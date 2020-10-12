Twitter позначив як дезінформацію пост Трампа про те, що він більше "не захворіє на коронавірус"

Twitter визнав пост президента США Дональда Трампа про імунітет до коронавірусу таким, що вводить в оману.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіт президента США.

Трамп 11 жовтня написав: "Отримав вчора повний звіт від лікарів Білого дому. Це означає, що я не можу знову ним заразитися (імунітет), і не можу його передати".

Адміністрація Twitter позначила цей пост як порушення правил про поширення завідомо неправдивої і потенційно небезпечної інформації про COVID-19, але не блокувала його, вважаючи, що повідомлення може представляти інтерес для громадськості.

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