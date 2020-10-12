В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, 903 - одужали, виявлено 4 420 нових випадків
В Україні станом на ранок понеділка, 12 жовтня, зафіксовано 4 420 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
За добу одужали 903 пацієнти, загалом з початку пандемії - 114 410 осіб. Протягом минулої доби померли 43 раніше хворих, всього з початку пандемії - 5 015 осіб. Всього в Україні станом на ранок 12 жовтня на COVID-19 хворіють 146 029 осіб, що на 3 474 більше, ніж добою раніше.
Всього з початку пандемії в Україні коронавірус виявили серед 265 454 осіб.
Днем раніше, 11 жовтня, зафіксовані 4 768 нових випадків захворювання COVID-19, 10 жовтня були лабораторно підтверджені 5 728 інфікованих коронавірусом, 9 жовтня - рекордні 5 804 хворих, 8 жовтня - 5 397, 7 жовтня - 4 753 нові випадки захворювання, 6 жовтня - 4 348 випадків.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (741), Сумській області (418), Полтавській області (244), Хмельницькій області (219) та Київській області (213).
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А нельзя ли уже за 5 дней убрать справа эту тварь парашную, на главной? Че я должен смотреть на мразь шо сюда убивать приехала? Сделали бы как на Ютубе - скрыть говно.
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Как сказал 3Э министр здравоОГРАБЛЕНИЯ Емец - - -
Умрут в основном пожылые..
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В основаном
Анализ эффективности использования средств госбюджета, выделенных из Фонда борьбы с Covid-19, показал, что распорядители тратили деньги на мероприятия, весьма далекие от борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Оказалось, что из Covid-фонда для Укравтодора было выделено 35 млрд грн, из них направлено:
на строительство и реконструкцию дорог госзначения - 6 125,6 млн грн;
на капитальный ремонт дорог государственного значения - 6 092,8 млн грн;
на текущий средний ремонт дорог госзначения - 20 781,5 млн грн;
на текущий мелкий ремонт и эксплуатационное содержание дорог госзначения - 2 000,0 млн грн.
Минкультуры и информационной политики получило из Covid-фонда 1,0 млрд грн.
Министерство внутренних дел получило из Covid-фонда 2,5 млрд грн, из них:
аппарат МВД - 171,1 млн грн;
воинские части Национальной гвардии Украины - 125 100 000 грн;
главки и департаменты Нацполиции - 2,2 млрд грн.
Государственное управление делами получило из Фонда 41,2 млн грн.
Государственная таможенная служба - 160,9 млн грн.
Деньги из Covid-фонда также выделяли Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства (для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы) и Минюста (для финансово-хозяйственной деятельности госучреждения «Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины»), поэтому сейчас осуществляется держаудит использования средств.
Минздрав на бюджетные программы получил 14,3 млн грн, то есть непосредственно на медицину было выделено одну гривну из пяти.