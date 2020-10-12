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Венедіктову можуть звільнити, якщо вона не покаже результат до кінця року, - Зеленський

Венедіктову можуть звільнити, якщо вона не покаже результат до кінця року, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що генерального прокурора Ірину Венедіктову можуть звільнити, якщо вона до кінця року "не покаже свій результат".

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив в інтерв'ю BBC News Україна.

Зеленський зазначив, що в разі відсутності результату протягом пів року він звільняє людину, ким би вона не була - другом, приятелем, міністром або прем'єр-міністром.

На слова журналіста, що пів року це занадто короткий термін, Зеленський відповів: "Ні, немає часу, розумієте? Ось і все".

"І якщо зараз діючий генпрокурор, новий генпрокурор, якщо вона - це вона, жінка, професійна жінка - якщо вона до кінця року не покаже свого результату, їй я дам таку саму відповідь", - наголосив президент.

Також читайте: ЦПК звернувся до Венедіктової із заявою про скоєння злочину "слугою народу" Дубінським

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) звільнення (2697) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+32
"результат" это посадить Порошенко?
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12.10.2020 09:45 Відповісти
+31
тут кое кто показывает отрицательный результат уже полтора года.

Его не пора увольнять?
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12.10.2020 09:47 Відповісти
+15
а це тобі, разом посміємося?

Венедиктову могут уволить, если она не покажет результат к концу года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9116
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12.10.2020 09:57 Відповісти
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"результат" это посадить Порошенко?
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12.10.2020 09:45 Відповісти
А Зеля дал результат за пол года ??? Может ему уже пора ...🤮
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12.10.2020 09:56 Відповісти
Та не може, а точно. Імпічмент Зеленському!
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12.10.2020 11:43 Відповісти
да, и пастора тоже
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12.10.2020 13:37 Відповісти
Стерненко, Турчинов, Чорновол...
У того быдла, что ведётся на клоунов от них особо подгорает... Да и как говорил Портнов - это символ который нужно посадить.
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12.10.2020 18:12 Відповісти
тут кое кто показывает отрицательный результат уже полтора года.

Его не пора увольнять?
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12.10.2020 09:47 Відповісти
А чого ж його рейтинг підтримки населенням нині вищий, чим у твоєї святої свині був через півтора роки його "властвованія"?
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12.10.2020 09:49 Відповісти
в псих.лікарні пацієнтів також більше чим лікарів.
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12.10.2020 09:51 Відповісти
Сашок, тут , до речі, про вас писак вчора https://censor.net/ru/news/3224193/v_ukraine_8_millionov_chelovek_jivut_s_psihicheskimi_rasstroyistvami_voz на "Цензорі"
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12.10.2020 09:55 Відповісти
а це тобі, разом посміємося?

Венедиктову могут уволить, если она не покажет результат к концу года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9116
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12.10.2020 09:57 Відповісти
І от скажи: до такої, як на твоїй картинці, маячні (тіпі "правка") може додуматись людина при здоровому глузді?
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12.10.2020 09:59 Відповісти
я показав ваш рівень.
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12.10.2020 10:02 Відповісти
Так чий "рівень" такі "правки" малювати?
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12.10.2020 10:04 Відповісти
Венедіктову можуть звільнити, якщо вона не покаже результат до кінця року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4220
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12.10.2020 10:13 Відповісти
Подейкують, що вона (не плутати з ваною) кандидат ФІЛОЛОГІЧНИХ наук...
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12.10.2020 10:03 Відповісти
Вибачайте, в автобіографії написано ПЕДАГОГІЧНИХ
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12.10.2020 10:06 Відповісти
Для одного раза сойдёт.
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12.10.2020 11:35 Відповісти
я не знаю який був у тебе рейтинг, свиня)
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12.10.2020 09:52 Відповісти
Потому, что в стране слишком много дыбилов.
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12.10.2020 09:52 Відповісти
О! А ось і бостууга. Ну шо скажеш про підвищення тарифів? Зокрема на ліктрічество.

Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов, - министр развития громад Чернышов - Цензор.НЕТ 5187
08.10.2020 09:07

ua бостууга
І от думалось би: де тут закралась зрада? А зрада тут ось де: "Чим вищі комунальні платежі - тим сильніше Україна!"(В.Гройсман).
08.10.2020 09:08
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12.10.2020 09:53 Відповісти
Ти віриш виключно бабі Юлі, а Гросі та святому Петру не віриш?
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12.10.2020 09:56 Відповісти
Злив зараховано.
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12.10.2020 09:58 Відповісти
Я к показує реальність, це тут на форумі вас багато, та майже немає в реальному житті.
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12.10.2020 11:04 Відповісти
это потому ты порохоботов не видишь в "реальной жизни", что обитаешь в дурдоме
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12.10.2020 11:38 Відповісти
Зебил, ты уже показал антирезультат. Шо делать с тобой?
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12.10.2020 09:47 Відповісти
Нет результата-нет зарплати!
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12.10.2020 09:48 Відповісти
она покажет...отрицательный...
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12.10.2020 09:49 Відповісти
Вона не чіпляєтья за владу, дайте їй ще 100 днів.
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12.10.2020 09:49 Відповісти
реально клоун
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12.10.2020 09:49 Відповісти
Зе-наркоман, ты САМ "не показал результатов" уже полтора года.
УВОЛИТЬ!!!
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12.10.2020 09:50 Відповісти
Ужэ до конца года...
Ужэ МОГУТ ?.. А могут и не уволить..
Это НАПЕРСТОЧНИКИ!
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12.10.2020 09:51 Відповісти
какой именно результат?
посадить порошенко, еще + 20 дел завести, что именно?
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12.10.2020 09:51 Відповісти
Что такое результат, в его понимании?)
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12.10.2020 09:52 Відповісти
Про Петю, рыгов, Майдан даже не упоминаю. Похоже главная цель деятельности Зе это -
Венедіктову можуть звільнити, якщо вона не покаже результат до кінця року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2920
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12.10.2020 10:01 Відповісти
Ротенберги и прочие за национализацию своего имущества? Или может клоун?))) И это я уже молчу, что ***** прямо заявлял, что членинский Союзный Договор, это была бомба заложенная под рашку))) Поэтому таких ошибок у них нет в планах...
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12.10.2020 10:14 Відповісти
Что сказать? Что и в совке одни были равнее других?. Но тема не в этом. Просто "флаг" недомалоросии могут расценить как пропаганду. Да и "какая разница" проспект Шухевича или пр. Ватутина?
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12.10.2020 10:37 Відповісти
ви разом вже на довічне заробили.
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12.10.2020 09:53 Відповісти
Зеленый шулер тусует колоду . Горе кораблю которым управляет портовый биндюжник
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12.10.2020 09:56 Відповісти
Венедиктову могут уволить, если она не покажет результат к концу года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7733
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12.10.2020 09:57 Відповісти
Венедіктову можуть звільнити, якщо вона не покаже результат до кінця року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8977
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12.10.2020 10:43 Відповісти
а шо, переезд с дачи на дачу за народные деньги разве не результат?!
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12.10.2020 09:58 Відповісти
ты уже бухой, или ещё?
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12.10.2020 10:01 Відповісти
Уже... пока... ВСЕГДА!!!
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12.10.2020 10:04 Відповісти
При виді зєлєнскаго Сумський театр ім.Щєпкіна заспівав https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=386252445740824&id=365125280180398&_rdr "Господи помилуй нас"
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12.10.2020 10:00 Відповісти
Не допомогло. Суми ввійшли в "червону зону" по захворюванності на коронавірус.
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12.10.2020 10:30 Відповісти
А в нього є право звільняти Генпрокурора? За яким законом? Цікавий дЗюрист...
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12.10.2020 10:00 Відповісти
А чого ж, візьме і виселить із державної дачі!
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12.10.2020 10:32 Відповісти
У зебила каждое новое назначение - хуже предыдущего. Значит, после венедиктовой генпрокурором станет портнов. И даже пробудит ним полдня, пока будут разливать коктейли Молотова, подвозить покрышки, а с Троещины и Борщаг не подъедут в центр организованные по 10-20 тысяч человек, группы небезразличной молодёжи.
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12.10.2020 10:06 Відповісти
"... в разі відсутності результату протягом пів року він звільняє людину, ким би вона не була..." - тоді ти ж ****, вже рік пересидів.
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12.10.2020 10:09 Відповісти
Ну ладно, посадит она Порошенко. Дальше что? Подъем его рейтинга? Срач с Запдом? Наш Нельсон Манделла? Да и за полгода в нынешней правовой ситуации Порошенко даже Вышинский за полгода не упечет.
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12.10.2020 10:11 Відповісти
Вибачаюсь, але і так вже на жопу сіли з тою "посадкою".
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12.10.2020 10:34 Відповісти
а що там бакланов показав? злив вагнерівської операції?
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12.10.2020 10:11 Відповісти
жити в президентській резиденції - вже досягнення, хехе
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12.10.2020 10:13 Відповісти
Посадить Турчинова? Что ли???
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12.10.2020 10:19 Відповісти
Венедиктову могут уволить, если она не покажет результат/ Для Порошенко вернуть смертную казнь, - Коломойский./ Зеленский пообещал посадить Порошенко: "Несомненно, сядет!/ Венедиктова разберется с радикалами, Порошенко, - Портнов. /Открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58.
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12.10.2020 10:27 Відповісти
А сколько можно вписываться за шоколодного ублюдка, уничтожавшего добровольцев в котлах и душившего народ "европейскими" тарифами? И про Свинарчуков уже все забыли и про недавно опубликованный разговор Пети с ******. Народ и выбрал клоуна лишь бы убрать избавиться от этого барыги. Этот ещё хуже - это факт. Но это не значит что выгнав клоуна надо вернуть назад Потроха. Хватит этого круговорота говна!
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12.10.2020 11:33 Відповісти
А сколько можно вписываться за шоколодного ублюдка/ Европейские СМИ: Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина .То же у Коломойского. Баканов, Аваков, Венедиктова - слуги Коломойского. Денег у Путина и Коломойского-немеряно. А Порошенко посадить не могут. Почему?
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12.10.2020 12:06 Відповісти
"профессиональная женщина" - хоть бы не позорился! В какой сфере она "профессионал"? По правовым вопросам два слова связать не может.
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12.10.2020 10:32 Відповісти
да тема не раскрыта
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12.10.2020 10:43 Відповісти
Какие результаты? Как с одной госдачи в Пуще, максимально быстро перевезти свои манатки на другую госдачу в Конче?
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12.10.2020 10:34 Відповісти
Уаольнять надо тебя, клоун!
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12.10.2020 10:47 Відповісти
Результатом генпрокурора воюющей Украины может считаться только одно, это арест и посадка Медведчука, Рабиновича, Шуфрича и прочих лидеров пятой колонны в Украине. Пока этого нет.,деятельность генпрокурора считаю не удовлетворительной, не зависимо от фамилии и при каком президенте это происходило. Будь Пэтя, будь то ВоЛодя.
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12.10.2020 11:01 Відповісти
по моему бенедиктовна показала уже все...да там и показывать-то особо нечего.
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12.10.2020 11:04 Відповісти
а что значит "профессиональная женщина"?
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12.10.2020 11:07 Відповісти
Трудно поймать черную кошку в темной комнате ,особенно, когда её там нет ! Надо посочувствовать "профессиональной" женщине....одних привлекать не позволяют ,других не за что ,а как показать результат? Видать выгонят. Пшонку надо звать.
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12.10.2020 11:16 Відповісти
Так она и показывает, дело Стерненко чего только стоит
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12.10.2020 11:11 Відповісти
Я бы начал увольнения с одного криворожского черта
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12.10.2020 11:26 Відповісти
Проще Бубочке самому свалить и не позориться. Каждый его новый Генпрокурор будет хуже предыдущего.
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12.10.2020 11:27 Відповісти
Щось подібне про результат та звільнення з посади Зеленський і Авакову говорив коли мова йшла про розслідування вбивства журналіста Шеремета. А віз і нині там...
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12.10.2020 11:50 Відповісти
Зе-чмо, а який ти результат показало за рік?

З такими результатами,як в тебе, потрібно не просто звільняти,тебе на цугундер потрібно відправити на дуже багато років...
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12.10.2020 11:54 Відповісти
Вот оно горе лютое, горе беспощадное пока только напомнило о себе Оберпрокурорше Иришке Венедиктовой - поставило перед дилеммой:
- либо Порохатого Барыгу Оберпрокурорша уконтрапупит на кичман, обрядит в лагерный клифт, всучит кайло в руки, заставит хавать баланду и восседать на параше;
- либо дупу само́й Иришки Венедиктовой, дупу избалованную да разнеженную, в кресле тёплом кабинета уютного благостно прогреваемую, ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь Оманский жесткосердно вытряхнет в холода зимние на улицу заснеженную, на 7 вьюг лютых да на морозы трескучие.
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12.10.2020 12:14 Відповісти
Ні, є ще третій, і цілком реальний варіант: клован, разом з усіма уродами (ти, https://censor.net/ru/user/476275 - не виключення) - до ростова
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12.10.2020 12:32 Відповісти
Ось тобі цікава лінгвістика.
Якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, так і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА".
І ти, Ан Мур, одне з тих смердячих поросят.
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12.10.2020 12:59 Відповісти
Штурман-фюреру зеленої вати навпаки слід надіятись, щоб Венедіктова не показала результат. Хто в неї в обробці - Стерненко, Дугарь, Антоненко, Кузьменко та решта антиросійських діячів. Буде по них результат - буде зелень на смереці теліпатись
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12.10.2020 12:38 Відповісти
Про півроку для Авакова ми вже чули.
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12.10.2020 12:51 Відповісти
незалежне правосуддя, зачот
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12.10.2020 13:40 Відповісти
Огооооо, целое увольнение? Зачем так жестоко? Зе разбушевался...
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12.10.2020 13:53 Відповісти
Так она уже показала "результаты" во всей красе!!!!!!
даже клоун Луцик так быстро не косячил и не палился!!!!
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12.10.2020 15:43 Відповісти
Луценко ніколи не був клоуном, на відміну від вашого зеленського.
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12.10.2020 22:47 Відповісти
 
 