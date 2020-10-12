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Я б не сказав, що схід України - російськомовний, це змішане середовище, - Кулеба

Я б не сказав, що схід України - російськомовний, це змішане середовище, - Кулеба

Глава МЗС розповів турецькому телеканалу про мовну ситуацію в східній Україні і про те, чи є обмеження на використання російської мови в країні.

Східна Україна - змішане середовище для української та російської мов, а ЗМІ варто бути акуратнішими у формулюваннях питань про "обмеження" в використанні останнього, бо навіть питаннями можна поширити небезпечну дезінформацію. Про це в ефірі стамбульського каналу TRT Russian сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, він народився на сході України і проводив там більшу частину шкільних канікул.

"Тож я жив в змішаному середовищі. Буде перебільшенням сказати, що східна Україна - це тільки російська мова. Все залежить від місцевості. В Сумах, так, говорять російською, але якщо переїхати в найближче село - люди розмовляють уже українською. Тому, я б не сказав, що схід України - російськомовний", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фокін вважає, що війна на Донбасі почалася "через мовне питання": в Україні "переважна більшість розмовляє російською"

Далі у ведучого і глави МЗС відбувся такий діалог:

Кулеба: Єдина державна мова - українська. Всі інші можна практикувати і використовувати в рамках законів і міжнародних зобов'язань. Тому немає потреби обговорювати обмеження ...

Ведучий: Тобто, ви виступаєте за обмеження в частині використання російської?

Кулеба: Які обмеження? Про які обмеження йдеться?

Ведучий: Російська не використовується в урядових установах, школах, університетах ...

Кулеба: По-перше, таких обмежень немає, бо уряд України - це уряд України, і ми використовуємо українську мову, тому що це державна мова України. По-друге, моя дочка ходить в школу, де вона розмовляє українською, французькою і вільно російською, це залежить від вибору мови, якою ви спілкуєтеся зі співрозмовником. Під час отримання держпослуг потрібно використовувати державну мову. Коли отримуєте освіту, вона надається відповідно до закону, коли певна частина предметів викладається українською, а інша - російською чи іншими мовами нацменшин в Україні. Тому я б просив бути обережніше з формулюваннями, тому що навіть ваші запитання про обмеження можуть дезінформувати ваших глядачів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мовної проблеми в Україні не існує, на порядку денному зараз війна, епідемія та економічна криза, - омбудсмен Кремінь

Автор: 

мова (742) російська мова (316) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+10
У абизян горе.

От COVID скончался автор гимна "ЛНР" и "министр" | Роман Мирою

Чума 21 века COVID-19 довершает то, что не смогли сделать украинские пули и правосудие с пособниками российских оккупантов.Я бы не сказал, что восток Украины - русскоязычный, это смешанная среда, - Кулеба - Цензор.НЕТ 87
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12.10.2020 08:41 Відповісти
+9
Никакой разницы, у нас и по-венгерски,по-молдавски районы разговаривают. Хватит мусолить язык, вначале со страной разберитесь. Проблем нет? У вас может да, а народ в диком ужасе от правления...
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12.10.2020 08:34 Відповісти
+9
Я бы сказал що на востоке похер на каком языке говорит ватник и коллаборант. И Харьков почему то Вова Пу не захотел взять в Ордлу. И ватный скот в Славянске вне зависимости от языка голосует за Штепу. Таких там большенство.
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12.10.2020 08:38 Відповісти
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Никакой разницы, у нас и по-венгерски,по-молдавски районы разговаривают. Хватит мусолить язык, вначале со страной разберитесь. Проблем нет? У вас может да, а народ в диком ужасе от правления...
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12.10.2020 08:34 Відповісти
Кулеба мог бы спросить, почему в турецких госучреждениях не используют курдский язык?
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12.10.2020 11:03 Відповісти
100%!
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12.10.2020 17:43 Відповісти
Я бы сказал що на востоке похер на каком языке говорит ватник и коллаборант. И Харьков почему то Вова Пу не захотел взять в Ордлу. И ватный скот в Славянске вне зависимости от языка голосует за Штепу. Таких там большенство.
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12.10.2020 08:38 Відповісти
Харків він хотів, але ватноголові отримали неочікуваний опір від ультрас та молоді.
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12.10.2020 09:00 Відповісти
А шо скажет наш еще не дохлый Кернес? Как они с Допкиным организовывали ХНР, как потом Харьков голосовал за этого предателя. Неужели вы думаете шо Аваков зачистив горсовет смог бы противостоять Вове Пу, который бы захотел там ХНР?
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12.10.2020 09:10 Відповісти
Скоріше від вінницького "ягуару" під керівництвом Авакова
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12.10.2020 17:44 Відповісти
Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося
По русифікованих містах.
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12.10.2020 08:38 Відповісти
Я бы сказал не русскоязычных ,а суржиковых
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12.10.2020 08:39 Відповісти
Языки - - НАСТОЛЬКО ВЗАИМОПОНИМАЕМЫЕ , что второй - не нужэн ..
Разве что для УМСТВЕННОотсталых.


.
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12.10.2020 08:41 Відповісти
У абизян горе.

От COVID скончался автор гимна "ЛНР" и "министр" | Роман Мирою

Чума 21 века COVID-19 довершает то, что не смогли сделать украинские пули и правосудие с пособниками российских оккупантов.Я бы не сказал, что восток Украины - русскоязычный, это смешанная среда, - Кулеба - Цензор.НЕТ 87
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12.10.2020 08:41 Відповісти
Та хіба там тільки один автор гімна, - ціла купа.
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12.10.2020 09:23 Відповісти
земля ему стекловатой !
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12.10.2020 10:53 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4283310-kachura-obedynenye-s-opzzh-neyzbezhno Качура: Объединение СН с ОПЗЖ неизбежно
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12.10.2020 08:44 Відповісти
наконец Моника открыла личеко
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12.10.2020 08:46 Відповісти
Я с Юга Украины , у нас в быту разговаривают на смешанном украино-русском языке
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12.10.2020 08:48 Відповісти
Шоу, про твою абрикосівку та те, що ти з Херсону, відомо всім.
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12.10.2020 09:06 Відповісти
Сумы, Полтава, Чернигов, Киев - это как раз и есть настоящая Украина.
Остальные - примазавшиеся.
Они же турки !! Им не понять.
Квоты - это не ограничения! Квоты это вседозволенность.
А "пнуть" русскоязычного - не разжигание межнациональной вражды а патриотизм.
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12.10.2020 08:49 Відповісти
Та ти шо!!!... Шевченко "в гробу перевертається...". Виявляється, "знавець української мови", "Паротяг", визнав його "примазавшимся"... А це нічого, що середньодніпровський і брацлавський діалекти служать основою української літературної мови? А це "смуга" із Полтавської (Котляревський, Панас Мирний), Черкаської (Шевченко), півдня Київської (Нечуй-левицький), півдня Житомирської (Леся Українка), Вінницької(Марко Вовчок, Олена Пчілка, Михайло Коцюбинський) областей... Ти хоч думай, що пишеш...
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12.10.2020 09:29 Відповісти
Речь в статье про восток!
А Шевченко, это тот художник (маляр), который большую часть жизни прожил в росии?
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12.10.2020 09:33 Відповісти
Ні, це той "маляр", у якого більше пам"ятників по світу, ніж зображень Будди... І на основі мови якого сформувалась українська літературна... (Я, між іншим, пишу тобі саме нею...) А ти "бекаєш" кацапською...
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12.10.2020 09:42 Відповісти
Не уважая чужой язык или культуру - иначе не будут уважать твои.
Почему маляр в кавычках? Шевченко считал себя маляром, писал благодарность маляру Брюллову... Я писал диплом в художественной школе по творчеству Тараса Григорьевича.
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12.10.2020 11:19 Відповісти
Ну і що, що диплом? А у Зеленського - диплом юриста... А щодо "поваги", то хто ж у нас виявив неповагу до 2/3 українського народу? До Волині, Закарпаття, Галичини, Таврії, Поділля, Наддніпрянщини, Буджаку?... Я? Чи той, хто їх визнав "прмазавшимися?
Ось що я тобі скажу словами Пушкіна, "художник" (так і хочеться букву "Й" вставить:

"Картину раз высматривал сапожник
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.
Вот, подбочась, сапожник продолжал:
"Мне кажется, лицо немного криво...
А эта грудь не слишком ли нага?"....
Тут Апеллес прервал нетерпеливо;
"Суди, дружок, не свыше сапога!"

Есть у меня приятель на примете:
Не ведаю, в каком бы он предмете
Был знатоком, хоть строг он на словах,
Но чорт его несет судить о свете:
Попробуй он судить о сапогах!"
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12.10.2020 12:04 Відповісти
Додам, щоб ти знав - я зараз живу на Чернігівщині... І ЯКОЮ мовою тут говорять, знаю прекрасно... Північ - українсько-білорусько-російська суміш, сам Чернігів - український "суржик", і лише десь від Сосниці, Борзни, Ніжина, з"являється нормальна українська мова...
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12.10.2020 10:46 Відповісти
На Донбасс начали завозить РАБссинянцев после амнистии Лаврентия Берия летом 1953 года,до этого там рюцких было очень мало....
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12.10.2020 08:52 Відповісти
Я бы не сказал, что восток Украины - русскоязычный, это смешанная среда, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9260Изучать рюцкае наречие начали совсем недавно...
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12.10.2020 08:56 Відповісти
Зе - фейк, тому перед зе-смертю (виборами) підійде для обмусолювання б/я інша тема)))
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12.10.2020 08:57 Відповісти
ОП за Жопу вылазит с болота
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12.10.2020 08:59 Відповісти
Вяликий африканский поэт Алексашка Пушкин придумал рюсскае наречие переведя с болгарского многие народнные словечки болгарского народа,также переведя с француского,немецкого и английского языков многие вещи,поскольку Алексашка был грамотным чуваком...
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12.10.2020 09:00 Відповісти
Не мели дурниць... Мова - не горщик, за день не виліпиш... ******* мова російська почала формування ще при Батьку Петра І, коли з України стали запрошувать масово випускників Києво-Могилянської академії, як в якості священників, так і дяків (які тоді використовувалися в якості діловодів-канцеляристів). При посиленні централізації Петру знадобилися грамотні люди. Відкрив школи... Як ти думаєш, хто там почав викладання грамоти? З цього і почалося... Саме тому і пишуть росіяни, фактично, по-українськи, а говорять у відповідності з своєю фонетикою... Остаточно літературна російська сформувалася в часи Миколи І... (при Грибоєдові, Пушкіні...).
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12.10.2020 09:39 Відповісти
доминирование в бытовом межличностном общении "рускамана языка" в Харьковском регионе, связано с тем, что при Кравчуке, Кучме, Ющенко и Януковиче, более 20 лет была негласная пропаганда именно "русского языка" и связанного с ней "русской культуры", и гнобление украинского языка и украинской культуры как "сельской, как более недоразвитой в сравнени с русской" (это тезисы россиянской пропаганды)..
Если следующие 20 лет в Харьковской области будет постоянная политика украинизации и доминирования украинского языка и культуры над остальными языками, то через 20 лет большинство населения Харькова будут общаться на украинском языке..
Коллективное сознание управляемо, и государственная власть и общество, должны поработать 20 лет, что бы в 2040 году получить в Харькове 85-90% украиномовных граждан..
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12.10.2020 09:03 Відповісти
Мля, поработаем 20 лет, Харьков станет украиномовным и вот тогда мы запануемо! Придурки хватит мусолить эту тему!
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12.10.2020 09:17 Відповісти
сЫрожа, срыгни в туман и не отсвечивай!
для тебя, тупого идиота, объясняю на пальцах: со времен Совка, и после 1991 года и по сей день, идет борьба за идентичность: Кацапы стремятся навязать нам свою идентичность и сделать нас "русскими" и сделать нас часть "рускавага мира", в котором Москва-Кремль, РПЦ, и другие атрибуты Московии, должны стать сакральными символами нашего мировоззрения, и мы (по замыслу Мацквы") должны устыдиться своего украинства, и стать русскими..
нас приучают стыдиться своего природного языка, своей природной идентичности, и предлагают нам мировоззренческую миграцию (стать русским).. для этого в Мацкве создали организацию "Россотрудничество", которая занималась и по сей день занимается в странах экс-Совка распространением идей "русскавага мира".. и вместе с ней эту дрянь распространяет РПЦ и её филиал УПЦ МП..
сЫрожа!!! продай компутер и купи себе мозги, если ты этого не понимаешь и не замечаешь..
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12.10.2020 09:33 Відповісти
ты сЫрожа, не просто тупой!.. ты еще и гордишся этим..
придурок!!! продай компутер и купи себе мозги!!!
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12.10.2020 09:51 Відповісти
Подгорает? Да, тролль? Нервишки сдают? Значит осознаешь, что ты дебил. Уже хорошо.
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12.10.2020 11:31 Відповісти
"Сірожа", якби ти був тим, чий прапорець я бачу на екрані, я б тобі сказав "Котакбас! Котакты жеме!", але так як ти "гость с Лахты", то скажу простіше - "Гуляй, Вася..."
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12.10.2020 10:29 Відповісти
Суржикоязычный: у кацапов - «что», у хохлів - «що», а тут - «шо».
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12.10.2020 09:05 Відповісти
Национальности русский не было в СССре дохлом до 1932 года....с вводом паспорта ссср появилась графа национальность....стишок Маяковского о паспорте появился почти одновременно....
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12.10.2020 09:06 Відповісти
Мокшандия и Украина это 2 совершенно разных народа....
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12.10.2020 09:15 Відповісти
Что там в Турции "в правительственных учреждениях ..."?
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12.10.2020 09:18 Відповісти
На РАБссии жил даже такой народец как Джагатаи.... между Доном и Окой,на остальной части меряне,мордва и прочие чуваши татары калмыки монголы.......
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12.10.2020 09:21 Відповісти
Ану, кинь мені посилання, щоб і я знав, що це за народ, "джагатаї"... Бо щось Гугл не дає інформації... Тільки про правителя з династії Чингізидів з таким ім"ям...
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12.10.2020 10:11 Відповісти
В другій половині 18 століття, (зовсім недавно появилася росія), англомовні США ведуть війну за незалежність, з англомовною Британською імперією.
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12.10.2020 09:28 Відповісти
Так уже "обмежуємо, так уже ж "обмежуємо язик", що навіть суд зобов*язав президента виступати державною мовою! В якій державі ще таке було?!
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12.10.2020 09:29 Відповісти
Человек живет в своем маленьком вымышленном мирке. Ничего страшного в этом нет. Живет, и пусть себе живет. Если бы не одно "но". Этот неадекват является чиновником очень высокого ранга, говорит от лица Украины, принимает решения, которые влияют на жизнь огромного количества людей.
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12.10.2020 09:41 Відповісти
"Всі покою щиро прагнуть" ...,Гетьман Іван Мазепа написав цю Думу у ХХVII cторіччі,коли Пушкиным и прочими Лермонтовыми и не пахло....
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12.10.2020 09:42 Відповісти
17 -му сторіччі...перепрошую...
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12.10.2020 09:43 Відповісти
Без проблєм..
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12.10.2020 09:52 Відповісти
В Днепре - суржик, смесь русского, украинского и идиш(проживало до 50% евреев). Ребёнком, родители отправили к деду в село, под Воронеж, а там все говорят на певучей мове!!! У меня был шок. Так коммунисты "нарезали" республики, закладывая мины замедленного действия. Украину они ополовинили. А на Донбасс, да, завозили человеческие отбросы со всей империи для работы на шахтах, формируя резервации с отрицательной селекцией. ********** янелох - продукт этой селекции, как и его "выборци". Политика ликвидации Украины проводимая ВСЕМИ ************* до 2014 года дала результат - нормальные люди выезжают, а остаётся... 73%. Украина стремительно деградирует. Образование уничтожено, работы нет, пропаганда "рюськага" продажными СМИ, массовые репрессии фискалов, дебильная налоговая политика оставшаяся со времён совка. И толпа предателей у "руля". Грустно...
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12.10.2020 09:47 Відповісти
Правду сказал, как житель востока подтверждаю,и никаких изменений не нужно, государственный язык украинский и это всегда всех устраивало.
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12.10.2020 09:47 Відповісти
Хай краще турки розкажуть як вони захищають мови нац. меншин:курдську,вірменську,грецьку ,кримсько татарську,а то таке враження що це брав інтерв'ю рос пропагандист.
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12.10.2020 09:57 Відповісти
Не знаю, на своей малой родине, в одном из райцентров на Днепропетровщине, я узнал о существовании т.н. "русского " языка только когда пошел в школу. Бабушки и дедушки вообще говорили исключительно на украинском языке, аналогичным такому же в соседних Полтавщине и Кировоградчине.
Та и в Днепре русскоязычный в основном центр окружает почти украиноязычная среда.

Или Днепр - не Восток?
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12.10.2020 10:16 Відповісти
Настоящий украинский только на западе. А большинство типа "украиномовных" фактически говорит на русском украинскими словами.
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12.10.2020 11:26 Відповісти
Ага... Саме тому мені старий дідок, колишній учитель, на залізничному вокзалі Чопа, сказав: "О, паночку, як ви файно українською розмовляєте... У нас так не вміють... Багато мадярщини, полонізмів...".
Якщо не тямиш, кацапчику, то не мели дурниць...
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12.10.2020 12:57 Відповісти
А это очень просто проверить. Попробуйте перевести на русский в гугле носителей настоящего украинского. В каждом втором предложении получается несуразица. А ваш дурацкий суржик переводит почти безупречно.
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12.10.2020 13:36 Відповісти
Пояснюю для ідіотів: в Гугл закладена так звана "сталінська" лексика - після знищення політики "коренізації", була дана команда підготувать словники для найшвидшого "злиття" слов"янських мов. Цілий інститут працював над цією проблемою. Відбиралися слова-синоніми, що були найбільш близькі до російських аналогів. Синоніми, що різко відрізнялися, визнавалися "діалектизмами", "вульгаризмами" та "архаїзмами", і виключалися з словників... На основі цієї лексики вчилися учителі України більше півстоліття... А мова розвивалася за своїми законами... Потім цю лексику забили в Гугл. І тепер він видає вам, кацапам, "технічний переклад", а не справжню українську мову...На цьому ви, кацапи, тут і "палитеся"...
"Жьора, бьют не по паспогту!... Бьют по могде!!!..."
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12.10.2020 14:06 Відповісти
"говорит на русском украинскими словами"
----------

Это на России говорят на русском украинскими словами - триколор, колобок, прапорщик и т.д. Ещё расставляют все точки над Ї.
Где вас таких грамотных набирают?
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12.10.2020 13:10 Відповісти
На помийницях Южнава Бутово...
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12.10.2020 13:23 Відповісти
Точніше, "Южнава Бутава"...
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12.10.2020 13:24 Відповісти
І, бачиш, сученя кацапське навіть за роз"яснення не подякувало... А я ж йому "розжував і в рот поклав", майже толерантно...
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12.10.2020 18:32 Відповісти
От только не надо. Я говорил именно о литературном классическом украинском, в селах - без вариантов! Настоящий на западе - это где? Если на западе Днепропетровщины (Пятихатки, Петриковка, Царичанка и т.д.), то да настоящий и есть. В Прикарпатье? Ну, такое...
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12.10.2020 13:35 Відповісти
То же самое на юге - областной центр русскоязычный, область украиноязычная.
Поэтому так называемый "русскоязычный юговосток" - фейк кацапской пропаганды.
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12.10.2020 11:45 Відповісти
нет никакой проблемы языка в Украине, ПТН ХЛО на всех языках звучит одинаково!
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12.10.2020 10:18 Відповісти
Скорее можно назвать " суржикоязычный", ну какой там к ч--ты русский или украинский..., на чистом русском или украинском там не кто не говорит и не розмовляє.
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12.10.2020 10:30 Відповісти
его искусственно делали прокремлевским и с молчаливого согласия киева, ну в прочем как и сейчас, кэш с донбасса капает не только артистам цирка и клоуну, но и их холуям.
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12.10.2020 11:32 Відповісти
Вообще-то, как мне кажется, Сумы и Донецк это разные "востоки". По количеству населения город сопоставим с Горловкой, а вся Сумская область с одним Донецком.
Поскольку Донбасс индустриальный регион, то, до распада СССР, съезжались в него как добровольно на заработки, так и сосланные "на химию", со всех сторон и всяких национальностей. Ну а языком межнационального общения в СССР, как всем известно, был русский язык. В общем, промышленные районы Донбасса объективно - русскоязычные исторически(в новейшей истории). Хотя это совершенно не означает, что это земли исконно русские и РСФСРские или теперь РФские.
Беда не в том сколько в стране государственных языков, беда в том, что этот вопрос всеми(!) используется только для борьбы с политическими конкурентами и прорыва во власть, ну а прорвавшимся уже и не до политики, им нужно - одним "пилить бюджетные деньги", а другим "пиляти бюджетні кошти". И такие установки у всех "политиков", от сельсоветов до ВР.
Это касается всех власть имущих, але особливо хотілося б нагадати завзятим борцям за "тотальну й нещадну українізацію" - згадайте Тараса Григоровича та його "Хіба ревуть воли, як ясла повні?".
Украинский язык, и не только в Донбассе, а и по всей Украине, нужно не навязывать, а предлагать "потребителям".
Скажем установлен максимальный налог на прибыль, к примеру, 30%. Предприятия и организации, чей документооборот(весь, и внутренний тоже) ведется на украинском языке, таблички на дверях, доски объявлений, информационные щиты, вывески на украинском, работники, как минимум управленческие, говорят на украинском - налог платят 20%. У кого на украинском только документооборот, те 25%, ну а те у кого челюсть русскоязычная и мозги "не той систеиы" - платят 30%.
Ну и дальше по той же схеме - в супермаркете персонал украиноязычный? - значит НДС платишь не 20%, а 18 например. Пришел в банк за кредитом, заполнил документы на украинском - годовой процент по кредиту 10%, челюсть не та? да ради бога - годовой процент 13.

Бл@дь ... кому я всё это рассказываю, если там поголовно:
- А шо б ти зробив, якби став царем?
- Та шо, нацарював би рублів 100 і втік ....
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12.10.2020 11:52 Відповісти
Взагалі-то, "Хіба ревуть воли, як ясла повні", написав не "Тарас Григорович", а "Панас Якович", тобто, не ТГ. Шевченко, а П. Я. Рудченко (Панас Мирний)
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12.10.2020 13:03 Відповісти
Вибачте, вже дуже багато часу пройшло коли я ходив до школи(русскоязычной), тому й вийшов такий ляп.
Але суті, це не міняє, як мінімум це ж не русскій Пушкін писав, а українець.
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12.10.2020 13:37 Відповісти
Буває... Тут ще й не такі "перли" спливають, тільки на відміну від Вас, кидаються, отримавши зауваження, "очі видирать"...
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12.10.2020 13:57 Відповісти
 
 