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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський про перемир'я на Донбасі: Ми не реагуємо на поодинокі постріли з окупованої території. Я вважаю, що це наша перемога

Зеленський про перемир'я на Донбасі: Ми не реагуємо на поодинокі постріли з окупованої території. Я вважаю, що це наша перемога

Перший головний пункт Мінських домовленостей, забезпечити стійке припинення вогню, на сьогодні виконано.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи зауваження журналіста про те, що на Донбасі немає ні миру, ні "тиші", а спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 1400 порушень режиму припинення вогню, Зеленський сказав: "Сьогодні 75 днів тиші, 75 днів не стріляють. У нас є з тимчасово окупованої території постріли… Я розумію, що є такі складні й трагічні цифри. Якщо ми порівнюємо з вами 14 тисяч і, наприклад, у такий самий період раніше це було 80 чи 90 тисяч порушень, то ви бачите велику різницю. Ми реально не реагуємо на якісь поодинокі постріли з окупованої території. Ми не маємо робити те, що призведе до ескалації цього конфлікту. Хоча є втрати. Результат - за 75 днів загинула одна людина. Одна. Я вважаю, що це наша перемога. Але ви маєте рацію, ми не зробили поки що все те, що обіцяли".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місія ОБСЄ зафіксувала за добу 28 вересня 42 порушення перемир'я на Донбасі

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) Донбас (22358) перемир’я (996) мінські угоди (2231) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+95
Зеленский о перемирии на Донбассе: Мы не реагируем на одиночные выстрелы с оккупированной территории. Я считаю, что это наша победа - Цензор.НЕТ 9569
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12.10.2020 10:19 Відповісти
+62
Зеленський про перемир'я на Донбасі: Ми не реагуємо на поодинокі постріли з окупованої території. Я вважаю, що це наша перемога - Цензор.НЕТ 1150
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12.10.2020 10:30 Відповісти
+56
была б пабеда если б ты сам лично в тех окопах сидел. И не реагировал.
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12.10.2020 10:21 Відповісти
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Самая дорогая вещь на свете - это глупость: именно за нее приходится дороже всего платить. © Братья Вайнеры
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12.10.2020 11:07 Відповісти
Хотя есть потери. Результат - за 75 дней погиб один человек. Один. Я считаю, что это наша победа.,,,(смерть человека для "зе слуги" победа ).трагедия и невозвратимая потеря , для родственников защитника Украины ,становятся "зелеными победами"
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12.10.2020 11:10 Відповісти
Да, когда тебя бьют ладошкой по хлебалку, а ты не реагируешь, это безусловная победа. Это верняк.
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12.10.2020 11:15 Відповісти
Зеленський про перемир'я на Донбасі: Ми не реагуємо на поодинокі постріли з окупованої території. Я вважаю, що це наша перемога - Цензор.НЕТ 5634
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12.10.2020 11:17 Відповісти
ага, вазелин так вазелин, очко так очко.
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12.10.2020 11:18 Відповісти
О Всесвіте!!!!
Та Воно дурніше за Януковича, Янукович в порівнянні із Зелебенським був Гігант Думки!!!!
Не давайте йому з,являтися на людях з промовами, бо "мучительно стЬІдно" за такого президента!
Хай краще мовчить з розумним виглядом!!!
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12.10.2020 11:21 Відповісти
Зеленский о перемирии на Донбассе: "Мы не реагируем на одиночные выстрелы с оккупированной территории. Я считаю, что это наша победа"

https://www.bbc.com/ukrainian/features-54453711 ВВС: "Пане президенте, це не зовсім так. Миру немає, тиші немає. Спостерігачі ОБСЄ, що стежать за ситуацією на Сході, розповіли про 1400 порушень режиму припинення вогню з липня. Ви стверджуєте, що обмін полоненими та припинення вогню змінили ситуацію. Насправді цього немає."
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12.10.2020 14:43 Відповісти
Тогда, по зе-наркоманской логике, супер-сверх-афигенной пАбедой будет то, что мы "перестанет реагировать" на убийства наших солдат и захват территории?!!
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12.10.2020 11:27 Відповісти
К этому все и идет ... например "это был одиночный захват Крыма - ну и хрен с ним"
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12.10.2020 13:07 Відповісти
Как по Райкину: " Брательник с ножичком - одного, двух зарежет и опять тихий".
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12.10.2020 11:37 Відповісти
Завтра орки откроют массированный огонь, и что клоун будешь говорить.
Или ты им пообещал капитулировать, они и не стреляют, ждут от тебя.
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12.10.2020 11:55 Відповісти
Подвозят оружие , боеприпасы, строят укрепления, время не теряют...
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12.10.2020 16:21 Відповісти
Это очень незначительная победа которая по сути ничего не значит.
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12.10.2020 11:59 Відповісти
Странное у вас понятие о победе.
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12.10.2020 17:22 Відповісти
Война не заканчивается путем принуждения своих войск не стрелять и не защищать свою землю.
Война заканчивается либо победой, либо поражением.
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12.10.2020 12:05 Відповісти
Если не стрелять во врага - победа,
то поражение - окончательная победа
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12.10.2020 12:08 Відповісти
Рабство - это свобода.
Незнание - это сила.
Не реагировать на выстрелы врага - победа.
Капитулировать - окончательная победа.
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12.10.2020 12:08 Відповісти
То, что стреляют в Украинцев и Украинцам запрещают стрелять в ответ - это Зе считает победой??? Пост президента занимает откровенный предатель и враг Украины!
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12.10.2020 12:18 Відповісти
Да! С мая 2019г.
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12.10.2020 13:06 Відповісти
НІ Він не зрадник, просто хитро взутий!
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12.10.2020 13:38 Відповісти
..короче,еврей-пацифист
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12.10.2020 15:09 Відповісти
А хорошо бы, в один день, всем тем, кто в ОПГ "Слуга народа" и во власти с клеймом "Слуга народа", а так же всем, кто голосовал за них, набили морды гопники. И они естественно не сопротевлялись бы. и это была бы ИХ ПОБЕДА.
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12.10.2020 12:30 Відповісти
А представляете как ура-патриоты бы бесновались если бы такое было при Порохе! Почему сейчас молчат разные там нац жоны!?
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12.10.2020 12:30 Відповісти
А потому, что НЕ патриоты, а мальчики по вызову.
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13.10.2020 01:13 Відповісти
https://twitter.com/Y2SKvRrN2hguu5z
https://twitter.com/Y2SKvRrN2hguu5z
https://twitter.com/Y2SKvRrN2hguu5z


https://twitter.com/Y2SKvRrN2hguu5z
https://twitter.com/Y2SKvRrN2hguu5z
https://twitter.com/Y2SKvRrN2hguu5z
Мы не реагируем на одиночные выстрелы с оккупированной территории ЛИЦЕМЕР И ТРУС УБИВАЮЩИЙ СВОИМ КАКАЯ РАЗНИЦА СОЛДАТ

https://twitter.com/Y2SKvRrN2hguu5z Мальва Корська
https://twitter.com/Y2SKvRrN2hguu5z 25%

@Y2SKvRrN2hguu5z

·https://twitter.com/Y2SKvRrN2hguu5z/status/1315575133663358976 1 ч

Цієї ночі,у військовому шпиталіпомер хлопчина,Олександр Фарина.
Наш бієць,тяжко поранений снайпером.Йому було 26 років.Не уявляю,як почувається його тато,який фактично жив у тому шпиталі пів року,невибуваючи з реанімації.Сум і сльози за тобою,Саша.
Спи спокійно.
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12.10.2020 13:01 Відповісти
Напевно мама Рима пишається своїм синочком, що він вже виріс та не хоче грати у войнушку. Вава - пабєдітєль! Тільки так буду його називати з сьогоднішнього дня.
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12.10.2020 13:07 Відповісти
Та ты не не реагируешь на одиночные обстрелы,а банально ссыш.
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12.10.2020 13:12 Відповісти
Так и войдёт в историю Украины, как Вовка-победун.
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12.10.2020 13:15 Відповісти
У меня уже закончились ВСЕ слова и выражения на высеры этой криворагульной сволочи.
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12.10.2020 13:26 Відповісти
ЗЕянелох, ты тупой говнюк.
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12.10.2020 13:31 Відповісти
был им, есть и будешь.
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12.10.2020 16:55 Відповісти
Походу увеличил дозу кокса много заявлений у зелика.когда не ширяется молчит как баран
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12.10.2020 13:41 Відповісти
Даешь победу не стореляя и не воюя!!!!
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12.10.2020 14:10 Відповісти
В кино так бывает, а какая разница?
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12.10.2020 16:22 Відповісти
кто спичрайтер у етого зеленского? какой придурок ему пишет речи?
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12.10.2020 14:43 Відповісти
Погиб 1 человек.Совесть где?
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12.10.2020 15:34 Відповісти
А она разве у него когда-то была?????
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12.10.2020 16:52 Відповісти
ДИБИЛ!!!!
х-ло как будто нужна причина для экскалации конфликта!!!!
придурок, прочитай исследования про Чеченскую и Грузинскую войны!!!!
............. конченый!
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12.10.2020 15:41 Відповісти
Ах ты-ж пабидитель наш вяликий ! Чемпионом по борьбе с коронавирусом уже был, теперь еще и пабидитель Путина будет !!! Рыдаем от счастья ...
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12.10.2020 15:50 Відповісти
Зеленский не дебил , а враг Украины
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12.10.2020 16:09 Відповісти
Как не зайду, обязательно будет фекальная морда этого ЗЕупыря.
Что за дни невезучие.
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12.10.2020 16:19 Відповісти
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https://twitter.com/Illya_Ayzin

Illya Ayzin

@Illya_Ayzin


головнокомандувач ВРАЖАЄ

Зеленський назвав перемогою загибель лише одного українського військового за 75 днів тиші на Донбасі "Результат - за 75 днів загинула одна людина. Одна. Я вважаю, що це наша ПЕРЕМОГА."???
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12.10.2020 16:48 Відповісти
Ну и какая это твоя победа, что за чушь несёшь, враг ежедневно обстреливает, а ты не лох запретил стрелять, и это считаешь уже своей победой? Пацан ты ещё, коль так рассуждаешь, победа будет тогда, когда не будет ни единого выстрела со стороны врага. Твои слова: -"чтоб закончить войну, надо просто прекратить стрелять". Ну и что, прекратил стрелять и что - война уже окончена???
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12.10.2020 16:50 Відповісти
Зеленский : после новых поставок из Колумбии ... я ни на шо не реагирую ...
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12.10.2020 16:55 Відповісти
"Зеленский о Порошенко: Ему до сих пор кажется, что он президент"

Придуманная Кириллом Тимошенко фраза прочно зацепилась за пару клеток вовиного мозга ...
Вове кажется , что он президент 😂
На самом деле , Вова , ты подстилка хла и враг Украины, так как запретИть нашим воинам защищаться от московитов , может
только последняя дрянь и предатель!!
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12.10.2020 16:59 Відповісти
Придурок.
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12.10.2020 17:24 Відповісти
"И вообще, один раз - на пи..дорас" - добавил ********** и хитро улыбнулся.
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12.10.2020 17:48 Відповісти
* не
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12.10.2020 17:48 Відповісти
В Україні були різні президенти--комуняки,бжолярі. зекі,но такого придурка-шута ще не було. Гнобить і принижує Україно,зраджує і сіє хаос,але все думає,що він на сцені 95 кварталу.
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12.10.2020 17:49 Відповісти
МУДАК.

https://www.5.ua/ru/polytyka/zelenskyi-v-omane-taino-vstrechalsia-s-blyzkym-soratnykom-putyna-skhemi-nazvaly-ymia-208251.html ЗЕЛЕНСКИЙ В ОМАНЕ ТАЙНО ВСТРЕЧАЛСЯ С ПАТРУШЕВЫМ

https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина

https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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12.10.2020 18:17 Відповісти
В нас стреляют, а мы не отвечаем и в этом наша победа. Больной бред.
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12.10.2020 18:34 Відповісти
Зеленський про перемир'я на Донбасі: Ми не реагуємо на поодинокі постріли з окупованої території. Я вважаю, що це наша перемога - Цензор.НЕТ 1260
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12.10.2020 18:36 Відповісти
Какую-то очередную белеберду нагородил. Все равно, что сказать, что у зеленского рост 2 метра, он засыпал инвестициями Украину, присоединил Крым к Украине. Ну конечно, если насилованная дама перестанет вырываться и кричать - то это её уже м не насилуют, а по согласию. Да какая разница, что говорит президент, если оно не то, что думать, а и говорить не умеет.
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12.10.2020 18:42 Відповісти
Зеленский впервые встретил профессионального журналиста и был в акуe и в нокдауне. И как обычный совок перешел на истерический смех и оскорбления, заподозрив журналиста что его купил Порошенко. Стыдно что Украина выбрала себе такого лидера нации.
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12.10.2020 19:01 Відповісти
вінине лідер він звичайно *****
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12.10.2020 19:19 Відповісти
довбойоб
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12.10.2020 19:16 Відповісти
ОТМОРОЗОК, а это зеленое мурло вообще на что -то реагирует?!
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12.10.2020 19:28 Відповісти
да ты нарко-Дегенерат вообще не на что не реагируешь, кроме пистона от бени и ермака....
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12.10.2020 21:32 Відповісти
сегодня на смене зебил,удаляет коменты про земразь.
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12.10.2020 22:01 Відповісти
ОСОБЕННО В ЛИЧНОМ ТУАЛЕТЕ !?) ВСЁ НАШЕ И КРЫМ НАШ !!!???
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13.10.2020 04:41 Відповісти
Вош на гребінці,знай,СВІТ жахається від тебе...а у нас тобі все сходить з рук!
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13.10.2020 05:17 Відповісти
после интервью ВВС зеленский умер... оно даже на самые простые вопросы не отвечало, а мычало, гнусавило, говорило какую-то чушь... такого позора на весь мир давно не было видно... вопрос - а нафига ему, дебильному, еще и дебильное море советников, министров и т.п. нечисти...
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13.10.2020 07:33 Відповісти
Надо начинать новый день для Нелоха одиночными подсрачниками, Пусть насладится победой в полной мере.
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13.10.2020 08:09 Відповісти
Насколько нужно быть мразью, что бы с такими настроениями взять на себя обязательства главнокомандующего в воюющей стране
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13.10.2020 08:24 Відповісти
https://www.unn.com.ua/ru/news/1896653-zelenskiy-zayaviv-scho-yakscho-ne-zmozhe-zakinchiti-viynu-to-maye-priyti-insha-lyudina Зеленский заявил, что если не сможет закончить войну, то должен прийти другой человек .
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13.10.2020 09:09 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK
Янукович был дебилом нации. Порошенко мародером нации. После этого интервью зелемский стал её позором.
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13.10.2020 09:46 Відповісти
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