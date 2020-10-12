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Новини
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18-річний юнак обгорів на даху поїзда під час селфі в Одесі

18-річний юнак обгорів на даху поїзда під час селфі в Одесі

18-річний хлопець зазнав важких термічних опіків усього тіла під час спроби зробити селфі на даху товарного поїзда станції "Одеса-Західна".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Малиновський відділ поліції в м.Одесі.

Повідомляється, що хлопця доставили до медичного закладу з термічними опіками всього тіла із залізничної станції "Одеса-Західна". За попередньою інформацією, юнака вдарило електричним струмом на вагоні товарного потягу, куди він забрався, щоб зробити селфі. Стан потерпілого важкий, лікарі борються за його життя.

На місці події працюють співробітники територіального відділу поліції. Вони встановлюють повні обставини події і вирішують питання про її кваліфікацію.

Правоохоронці вчергове застерегли молодь від таких необдуманих вчинків: "Ви маєте пам'ятати, що на залізниці струмом може вдарити не тільки під час торкання проводів, але навіть на відстані кількох метрів від них. Розплата за кілька зроблених фото неминуча і занадто жорстка - це каліцтво і навіть смерть".

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Автор: 

Одеса (5538) потяг (1992) Нацполіція (15320)


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Топ коментарі
+14
18-летний юноша обгорел на крыше поезда во время селфи в Одессе - Цензор.НЕТ 625
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12.10.2020 08:44 Відповісти
+11
Премия дарвина
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12.10.2020 08:44 Відповісти
+7
Для профилактики нужно выкладывать в тик-ток ролики с такими "погорельцами", чтоб хотя бы до некоторых дебилов, которые смотрят всю эту хрень было нагоядным примером их дебилизма!
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12.10.2020 08:54 Відповісти
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Премия дарвина
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12.10.2020 08:44 Відповісти
Причём тут Дарвин,?
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12.10.2020 11:01 Відповісти
http://lurkmore.to/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Четай и учизь
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12.10.2020 11:24 Відповісти
дубль два - при чём тут Дарвин?По ссылке антинаучный бред сивой кобылы.
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13.10.2020 00:19 Відповісти
Если яйца отгорели, то таки да.
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12.10.2020 12:27 Відповісти
18-летний юноша обгорел на крыше поезда во время селфи в Одессе - Цензор.НЕТ 625
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12.10.2020 08:44 Відповісти
Согласен. Естественный отбор.
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12.10.2020 10:01 Відповісти
кто знает зачем они это делают?
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12.10.2020 08:46 Відповісти
Для "випендрежу"... Один славиться тим, що в школі добре вчиться, інший - силою, третій - пикою красивою... А цьому теж захотілось чимось побахвалиться...
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12.10.2020 09:07 Відповісти
Екстремальною засмагою?
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12.10.2020 10:57 Відповісти
Знаєш, я колись був присутній при огляді місця події саме такого випадку... Правда, смертельного... Страшна штука... Ти, коли-небудь, бачив, як смалять свиню? Коли уже її обсмалили, шкіра стяглася, а потім її ошпарили кип"ятком і обшкребли від сажі? Шкіра блідо-жовта, натягнута, ноги розчепірені... І запах "смалятини"... Я після того з півроку сала в рот взять не міг...
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12.10.2020 11:20 Відповісти
Я колись займався розвантаженням саміохідної РЛС із залізничної платформи з контактною лінією під напругою. Хоч і молодий був, а страшо. Нагорі тільки повзком пересувалися.
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12.10.2020 12:24 Відповісти
Ну а там солдат поліз на дах КУНГу, що стояв на платформі... Та ще й після дощу...
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12.10.2020 12:27 Відповісти
Я тебе скажу больше...))) Начальник отдела хранения боеприпасов, в/зв капитан, проинструктировал л/с перед выгрузкой, предупредил о том, что пока вагоны не отогнаны от электрофицированной линии, никаккие верхние люки не открывать, иначе даже по палке которй подимете крышку люка может произлойти пробой ...напряжение 27000В...и т.д и тп....
И после интруктажа залез на вагон...))))) наповал
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12.10.2020 13:52 Відповісти
НУ а там чатовий, на посту стояв, платформи охороняв. Захотів їсти... А "заначка хавчика" була у нього схована у зовнішньому ящику КУНГа, що був закріплений на передній стінці, над кабіною водія... Поліз... "Наївся"...
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12.10.2020 14:32 Відповісти
Поза боксера????
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12.10.2020 13:48 Відповісти
Да...
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12.10.2020 13:51 Відповісти
Привлекают таким образом самок. Инстинкт размножения.
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12.10.2020 09:15 Відповісти
и так наплодилось слишком много. вон, даже вирус обосрался немного снизить кол-во "сцарей природы"
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12.10.2020 09:17 Відповісти
лайкосы в соц сетях(выпендриваются)
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12.10.2020 09:32 Відповісти
В 18 лет мог бы уже иметь мозги.
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12.10.2020 08:47 Відповісти
даже у власти их нет - клоун - это продолжение каръеры этого селфа
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12.10.2020 08:59 Відповісти
Селфи - вредно для здоровья!
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12.10.2020 08:53 Відповісти
ну почему же, есстественный отбор еще никто не отменял
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12.10.2020 08:59 Відповісти
Выживет - будет плодить потомков не чувствительных к высокому напряжению.
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12.10.2020 12:29 Відповісти
Для профилактики нужно выкладывать в тик-ток ролики с такими "погорельцами", чтоб хотя бы до некоторых дебилов, которые смотрят всю эту хрень было нагоядным примером их дебилизма!
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12.10.2020 08:54 Відповісти
Мій батько працював хірургом, потім став нейрохірургом. І рік за роком показував мені власні фото та малюнки відірваних пальців, стволів "самопалів" у голові підлітків і таке інше. Корисні наочні посібники.
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12.10.2020 13:46 Відповісти
А ещё один юноша бросает петарды недалеко от дома. Что жители аж вздрагивают. Но я же триста раз говорил - организуйте бесплатные кружки юных техников, спортсменов, программистов - сделайте, чтобы не болталась молодёжь. Власть меня не слышит. Вот оно и происходит.
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12.10.2020 08:58 Відповісти
Где 300 раз говорил, Серёжа?
Я первый раз от тебя это слышу.
Власть тебя где услышать может?
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12.10.2020 09:08 Відповісти
Даже больше - при каждой власти я говорю одно и тоже. И сам хочу стать властью, но пока ещё не избрался.
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12.10.2020 09:24 Відповісти
Насмешил.
Ты прозевал свой шанс.
Таким, как ты, место только в "сн".
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12.10.2020 09:27 Відповісти
в чём смех? Ты знаешь кто я?
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12.10.2020 10:28 Відповісти
Конечно знаю.
Ты - https://censor.net/ru/user/262789.
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12.10.2020 11:11 Відповісти
Папужка Кеша, ти хочеш стати альфа-самцем? А самиці тебе хочуть бачити у цій ролі?
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12.10.2020 13:43 Відповісти
Good riddance
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12.10.2020 08:58 Відповісти
Ничего страшного,загар никому не помешает
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12.10.2020 09:00 Відповісти
Зате пам"ятні знаки на все життя має... Буде дітям розповідать потім про "колчаковські фронти"... У нас був такий - діти до самої його смерті думали, що батько кисть руки на фронті втратив... А коли дід помер і син до военкома звернувся, заговорив про "воєнні почесті" при похороні, відкрилося, що він і на фронті не був, а по-п"янці руку в січкарню запхнув...
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12.10.2020 09:05 Відповісти
У нас працював такий. Обох кістей не було майже до ліктів. Носив папери в кабінети в папочці під пахвою. Після війни пацани намагались розібрати гранату. Двох насмерть, а йому відірвало руки. Сам розповідав випивши.
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12.10.2020 09:12 Відповісти
Ніхто не вчиться на чужих помилках поки не шандарахне. Кожному дебілу по шандараху!
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12.10.2020 09:06 Відповісти
каждый месяц премия Дарвина находит своего номинанта.. естественный отбор, *****!
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12.10.2020 09:08 Відповісти
это уже не оригинально. пусть придумают новый способ для таких "селфи".
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12.10.2020 09:10 Відповісти
А что селфи на крыше поезда,это круто???Чё они туда пруться как мухи на гаумно!
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12.10.2020 09:12 Відповісти
Разве премию Дарвина ещё не выдали? Столько желающих
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12.10.2020 09:14 Відповісти
врачи борются за его жизнь.\\\\\\

Зачем? шоп потом гранату в институт принес, ну, "селфи" сделать и корешей попугать? Зачем спасать поехавших то?
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12.10.2020 09:15 Відповісти
єстєствений отбор
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12.10.2020 09:18 Відповісти
фотка хоч вийшла?
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12.10.2020 09:23 Відповісти
Дарвин жив!
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12.10.2020 09:26 Відповісти
идиот
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12.10.2020 09:27 Відповісти
Если человек , достигший 18-ти летнего возраста, взбирается на крышу товарного поезда дабы сделать селфи, то этот человек...... (продолжите сами).
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12.10.2020 10:02 Відповісти
Явно їх би цих зачеперів в військомат і на передок, не хай там використовують свої невгомонні гормони на користь Україні. В неї і так олігофренів зашкалює.
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12.10.2020 10:33 Відповісти
Ага, буде там селфі з факелом посеред складу ГСМ або *********** робити...
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12.10.2020 10:59 Відповісти
В 18 лет у большинства мозгов ещё нет. (Хотя, судя по выборам 2019, у более взрослого поколения проблем не меньше). Тем более для понимания тяжелых законов физики. После десятков подобных случаев, они наверняка думают что током может ударить если только дотронуться рукой до провода. Так что задача родителей вбивать в головы с младых лет о том, что в окружающем мире опасно для жизни и здоровья - селфи на поездах, быстрая езда на авто и любая езда на скутерах, выяснение отношений с пьяными людьми, "дружба" с рф и т.п. и т.д.
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12.10.2020 11:20 Відповісти
Пригибаться нужно
18-річний юнак обгорів на даху поїзда під час селфі в Одесі - Цензор.НЕТ 571
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12.10.2020 13:50 Відповісти
 
 