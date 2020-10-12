Людська тупість у вчинках деяких нардепів дивує, вони могли б поборотися за премію Дарвіна, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликав нардепів думати, що вони роблять і кажуть, бо на них дивиться вся країна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава парламенту заявив в інтерв'ю виданню "Гордон".

За словами Разумкова, Верховна Рада - це відображення українського суспільства з усіма його плюсами і мінусами.

"У мене достатня кількість колег, з якими ми пройшли всю виборчу кампанію. Сьогодні вони просто близькі для мене люди. Хтось загубився. З різних причин. І це теж певний життєвий урок. Сама Верховна Рада - вона може працювати, вона може об'єднуватися, попри політику, навколо важливих, стратегічних речей. І ми це з вами спостерігали і на початку нашої роботи, і пізніше", - зазначив спікер Ради.

Водночас Разумков додав, що "тупість людська" у вчинках деяких нардепів його дивує.

"Знаєте, є премія Дарвіна ... Декому за неї можна було б боротися, і я боюся, що вони могли б увійти в шорт-лист", - наголосив Разумков.

"Є вчинки, які і справді дивують. Я не раз звертався до народних депутатів, зокрема і з трибуни: в першу чергу думати, що вони роблять і кажуть, бо на них дивиться вся країна. Чому в цьому плані Верховній Раді набагато важче? Верховна Рада - найбільш відкритий державний орган. Найбільш відкритий, який може бути. Плюс ще й нашарування політики. Різної політики, різних ідеологій, різних бачень, різних меседжів. Ні в Офісі президента, ні в Кабінеті Міністрів немає такої кількості камер, яка є у Верховній Раді", - додав спікер парламенту.

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