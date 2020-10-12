"Якщо я не зможу завершити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що "не чіпляється ні за рейтинги, ні за владу".

Президент Володимир Зеленський заявив, що в разі, якщо йому не вдасться закінчити війну на Донбасі, значить потрібно, щоб "прийшла інша людина", яка здатна це зробити. Про це він заявив в інтерв'ю ВВС HARDtalk, передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC News Україна.

"Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами", - зазначив Зеленський.

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Він наголосив, що "не чіпляється ні за рейтинги, ні за владу".

Відповідаючи на запитання, чи вірить він, що зможе укласти мирну угоду з президентом Росії Володимиром Путіним, яка поверне всі тимчасово окуповані території, включно з Кримом, Зеленський сказав: "Я вірю в це. В іншому випадку я би не йшов у президенти України. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу, це правда. Але я не втрачаю цю віру".