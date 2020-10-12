Я б не сказав, що схід України - російськомовний, це змішане середовище, - Кулеба
Глава МЗС розповів турецькому телеканалу про мовну ситуацію в східній Україні і про те, чи є обмеження на використання російської мови в країні.
Східна Україна - змішане середовище для української та російської мов, а ЗМІ варто бути акуратнішими у формулюваннях питань про "обмеження" в використанні останнього, бо навіть питаннями можна поширити небезпечну дезінформацію. Про це в ефірі стамбульського каналу TRT Russian сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, він народився на сході України і проводив там більшу частину шкільних канікул.
"Тож я жив в змішаному середовищі. Буде перебільшенням сказати, що східна Україна - це тільки російська мова. Все залежить від місцевості. В Сумах, так, говорять російською, але якщо переїхати в найближче село - люди розмовляють уже українською. Тому, я б не сказав, що схід України - російськомовний", - заявив він.
Далі у ведучого і глави МЗС відбувся такий діалог:
Кулеба: Єдина державна мова - українська. Всі інші можна практикувати і використовувати в рамках законів і міжнародних зобов'язань. Тому немає потреби обговорювати обмеження ...
Ведучий: Тобто, ви виступаєте за обмеження в частині використання російської?
Кулеба: Які обмеження? Про які обмеження йдеться?
Ведучий: Російська не використовується в урядових установах, школах, університетах ...
Кулеба: По-перше, таких обмежень немає, бо уряд України - це уряд України, і ми використовуємо українську мову, тому що це державна мова України. По-друге, моя дочка ходить в школу, де вона розмовляє українською, французькою і вільно російською, це залежить від вибору мови, якою ви спілкуєтеся зі співрозмовником. Під час отримання держпослуг потрібно використовувати державну мову. Коли отримуєте освіту, вона надається відповідно до закону, коли певна частина предметів викладається українською, а інша - російською чи іншими мовами нацменшин в Україні. Тому я б просив бути обережніше з формулюваннями, тому що навіть ваші запитання про обмеження можуть дезінформувати ваших глядачів.
Будь ласка, зачекайте...
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Разве что для УМСТВЕННОотсталых.
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От COVID скончался автор гимна "ЛНР" и "министр" | Роман Мирою
Чума 21 века COVID-19 довершает то, что не смогли сделать украинские пули и правосудие с пособниками российских оккупантов.
Остальные - примазавшиеся.
Они же турки !! Им не понять.
Квоты - это не ограничения! Квоты это вседозволенность.
А "пнуть" русскоязычного - не разжигание межнациональной вражды а патриотизм.
А Шевченко, это тот художник (маляр), который большую часть жизни прожил в росии?
Почему маляр в кавычках? Шевченко считал себя маляром, писал благодарность маляру Брюллову... Я писал диплом в художественной школе по творчеству Тараса Григорьевича.
Ось що я тобі скажу словами Пушкіна, "художник" (так і хочеться букву "Й" вставить:
"Картину раз высматривал сапожник
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.
Вот, подбочась, сапожник продолжал:
"Мне кажется, лицо немного криво...
А эта грудь не слишком ли нага?"....
Тут Апеллес прервал нетерпеливо;
"Суди, дружок, не свыше сапога!"
Есть у меня приятель на примете:
Не ведаю, в каком бы он предмете
Был знатоком, хоть строг он на словах,
Но чорт его несет судить о свете:
Попробуй он судить о сапогах!"
Если следующие 20 лет в Харьковской области будет постоянная политика украинизации и доминирования украинского языка и культуры над остальными языками, то через 20 лет большинство населения Харькова будут общаться на украинском языке..
Коллективное сознание управляемо, и государственная власть и общество, должны поработать 20 лет, что бы в 2040 году получить в Харькове 85-90% украиномовных граждан..
для тебя, тупого идиота, объясняю на пальцах: со времен Совка, и после 1991 года и по сей день, идет борьба за идентичность: Кацапы стремятся навязать нам свою идентичность и сделать нас "русскими" и сделать нас часть "рускавага мира", в котором Москва-Кремль, РПЦ, и другие атрибуты Московии, должны стать сакральными символами нашего мировоззрения, и мы (по замыслу Мацквы") должны устыдиться своего украинства, и стать русскими..
нас приучают стыдиться своего природного языка, своей природной идентичности, и предлагают нам мировоззренческую миграцию (стать русским).. для этого в Мацкве создали организацию "Россотрудничество", которая занималась и по сей день занимается в странах экс-Совка распространением идей "русскавага мира".. и вместе с ней эту дрянь распространяет РПЦ и её филиал УПЦ МП..
сЫрожа!!! продай компутер и купи себе мозги, если ты этого не понимаешь и не замечаешь..
придурок!!! продай компутер и купи себе мозги!!!
Та и в Днепре русскоязычный в основном центр окружает почти украиноязычная среда.
Или Днепр - не Восток?
Якщо не тямиш, кацапчику, то не мели дурниць...
"Жьора, бьют не по паспогту!... Бьют по могде!!!..."
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Это на России говорят на русском украинскими словами - триколор, колобок, прапорщик и т.д. Ещё расставляют все точки над Ї.
Где вас таких грамотных набирают?
Поэтому так называемый "русскоязычный юговосток" - фейк кацапской пропаганды.
Поскольку Донбасс индустриальный регион, то, до распада СССР, съезжались в него как добровольно на заработки, так и сосланные "на химию", со всех сторон и всяких национальностей. Ну а языком межнационального общения в СССР, как всем известно, был русский язык. В общем, промышленные районы Донбасса объективно - русскоязычные исторически(в новейшей истории). Хотя это совершенно не означает, что это земли исконно русские и РСФСРские или теперь РФские.
Беда не в том сколько в стране государственных языков, беда в том, что этот вопрос всеми(!) используется только для борьбы с политическими конкурентами и прорыва во власть, ну а прорвавшимся уже и не до политики, им нужно - одним "пилить бюджетные деньги", а другим "пиляти бюджетні кошти". И такие установки у всех "политиков", от сельсоветов до ВР.
Это касается всех власть имущих, але особливо хотілося б нагадати завзятим борцям за "тотальну й нещадну українізацію" - згадайте Тараса Григоровича та його "Хіба ревуть воли, як ясла повні?".
Украинский язык, и не только в Донбассе, а и по всей Украине, нужно не навязывать, а предлагать "потребителям".
Скажем установлен максимальный налог на прибыль, к примеру, 30%. Предприятия и организации, чей документооборот(весь, и внутренний тоже) ведется на украинском языке, таблички на дверях, доски объявлений, информационные щиты, вывески на украинском, работники, как минимум управленческие, говорят на украинском - налог платят 20%. У кого на украинском только документооборот, те 25%, ну а те у кого челюсть русскоязычная и мозги "не той систеиы" - платят 30%.
Ну и дальше по той же схеме - в супермаркете персонал украиноязычный? - значит НДС платишь не 20%, а 18 например. Пришел в банк за кредитом, заполнил документы на украинском - годовой процент по кредиту 10%, челюсть не та? да ради бога - годовой процент 13.
Бл@дь ... кому я всё это рассказываю, если там поголовно:
- А шо б ти зробив, якби став царем?
- Та шо, нацарював би рублів 100 і втік ....
Але суті, це не міняє, як мінімум це ж не русскій Пушкін писав, а українець.