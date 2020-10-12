"Якщо я не зможу завершити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що "не чіпляється ні за рейтинги, ні за владу".
Президент Володимир Зеленський заявив, що в разі, якщо йому не вдасться закінчити війну на Донбасі, значить потрібно, щоб "прийшла інша людина", яка здатна це зробити. Про це він заявив в інтерв'ю ВВС HARDtalk, передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC News Україна.
"Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами", - зазначив Зеленський.
Він наголосив, що "не чіпляється ні за рейтинги, ні за владу".
Відповідаючи на запитання, чи вірить він, що зможе укласти мирну угоду з президентом Росії Володимиром Путіним, яка поверне всі тимчасово окуповані території, включно з Кримом, Зеленський сказав: "Я вірю в це. В іншому випадку я би не йшов у президенти України. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу, це правда. Але я не втрачаю цю віру".
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журналист Роман Цимбалюк об интервью Зеленского BBC: "Полтора года в кресле президента и ничего не понял".
"Вера - вещь хорошая: можно верить маме, а можно верить в Бога. Но когда президент Украины верит словам агрессора и президента РФ, тогда лучше быть атеистом", - отмечает Цимбалюк.
"Здесь самая главная наша беда. Это про адекватность в целом. Ребята, вы вообще дружите с реальностью? Или же желанием "увидеть мир" в глазах Путина вы думаете его разжалобить? Сколько можно уже?" - заявил Цимбалюк.
https://www.dialog.ua/blogs/216901_1602509270
ну и? еще 30 лет, как в карабахе ждать будешь?
"... закінчити цю трагічну історію між нашими країнами... "
Тому, з його сторони чесним буде прийняти вольове рішення і визнати що, він зробив усе можливе і зазнав невдачі. Використовувати президентське крісло заради досягнення своєї мрії в країні, яка знаходиться в стані війни та переживає труднощі пов'язані з економікою дуже бузвідповідально.
И кто собственно воевал в этом секторе?
Расскажите это всем. Всем очень интересно.
Порох багато зробив для будівництва армії, більше нього за всю історію Незалежності це ніхто не робив. Не будемо ширяти у мрійних облаках.
Клоун у літку 2014 го відлизав би Пукіну дупу і здав би Україну за пару міліардів долярів допомоги, потім кожен рік бігав би до Мацкви за ще одним міліардним кредитом половину з якого клав би собі у кишеню. У Зебенського великі зв язки у Московії, це мабуть його батьківщина.
Войну с руссишшвайн никто не закончит. Сначала нужно сдать урода в Гаагу! Или чтоб сдох в своем подвале. А потом разберемся. Наращивай экономику!
Буде економічне зростання, інвестиції, все буде. Якщо не буде повернення ОРДЛО на українських умовах, відгородитися, ніяких пенсій, виплат, нічого... Відгородитися та займатися своїми справами, міцнішати та чекати слушного часу.
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Krus & Stern
@krus_stern
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В ответ
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Зелненський вже знає, що війну він не закінчить. "потрібна інша людина" - це він готує українців до Медведчука? Операція "Приємник" почалась?
Путин не для того начинал конфликты в Абхазии, Приднестровье и других районах,
чтобы когда-то их закончить - это рычаги управления (и источники удовольствия).
Потому затяжные конфликты надо вести так, чтобы они обходились дороже врагу.
А мы могли с этим жить, и развиваться - как это делает Израиль.
1й день - объявляешь войну
2й - подписываешь капитуляцию
3й - продолжаешь рулить под другим флагом
записка в первом конверте,- вали всё на меня;
- во втором,- кайся, жалуйся на отсутствие опыта;
- в третьем,- подготовь три конверта следующему.
Так вот,-Зе уже на третьей стадии...
https://www.facebook.com/100001500321669/videos/pcb.3595582167168425/3595579887168653/ Зеленський ВВС
а Потом нужно делать хунту с запретом кацапских партии!и запретом голосоваль лет 15!пока всю ватную падаль не выжгем!
на лесоповал.
Образованная диктатура. Альтернатива современной демократии.
Чей Львов?
https://youtu.be/Bc0G0Y7Rubc
Під час інтерв'ю для BBC британський кореспондент Стівен Сакур жорстко коментував політику Володимира Зеленського. Зокрема, він зауважив, що Зеленський не виконує власні передвиборчі обіцянки, згортає реформи, потурає олігархам, призначає на посади людей з оточення Януковича і займається переслідуванням п'ятого Президента Порошенка.
Кореспондент ВВС зокрема зауважив, що символи в політиці мають велике значення. І коли українці слухають заяви про реформи, а потім бачать призначення Олега Татарова - це означає, що Зеленський насправді несерйозно ставиться до модернізації, реформування, демократизації країни. "Один конкретний приклад. Ви призначили заступником керівника вашого президентського офісу людину, тісно пов'язану з насильством, насильством влади проти демонстрантів на Майдані в 2014 році. Ви знаєте, я маю на увазі Олега Татарова. Чому ви призначили його на одну з керівних посад у вашому офісі?", - запитав кореспондент BBC.
"Ви знаєте, в правоохоронних органах працювало багато різних людей за часів Януковича. Вони залишались працювати за часів Порошенка. Багато таких людей. Там були професіонали", - відповів Зеленський.
Журналіст BBC заперечив і нагадав, що родини тих, кого вбили на Майдані сили Януковича, назвали призначення Татарова "поверненням до старої політики Януковича", вони сказали, що це своєрідне продовження проросійської політики з боку Зеленського.
"Це просто слова зараз звучать, вибачте мені, будь ласка, за таке формулювання. Це просто слова. Хтось щось каже. Ця конкретна людина нікого не розганяла. Я б ніколи - я поважаю Майдан, ми поважаємо пам'ять загиблих, я патріотична людина, я президент України - ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на Майдані", - відповів Зеленський.
Журналіст BBC також поцікавився, чому силовики в Україні переслідують тільки Порошенка.
"Здається, проти нього зараз є п'ятнадцять справ. Водночас багатьох інших олігархів, щодо фінансової діяльності яких лунають звинувачення, ніхто взагалі не чіпає. Ви, здається, рішуче налаштовані переслідувати лише Порошенка. Чому?", - запитав Стівен Сакур.
"Чесно кажучи, я не впливаю на правоохоронні органи. Але правда, з самого початку я їх збирав, новий склад, я їх збирав і говорив: "Будь ласка, немає своїх-чужих, всі олігархи, вони повинні жити за законом", - зазначив Зеленський.
"Я вважаю, що всі рівні перед законом. Так має бути - і кримінальні справи, які є проти тих чи інших високопосадовців, кримінальні справи, які є проти бізнесменів, які вкрали гроші або, ймовірно, вкрали гроші, вони повинні постати перед судом", - заявив Зеленський.
Журналіст BBC зауважив, що навіть Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Борель застеріг Зеленського щодо тиску на реформаторів і заявив про "тривожні сигнали щодо готовності протистояти інтересам впливових осіб".
Життєпис
Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 21 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971 року у Києві. Мати - Марія Олександрівна, росіянка, колишня жителька міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербург .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] Батько - Борис Михайлович, працював військовим радником по лінії ГРУ в Афганістані, підтримує контакти с керівництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ГРУ Росії . Особисто знав керівника відомства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Коробова , проживає у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]
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Должен же человек на таком посту, иметь хоть малейшее понимание о РЕАЛЬНОСТИ !!!
2. Возвращение Крыма в Украину при жизни Путина не возможно.
Вопросы, Зеля!