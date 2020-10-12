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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Якщо я не зможу завершити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що "не чіпляється ні за рейтинги, ні за владу".

Президент Володимир Зеленський заявив, що в разі, якщо йому не вдасться закінчити війну на Донбасі, значить потрібно, щоб "прийшла інша людина", яка здатна це зробити. Про це він заявив в інтерв'ю ВВС HARDtalk, передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC News Україна.

"Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підтримав пропозиції щодо посилення нагляду за дотриманням карантину та більш раннього початку канікул у школах, - Мендель

Він наголосив, що "не чіпляється ні за рейтинги, ні за владу".

Відповідаючи на запитання, чи вірить він, що зможе укласти мирну угоду з президентом Росії Володимиром Путіним, яка поверне всі тимчасово окуповані території, включно з Кримом, Зеленський сказав: "Я вірю в це. В іншому випадку я би не йшов у президенти України. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу, це правда. Але я не втрачаю цю віру".

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) путін володимир (24218) росія (66461)


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Топ коментарі
+77
Так сделай всем большое одолжение и свали сейчас.
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12.10.2020 09:07 Відповісти
+60
это он на мертвечука намекает гадина....
зеленые это промежуточный проект ***** для прихода к власти зажопинцев. с чем я вас дорогие "приколисты" и поздравляю.
"пони бегают по кругу" - рыги - майдан - демократия - рыги - майдан - демократия - рыги..... (мы тут)....
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12.10.2020 09:09 Відповісти
+49
нужно было тебе просто не приходить ..
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12.10.2020 09:08 Відповісти
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Понятно, он так и не понял, что такое зеленое говно с прыгающим ростом. Все прошедшее он просто считает трагической историей. Эти все события - одна цепь, где каждая деталь имеет значение. Пожары, засухи, изменение климата, коронавирус, искуственно создаваемые войны и т.д.
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12.10.2020 11:22 Відповісти
Не знаю что имеет в виду Зе президент под " окончанием войны", в моем понимании это возвращение в состав Украины( на прежних условиях) не только ОРДЛО, но и Крыма и Севастополя и полное невмешательство РФ в жизнь нашей страны, включая желание вступления в НАТО и ЕС.. По другому война будет не окончена. Так что думаю За президенту можно готовиться на выход.. Как говорил герой кинофильма " Операция Ы" - " Вы ставите не реальные планы"
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12.10.2020 11:22 Відповісти
Зе махровый идиот.

журналист Роман Цимбалюк об интервью Зеленского BBC: "Полтора года в кресле президента и ничего не понял".

"Вера - вещь хорошая: можно верить маме, а можно верить в Бога. Но когда президент Украины верит словам агрессора и президента РФ, тогда лучше быть атеистом", - отмечает Цимбалюк.

"Здесь самая главная наша беда. Это про адекватность в целом. Ребята, вы вообще дружите с реальностью? Или же желанием "увидеть мир" в глазах Путина вы думаете его разжалобить? Сколько можно уже?" - заявил Цимбалюк.

https://www.dialog.ua/blogs/216901_1602509270
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13.10.2020 00:27 Відповісти
давай до свидание.
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12.10.2020 11:29 Відповісти
полтора года уже прошло.
ну и? еще 30 лет, как в карабахе ждать будешь?
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12.10.2020 11:38 Відповісти
С...ка, прямо по Фрейду ...

"... закінчити цю трагічну історію між нашими країнами... "
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12.10.2020 11:39 Відповісти
Так уходил бы прямо сейчас.
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12.10.2020 11:45 Відповісти
Зе-чмо. Яке ж воно лайно...
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12.10.2020 11:49 Відповісти
Я ,случайно ,не на ,,Взгляд " попал?.
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12.10.2020 12:00 Відповісти
А вот что думают по этому поводу кацапы, простые кацапы...
"Якщо я не зможу завершити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3015
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12.10.2020 12:05 Відповісти
А що кацапів слухати - ВОНИ РАБСЬКЕ БИДЛО
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12.10.2020 12:17 Відповісти
Я не про те, слухати чи ні. Просто зайвий раз показую, що нема нам про що з кацапнею взагалі розмовляти. Ні з сцарями їхніми, ані з самим бидлом кацапським.
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12.10.2020 12:34 Відповісти
Якщо для Зеленського закінчення війни є питанням суті його перебування у владі то, потрібно визнати що, всі спеціалісти говорять про те що, за каденції президента Зеленського це не можливо. Це, взагалі не можливо зробити вибраним Зеленським шляхом.
Тому, з його сторони чесним буде прийняти вольове рішення і визнати що, він зробив усе можливе і зазнав невдачі. Використовувати президентське крісло заради досягнення своєї мрії в країні, яка знаходиться в стані війни та переживає труднощі пов'язані з економікою дуже бузвідповідально.
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12.10.2020 12:05 Відповісти
Я уже 100500 разів говорив, що війну закінчити неможливо: її можливо або виграти, або грати. Україна наразі не може диктувати рф свої умови по закінченню війни. Значить, буде погоджуватись на умови рашистів. Тобто, це є капітуляція
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12.10.2020 12:17 Відповісти
Нагадаю вам що, Мінські договорняки підписані при Порошенко і Порошенком, а 31.08.2015 навіть протягнуті через ВРУ за допомогою Порошенко та БПП.
"Якщо я не зможу завершити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5350
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12.10.2020 12:22 Відповісти
нагадаю, розуму в тебе, як не небуло, так і не буде...
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12.10.2020 17:05 Відповісти
Старые лошади ,
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12.10.2020 19:14 Відповісти
Цікаво, а що б тоді спромігся підписати якийсь зелений дурачок?
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12.10.2020 22:36 Відповісти
Думаю що за все що зробив Зе клоун з Україною його треба на 25 років засадити у ТЮРЯГУ зі смертниками
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12.10.2020 12:20 Відповісти
Ну, тоді Порошенко має йти, як організатор зговору з сєпарами і москалями у Мінську.
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12.10.2020 12:23 Відповісти
А що тоді улітку 2014 було робити коли армії не було? Тільки тягнути час і перед всім світом визнати що це конфлікт з втручанням Кремля. Задайся питанням щоб було коли на місці Пороха був Зе клоун улітку 2014 ??
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12.10.2020 13:10 Відповісти
Була і армія, були і перемоги. Та і кінець літа 2015 це, не початок літа 2014. Не прибідняйтеся.
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12.10.2020 13:38 Відповісти
Маразматик ты старый, а не конь. Минск - 1, сентябрь 2014, после Илловайска, воевали добробаты. Минск - 2, февраль 2015, воевала армия, под Дебальцево, вся!!! Резервов 0(ноль). ООН и ЕС помогали только озабоченностью и эмбаргом на поставки оружия. Янелох давал гастроли в Москве, веселил врагов. А Пастор, Петя и Сеня + волонтёры + украинцы, вытягивали страну из говна, куда поместили нас "крепкие хозяйственники" из ЖОПАблока и Матькивщины. Теперь говно "слуги" снова толкают нас в выгребную яму.
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12.10.2020 16:41 Відповісти
Сколько "добробатов", было в секторе "А" в 2014 году?
И кто собственно воевал в этом секторе?
Расскажите это всем. Всем очень интересно.
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13.10.2020 09:08 Відповісти
У 2014 армії як такої не було, все було на добробатах. Як було протистояти кацапам як що вони зі своєї території сотні раз обстрілювали війська України які були в Донбасі ??
Порох багато зробив для будівництва армії, більше нього за всю історію Незалежності це ніхто не робив. Не будемо ширяти у мрійних облаках.

"Якщо я не зможу завершити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4710
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12.10.2020 22:37 Відповісти
"Задайся питанням щоб було коли на місці Пороха був Зе клоун улітку 2014 ??" менше пафосу, Порошенко отримав нечуваний мандат народної довіри то ж, говорити "аби да каби" якось по-кловунськи.
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12.10.2020 13:40 Відповісти
Ви не старий кінь, Ви, пардон, старий дурень...
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12.10.2020 16:38 Відповісти
Якеий пафос, що тут ще думати ?
Клоун у літку 2014 го відлизав би Пукіну дупу і здав би Україну за пару міліардів долярів допомоги, потім кожен рік бігав би до Мацкви за ще одним міліардним кредитом половину з якого клав би собі у кишеню. У Зебенського великі зв язки у Московії, це мабуть його батьківщина.
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12.10.2020 22:44 Відповісти
Глупыш!
Войну с руссишшвайн никто не закончит. Сначала нужно сдать урода в Гаагу! Или чтоб сдох в своем подвале. А потом разберемся. Наращивай экономику!
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12.10.2020 12:50 Відповісти
Спочатку треба РУЙНУВАННЯ МОСКОВІЇ - тільки ії імперськи ідеї і скрєпи винні у всіх війнах проти сусідей паРаши
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12.10.2020 22:41 Відповісти
100 відсотків. респект.

Буде економічне зростання, інвестиції, все буде. Якщо не буде повернення ОРДЛО на українських умовах, відгородитися, ніяких пенсій, виплат, нічого... Відгородитися та займатися своїми справами, міцнішати та чекати слушного часу.
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12.10.2020 23:37 Відповісти
https://twitter.com/krus_stern
https://twitter.com/krus_stern

Krus & Stern

@krus_stern

·

В ответ
https://twitter.com/BBC_ua @BBC_ua

Зелненський вже знає, що війну він не закінчить. "потрібна інша людина" - це він готує українців до Медведчука? Операція "Приємник" почалась?
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12.10.2020 13:25 Відповісти
Медведчук тварь хуже Лукашенка.
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12.10.2020 13:30 Відповісти
Нельзя закончить войну с тем, кто не собирается её заканчивать.
Путин не для того начинал конфликты в Абхазии, Приднестровье и других районах,
чтобы когда-то их закончить - это рычаги управления (и источники удовольствия).
Потому затяжные конфликты надо вести так, чтобы они обходились дороже врагу.
А мы могли с этим жить, и развиваться - как это делает Израиль.
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12.10.2020 13:26 Відповісти
Так уходи к сивухе
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12.10.2020 13:31 Відповісти
элементарно в 3 дня:
1й день - объявляешь войну
2й - подписываешь капитуляцию
3й - продолжаешь рулить под другим флагом
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12.10.2020 13:46 Відповісти
Вспомнил анекдот эпохи застоя, когда уволенный руководитель оставляет своему преемнику три конверта, которые тот вскрывает по мере возрастающих трудностей.
записка в первом конверте,- вали всё на меня;
- во втором,- кайся, жалуйся на отсутствие опыта;
- в третьем,- подготовь три конверта следующему.
Так вот,-Зе уже на третьей стадии...
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12.10.2020 15:26 Відповісти
В кого міцні нерви і ослаблений рвотний рефлекс можете переглянути
https://www.facebook.com/100001500321669/videos/pcb.3595582167168425/3595579887168653/ Зеленський ВВС
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12.10.2020 15:43 Відповісти
Спасибо за ссылку. Зеленский перед британским журналистом выглядит как "школьник" перед директором. Врет, заикается, нервничает - жалкое зрелище. Если честно, стыдно что у Украины такой Президент.
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12.10.2020 15:57 Відповісти
Чем скорей погоним зелеНых вместе с рыгами!тем лучше!
а Потом нужно делать хунту с запретом кацапских партии!и запретом голосоваль лет 15!пока всю ватную падаль не выжгем!
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12.10.2020 15:45 Відповісти
100%.Але через вибори таке не пройде тому,що олігархічні групи через свої ЗМІ займаються керованою охлократією.
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12.10.2020 16:12 Відповісти
Ой, что то мне кажется, что через довольно короткое время отправит таких говорунов Путин,
на лесоповал.
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12.10.2020 16:51 Відповісти
чмо, а кто такой п утин? Єто кто вообще?
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12.10.2020 17:09 Відповісти
Это система управления государством.
Образованная диктатура. Альтернатива современной демократии.
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12.10.2020 17:50 Відповісти
ты, конечно, не девочка, а бородатый тип под никнеймом женским. так вот , вопрос стял к тбе иначе, клоун, кто это такой? а чушь свою оставь своим соседям по общяге
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12.10.2020 18:22 Відповісти
У Вас и правда психиатрические больницы распустили.
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12.10.2020 18:29 Відповісти
бот, с чего ты это взял? пруфы? Дурик, как зовут , того , кто, по твоим словам отправит в на лесоповал , как ты говорил, "говорунов"??? не писяйся , скажи
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12.10.2020 18:55 Відповісти
Закусывать надо.
Чей Львов?
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12.10.2020 20:43 Відповісти
Украинский конечно! только кацапское чмо может не знать!!! всосало?
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07.11.2020 22:28 Відповісти
Войну можно закончить победив врага!
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12.10.2020 15:46 Відповісти
іди вже нах!
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12.10.2020 16:06 Відповісти
На Мертвечука намекаешь, какашка?
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12.10.2020 16:12 Відповісти
НА BBC РОЗКРИТИКУВАЛИ ЗЕЛЕНСЬКОГО

https://youtu.be/Bc0G0Y7Rubc

Під час інтерв'ю для BBC британський кореспондент Стівен Сакур жорстко коментував політику Володимира Зеленського. Зокрема, він зауважив, що Зеленський не виконує власні передвиборчі обіцянки, згортає реформи, потурає олігархам, призначає на посади людей з оточення Януковича і займається переслідуванням п'ятого Президента Порошенка.

Кореспондент ВВС зокрема зауважив, що символи в політиці мають велике значення. І коли українці слухають заяви про реформи, а потім бачать призначення Олега Татарова - це означає, що Зеленський насправді несерйозно ставиться до модернізації, реформування, демократизації країни. "Один конкретний приклад. Ви призначили заступником керівника вашого президентського офісу людину, тісно пов'язану з насильством, насильством влади проти демонстрантів на Майдані в 2014 році. Ви знаєте, я маю на увазі Олега Татарова. Чому ви призначили його на одну з керівних посад у вашому офісі?", - запитав кореспондент BBC.

"Ви знаєте, в правоохоронних органах працювало багато різних людей за часів Януковича. Вони залишались працювати за часів Порошенка. Багато таких людей. Там були професіонали", - відповів Зеленський.

Журналіст BBC заперечив і нагадав, що родини тих, кого вбили на Майдані сили Януковича, назвали призначення Татарова "поверненням до старої політики Януковича", вони сказали, що це своєрідне продовження проросійської політики з боку Зеленського.

"Це просто слова зараз звучать, вибачте мені, будь ласка, за таке формулювання. Це просто слова. Хтось щось каже. Ця конкретна людина нікого не розганяла. Я б ніколи - я поважаю Майдан, ми поважаємо пам'ять загиблих, я патріотична людина, я президент України - ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на Майдані", - відповів Зеленський.

Журналіст BBC також поцікавився, чому силовики в Україні переслідують тільки Порошенка.

"Здається, проти нього зараз є п'ятнадцять справ. Водночас багатьох інших олігархів, щодо фінансової діяльності яких лунають звинувачення, ніхто взагалі не чіпає. Ви, здається, рішуче налаштовані переслідувати лише Порошенка. Чому?", - запитав Стівен Сакур.

"Чесно кажучи, я не впливаю на правоохоронні органи. Але правда, з самого початку я їх збирав, новий склад, я їх збирав і говорив: "Будь ласка, немає своїх-чужих, всі олігархи, вони повинні жити за законом", - зазначив Зеленський.

"Я вважаю, що всі рівні перед законом. Так має бути - і кримінальні справи, які є проти тих чи інших високопосадовців, кримінальні справи, які є проти бізнесменів, які вкрали гроші або, ймовірно, вкрали гроші, вони повинні постати перед судом", - заявив Зеленський.

Журналіст BBC зауважив, що навіть Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Борель застеріг Зеленського щодо тиску на реформаторів і заявив про "тривожні сигнали щодо готовності протистояти інтересам впливових осіб".
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12.10.2020 16:38 Відповісти
https://bitter-onion.livejournal.com/3920493.html
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12.10.2020 16:39 Відповісти
Оно только на Ленке может "закончить", а войну закончить нельзя! Поц...
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12.10.2020 16:46 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Про Ермака

Життєпис
Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 21 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971 року у Києві. Мати - Марія Олександрівна, росіянка, колишня жителька міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербург .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] Батько - Борис Михайлович, працював військовим радником по лінії ГРУ в Афганістані, підтримує контакти с керівництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ГРУ Росії . Особисто знав керівника відомства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Коробова , проживає у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]

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12.10.2020 18:26 Відповісти
Так он выходит не просто русский, а гэбэшный последыш, как и Зеленский!?
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12.10.2020 19:03 Відповісти
Борис михайлович ГРУ радник... Там же где-то путался под ногами и Пальчевский.
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13.10.2020 01:55 Відповісти
КГБ СССР по украинскому законодательству признана преступной организацией ,виновной в многочисленных злодеяниях на территории Украины. естественно было бы логично, чтобы и все последыши - родственники тех, кто работал в этой организации, не подпускались к гос. учреждениям на пушечный выстрел. А у нас сейчас они на высших должностях руководителей Украины.
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13.10.2020 10:42 Відповісти
Пока РФ стремится к созданию "империи", договориться о "мире" с ней не удастся ни одному украинскому президенту. Поэтому главная сейчас задача срочно проводить коренные экономические реформы, улучшать жизнь народа, а не вешать ему ежедневно лапшу на уши о "мире" с агрессором.
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12.10.2020 19:00 Відповісти
Он специально говорит, о мире, чтобы никто не мешал огархам воровать землю, и государственные производственные мощности.
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12.10.2020 21:03 Відповісти
по моему , уже пришло время уступить место другому президенту!! Сам говорил!!
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12.10.2020 20:45 Відповісти
Так как Зеленский, войну может закончить любой предатель. Закончи её так, чтобы Крым возвратился в Украину!
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12.10.2020 21:02 Відповісти
"Якщо я не зможу завершити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8350
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12.10.2020 23:44 Відповісти
Вова, знаешь шо, бери шинель, иди домой.
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13.10.2020 01:53 Відповісти
Действия Зеленского как Президента, и его некоторые высказывания, вызывают удивление и сомнение : АДЕКВАТНОЕ ЛИ У НЕГО МЫШЛЕНИЕ, или он скрытый ИДИОТ, типа гоголевского Манилова !
Должен же человек на таком посту, иметь хоть малейшее понимание о РЕАЛЬНОСТИ !!!
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13.10.2020 02:00 Відповісти
1. Возвращение ОРДЛО в Украину возможно только на условиях Путина.
2. Возвращение Крыма в Украину при жизни Путина не возможно.
Вопросы, Зеля!
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13.10.2020 11:00 Відповісти
Господи де такі "олені" тільки беруться. Люба війна може закінчитись тільки або ПЕРЕМОГОЮ, або поразкою. Поназбирав фсбєшну агентуру навколо себе і всякий непотріб....і воно хоче закінчити війну.....Хоча що з нього візмеш-дезертир.....
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27.10.2020 09:25 Відповісти
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