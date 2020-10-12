УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6979 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 537 10

В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, 903 - одужали, виявлено 4 420 нових випадків

В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, 903 - одужали, виявлено 4 420 нових випадків

В Україні станом на ранок понеділка, 12 жовтня, зафіксовано 4 420 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

За добу одужали 903 пацієнти, загалом з початку пандемії - 114 410 осіб. Протягом минулої доби померли 43 раніше хворих, всього з початку пандемії - 5 015 осіб. Всього в Україні станом на ранок 12 жовтня на COVID-19 хворіють 146 029 осіб, що на 3 474 більше, ніж добою раніше.

Всього з початку пандемії в Україні коронавірус виявили серед 265 454 осіб.

Днем раніше, 11 жовтня, зафіксовані 4 768 нових випадків захворювання COVID-19, 10 жовтня були лабораторно підтверджені 5 728 інфікованих коронавірусом, 9 жовтня - рекордні 5 804 хворих, 8 жовтня - 5 397, 7 жовтня - 4 753 нові випадки захворювання, 6 жовтня - 4 348 випадків.

Також читайте: Від сьогодні в Україні діє нове епідемічне зонування: Київ - у "помаранчевій" зоні, Суми і Канів - у "червоній"

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (741), Сумській області (418), Полтавській області (244), Хмельницькій області (219) та Київській області (213).

В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, 903 - одужали, виявлено 4 420 нових випадків 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, 903 - одужали, виявлено 4 420 нових випадків 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, 903 - одужали, виявлено 4 420 нових випадків 03
В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, 903 - одужали, виявлено 4 420 нових випадків 04
В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, 903 - одужали, виявлено 4 420 нових випадків 05
В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, 903 - одужали, виявлено 4 420 нових випадків 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, 903 - одужали, виявлено 4 420 нових випадків - Цензор.НЕТ 2079
показати весь коментар
12.10.2020 09:05 Відповісти
+2
В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, 903 - одужали, виявлено 4 420 нових випадків - Цензор.НЕТ 8282
показати весь коментар
12.10.2020 09:01 Відповісти
+1
Дубинский опять верещит шо нам "п". То же он верещал и весной, правда громче, кажется.

А нельзя ли уже за 5 дней убрать справа эту тварь парашную, на главной? Че я должен смотреть на мразь шо сюда убивать приехала? Сделали бы как на Ютубе - скрыть говно.
показати весь коментар
12.10.2020 09:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, 903 - одужали, виявлено 4 420 нових випадків - Цензор.НЕТ 8282
показати весь коментар
12.10.2020 09:01 Відповісти
А ще тому, що для більшості всі обмеження закінчилися у кінці травня. Ця більшість вважає вірус якщо не фейком то чимось на кшталт сезонного грипу, що ним мають усі перехворіти і виробити колективний імунітет. Відповідно такі люди мали в носі всі засоби безпеки, ще й глузують з тих хто їх дотримується. Також треба подякувати окремим мерам, що перед виборами, заради рейтингів, щоб сподобались електорату вони наплювали на обмеження які встановлює центральна влада.Це головнв причини чому такий довгий карантин.
показати весь коментар
12.10.2020 09:19 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, 903 - одужали, виявлено 4 420 нових випадків - Цензор.НЕТ 2079
показати весь коментар
12.10.2020 09:05 Відповісти
Дубинский опять верещит шо нам "п". То же он верещал и весной, правда громче, кажется.

А нельзя ли уже за 5 дней убрать справа эту тварь парашную, на главной? Че я должен смотреть на мразь шо сюда убивать приехала? Сделали бы как на Ютубе - скрыть говно.
показати весь коментар
12.10.2020 09:13 Відповісти
Да какая разница ! .
.
Как сказал 3Э министр здравоОГРАБЛЕНИЯ Емец - - -


Умрут в основном пожылые..
.
В основаном
показати весь коментар
12.10.2020 09:23 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25715976.html От оно чё

В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, 903 - одужали, виявлено 4 420 нових випадків - Цензор.НЕТ 6522

В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, 903 - одужали, виявлено 4 420 нових випадків - Цензор.НЕТ 3062

показати весь коментар
12.10.2020 09:25 Відповісти
зеленая власть безнадёжно проиграла в борьбе с коронавирусом
показати весь коментар
12.10.2020 10:20 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, 903 - одужали, виявлено 4 420 нових випадків - Цензор.НЕТ 3802
показати весь коментар
12.10.2020 10:44 Відповісти
Из двух зол мы выбрали оба.
показати весь коментар
12.10.2020 10:46 Відповісти
////
Анализ эффективности использования средств госбюджета, выделенных из Фонда борьбы с Covid-19, показал, что распорядители тратили деньги на мероприятия, весьма далекие от борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Оказалось, что из Covid-фонда для Укравтодора было выделено 35 млрд грн, из них направлено:

на строительство и реконструкцию дорог госзначения - 6 125,6 млн грн;
на капитальный ремонт дорог государственного значения - 6 092,8 млн грн;
на текущий средний ремонт дорог госзначения - 20 781,5 млн грн;
на текущий мелкий ремонт и эксплуатационное содержание дорог госзначения - 2 000,0 млн грн.
Минкультуры и информационной политики получило из Covid-фонда 1,0 млрд грн.
Министерство внутренних дел получило из Covid-фонда 2,5 млрд грн, из них:
аппарат МВД - 171,1 млн грн;
воинские части Национальной гвардии Украины - 125 100 000 грн;
главки и департаменты Нацполиции - 2,2 млрд грн.
Государственное управление делами получило из Фонда 41,2 млн грн.
Государственная таможенная служба - 160,9 млн грн.
Деньги из Covid-фонда также выделяли Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства (для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы) и Минюста (для финансово-хозяйственной деятельности госучреждения «Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины»), поэтому сейчас осуществляется держаудит использования средств.

Минздрав на бюджетные программы получил 14,3 млн грн, то есть непосредственно на медицину было выделено одну гривну из пяти.
показати весь коментар
12.10.2020 10:52 Відповісти
 
 