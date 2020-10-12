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Новини Коронавірус і карантин
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Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% в Києві і 18 областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% в Києві і 18 областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 12 жовтня Київ і 23 областей України не відповідають всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Завантаженість ліжок загалом по Україні становить 60,9%.

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Крім того, захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській , Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Таким чином, вимогам для пом'якшення карантину як і раніше відповідає лише Кіровоградська область.

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% в Києві і 18 областях України, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5406) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве и 18 областях Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3571

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12.10.2020 10:32 Відповісти
В Киеве мест нет. Вчера соседку отказались госпитализировать даже в платную больницу. Мест нет 56% повреждение легких пневмонией, подтвержден кроновирус 39,8 температура. Вот и сказочке конец, а кто слушал молодец. Стеманов давай еще.
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12.10.2020 10:43 Відповісти
В Кривом Рогу мест вообще нет!!! и что???
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12.10.2020 10:55 Відповісти
В селах взагалі немає ні ліжок, ні лікарів, ні землі, ні роботи, а їм щей ковидлу підсунули.
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12.10.2020 11:06 Відповісти
наглое вранье! В Киеве и области 80-70% ! В обычные терапии (не ковид) за сутки 50-80 скорых с непонятными пневмониями! Зачем Степанов так нагло врет?
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12.10.2020 11:12 Відповісти
Срочно нужен жесткий карантин.
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12.10.2020 11:57 Відповісти
 
 