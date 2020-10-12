Харківщина побила новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 741 випадок. Серед лідерів - Сумщина і Полтавщина

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Харківській, Сумській і Полтавській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 12 жовтня в Харківській області на коронавірус захворіли 741 особа, що є рекордним показником від початку пандемії коронавірусу.

Загальна кількість інфікованих становить 25 186 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 414 осіб. Від початку епідемії одужали 5111 пацієнтів.

Станом на 12 жовтня кількість активних хворих у Харківській області становить 19 661 особа.

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До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Сумська і Полтавська області.

Так, у Сумській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 418 осіб. Загальна кількість хворих - 7280. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 91 людина. Від початку епідемії одужали 2321 пацієнт. Кількість активних хворих на Сумщині - 4868.

На Полтавщині на коронавірус захворіли 244 особи. Загальна кількість інфікованих становить 4621 особа. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 72 людини. Від початку епідемії одужали 1555 пацієнтів. Кількість активних хворих на Полтавщині становить 2994 особи.