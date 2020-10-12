Зеленський про перемир'я на Донбасі: Ми не реагуємо на поодинокі постріли з окупованої території. Я вважаю, що це наша перемога
Перший головний пункт Мінських домовленостей, забезпечити стійке припинення вогню, на сьогодні виконано.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.
Коментуючи зауваження журналіста про те, що на Донбасі немає ні миру, ні "тиші", а спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 1400 порушень режиму припинення вогню, Зеленський сказав: "Сьогодні 75 днів тиші, 75 днів не стріляють. У нас є з тимчасово окупованої території постріли… Я розумію, що є такі складні й трагічні цифри. Якщо ми порівнюємо з вами 14 тисяч і, наприклад, у такий самий період раніше це було 80 чи 90 тисяч порушень, то ви бачите велику різницю. Ми реально не реагуємо на якісь поодинокі постріли з окупованої території. Ми не маємо робити те, що призведе до ескалації цього конфлікту. Хоча є втрати. Результат - за 75 днів загинула одна людина. Одна. Я вважаю, що це наша перемога. Але ви маєте рацію, ми не зробили поки що все те, що обіцяли".
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Та Воно дурніше за Януковича, Янукович в порівнянні із Зелебенським був Гігант Думки!!!!
Не давайте йому з,являтися на людях з промовами, бо "мучительно стЬІдно" за такого президента!
Хай краще мовчить з розумним виглядом!!!
https://www.bbc.com/ukrainian/features-54453711 ВВС: "Пане президенте, це не зовсім так. Миру немає, тиші немає. Спостерігачі ОБСЄ, що стежать за ситуацією на Сході, розповіли про 1400 порушень режиму припинення вогню з липня. Ви стверджуєте, що обмін полоненими та припинення вогню змінили ситуацію. Насправді цього немає."
Или ты им пообещал капитулировать, они и не стреляют, ждут от тебя.
Война заканчивается либо победой, либо поражением.
то поражение - окончательная победа
Незнание - это сила.
Не реагировать на выстрелы врага - победа.
Капитулировать - окончательная победа.
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Мы не реагируем на одиночные выстрелы с оккупированной территории ЛИЦЕМЕР И ТРУС УБИВАЮЩИЙ СВОИМ КАКАЯ РАЗНИЦА СОЛДАТ
https://twitter.com/Y2SKvRrN2hguu5z Мальва Корська
https://twitter.com/Y2SKvRrN2hguu5z 25%
@Y2SKvRrN2hguu5z
·https://twitter.com/Y2SKvRrN2hguu5z/status/1315575133663358976 1 ч
Цієї ночі,у військовому шпиталіпомер хлопчина,Олександр Фарина.
Наш бієць,тяжко поранений снайпером.Йому було 26 років.Не уявляю,як почувається його тато,який фактично жив у тому шпиталі пів року,невибуваючи з реанімації.Сум і сльози за тобою,Саша.
Спи спокійно.
х-ло как будто нужна причина для экскалации конфликта!!!!
придурок, прочитай исследования про Чеченскую и Грузинскую войны!!!!
............. конченый!
Что за дни невезучие.
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Illya Ayzin
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головнокомандувач ВРАЖАЄ
Зеленський назвав перемогою загибель лише одного українського військового за 75 днів тиші на Донбасі "Результат - за 75 днів загинула одна людина. Одна. Я вважаю, що це наша ПЕРЕМОГА."???
Придуманная Кириллом Тимошенко фраза прочно зацепилась за пару клеток вовиного мозга ...
Вове кажется , что он президент 😂
На самом деле , Вова , ты подстилка хла и враг Украины, так как запретИть нашим воинам защищаться от московитов , может
только последняя дрянь и предатель!!
https://www.5.ua/ru/polytyka/zelenskyi-v-omane-taino-vstrechalsia-s-blyzkym-soratnykom-putyna-skhemi-nazvaly-ymia-208251.html ЗЕЛЕНСКИЙ В ОМАНЕ ТАЙНО ВСТРЕЧАЛСЯ С ПАТРУШЕВЫМ
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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K0५EGAR
@Rage4oK
Янукович был дебилом нации. Порошенко мародером нации. После этого интервью зелемский стал её позором.