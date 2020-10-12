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Новини Репресії в Білорусі
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Глава МЗС ФРН Маас виступив за внесення Лукашенка до чорного списку ЄС

Глава МЗС ФРН Маас виступив за внесення Лукашенка до чорного списку ЄС

Глава МЗС ФРН Гайко Маас у понеділок заявив, що ЄС слід розширити санкції проти Білорусі, включивши в них, зокрема, президента країни Олександра Лукашенка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство Bloomberg.

"ЄС має розширити санкції проти Білорусі", - наводить агентство слова Мааса, який прибув на Раду ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

За словами міністра, він підтримує ідею внесення Лукашенка до санкційного списку ЄС.

"Маас виступає за внесення Лукашенка до чорного списку ЄС", - повідомляє Bloomberg.

Раніше в жовтні рада ЄС затвердила додаткові індивідуальні санкції щодо білоруських офіційних осіб. До списку санкцій внесено 40 осіб, яких у Євросоюзі вважають причетними до фальсифікації підсумків президентських виборів у Білорусі 9 серпня і насильства проти маніфестантів під час мирних протестів.

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Зокрема, до нього потрапили заступник глави МВС Білорусі і командувач внутрішніх військ Юрій Назаренко, голова МВС Білорусі Юрій Караєв, заступник міністра внутрішніх справ і начальник міліції громадської безпеки Олександр Барсуков, заступник командувача внутрішніх військ МВС Хазалбек Атабеков, командир мінського ОМОНу Дмитро Балабу.

Однак Лукашенко під санкції не потрапив. Водночас голова Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС стежитиме за подальшим розвитком ситуації в Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626) санкції (12261) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+5
А ***** за застосування хімічної зброї та ще й проти цивільних людей - НЄ, зарано?
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12.10.2020 10:56 Відповісти
+4
Глав государств избегают включать в черный список за редким исключением. Вон ***** до сих пор не в черных списках...так что это по сути является непризнанием Лукашенко как главы Беларуси.
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12.10.2020 10:49 Відповісти
+3
Таракана не в черный список надо включить, самое время "черную метку" вручить.
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12.10.2020 10:47 Відповісти
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Давно пора
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12.10.2020 10:41 Відповісти
Вообще-то с него нужно было и начинать. Но привычная европейская озабоченность немного мешает.
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12.10.2020 10:46 Відповісти
Глав государств избегают включать в черный список за редким исключением. Вон ***** до сих пор не в черных списках...так что это по сути является непризнанием Лукашенко как главы Беларуси.
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12.10.2020 10:49 Відповісти
Таракана не в черный список надо включить, самое время "черную метку" вручить.
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12.10.2020 10:47 Відповісти
Без включения в списки Лукашенко и его двух сыновей, эти списки будут просто имитацией процесса.
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12.10.2020 10:48 Відповісти
Ню-ню...............
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12.10.2020 10:52 Відповісти
Бачу, що Захід сміливий лише проти "лукашенків".
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12.10.2020 10:54 Відповісти
А ***** за застосування хімічної зброї та ще й проти цивільних людей - НЄ, зарано?
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12.10.2020 10:56 Відповісти
рашистский мировой террорист "есе ист гросе френд фрау Меркель"
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12.10.2020 11:01 Відповісти
Так он жыж законноизбранный типа
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12.10.2020 11:18 Відповісти
У вельмі ветлівага Бацькі Лукі нават для міністра замежных спраў ФРГ Мааса заўсёды знойдзецца пара разумных слоў у межах выканання дыпламатычнага пратаколу:
«Пайшоў ты на Хайко!»
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12.10.2020 11:02 Відповісти
Davno nado vesti ego v spiski , on nicego obcego neimejet so slovom prezident
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12.10.2020 11:53 Відповісти
стурбован1, тобто
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12.10.2020 13:35 Відповісти
а до этого он в белом и пушистом списке ЕС?
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12.10.2020 13:39 Відповісти
 
 