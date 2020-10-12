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Новини Коронавірус і карантин
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Усе китайське місто Циндао з населенням в 9 млн осіб тестуватимуть після виявлення трьох заражених COVID-19

Усе китайське місто Циндао з населенням в 9 млн осіб тестуватимуть після виявлення трьох заражених COVID-19

Влада китайського міста Циндао після виявлення трьох безсимптомних випадків зараження коронавірусом COVID-19 планує тестувати все місто, в якому живе близько дев'яти мільйонів.

Про це йдеться в повідомленні комісії міста з охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За активного сприяння жителів міста, тестування просувається, протягом трьох днів повністю протестуємо південний і північний райони міста, а також райони Ліцан, Лаошань і Ченьян, протягом п'яти днів перевіримо все місто, результати тестів будуть публікуватися одразу ж", - йдеться в повідомленні.

Всього в місті вже провели більш як 277 тисяч тестів.

"Після того, як в Циндао 11 жовтня виявили три безсимптомні випадки зараження коронавірусом, відразу ж почалася масштабна перевірка і тестування, для тесту на нуклеїнову кислоту вже взяли зразки у 277 968 осіб", - повідомила комісія міста з охорони здоров'я.

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Станом на 12:00 (07:00 мск) 12 жовтня в місті знайшли вже 132 людини, які близько контактували із зараженими, з них позитивний тест на нуклеїнових кислот тільки у дев'яти чосіб. Всіх централізовано відправили на карантин.

Автор: 

карантин (18172) Китай (4739) тестування (457) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Вот это масштабы... Три выявленных и 9 миллионный город пройдет за несколько дней тесты.
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12.10.2020 11:12 Відповісти
+6
Оперативно. У нас же зеленые педофилы не хотят даже тестировать тех, кто контактировал с зараженными, "Если у вас есть лишние 1500грн, то делайте тест" - то что дословно отвечают людям
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12.10.2020 11:12 Відповісти
+4
Всё-таки Китай знает большее о СOVID, чем говорит..
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12.10.2020 11:19 Відповісти
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Вот это масштабы... Три выявленных и 9 миллионный город пройдет за несколько дней тесты.
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12.10.2020 11:12 Відповісти
Оперативно. У нас же зеленые педофилы не хотят даже тестировать тех, кто контактировал с зараженными, "Если у вас есть лишние 1500грн, то делайте тест" - то что дословно отвечают людям
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12.10.2020 11:12 Відповісти
Они же уже как-то обещали весь Ухань протестировать. И шо?
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12.10.2020 11:17 Відповісти
Всё-таки Китай знает большее о СOVID, чем говорит..
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12.10.2020 11:19 Відповісти
Да уж...у киатйцев масштабы...9 млн за 5 дней...а как при этом соблюсти санитарные нормы - при таком потоке людей?
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12.10.2020 11:19 Відповісти
Коммунисты, фиг ли...ну помрут миллионы...кто там считает тех китайцев
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12.10.2020 11:23 Відповісти
Вчера начались усиленные страшилки от ВОЗ и всяких немецких ученых, а сегодня уже Китай город тестирует.
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12.10.2020 11:40 Відповісти
Я не верю коммунистическим режимам... совсем не верю
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12.10.2020 11:42 Відповісти
Та китайцы строят огромный мост раз в 150 быстрее чем у нас сраную эстакаду.
А их еще и обзывают "умники". Это как цыпленок орла бы обзывал - ты летать то и не умеешь, а я вот - 20см. от земли могу подпрыгнуть, Гиннесс, где ты, я рекорд поставил
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12.10.2020 11:33 Відповісти
Круто.
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12.10.2020 11:33 Відповісти
А зачем эта новость, показать на сколько убогая Украина с ее клоунами во главе ?
Так мы и так знаем, нужно что бы друзья на дорогах заработки, а вы все о людях да о людях
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12.10.2020 11:53 Відповісти
 
 