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Twitter позначив як дезінформацію пост Трампа про те, що він більше "не захворіє на коронавірус"
Twitter визнав пост президента США Дональда Трампа про імунітет до коронавірусу таким, що вводить в оману.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіт президента США.
Трамп 11 жовтня написав: "Отримав вчора повний звіт від лікарів Білого дому. Це означає, що я не можу знову ним заразитися (імунітет), і не можу його передати".
Адміністрація Twitter позначила цей пост як порушення правил про поширення завідомо неправдивої і потенційно небезпечної інформації про COVID-19, але не блокувала його, вважаючи, що повідомлення може представляти інтерес для громадськості.
Топ коментарі
+4 untrollable
показати весь коментар12.10.2020 10:08 Відповісти Посилання
+2 Lalo Land
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+1 vitalmod
показати весь коментар12.10.2020 10:18 Відповісти Посилання
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Создавайте свой собственный ресурс и устанавливайте там свои правила. Будьте готовы, что вас тоже могут засудить за распространение заведомо опасной дезинформации
тобто власником є юзер і він, як власник, і має відповідати за свій контент. ток шо тут ви вже збрехали.
комічним виглядає ваше бахвальство "власними правилами" і тут же (або нижче) судовими позовами. так от, суд діє не по "вашим правилам", а по законодавству. єдина тут можливість - коли "ваші правила" не суперечать законодавству. а цензура - суперечить.
Я, думаю, что у Твиттера достаточно квалифицированные юристы, которые знают, что делают
Богатые шляются по италиям и др. Курортам, ресторанам, клубам и прочим местам массового скопления людей.
Бедные не соблюдают элементарных норм гигиены, мытье рук, дезинфекция, ходят по всяким шарамыгам и базарам
Бары, рестораны открыты . Но не важно где, всё равно - Дистанцию не соблюдают.
Тапками не кидаюсь, констатирую факты про пофигизм богатых и бедных. Мне было бы на них пофик, если бы они не разносили заразу и не тратили ресурсы "лечения" на себя.
Природа требует хотя бы социальных контактов.
А что делать? Приходится выбирать.
Вот сижу дома (((
Я от закрытых клубов не очень страдаю. А вот отсутствие концертов, культурных мероприятий, путешествий, невозможности заводить новые знакомства, видеться со знакомыми - это, капец, как тяжело (((
У нас тут клубы культурными не назовешь))
Другое дело, если отчет врачей - выдумка! Хотя навряд ли Трамп стал бы его искажать.
Но левая мразь (аналог которой в Украине ОПЗЖ) знает больше врачей!