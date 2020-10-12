Зеленський про падіння рейтингу: Мені не байдуже, коли кажуть, що я втратив або впав. Я хочу залишитися в історії України. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його підтримка в Україні така ж, як і в першому турі президентських виборів у 2019 році.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю BBC News Україна, коментуючи падіння свого рейтингу, передає Цензор.НЕТ.

"Ви вражаєте мене. Я зараз згадав, як я був колись телеведучим, я пам'ятаю, я теж так робив. Ви знаєте, що стосується 73%, правда у тому, що це вирок був пану Порошенку. Щодо втрати рейтингів, то я вам сказав, що не чіпляюсь за них. Але мені не байдуже. Мені не все одно, коли кажуть, що я втратив чи впав. Дивіться, все дуже просто: у першому турі я переміг, десь 33% було. Зараз у мене ті самі цифри. А люди бачать, що я людина відкрита, я працюю 24/7, я роблю все заради країни. Для мене нічого іншого не має значення, окрім того, щоб я просто щось зміг змінити. Зробити ключові зміни в Україні. І залишитись в історії своєї держави. Більше амбіцій у мене немає", - заявив Зеленський.

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