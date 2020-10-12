Венедіктову можуть звільнити, якщо вона не покаже результат до кінця року, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що генерального прокурора Ірину Венедіктову можуть звільнити, якщо вона до кінця року "не покаже свій результат".
Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив в інтерв'ю BBC News Україна.
Зеленський зазначив, що в разі відсутності результату протягом пів року він звільняє людину, ким би вона не була - другом, приятелем, міністром або прем'єр-міністром.
На слова журналіста, що пів року це занадто короткий термін, Зеленський відповів: "Ні, немає часу, розумієте? Ось і все".
"І якщо зараз діючий генпрокурор, новий генпрокурор, якщо вона - це вона, жінка, професійна жінка - якщо вона до кінця року не покаже свого результату, їй я дам таку саму відповідь", - наголосив президент.
Будь ласка, зачекайте...
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У того быдла, что ведётся на клоунов от них особо подгорает... Да и как говорил Портнов - это символ который нужно посадить.
Его не пора увольнять?
Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов, - министр развития громад Чернышов - Цензор.НЕТ 5187
08.10.2020 09:07
ua бостууга
І от думалось би: де тут закралась зрада? А зрада тут ось де: "Чим вищі комунальні платежі - тим сильніше Україна!"(В.Гройсман).
08.10.2020 09:08
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УВОЛИТЬ!!!
Ужэ МОГУТ ?.. А могут и не уволить..
Это НАПЕРСТОЧНИКИ!
посадить порошенко, еще + 20 дел завести, что именно?
З такими результатами,як в тебе, потрібно не просто звільняти,тебе на цугундер потрібно відправити на дуже багато років...
- либо Порохатого Барыгу Оберпрокурорша уконтрапупит на кичман, обрядит в лагерный клифт, всучит кайло в руки, заставит хавать баланду и восседать на параше;
- либо дупу само́й Иришки Венедиктовой, дупу избалованную да разнеженную, в кресле тёплом кабинета уютного благостно прогреваемую, ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь Оманский жесткосердно вытряхнет в холода зимние на улицу заснеженную, на 7 вьюг лютых да на морозы трескучие.
Якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, так і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА".
І ти, Ан Мур, одне з тих смердячих поросят.
даже клоун Луцик так быстро не косячил и не палился!!!!