Людська тупість у вчинках деяких нардепів дивує, вони могли б поборотися за премію Дарвіна, - Разумков
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликав нардепів думати, що вони роблять і кажуть, бо на них дивиться вся країна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава парламенту заявив в інтерв'ю виданню "Гордон".
За словами Разумкова, Верховна Рада - це відображення українського суспільства з усіма його плюсами і мінусами.
"У мене достатня кількість колег, з якими ми пройшли всю виборчу кампанію. Сьогодні вони просто близькі для мене люди. Хтось загубився. З різних причин. І це теж певний життєвий урок. Сама Верховна Рада - вона може працювати, вона може об'єднуватися, попри політику, навколо важливих, стратегічних речей. І ми це з вами спостерігали і на початку нашої роботи, і пізніше", - зазначив спікер Ради.
Водночас Разумков додав, що "тупість людська" у вчинках деяких нардепів його дивує.
"Знаєте, є премія Дарвіна ... Декому за неї можна було б боротися, і я боюся, що вони могли б увійти в шорт-лист", - наголосив Разумков.
"Є вчинки, які і справді дивують. Я не раз звертався до народних депутатів, зокрема і з трибуни: в першу чергу думати, що вони роблять і кажуть, бо на них дивиться вся країна. Чому в цьому плані Верховній Раді набагато важче? Верховна Рада - найбільш відкритий державний орган. Найбільш відкритий, який може бути. Плюс ще й нашарування політики. Різної політики, різних ідеологій, різних бачень, різних меседжів. Ні в Офісі президента, ні в Кабінеті Міністрів немає такої кількості камер, яка є у Верховній Раді", - додав спікер парламенту.
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Разумков сам себе тролить?
То може просто треба інтелектуалів у Раду вибирати, а не весільних фотографів???
Смешно
Под шумок, можно и непопулярные реформы делать, как например Польша в то время.
Сейчас те реформы даже в Польше не прокатили бы.
Радикали це УНА-УНСО тоді були...
И грамотно работают то - посеяли смятение. Хотя, вот, Тягнибок, за баблом ходил в штаб рыгов, а еще ржали с этого..... блин, Ореста Муца шо это сказал, и вот - вроде бы это и правда.
Грамотно гебня разрушает "вот это вот все".
Мы тупо про...(и ээээ, остров Бали) страну.
- Дайте ківі.
- Ти дурна, сама йому і давай.
в маршрутці:
- зупиніть дебіла!
- ой.. можна подумати ваш Порошенко лучче був!
- водій, будь ласка, біля магазину Billa зупиніть!
- Мыслящий человек сначала думает, а потом говорит, а "ЗЕбил" - сначала говорит, а потом оправдывается, потому что думать не умеет...
Напор на то шо напр. наркоман ся не "вызнает" наркоманом, как и совки - им покажешь - сколько и чего имел Сралин и каковы шансы были у Вермахта = а вот это самое, а ты фощизд.
Так и тут - главное абы не Порошенко, а потом = (а ты сам виновен шо я выбрал г....но)
Примитивно, но рабочая тема.
я за ДСВ.
Тупо на хл. розум - ніхто не вИзнає шо він (не) лох. просто так як і всі шо ти знаєш, совки - а вот у нас трава била вища, а шото, стояло крєпче.
Чи ти, в свої роки, не задумався шо тобі ніяка собака не скаже - я був лохом та бидлом(совки)?
Ось за що кажу. я був віруном, ну, вірив там в мужичків з пір.ями, але я не боюсь визнати шо був дурнем, вірячи в те шо "вдовбили".
А ти?
"Премия Дарвина - виртуальная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F антипремия , ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей (при этом уже имеющим родных детей премия не присуждается) и в результате лишили себя возможности внести вклад в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4 генофонд https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE человечества , тем самым потенциально улучшив его."
Разумков угрожает коллегам?
https://twitter.com/natohawks
https://twitter.com/natohawks
https://twitter.com/natohawks
https://twitter.com/natohawks
Львовский метрополитен
@natohawks
Ну вот и все, маски сброшены. Качура про объединение "Слуг народа" и ОПЗЖ в местных советах: "Это однозначно будет. Этого не избежать".
Ну да, ваш идиотизм легче прятать. А почему раДДа?
Ви ж їх самі відбирали - не міг з'явитись ніякий весільний фотограф чи бомж у ВР, якщо би ви його не приперли туди...
судя по фейсу
Причем кучки этих "объектов" объединяются в общую стаю, как ОПеЗЖоп и СуНы.
О, так мы живем в Израиле что-ли?
Так, где мои 3тыс.?(ладно, не 4, смилуюсь уже?))
Где ПРО? Где авиация, глушащая орков после первой прилетевшей мины?
и т.д.
Че этот рыг несет то? В обществе нету таких долб...бов как в зраде
"тупак" - миллионер, а мы.... мрем на Цензоре, ну, то есть, ненавидим "тупаков".....
у него, "тупака" - есть, а у тя? - шо у тя? Думаю шо миллионер бы тут не сидел и не постил бы коменты? А вы? Как думаешь то?
Они могут быть вполне тупей, того кто их критикует, но критик может им показать что они тупые, напр. тем шо станет богаче их. А так - они справедливо критику скажут - ну че, умник, иди ко мне дворником, 2500 евро в месяц, а не 300 евро грузчиком как сейчас.(например)
Ну разве не так что-ли?
гроші можуть бути отримані різними шляхами: розумом, шахрайством, бандитизмом, талантом, або навіть успадковані. вони наділяють власника статусом, але не інтелектом.
а щодо вашого питання, то я відповім: якщо ти такий багатий і розумний, спробуй хоча б вирішити задачку https://www.youtube.com/watch?v=yZyx9gHhRXM про кота
не багатий
не розумний
13хв. дивитись та ще й не по російськи, слішком тяжело, соррі.
а, ше й думати тра....
А "Закон о НБУ" вы подписали и нарушили одинадцать статей Конституции Украины!