Я б не сказав, що схід України - російськомовний, це змішане середовище, - Кулеба

Глава МЗС розповів турецькому телеканалу про мовну ситуацію в східній Україні і про те, чи є обмеження на використання російської мови в країні.

Східна Україна - змішане середовище для української та російської мов, а ЗМІ варто бути акуратнішими у формулюваннях питань про "обмеження" в використанні останнього, бо навіть питаннями можна поширити небезпечну дезінформацію. Про це в ефірі стамбульського каналу TRT Russian сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, він народився на сході України і проводив там більшу частину шкільних канікул.

"Тож я жив в змішаному середовищі. Буде перебільшенням сказати, що східна Україна - це тільки російська мова. Все залежить від місцевості. В Сумах, так, говорять російською, але якщо переїхати в найближче село - люди розмовляють уже українською. Тому, я б не сказав, що схід України - російськомовний", - заявив він.

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Далі у ведучого і глави МЗС відбувся такий діалог:

Кулеба: Єдина державна мова - українська. Всі інші можна практикувати і використовувати в рамках законів і міжнародних зобов'язань. Тому немає потреби обговорювати обмеження ...

Ведучий: Тобто, ви виступаєте за обмеження в частині використання російської?

Кулеба: Які обмеження? Про які обмеження йдеться?

Ведучий: Російська не використовується в урядових установах, школах, університетах ...

Кулеба: По-перше, таких обмежень немає, бо уряд України - це уряд України, і ми використовуємо українську мову, тому що це державна мова України. По-друге, моя дочка ходить в школу, де вона розмовляє українською, французькою і вільно російською, це залежить від вибору мови, якою ви спілкуєтеся зі співрозмовником. Під час отримання держпослуг потрібно використовувати державну мову. Коли отримуєте освіту, вона надається відповідно до закону, коли певна частина предметів викладається українською, а інша - російською чи іншими мовами нацменшин в Україні. Тому я б просив бути обережніше з формулюваннями, тому що навіть ваші запитання про обмеження можуть дезінформувати ваших глядачів.

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