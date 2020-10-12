В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, 903 - одужали, виявлено 4 420 нових випадків

В Україні станом на ранок понеділка, 12 жовтня, зафіксовано 4 420 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

За добу одужали 903 пацієнти, загалом з початку пандемії - 114 410 осіб. Протягом минулої доби померли 43 раніше хворих, всього з початку пандемії - 5 015 осіб. Всього в Україні станом на ранок 12 жовтня на COVID-19 хворіють 146 029 осіб, що на 3 474 більше, ніж добою раніше.

Всього з початку пандемії в Україні коронавірус виявили серед 265 454 осіб.

Днем раніше, 11 жовтня, зафіксовані 4 768 нових випадків захворювання COVID-19, 10 жовтня були лабораторно підтверджені 5 728 інфікованих коронавірусом, 9 жовтня - рекордні 5 804 хворих, 8 жовтня - 5 397, 7 жовтня - 4 753 нові випадки захворювання, 6 жовтня - 4 348 випадків.

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Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (741), Сумській області (418), Полтавській області (244), Хмельницькій області (219) та Київській області (213).











