18-річний юнак обгорів на даху поїзда під час селфі в Одесі

18-річний хлопець зазнав важких термічних опіків усього тіла під час спроби зробити селфі на даху товарного поїзда станції "Одеса-Західна".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Малиновський відділ поліції в м.Одесі.

Повідомляється, що хлопця доставили до медичного закладу з термічними опіками всього тіла із залізничної станції "Одеса-Західна". За попередньою інформацією, юнака вдарило електричним струмом на вагоні товарного потягу, куди він забрався, щоб зробити селфі. Стан потерпілого важкий, лікарі борються за його життя.

На місці події працюють співробітники територіального відділу поліції. Вони встановлюють повні обставини події і вирішують питання про її кваліфікацію.

Правоохоронці вчергове застерегли молодь від таких необдуманих вчинків: "Ви маєте пам'ятати, що на залізниці струмом може вдарити не тільки під час торкання проводів, але навіть на відстані кількох метрів від них. Розплата за кілька зроблених фото неминуча і занадто жорстка - це каліцтво і навіть смерть".

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