу добу, 11 жовтня, в районах відповідальності наших підрозділів зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає", - йдеться в повідомленні.

Так, поблизу населеного пункту Мар’їнка противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а неподалік Майорська та Зайцевого – зі стрілецької зброї. Окрім того, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та автоматичного станкового гранатомета зафіксовано у районі населеного пункту Ломакине.

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"Від початку поточної доби, 12 жовтня, противник здійснив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета та підствольного гранатомета в районі Авдіївки", - додали в штабі.

На інших ділянках по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.