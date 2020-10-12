Глава МЗС ФРН Маас виступив за внесення Лукашенка до чорного списку ЄС

Глава МЗС ФРН Гайко Маас у понеділок заявив, що ЄС слід розширити санкції проти Білорусі, включивши в них, зокрема, президента країни Олександра Лукашенка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство Bloomberg.

"ЄС має розширити санкції проти Білорусі", - наводить агентство слова Мааса, який прибув на Раду ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

За словами міністра, він підтримує ідею внесення Лукашенка до санкційного списку ЄС.

"Маас виступає за внесення Лукашенка до чорного списку ЄС", - повідомляє Bloomberg.

Раніше в жовтні рада ЄС затвердила додаткові індивідуальні санкції щодо білоруських офіційних осіб. До списку санкцій внесено 40 осіб, яких у Євросоюзі вважають причетними до фальсифікації підсумків президентських виборів у Білорусі 9 серпня і насильства проти маніфестантів під час мирних протестів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановська про жорсткий розгін акцій протесту в Білорусі: Новий етап насильства. Масові побиття і кров - це єдина відповідь, на яку вони здатні

Зокрема, до нього потрапили заступник глави МВС Білорусі і командувач внутрішніх військ Юрій Назаренко, голова МВС Білорусі Юрій Караєв, заступник міністра внутрішніх справ і начальник міліції громадської безпеки Олександр Барсуков, заступник командувача внутрішніх військ МВС Хазалбек Атабеков, командир мінського ОМОНу Дмитро Балабу.

Однак Лукашенко під санкції не потрапив. Водночас голова Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС стежитиме за подальшим розвитком ситуації в Білорусі.