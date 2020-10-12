Зеленський щодо призначення Татарова: Він нікого не розганяв. У правоохоронних органах за часів Януковича були професіонали
Президент України Володимир Зеленський вважає критику з боку сімей Героїв Небесної Сотні на призначення заступником глави Офісу Президента Олега Татарова, який обіймав посаду в МВС за часів Януковича, "просто словами".
Про це глава держави заявив в інтерв'ю BBC News Україна, коментуючи призначення заступника начальника слідчого управління МВС часів Януковича Татарова заступником голови Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.
"Ви знаєте, в правоохоронних органах працювало багато різних людей за часів Януковича. Вони залишалися працювати за часів Порошенка. Багато таких людей. Там були професіонали", - заявив Зеленський.
Коментуючи заяву сімей Героїв Небесної Сотні про те, що "призначення Татарова в ОП - це наруга над пам'яттю", Зеленський сказав: "Це просто слова зараз звучать, вибачте мені, будь ласка, за таке формулювання. Це просто слова. Хтось щось каже. Ця конкретна людина нікого не розганяла. Я б ніколи - я поважаю Майдан, ми поважаємо пам'ять загиблих, я патріотична людина, я президент України - ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на Майдані. Те, що це піднімають ЗМІ, якими володіє пан Порошенко, мені це відомо. Всі знають, що у нас був олігарх-президент. Добре, ми пройшли це. Але йому досі здається, що він президент. Він фінансує різні засоби масової інформації, володіє ними. Є у нього ЗМІ, якими він не володіє. Він не може заспокоїтися, що він не президент. Ось і все. Все, що відбувається, пов'язане саме з цим питанням".
Як повідомлялося, Зеленський призначив Татарова заступником керівника Офісу Президента 6 серпня. Татаров повідомив, що буде займатися формуванням державної політики у сфері правоохоронної діяльності, забезпеченням гарантій нацбезпеки у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини.
Татаров з 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. Після люстрації з 2014 року займався адвокатською практикою як керуючий партнер адвокатського об'єднання "Татаров Фаринник Головко".
Як адвокат Татаров захищав колишнього главу Адміністрації Президента часів Януковича Андрія Портнова. У квітні проти його призначення в Офіс Президента виступила Ініціативна група постраждалих на Майдані.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Главный кошмар Вавы - встреча с Порохом на стадионе во время дебатов на следующих выборах.
И он уже обдумывает путь для отхода:
Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", - отметил Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/n3224278
А Барыга - и впрямь лучше, хотя такой же кагальный.
Достоин общего режима, или даже колонии поселения.
Лет на 5-10, не более.
А страной должны правитьпредставители титульной нации, проверенные фронтом!
Ну да, и когда Зеленский обещал отказаться от кортежей и госдач, бороться с кумовством и коррупцией - это тоже были просто слова. Кому, как не Зеле, знать, что слова незачем принимать близко к сердцу. )
Американский экс-дипломат Амос Хохштайн уходит из наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" в связи нарастающим саботажем со стороны коррумпированных сил. https://biz.censor.net/n3224302
Шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд подал в отставку с поста независимого члена набсовета АО "Укрзализныця": https://biz.censor.net/n3221515Аслунд: "Основная проблема в том, что президент и его громкие депутаты не верят в хорошее корпоративное управление. Мы - иностранные члены наблюдательных советов тринадцати крупных государственных компаний и банков - упорно работали, чтобы попытаться улучшить государственные компании Украины. От президента (единственного президента Украины, с которым я никогда не встречался) мы получаем только оскорбления и препятствия"
Саме Татаров О.Ю. зі своїм патроном з АП на ниві теоретичних проектів під виглядом необхідності прийняття європейського законодавства заклали процес руйнації основ кримінального процесу та судочинства в Україні, провівши диверсію в галузі юриспруденції, заклавши лобістські підвалини адвокатської монополії, зруйнувавши систему досудового слідства, системи правосуддя. Заслуговує на особливу увагу і адвокатська діяльність "заслуженого" спеціаліста, але про його участь в таких процесах достатньо даних в ЗМІ.
Про наукову діяльність цього пана професора і говорити годі, зате на десятках захистів дисертацій він особлива людина, а його рецензії, наукові відгуки - це суцільна маячня. Тепер така людина стала куратором всієї правоохоронної структури в офісі Президента України, жах. Аж тепер став зрозумілий курс Президента Зеленського В.О. - в нікуди, а точніше у прірву і хаос, правову безодню.
идиот кон-ый!!!!!
ОООЧЕНЬ надеюсь, что он не успеет до Ростова смыться!!!
А куйня сраная про эбонитовые палочки - это такая форма "патриотизма"? Блеать, лицемерная тварь!
Захарченко був ще кращим!
Абсолютне нерозуміння жодної теми, неадекватні відповіді, нездатність зв'язати бодай два слова, істеричний сміх і неадекватна поведінка.
За яника навіть не було так соромно на міжнародній арені.
https://twitter.com/BorisenkoBoris
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
Лживое лицо страны
Зеленский лживое ничтожество! Но,чтобы вот так,открыто,на голубом глазу Врать британскому журналисту,который более чем в теме -Этого еще НЕбыло Речь идет о Майдане и тех,на ком кровь Небесной сотни В т.ч.о непосаженном подонке-Татарове
Та тут усі в курсі...
За овоча Татаров був заступником начальника Головного слідчого управління МВС.
Тіп нікого не розганяв, але він стоїть за організацією кримінальних проваджень по майданівцям. Тобто він фактично забезпечував правове підгрунтя тому безчинству яке творив беркут і інші мусора (інакше я тих негідників назвати не можу).