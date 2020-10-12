Зеленський про перемир'я на Донбасі: Ми не реагуємо на поодинокі постріли з окупованої території. Я вважаю, що це наша перемога

Перший головний пункт Мінських домовленостей, забезпечити стійке припинення вогню, на сьогодні виконано.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи зауваження журналіста про те, що на Донбасі немає ні миру, ні "тиші", а спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 1400 порушень режиму припинення вогню, Зеленський сказав: "Сьогодні 75 днів тиші, 75 днів не стріляють. У нас є з тимчасово окупованої території постріли… Я розумію, що є такі складні й трагічні цифри. Якщо ми порівнюємо з вами 14 тисяч і, наприклад, у такий самий період раніше це було 80 чи 90 тисяч порушень, то ви бачите велику різницю. Ми реально не реагуємо на якісь поодинокі постріли з окупованої території. Ми не маємо робити те, що призведе до ескалації цього конфлікту. Хоча є втрати. Результат - за 75 днів загинула одна людина. Одна. Я вважаю, що це наша перемога. Але ви маєте рацію, ми не зробили поки що все те, що обіцяли".

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