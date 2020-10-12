Усе китайське місто Циндао з населенням в 9 млн осіб тестуватимуть після виявлення трьох заражених COVID-19

Влада китайського міста Циндао після виявлення трьох безсимптомних випадків зараження коронавірусом COVID-19 планує тестувати все місто, в якому живе близько дев'яти мільйонів.

Про це йдеться в повідомленні комісії міста з охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За активного сприяння жителів міста, тестування просувається, протягом трьох днів повністю протестуємо південний і північний райони міста, а також райони Ліцан, Лаошань і Ченьян, протягом п'яти днів перевіримо все місто, результати тестів будуть публікуватися одразу ж", - йдеться в повідомленні.

Всього в місті вже провели більш як 277 тисяч тестів.

"Після того, як в Циндао 11 жовтня виявили три безсимптомні випадки зараження коронавірусом, відразу ж почалася масштабна перевірка і тестування, для тесту на нуклеїнову кислоту вже взяли зразки у 277 968 осіб", - повідомила комісія міста з охорони здоров'я.

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Станом на 12:00 (07:00 мск) 12 жовтня в місті знайшли вже 132 людини, які близько контактували із зараженими, з них позитивний тест на нуклеїнових кислот тільки у дев'яти чосіб. Всіх централізовано відправили на карантин.