Зафіксовано четверту смерть від коронавірусу серед дітей, помер 17-річний хлопець з онкологічним захворюванням, - Степанов

В Україні зафіксована четверта смерть від коронавірусу серед дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

"За добу зафіксовано 43 летальні випадки, серед яких одна дитина. Це хлопець 17 років, він мав онкологічне захворювання", - сказав глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від коронавірусу помер 13-річний хлопчик на Рівненщині.

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