Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб ОС
За минулу добу російські найманці на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях, українські військовослужбовці не постраждали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
"За минулу добу, 11 жовтня, в районах відповідальності наших підрозділів зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає", - йдеться в повідомленні.
Так, поблизу населеного пункту Мар’їнка противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а неподалік Майорська та Зайцевого – зі стрілецької зброї. Окрім того, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та автоматичного станкового гранатомета зафіксовано у районі населеного пункту Ломакине.
"Від початку поточної доби, 12 жовтня, противник здійснив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета та підствольного гранатомета в районі Авдіївки", - додали в штабі.
На інших ділянках по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.
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А за сентябрь и 10 дней октября в Киев , Днепр и дажэ в ГЕРМАНИЮ отправлялись БОРТЫ с ранеными ......????????????? ..
Это -
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КАК ПОНИМАТЬ ? ...
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Военнослужещие МАССОВО болеют и НЕ ОСТОРОЖНО ПОВОДЯТЬСЯ с ОРУЖИЕМ ?? ,
ах да... мины еще при ПОРОШЕНКО ? . . .
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Если перепрозировать дЕРМАТССКУЮ " философию" ,- на нормальный язык , .
То дЕрмак заявил -- - -
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ХВАТЬТЬ ВИНИТЬ РОССИЮ ,
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ДАВАЙТЕ ОБСЫРАТЬ УКРАИНССКУЮ АРМИЮ..
Життєпис
Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 21 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971 року у Києві. Мати - Марія Олександрівна, росіянка, колишня жителька міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербург .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] Батько - Борис Михайлович, працював військовим радником по лінії ГРУ в Афганістані, підтримує контакти с керівництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ГРУ Росії . Особисто знав керівника відомства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Коробова , проживає у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]
https://censor.net/ru/news/3224211/prakticheski_vse_privlechennye_k_vagnerovskoyi_spetsoperatsii_sotrudniki_spetsslujb_uvoleny_im_shyut
а теперь так же стоят на позициях и боевых потерь пять в месяц - это зрада, конечно же.
https://www.5.ua/ru/polytyka/zelenskyi-v-omane-taino-vstrechalsia-s-blyzkym-soratnykom-putyna-skhemi-nazvaly-ymia-208251.html ЗЕЛЕНСКИЙ В ОМАНЕ ТАЙНО ВСТРЕЧАЛСЯ С ПАТРУШЕВЫМ
Сегодня, накануне Дня защитника Украины, на Краснопольском кладбище Днепра почтили память воинов, павших в войне с российским агрессором.
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