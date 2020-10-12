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Новини Коронавірус і карантин
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Twitter позначив як дезінформацію пост Трампа про те, що він більше "не захворіє на коронавірус"

Twitter позначив як дезінформацію пост Трампа про те, що він більше

Twitter визнав пост президента США Дональда Трампа про імунітет до коронавірусу таким, що вводить в оману.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіт президента США.

Трамп 11 жовтня написав: "Отримав вчора повний звіт від лікарів Білого дому. Це означає, що я не можу знову ним заразитися (імунітет), і не можу його передати".

Адміністрація Twitter позначила цей пост як порушення правил про поширення завідомо неправдивої і потенційно небезпечної інформації про COVID-19, але не блокувала його, вважаючи, що повідомлення може представляти інтерес для громадськості.

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Twitter позначив як дезінформацію пост Трампа про те, що він більше не захворіє на коронавірус 01

Автор: 

дезінформація (345) карантин (18172) Twitter (291) Трамп Дональд (6314) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
привіт цензура! тепер адміністрація цвітера вирішує, яка інформація правдива.
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12.10.2020 10:08 Відповісти
+2
И те и другие болеют, потому что не соблюдают карантин.
Богатые шляются по италиям и др. Курортам, ресторанам, клубам и прочим местам массового скопления людей.
Бедные не соблюдают элементарных норм гигиены, мытье рук, дезинфекция, ходят по всяким шарамыгам и базарам
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12.10.2020 10:38 Відповісти
+1
Ну конечно... трампу пофиг ему врать не привыкать, а твиттеру прилетят миллиардные штрафы, когда начнут массово болеть по второму кругу.
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12.10.2020 10:18 Відповісти
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привіт цензура! тепер адміністрація цвітера вирішує, яка інформація правдива.
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12.10.2020 10:08 Відповісти
Ну конечно... трампу пофиг ему врать не привыкать, а твиттеру прилетят миллиардные штрафы, когда начнут массово болеть по второму кругу.
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12.10.2020 10:18 Відповісти
И за распространение дезинформации, подвергающей опасности людей
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12.10.2020 10:33 Відповісти
а хто має вирішувати шо є дезинформація, а що - ні?
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12.10.2020 10:47 Відповісти
В данном случае Twitter, как собственник ресурса и ответственный за контент
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12.10.2020 10:54 Відповісти
твіттер - не змі. надайте приклад юридичної відповідальності твіттера за контент
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12.10.2020 10:56 Відповісти
до того ж твіттер - власник заліза і софта для зберігання даних, а не самих даних. власниками контенту є юзери
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12.10.2020 10:57 Відповісти
Twitter несет ответственность за контент, который он размещает на своем ресурсе. Юзеры могут только юзать прав у них нет.
Создавайте свой собственный ресурс и устанавливайте там свои правила. Будьте готовы, что вас тоже могут засудить за распространение заведомо опасной дезинформации
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12.10.2020 11:02 Відповісти
You retain your rights to any Content you submit, post or display on or through the Services. What's yours is yours - you own your Content (and your incorporated audio, photos and videos are considered part of the Content).
тобто власником є юзер і він, як власник, і має відповідати за свій контент. ток шо тут ви вже збрехали.

комічним виглядає ваше бахвальство "власними правилами" і тут же (або нижче) судовими позовами. так от, суд діє не по "вашим правилам", а по законодавству. єдина тут можливість - коли "ваші правила" не суперечать законодавству. а цензура - суперечить.
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12.10.2020 11:14 Відповісти
В чому проблема ? Звертайтеся до американського суду
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12.10.2020 11:16 Відповісти
який юридичний механізм накладання штрафів на твіттери? а от цензура прямо заборонена конституцією США, де юридично твіттери і діють.
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12.10.2020 10:54 Відповісти
Можете обратиться в суд США))))
Я, думаю, что у Твиттера достаточно квалифицированные юристы, которые знают, что делают
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12.10.2020 11:04 Відповісти
Ну а какой механизм того что цукерберг бегает на допросы по делу о вмешательстве в выборы в США? Твиттер это сайт, и владелец этого сайта решает что будет у него на сайте и потом несет за это ответственность соответсвенно.
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12.10.2020 11:07 Відповісти
саме так, цекерберг бігав на допити по справі у втручання в вибори на предмет порушення адміністраціює твіттера законодавства США, що ще раз підтверджує, що функціонування твіттера регулюється законодавстаом США, і саме законодавство США забороняє цензуру.
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12.10.2020 11:24 Відповісти
Комментировать - это ещё не цензура. Вот если-бы они его удалили, то да.
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12.10.2020 10:46 Відповісти
так в тому-то і справа, що массово видаляють пости і банять аккаунти
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12.10.2020 10:48 Відповісти
Если бы у нас так банили - предвыборная кампания зелебобы, опзж и прочей швали вообще бы не началась
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12.10.2020 11:11 Відповісти
а якщо б почали банити їх опонентів, ви б цьому також раділи?
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12.10.2020 11:17 Відповісти
за откровенную ложь? да
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12.10.2020 11:57 Відповісти
в тому то і справа: хто вирішує де брехня, а де ні? адміністратор твіттера?
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12.10.2020 12:20 Відповісти
как частная контора - хоть уборщица твиттера, это вопрос их личной репутации
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12.10.2020 14:43 Відповісти
на щастя, приватна контора твіттер підпадає під юриздикцію правової системи США, а правова система США не наділяє прибиральниць владою вирішувати істинність тих чи інших тверджень незалежно від їх репутації.
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12.10.2020 16:54 Відповісти
Если эта уборщица создаст свой твиттер, и в EULA к сервису, которым является твиттер пропишет "вы отвечаете за содержимое, но я могу удалить/заблокировать вас в любой момент" - будет иметь полное право, т.к. вы, пользуясь этим сервисом - принимаете его условия, вас им пользоваться никто не заставляет, и законы государства тут вообще боком
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12.10.2020 21:06 Відповісти
Путлерская ***** не говорит правди в принципе.
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12.10.2020 12:06 Відповісти
і яке це має відношення до цензури?
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12.10.2020 13:37 Відповісти
Коронавирусом в Украине больше болеют богатые и неимущие, богатые болеют потому что так сейчас модно,а бедные болеют.потому, что богатые не платят налоги
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12.10.2020 10:14 Відповісти
И те и другие болеют, потому что не соблюдают карантин.
Богатые шляются по италиям и др. Курортам, ресторанам, клубам и прочим местам массового скопления людей.
Бедные не соблюдают элементарных норм гигиены, мытье рук, дезинфекция, ходят по всяким шарамыгам и базарам
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12.10.2020 10:38 Відповісти
Ну, в хороших клубах обычно хорошая вентилляция, что сильно уменьшает вероятность инфицирования. Но ведь клубы закрыты, да? Поэтому приходится устраивать подпольные вечеринки в необорудованных местах. (Можно сколько угодно кидаться тапками в несознательных граждан, но против человеческой природы не попрешь. А она требует развлечений)
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12.10.2020 11:24 Відповісти
Вентиляция это не спасение от вирусов и инфекций. Клубы разве закрыты??
Бары, рестораны открыты . Но не важно где, всё равно - Дистанцию не соблюдают.
Тапками не кидаюсь, констатирую факты про пофигизм богатых и бедных. Мне было бы на них пофик, если бы они не разносили заразу и не тратили ресурсы "лечения" на себя.
Природа требует хотя бы социальных контактов.
А что делать? Приходится выбирать.
Вот сижу дома (((
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12.10.2020 12:36 Відповісти
Вентилляция конечно-же влияет! Ещё и посильнее масок. Вирус через маску частично проходит и в замкнутом пространстве накапливается. Вентилляция уносит вирус наружу. (Но лучше и маски и вентилляция.)
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12.10.2020 15:23 Відповісти
Клубы закрыты. Некоторые, правда, работают в полулегальном режиме. Не пойму, от чего это зависит - от наглости владельцев или еще от чего...
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12.10.2020 15:24 Відповісти
Наглость владельцев зависит еще от чего )))
Я от закрытых клубов не очень страдаю. А вот отсутствие концертов, культурных мероприятий, путешествий, невозможности заводить новые знакомства, видеться со знакомыми - это, капец, как тяжело (((
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12.10.2020 16:47 Відповісти
это всё о нормальных клубах, вообще-то - культура, знакомства, друзья
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12.10.2020 22:31 Відповісти
Может я не знаю нормальных клубов. Еще от города зависит.
У нас тут клубы культурными не назовешь))
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13.10.2020 07:10 Відповісти
Байден придёт - порядок наведёт. Байден придёт - Зеля уйдёт.
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12.10.2020 10:35 Відповісти
Зеля уйди Байден порядок наведи!!!
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12.10.2020 11:08 Відповісти
Ну, вообще-то правильно. Повторное заражение возможно.
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12.10.2020 11:35 Відповісти
Если левацкий Твиттер становится и гл.врачом, то тады ой!
Другое дело, если отчет врачей - выдумка! Хотя навряд ли Трамп стал бы его искажать.
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12.10.2020 11:37 Відповісти
Кацапня негодует, трампушку обижают!
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12.10.2020 12:03 Відповісти
В субботу врач президента, доктор Шон Конли, выпустил меморандум, в котором говорилось, что президент "больше не представляет опасности для других" и "набор продвинутых диагностических тестов показывает, что больше нет свидетельств активного размножения вируса".
Но левая мразь (аналог которой в Украине ОПЗЖ) знает больше врачей!
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13.10.2020 00:23 Відповісти
 
 