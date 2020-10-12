Зеленський щодо призначення Татарова: Він нікого не розганяв. У правоохоронних органах за часів Януковича були професіонали

Президент України Володимир Зеленський вважає критику з боку сімей Героїв Небесної Сотні на призначення заступником глави Офісу Президента Олега Татарова, який обіймав посаду в МВС за часів Януковича, "просто словами".

Про це глава держави заявив в інтерв'ю BBC News Україна, коментуючи призначення заступника начальника слідчого управління МВС часів Януковича Татарова заступником голови Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте, в правоохоронних органах працювало багато різних людей за часів Януковича. Вони залишалися працювати за часів Порошенка. Багато таких людей. Там були професіонали", - заявив Зеленський.

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Коментуючи заяву сімей Героїв Небесної Сотні про те, що "призначення Татарова в ОП - це наруга над пам'яттю", Зеленський сказав: "Це просто слова зараз звучать, вибачте мені, будь ласка, за таке формулювання. Це просто слова. Хтось щось каже. Ця конкретна людина нікого не розганяла. Я б ніколи - я поважаю Майдан, ми поважаємо пам'ять загиблих, я патріотична людина, я президент України - ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на Майдані. Те, що це піднімають ЗМІ, якими володіє пан Порошенко, мені це відомо. Всі знають, що у нас був олігарх-президент. Добре, ми пройшли це. Але йому досі здається, що він президент. Він фінансує різні засоби масової інформації, володіє ними. Є у нього ЗМІ, якими він не володіє. Він не може заспокоїтися, що він не президент. Ось і все. Все, що відбувається, пов'язане саме з цим питанням".

Як повідомлялося, Зеленський призначив Татарова заступником керівника Офісу Президента 6 серпня. Татаров повідомив, що буде займатися формуванням державної політики у сфері правоохоронної діяльності, забезпеченням гарантій нацбезпеки у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини.

Татаров з 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. Після люстрації з 2014 року займався адвокатською практикою як керуючий партнер адвокатського об'єднання "Татаров Фаринник Головко".

Як адвокат Татаров захищав колишнього главу Адміністрації Президента часів Януковича Андрія Портнова. У квітні проти його призначення в Офіс Президента виступила Ініціативна група постраждалих на Майдані.