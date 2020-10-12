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Людська тупість у вчинках деяких нардепів дивує, вони могли б поборотися за премію Дарвіна, - Разумков

Людська тупість у вчинках деяких нардепів дивує, вони могли б поборотися за премію Дарвіна, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликав нардепів думати, що вони роблять і кажуть, бо на них дивиться вся країна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава парламенту заявив в інтерв'ю виданню "Гордон".

За словами Разумкова, Верховна Рада - це відображення українського суспільства з усіма його плюсами і мінусами.

"У мене достатня кількість колег, з якими ми пройшли всю виборчу кампанію. Сьогодні вони просто близькі для мене люди. Хтось загубився. З різних причин. І це теж певний життєвий урок. Сама Верховна Рада - вона може працювати, вона може об'єднуватися, попри політику, навколо важливих, стратегічних речей. І ми це з вами спостерігали і на початку нашої роботи, і пізніше", - зазначив спікер Ради.

Водночас Разумков додав, що "тупість людська" у вчинках деяких нардепів його дивує.

"Знаєте, є премія Дарвіна ... Декому за неї можна було б боротися, і я боюся, що вони могли б увійти в шорт-лист", - наголосив Разумков.

"Є вчинки, які і справді дивують. Я не раз звертався до народних депутатів, зокрема і з трибуни: в першу чергу думати, що вони роблять і кажуть, бо на них дивиться вся країна. Чому в цьому плані Верховній Раді набагато важче? Верховна Рада - найбільш відкритий державний орган. Найбільш відкритий, який може бути. Плюс ще й нашарування політики. Різної політики, різних ідеологій, різних бачень, різних меседжів. Ні в Офісі президента, ні в Кабінеті Міністрів немає такої кількості камер, яка є у Верховній Раді", - додав спікер парламенту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кучма - один із найкращих українських президентів, - Разумков. ВIДЕО

Автор: 

ВР (15073) депутат (1784) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+31
когда получил премией Дарвина в глаз..
Человеческая тупость в поступках некоторых нардепов удивляет, они могли бы побороться за премию Дарвина, - Разумков - Цензор.НЕТ 5660
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12.10.2020 11:08 Відповісти
+29
Чомусь коли у Раді були інтелектуали на кшталт Чорновола, Хмари, Лук'яненка, Юхновського, Павличка, Драча, Гончара, Слави Стецько, Тарасюка, Сироти, Ключковського, то такої тупості НЕ БУЛО!!!

То може просто треба інтелектуалів у Раду вибирати, а не весільних фотографів???
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12.10.2020 11:08 Відповісти
+25
І це сказав той, хто назвав кучму найкращим президентом)))
Разумков сам себе тролить?
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12.10.2020 11:06 Відповісти
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І це сказав той, хто назвав кучму найкращим президентом)))
Разумков сам себе тролить?
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12.10.2020 11:06 Відповісти
"Тупой и еще тупее"
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12.10.2020 11:07 Відповісти
Чомусь коли у Раді були інтелектуали на кшталт Чорновола, Хмари, Лук'яненка, Юхновського, Павличка, Драча, Гончара, Слави Стецько, Тарасюка, Сироти, Ключковського, то такої тупості НЕ БУЛО!!!

То може просто треба інтелектуалів у Раду вибирати, а не весільних фотографів???
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12.10.2020 11:08 Відповісти
Стадо, какое мы видели в Санжарах например, будет выбирать "интеллектуалов"?
Смешно
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12.10.2020 11:52 Відповісти
Чому ж у 90-х і на початку 2000-х їх все-таки обирали?? Ну навіть 10-15 років тому інтелектуальний рівень депутатів був ВИЩИМ!
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12.10.2020 11:55 Відповісти
Развал совка - это шок. Люди дезориентированы и готовы голосовать за радикалов.
Под шумок, можно и непопулярные реформы делать, как например Польша в то время.
Сейчас те реформы даже в Польше не прокатили бы.
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12.10.2020 12:00 Відповісти
Яких радикалів? Ну який радикал з поета Павличка чи Драча? Чи фізика академіка Юхновського? Це типові представники інтелігенції!

Радикали це УНА-УНСО тоді були...
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12.10.2020 12:02 Відповісти
Да и то забрехали их, хотя.... "не можешь победить - возглавь".
И грамотно работают то - посеяли смятение. Хотя, вот, Тягнибок, за баблом ходил в штаб рыгов, а еще ржали с этого..... блин, Ореста Муца шо это сказал, и вот - вроде бы это и правда.
Грамотно гебня разрушает "вот это вот все".
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12.10.2020 12:11 Відповісти
А где вы их найдешь то? Посм. на Тягнибока - тупо "пар выпускают".
Мы тупо про...(и ээээ, остров Бали) страну.
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12.10.2020 12:08 Відповісти
когда получил премией Дарвина в глаз..
Человеческая тупость в поступках некоторых нардепов удивляет, они могли бы побороться за премию Дарвина, - Разумков - Цензор.НЕТ 5660
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12.10.2020 11:08 Відповісти
Базар
- Дайте ківі.
- Ти дурна, сама йому і давай.
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12.10.2020 11:10 Відповісти
***
в маршрутці:
- зупиніть дебіла!
- ой.. можна подумати ваш Порошенко лучче був!
- водій, будь ласка, біля магазину Billa зупиніть!
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12.10.2020 11:31 Відповісти
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12.10.2020 11:39 Відповісти
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12.10.2020 11:25 Відповісти
- Чем отличается "ЗЕбил" от мыслящего человека?
- Мыслящий человек сначала думает, а потом говорит, а "ЗЕбил" - сначала говорит, а потом оправдывается, потому что думать не умеет...
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12.10.2020 11:28 Відповісти
Зачем думать и оправдываться то? Просто сказать то за шо посл., ну, крайние новости - и готов.
Напор на то шо напр. наркоман ся не "вызнает" наркоманом, как и совки - им покажешь - сколько и чего имел Сралин и каковы шансы были у Вермахта = а вот это самое, а ты фощизд.
Так и тут - главное абы не Порошенко, а потом = (а ты сам виновен шо я выбрал г....но)
Примитивно, но рабочая тема.
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12.10.2020 12:16 Відповісти
Що за "потік сплутаної свідомості"?...
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12.10.2020 12:32 Відповісти
та то шоб ти задумався.
я за ДСВ.
Тупо на хл. розум - ніхто не вИзнає шо він (не) лох. просто так як і всі шо ти знаєш, совки - а вот у нас трава била вища, а шото, стояло крєпче.
Чи ти, в свої роки, не задумався шо тобі ніяка собака не скаже - я був лохом та бидлом(совки)?
Ось за що кажу. я був віруном, ну, вірив там в мужичків з пір.ями, але я не боюсь визнати шо був дурнем, вірячи в те шо "вдовбили".
А ти?
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12.10.2020 12:52 Відповісти
Знаєш, я використовую давно вже прислів"я: "Не ищи смысла в бессмысленном, иначе поведишься мозгами...". От і тут я шукать не буду... Будь здоров, ходи, не кашляй...
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12.10.2020 13:30 Відповісти
Цікаво, а розумні за них голосували? СН це гімно партєйка малороська.
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12.10.2020 11:08 Відповісти
МАлАдиє регіонали.
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12.10.2020 11:10 Відповісти
"Знаете, есть премия Дарвина… Некоторым за нее можно было бы бороться, и я боюсь, что они могли бы войти в шорт-лист"

"Премия Дарвина - виртуальная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F антипремия , ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей (при этом уже имеющим родных детей премия не присуждается) и в результате лишили себя возможности внести вклад в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4 генофонд https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE человечества , тем самым потенциально улучшив его."

Разумков угрожает коллегам?
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12.10.2020 11:09 Відповісти
От да, він би спочатку прочитав про премію Дарвіна... На неї навіть Ківа з Яременком поки не тягнуть ще!
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12.10.2020 11:10 Відповісти
Или так, или даже хуже....угрожает, что кое-кому могут яйца оторвать или лишить жизни...
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12.10.2020 11:12 Відповісти
https://twitter.com/natohawks
https://twitter.com/natohawks
https://twitter.com/natohawks


https://twitter.com/natohawks
https://twitter.com/natohawks

Львовский метрополитен

@natohawks


Ну вот и все, маски сброшены. Качура про объединение "Слуг народа" и ОПЗЖ в местных советах: "Это однозначно будет. Этого не избежать".
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12.10.2020 11:09 Відповісти
"ни в Кабинете Министров нет такого количества камер, которое есть в Верховной Радде"

Ну да, ваш идиотизм легче прятать. А почему раДДа?
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12.10.2020 11:09 Відповісти
Человеческая тупость в поступках некоторых нардепов удивляет, они могли бы побороться за премию Дарвина, - Разумков - Цензор.НЕТ 4606
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12.10.2020 11:09 Відповісти
Те що Верховна зРада ,це людський орган,то безумовно !!))
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12.10.2020 11:10 Відповісти
Человеческая тупость в поступках некоторых нардепов удивляет, они могли бы побороться за премию Дарвина, - Разумков - Цензор.НЕТ 1534
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12.10.2020 11:10 Відповісти
а кто же их в раду привел?
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12.10.2020 11:13 Відповісти
Премію Дарвіна слід дати як всій без виключення ЗЄшоблі так і їх виборцям.
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12.10.2020 11:13 Відповісти
Думаєте, всі вони стали імпотентами?
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12.10.2020 11:15 Відповісти
Згідно з умовами вручення премії Дарвіна, то вони, насправді, не заслуговують її, але своєю тупістю шкодять своєму матеріальному становищу так як і номінати премії шкодять своєму здоров'ю.
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12.10.2020 11:21 Відповісти
Количество камер в Раде ничтожно по сравнению с количеством откровенных пи@ров разного пола(в данном контексте это не оскорбление и не мат, просто констатация факта), которые в Раду просочились под видом зеленых реформаторов. Так что на камеры, особо, пенять нечего.
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12.10.2020 11:15 Відповісти
Ой і не кажи... там таких як блох на цуцику.
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12.10.2020 11:15 Відповісти
Уже 30 лет смотрю на то как они ежедневно производят себе откаты премий Дарвина
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12.10.2020 11:15 Відповісти
Веселый народ эти украинцы. Даже руководят ими юмористы, артисты, певцы. А у серьезных : политики, экономисты,производственники, военные. Скучно, девочки.
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12.10.2020 11:17 Відповісти
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12.10.2020 12:17 Відповісти
Человеческая тупость в поступках некоторых нардепов удивляет, они могли бы побороться за премию Дарвина, - Разумков - Цензор.НЕТ 595
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12.10.2020 11:18 Відповісти
Человеческая тупость в поступках некоторых нардепов удивляет, они могли бы побороться за премию Дарвина, - Разумков - Цензор.НЕТ 3033
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12.10.2020 11:24 Відповісти
І кого ж ви туди набрали???
Ви ж їх самі відбирали - не міг з'явитись ніякий весільний фотограф чи бомж у ВР, якщо би ви його не приперли туди...
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12.10.2020 11:27 Відповісти
Людська тупість у вчинках деяких нардепів дивує, вони могли б поборотися за премію Дарвіна, - Разумков - Цензор.НЕТ 277
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12.10.2020 11:27 Відповісти
Лєсоповал...
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12.10.2020 11:40 Відповісти
телектули...
судя по фейсу
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12.10.2020 13:32 Відповісти
Это вошедшие в шорт-лист премии Дарвина? многх зеленых дибилов... и дедубов... в нем недостает...
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12.10.2020 18:17 Відповісти
ну и рожи. интеллект тут не ночевал типичные морды лица имбецилов
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12.10.2020 18:32 Відповісти
Так. Це не те, що цей хитруватий прокацапський комсюк і син комсюка "разумков". Цей веде Україну під кацапів тихо, але послідовно та невідворотньо.
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12.10.2020 11:28 Відповісти
В Верховную раду 9-го созыва вошли 30 безработных.Так они должны быть марксистами-левоэсэрами, пламенными борцами за социальную справедливость,буревестниками социалистической революции. Но нет.Тише воды, ниже травы. Конверты победили. "$5 тыс. - обычным депутатам, $10 тыс. - если руководящая должность в комитете и $15 тыс. - замам главы фракции", - Скороход о зарплатах в конвертах для "Слуг народа"
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12.10.2020 11:29 Відповісти
Удивил .. Да бОльшая половина Рады объекты исследований Дарвина.
Причем кучки этих "объектов" объединяются в общую стаю, как ОПеЗЖоп и СуНы.
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12.10.2020 11:31 Відповісти
Это этот мудак заявил, что полковник кгб кучма лучший през Украины? Полудурок еще заявляет о тупости ))))))
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12.10.2020 11:31 Відповісти
Разумков вполне достоин побороться за премию Дарвина, недаром он вождь зеленосоплих
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12.10.2020 11:40 Відповісти
По словам Разумкова, Верховная Рада - это отображение украинского общества со всеми его плюсами и минусами. Источник: https://censor.net/ru/n3224307\\\\\\\\\\\\

О, так мы живем в Израиле что-ли?
Так, где мои 3тыс.?(ладно, не 4, смилуюсь уже?))
Где ПРО? Где авиация, глушащая орков после первой прилетевшей мины?
и т.д.
Че этот рыг несет то? В обществе нету таких долб...бов как в зраде
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12.10.2020 11:43 Відповісти
Хороша самокритика, може з жаху об стіни Ради повбиваєтесь.
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12.10.2020 11:43 Відповісти
премію дарвіна цьому тупаку!
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12.10.2020 11:47 Відповісти
угу....
"тупак" - миллионер, а мы.... мрем на Цензоре, ну, то есть, ненавидим "тупаков".....
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12.10.2020 12:19 Відповісти
ой, опечаточка...
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12.10.2020 12:20 Відповісти
і... продовжіть свою думку
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12.10.2020 13:36 Відповісти
есть пословица одна - если ты такой умный - где твое бабло?
у него, "тупака" - есть, а у тя? - шо у тя? Думаю шо миллионер бы тут не сидел и не постил бы коменты? А вы? Как думаешь то?
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12.10.2020 14:58 Відповісти
Значит самые умные Ахметов, Порошенко, Коломойский...?
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12.10.2020 16:17 Відповісти
Почему же?
Они могут быть вполне тупей, того кто их критикует, но критик может им показать что они тупые, напр. тем шо станет богаче их. А так - они справедливо критику скажут - ну че, умник, иди ко мне дворником, 2500 евро в месяц, а не 300 евро грузчиком как сейчас.(например)
Ну разве не так что-ли?
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12.10.2020 16:53 Відповісти
здається ви плутаєте статус з інтелектом і з цієї плутинини вже робите безглузді висновки.
гроші можуть бути отримані різними шляхами: розумом, шахрайством, бандитизмом, талантом, або навіть успадковані. вони наділяють власника статусом, але не інтелектом.
а щодо вашого питання, то я відповім: якщо ти такий багатий і розумний, спробуй хоча б вирішити задачку https://www.youtube.com/watch?v=yZyx9gHhRXM про кота
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12.10.2020 17:04 Відповісти
якщо ти такий багатий і розумний\\\\\\\\\\\

не багатий
не розумний
13хв. дивитись та ще й не по російськи, слішком тяжело, соррі.
а, ше й думати тра....
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12.10.2020 17:43 Відповісти
ну да... Богуцкая назвала Качура "тупым ботинком", а Качур подал на нее в суд... вот мне интересно, что он будет доказывать - что не тупой, или что он не ботинок, или будет доказывать, что он "острый сапог"...... Там половине фракции надо давать премию Дарвина без обсуждений....
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12.10.2020 11:50 Відповісти
Если б не человеческая тупость, то разумковые и пр. зеленские к власти не пришли бы. Так что вам, зеленым, на тупость молиться надо - это ваш Бог.
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12.10.2020 11:50 Відповісти
"Человеческая тупость в поступках некоторых нардепов удивляет, они могли бы побороться за премию Дарвина, - Разумков" - нечему удивляться. В психушках, до того как их забрали в ВР, не удивлялись.
Людська тупість у вчинках деяких нардепів дивує, вони могли б поборотися за премію Дарвіна, - Разумков - Цензор.НЕТ 3080
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12.10.2020 12:08 Відповісти
А разумкову надо выдать диплом ломбардного удава. Мы помним ,когда сидели по домам в карантин -это протолкнуло и разрешило своим ломбардам работать . Вот он -удав без маски.
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12.10.2020 12:19 Відповісти
Рада это точно оооорган ,жопа по научному.
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12.10.2020 12:45 Відповісти
Разумков - вы там все такие.
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12.10.2020 13:17 Відповісти
...сказал однопартиец
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12.10.2020 13:34 Відповісти
Выросла роза на навозной куче.
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12.10.2020 13:59 Відповісти
Пан Спикер, а как вы допустили и подписали "Закон о рынке земли", который нарушает две статьи Конституции Украины из первого раздела? А эти статьи можно менять исключительно на всеукраинском референдуме!!!
А "Закон о НБУ" вы подписали и нарушили одинадцать статей Конституции Украины!
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12.10.2020 14:51 Відповісти
мразь розумков претендент на первое место премии дарвина, конкурентов нет и не предвидится .
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12.10.2020 18:35 Відповісти
І оце керує в Україні і її майбутнім?Як можна було сконцетрувати зразу скільки кінчених нікчем в одному місці?
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13.10.2020 04:26 Відповісти
 
 