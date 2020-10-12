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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 81 тис. осіб, кількість хворих перевищила 37,7 млн. ІНФОГРАФІКА

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 81 тис. осіб, кількість хворих перевищила 37,7 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 12 жовтня у світі зареєстрували 278 013 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 3 874 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 37 748 234 випадки інфікування, з них 278 013 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 081 443 особи, з них 3 874 за минулу добу.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 81 тис. осіб, кількість хворих перевищила 37,7 млн 01

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 28,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Колумбія. Україна на 25-му місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 81 тис. осіб, кількість хворих перевищила 37,7 млн 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Зараз потрібне введення повного карантину, щоб розвантажити лікарні. Але перед виборами влада не піде на такий крок.
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12.10.2020 07:58 Відповісти
Корона фейк.(Дупатут Шахов)
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12.10.2020 08:09 Відповісти
Вы ж сразу начнёте хороводы за отмену карантина.
А потом, снова, начнёте кричать об его ужесточении.
А потом, снова, хороводы.
И так до бесконечности.
Нытьё - ваше жизненное кредо.
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12.10.2020 08:23 Відповісти
На этом же сайте можно увидеть и другую статистику. Летальность по закрытым случаям 10/04-20 22,53%, а по состоянию на 11/10-20 - 3,67%. Падение более, чем в 6 раз.
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12.10.2020 08:12 Відповісти
 
 