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Новини Коронавірус і карантин
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Зафіксовано четверту смерть від коронавірусу серед дітей, помер 17-річний хлопець з онкологічним захворюванням, - Степанов

Зафіксовано четверту смерть від коронавірусу серед дітей, помер 17-річний хлопець з онкологічним захворюванням, - Степанов

В Україні зафіксована четверта смерть від коронавірусу серед дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

"За добу зафіксовано 43 летальні випадки, серед яких одна дитина. Це хлопець 17 років, він мав онкологічне захворювання", - сказав глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від коронавірусу помер 13-річний хлопчик на Рівненщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу COVID-19 виявили у 235 дітей та 166 медпрацівників, - Степанов

Автор: 

діти (5182) карантин (18172) смерть (6787) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Еще одно доказательство, что статистика барановируса полный фейк! Люди мрут от онкологии, а их записывают, как смерть от барановируса!
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12.10.2020 10:15 Відповісти
+4
4-я смерть подростка от короновируса за более полгода карантина... а в реальности он умер от онкологического заболевания.
перед ним был третий случай смерти подростка так же от онкологического заболевания но при этом у него был обнаружен короновирус. Записали, что умер от короновируса.
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12.10.2020 10:07 Відповісти
+2
При онкологии люди часто получают химиотерапию, которая практически полностью вірубает иммунитет. Для них банальній грипп смерти подобен. У меня знакомая год назад в маске ходила, чтобы случайно не подцепить. А этому парню не повезло. Где-то мимо него прошел веселый пофигист без маски, зато с ковидом.
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12.10.2020 11:02 Відповісти
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4-я смерть подростка от короновируса за более полгода карантина... а в реальности он умер от онкологического заболевания.
перед ним был третий случай смерти подростка так же от онкологического заболевания но при этом у него был обнаружен короновирус. Записали, что умер от короновируса.
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12.10.2020 10:07 Відповісти
От онкологии?
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12.10.2020 10:07 Відповісти
умер 17-летний парень от коронавируса с онкологическим заболеванием, Может умер от онкологического заболевания с приобретённым в коридоре коронавирусом?
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12.10.2020 10:09 Відповісти
Еще одно доказательство, что статистика барановируса полный фейк! Люди мрут от онкологии, а их записывают, как смерть от барановируса!
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12.10.2020 10:15 Відповісти
Мож для Степанова отдельно колонку сделаете ...а то в общей он через новость : Степанов сказал ,Степанов показал
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12.10.2020 10:15 Відповісти
в нас більше не розрізняють дитинство і юність?
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12.10.2020 10:16 Відповісти
Ещё одно доказательство,что коронавирус лохотрон,а Степанов баран.
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12.10.2020 10:41 Відповісти
Хоча б дітей не чіпали.
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12.10.2020 11:02 Відповісти
При онкологии люди часто получают химиотерапию, которая практически полностью вірубает иммунитет. Для них банальній грипп смерти подобен. У меня знакомая год назад в маске ходила, чтобы случайно не подцепить. А этому парню не повезло. Где-то мимо него прошел веселый пофигист без маски, зато с ковидом.
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12.10.2020 11:02 Відповісти
Пік чомусь співпаде з днем голосування і підрахунку голосів. Зелені йдуть на тупу фальсифікацію заради влади.
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12.10.2020 11:09 Відповісти
очень жалко
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12.10.2020 21:18 Відповісти
 
 