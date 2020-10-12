Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 81 тис. осіб, кількість хворих перевищила 37,7 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 12 жовтня у світі зареєстрували 278 013 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 3 874 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 37 748 234 випадки інфікування, з них 278 013 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 081 443 особи, з них 3 874 за минулу добу.
Успішно подолали хворобу і вилікувалися 28,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Колумбія. Україна на 25-му місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.
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