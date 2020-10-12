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Зафіксовано четверту смерть від коронавірусу серед дітей, помер 17-річний хлопець з онкологічним захворюванням, - Степанов
В Україні зафіксована четверта смерть від коронавірусу серед дітей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.
"За добу зафіксовано 43 летальні випадки, серед яких одна дитина. Це хлопець 17 років, він мав онкологічне захворювання", - сказав глава МОЗ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від коронавірусу помер 13-річний хлопчик на Рівненщині.
Топ коментарі
+5 Тарас Зуб #451971
показати весь коментар12.10.2020 10:15 Відповісти Посилання
+4 Володимир Мик
показати весь коментар12.10.2020 10:07 Відповісти Посилання
+2 Антип61
показати весь коментар12.10.2020 11:02 Відповісти Посилання
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перед ним был третий случай смерти подростка так же от онкологического заболевания но при этом у него был обнаружен короновирус. Записали, что умер от короновируса.