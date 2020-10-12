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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов закликав лікарів не призначати пацієнтам із COVID-19 антибіотики без потреби: Виробляється резистентність

Степанов закликав лікарів не призначати пацієнтам із COVID-19 антибіотики без потреби: Виробляється резистентність

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попросив лікарів не призначати антибіотики хворим на COVID-19 без відповідних показань.

Про це міністр розповів на брифінгу 12 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"Ми чуємо про випадки від лікарів-інфекціоністів, коли людина тільки захворіла на COVID-19, з температурою 37,5, в неї є відповідне підтвердження ПЛР-тесту, і їй одразу починають призначати по два антибіотики", - розповів Степанов.

Він попросив лікарів дотримуватися відповідних стандартів та протоколів лікування.

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"Ви ж розумієте, що якщо призначати одразу, без показань, антибіотики без пневмоній, без нічого, відбувається відповідна антибіотикорезистентність. Потім, коли людині дійсно знадобляться антибіотики, дія цього антибіотика буде набагато слабшою, ніж вона була би, якщо би повністю дотримувалися відповідного протоколу і стандарту", - попередив міністр.

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карантин (18172) лікування (607) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А как остановить распространение в легкие без антибиотика (я не медик)?
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12.10.2020 11:04 Відповісти
а дядя прокурор не спросит за нарушение протокола? протокола для ковид нет а вот для вирусной инфекции есть и антибиотики там прописаны, хотелось бы посмотреть на врача который рискнет неназначить цефтриаксон при поступлении
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12.10.2020 11:07 Відповісти
О, не прошло и полгода и до жирафа дошло.
Давно говорилось, что в странах, где злоупотребляют антибиотиками, ситуация намного хуже.
Нехрен лечить головную боль всякими таблетками!
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12.10.2020 11:09 Відповісти
а как же протокол?
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12.10.2020 11:14 Відповісти
"Затем, когда человеку действительно понадобятся антибиотики" - если не лечить по протоколу, то могут и не понадобится потом... ну патамушта
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12.10.2020 11:17 Відповісти
Учись, студент:
11:10 https://censor.net/ru/news/3224311/ves_kitayiskiyi_gorod_tsindao_s_naseleniem_v_9_mln_chelovek_protestiruyut_posle_vyyavleniya_treh_zarajennyh
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12.10.2020 11:31 Відповісти
Какой необычайно умный главрач
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12.10.2020 23:19 Відповісти
 
 