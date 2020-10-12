Венедіктову можуть звільнити, якщо вона не покаже результат до кінця року, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що генерального прокурора Ірину Венедіктову можуть звільнити, якщо вона до кінця року "не покаже свій результат".

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив в інтерв'ю BBC News Україна.

Зеленський зазначив, що в разі відсутності результату протягом пів року він звільняє людину, ким би вона не була - другом, приятелем, міністром або прем'єр-міністром.

На слова журналіста, що пів року це занадто короткий термін, Зеленський відповів: "Ні, немає часу, розумієте? Ось і все".

"І якщо зараз діючий генпрокурор, новий генпрокурор, якщо вона - це вона, жінка, професійна жінка - якщо вона до кінця року не покаже свого результату, їй я дам таку саму відповідь", - наголосив президент.

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