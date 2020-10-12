Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% в Києві і 18 областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 12 жовтня Київ і 23 областей України не відповідають всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях.
Завантаженість ліжок загалом по Україні становить 60,9%.
Крім того, захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській , Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Таким чином, вимогам для пом'якшення карантину як і раніше відповідає лише Кіровоградська область.
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