Степанов закликав лікарів не призначати пацієнтам із COVID-19 антибіотики без потреби: Виробляється резистентність

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попросив лікарів не призначати антибіотики хворим на COVID-19 без відповідних показань.

Про це міністр розповів на брифінгу 12 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"Ми чуємо про випадки від лікарів-інфекціоністів, коли людина тільки захворіла на COVID-19, з температурою 37,5, в неї є відповідне підтвердження ПЛР-тесту, і їй одразу починають призначати по два антибіотики", - розповів Степанов.

Він попросив лікарів дотримуватися відповідних стандартів та протоколів лікування.

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"Ви ж розумієте, що якщо призначати одразу, без показань, антибіотики без пневмоній, без нічого, відбувається відповідна антибіотикорезистентність. Потім, коли людині дійсно знадобляться антибіотики, дія цього антибіотика буде набагато слабшою, ніж вона була би, якщо би повністю дотримувалися відповідного протоколу і стандарту", - попередив міністр.