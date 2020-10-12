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Зеленський про падіння рейтингу: Мені не байдуже, коли кажуть, що я втратив або впав. Я хочу залишитися в історії України. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його підтримка в Україні така ж, як і в першому турі президентських виборів у 2019 році.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю BBC News Україна, коментуючи падіння свого рейтингу, передає Цензор.НЕТ.

"Ви вражаєте мене. Я зараз згадав, як я був колись телеведучим, я пам'ятаю, я теж так робив. Ви знаєте, що стосується 73%, правда у тому, що це вирок був пану Порошенку. Щодо втрати рейтингів, то я вам сказав, що не чіпляюсь за них. Але мені не байдуже. Мені не все одно, коли кажуть, що я втратив чи впав. Дивіться, все дуже просто: у першому турі я переміг, десь 33% було. Зараз у мене ті самі цифри. А люди бачать, що я людина відкрита, я працюю 24/7, я роблю все заради країни. Для мене нічого іншого не має значення, окрім того, щоб я просто щось зміг змінити. Зробити ключові зміни в Україні. І залишитись в історії своєї держави. Більше амбіцій у мене немає", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентський рейтинг: 30,1% - за Зеленського, 18,9% - за Порошенка, 14% - за Бойка, - опитування "Соцису"

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) рейтинг (1668)


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Топ коментарі
+48
Зеленський про падіння рейтингу: Мені не байдуже, коли кажуть, що я втратив або впав. Я хочу залишитися в історії України - Цензор.НЕТ 549
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12.10.2020 10:10 Відповісти
+46
Зеленський про падіння рейтингу: Мені не байдуже, коли кажуть, що я втратив або впав. Я хочу залишитися в історії України - Цензор.НЕТ 3757Зеленський про падіння рейтингу: Мені не байдуже, коли кажуть, що я втратив або впав. Я хочу залишитися в історії України - Цензор.НЕТ 4799
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12.10.2020 10:10 Відповісти
+42
Повір мені ти залишишся... Не так звісно як ти хочеш, але залишишся точно.
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12.10.2020 10:00 Відповісти
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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3304572.html Он сам себя назвал "спасителем Украины", но является подонком

Высосать из родного города все соки.
Уничтожить футбольный клуб «Днепр», городской стадион, баскетбольную арену, офицерский клуб.
Обокрасть Приватбанк.
Привезти в Город со своего никопольского завода пьяных люмпенов, которые всю зиму орали в центре и стучали в бочки, мешая людям жить.
Сделать авиабилеты из Днепра в Киев по цене Киев - Нью-Йорк.
Выгнать из Днепра все иностранные авиакомпании.
И повесить на здании государственного аэропорта Днепра, рекламу своей ублюдочной партии, у которой в родном Городе 0,5% рейтинга.
В этом - весь Беня.
«Ссы в глаза - все Божья роса» (с)
Уникальный подонок.
Но президент почему-то его любит...
Борис Филатов
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12.10.2020 11:11 Відповісти
Вони так ненавиділи олігархів, що вибрали їхню маріонетку.
Вони так кричали про "корупцію", що вибрали "шістку" найбільшого корупціонера.
Вони так волали про "крадуть", що обрали помічника найбільшого злодія.
Вони так "ненавиділи" путіна, що обрали його зашуганого блазня.
Дід Микола

Зеленський про падіння рейтингу: Мені не байдуже, коли кажуть, що я втратив або впав. Я хочу залишитися в історії України - Цензор.НЕТ 725
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12.10.2020 11:12 Відповісти
Укроборонпром - банкрот.
Укрзалізниця - банкрот.
Укрнафтогаз - банкрот.
Энергоатом - банкрот.
Укрексімбанк - банкрот.
Пенсійний фонд - ну тут понятно, "а пачему я налогі платіть должен"?
Армія - скорочення.
Мусорам - збільшення.
Сепари - амністія.
Ну що, поігралісь в демократію с бидлом?
Зеленський про падіння рейтингу: Мені не байдуже, коли кажуть, що я втратив або впав. Я хочу залишитися в історії України - Цензор.НЕТ 9995

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3304572.html
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12.10.2020 11:15 Відповісти
Сепарам - амністія.
Патріотам - тюрми.
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13.10.2020 00:29 Відповісти
Едуард ІІ , король Англії, теж залишився в історії... І не тому, що його іменували Едуардом Будівельником (при ньому, дійсно, будували багато), а тому, що закінчив своє життя з розпеченою кочергою в жопі, бо був пасивним гомосексуалістом"...
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12.10.2020 11:14 Відповісти
Не сцы, клоун, останешься в истории!
Такого тупого президента еще не было!

Татьяна Лайф подтвердит.
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12.10.2020 11:15 Відповісти
" а какая,собственно говоря разница" - (((, правда в том, что это приговор был господину Порошенко. ))),а получился "зеленый приговор" Украине,,,что и нужно было рашисту мацковскому и его подельникам в Украине
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12.10.2020 11:17 Відповісти
ВСЁ, ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО:

"Отвечая на вопрос, верит ли он, что сможет заключить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным, которое вернет все временно оккупированные территории, включая Крым, Зеленский сказал: "Я верю в это. "

Господи, спаси Украину!
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12.10.2020 11:19 Відповісти
Вляпаєшся ти в історію, тупенький)
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12.10.2020 11:19 Відповісти
таки да... останется выроком, активрно старавшимся профукать Украину, но вовремя остановленным...
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12.10.2020 11:20 Відповісти
да, в истории ты останешься как приговор Украине.
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12.10.2020 11:22 Відповісти
Слова британского журналиста Стивена Сакура о потере поддержки большинства украинцев заставили Зеленского громко рассмеяться и захлопать в ладоши....

Зеленський про падіння рейтингу: Мені не байдуже, коли кажуть, що я втратив або впав. Я хочу залишитися в історії України - Цензор.НЕТ 589

https://youtu.be/Bc0G0Y7Rubc (22.29 мин)
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12.10.2020 11:23 Відповісти
Зеленський про падіння рейтингу: Мені не байдуже, коли кажуть, що я втратив або впав. Я хочу залишитися в історії України - Цензор.НЕТ 451
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12.10.2020 11:23 Відповісти
Зеленський про падіння рейтингу: Мені не байдуже, коли кажуть, що я втратив або впав. Я хочу залишитися в історії України - Цензор.НЕТ 5824
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12.10.2020 11:25 Відповісти
Возьми большую лупу - - и ПУТИНА УВИДИШЬ
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12.10.2020 12:42 Відповісти
Он уже вошёл в историю как первый клоун, ставший президентом и растерявший поддержку избирателей за рекордно короткий срок .
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12.10.2020 11:39 Відповісти
В історію він вже тільки не увійшов, а вляпався, про такого тупого невігласа, такої ганебної гидоти Україна не мала.Він буде у сіх підручниках як самий бездарний і тупий наркоблазень...
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12.10.2020 11:52 Відповісти
Ему кто-то суфлирует. Может Ермак? Ну не может же быть, чтоб такой сморчок, постоянно гугнявил такое, отчего становится стидно за украинского припиззидента!
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12.10.2020 11:53 Відповісти
Да мы заметили что ты занимаешься удовлетворением собственного эго а не Украиной
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12.10.2020 11:58 Відповісти
А інтерв"ю, довершене соєю тупістю, як те, яке він давав в "Нормандському формті".
У фраєра параноя 73%....
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12.10.2020 12:00 Відповісти
Надіюсь цей розділ в історії не буде про втрату державності
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12.10.2020 12:25 Відповісти
Вместо того, чтоб развернуть дополнительные медицинские мощности - сплошь запреты. Запретить легче. Нет денег? Не верю. Жадность, воровство....

Больница водников в Одессе - яркий пример. Заполнена едва наполовину коек для короны. Но не принимает - персонал поувольнялся. Наверное, платили по 4000 баксов, как учителям, поэтому сбежали... Зато всем остальным больницам города ни мест не хватает, ни оборудования. А в водников все пылится. Зато питары степашка и зеля вещают о своей роли в истории Украины. Суки!
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12.10.2020 12:35 Відповісти
Пам"ять ти залишиш як повний МУДАК, і мерзопакосна персона, ДЗЕРО. у всьому що зв"язано з Україною!!! Йди скоріше, і разом з своїми не доробленими командами!!!
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12.10.2020 12:35 Відповісти
Зеленський про падіння рейтингу: Мені не байдуже, коли кажуть, що я втратив або впав. Я хочу залишитися в історії України - Цензор.НЕТ 396
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12.10.2020 12:46 Відповісти
https://twitter.com/FursaSergey
https://twitter.com/FursaSergey Fursa Sergey
https://twitter.com/FursaSergey @FursaSergey

Зеленский говорит, что его выбрали, потому что страна летела в пропасть.
В 2019 г.
Видимо, постоянный рост экономики, доходов населения и снижения долговой нагрузки Зеленский считает путем в пропасть. И пытается это исправить.
Что ж, у него получается.
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12.10.2020 12:54 Відповісти
Ага останешся на грамотке в памяти падло обдолбленное вечно
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12.10.2020 13:02 Відповісти
ты, дегенерат и наркоман, останешься в истории как последнее ДЕРЬМО.
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12.10.2020 13:39 Відповісти
останется,как Янелох с роялем
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12.10.2020 13:55 Відповісти
Останешься, Зебил, останешься. И в честь тебя будет играть музыка. Но ты.....
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12.10.2020 14:06 Відповісти
Янукович: куем по лбу, Зеленский: куем по роялю.
Вошли в историю.
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12.10.2020 14:13 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK


Корреспондент BBC: - По последним опросам Ваш рейтинг составляет около 35%, YOU HAVE LOST! Зєлємский: - Безудержный смех и аплодисменты. Наш "президент" и вправду йо....ся или мне показалось?
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12.10.2020 16:58 Відповісти
Ты уже вошел в историю как предатель и бестолковый менеджер.
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12.10.2020 18:30 Відповісти
Тупым ослом,просравшим все ты вляпаешься в историю.
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12.10.2020 20:16 Відповісти
Никогда ты володя ЗЕ,не войдёшь в историю Украины как порядочный президент!! Ты за пол-тора года столько вреда принёс Украине, что надо будет восстановливать порядок не один десяток лет!! Бездарь!! И откуда ты упал на нашу голову!!??
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12.10.2020 20:50 Відповісти
"Зеленський заявив, що його підтримка в Україні така ж, як і в першому турі президентських виборів у 2019 році." Щось мені підсказує, після такої заяви, що у велічайшего такий стан норма.
Зеленський про падіння рейтингу: Мені не байдуже, коли кажуть, що я втратив або впав. Я хочу залишитися в історії України - Цензор.НЕТ 2037

Мабуть це його найбижче майбутне...Джерело: https://censor.net/ua/n3224290Зеленський про падіння рейтингу: Мені не байдуже, коли кажуть, що я втратив або впав. Я хочу залишитися в історії України - Цензор.НЕТ 3895
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12.10.2020 21:17 Відповісти
Залишитися в історії України зеленському не проблема, проблема в якості кого. А щодо його рейтингу, то, на жаль, він правий. Його рейтинг не падає. Українці все ще не включили свої мізки.
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12.10.2020 22:21 Відповісти
В російській не толерантній мові є такий вислів: "Редкостной души ********". Я так думаю, що в історії це місце якраз для нього збережено.
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12.10.2020 22:44 Відповісти
Зеленський про падіння рейтингу: Мені не байдуже, коли кажуть, що я втратив або впав. Я хочу залишитися в історії України - Цензор.НЕТ 5120
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12.10.2020 23:27 Відповісти
Зелена плесень залишиться в історії зеленою плесенню і пам'ятником 73 відсоткам зебілів, які його обрали.
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13.10.2020 00:34 Відповісти
Залишишся. Зі знаком -
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13.10.2020 03:28 Відповісти
Зеленський про падіння рейтингу: Мені не байдуже, коли кажуть, що я втратив або впав. Я хочу залишитися в історії України - Цензор.НЕТ 4284
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18.10.2020 08:58 Відповісти
зе вляпался в историю и чем дальше тем больше
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25.12.2020 21:56 Відповісти
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