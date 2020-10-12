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Новини Коронавірус і карантин
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"Слуга народу" Кравчук про заяву Качури щодо закупівлі російської вакцини: Це з такої ж паралельної реальності, як наша коаліція з ОПЗЖ

Заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук прокоментувала заяву колеги по фракції Олександра Качури, який допустив ймовірність закупівлі російської вакцини проти коронавірусу, якщо буде доведена її ефективність.

Про це Кравчук сказала в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Взагалі це зараз гіпотетичний варіант, і тут немає нічого спільного з реальністю. Це не вакцина, це сироватка. Немає жодного нормального підтвердження, що вона діє. Більш того, я коли досліджувала цю тему, я читала російську пресу, яку ще можна назвати незалежною, і там навіть лікарі проти, щоб її вводити, і ніхто не хоче. Тому без якогось гарантованого підтвердження від міжнародних організацій взагалі нема про що говорити. Це приблизно з такої паралельної реальності, як наша коаліція з ОПЗЖ", - прокоментувала Кравчук.

Також читайте: Качура про об'єднання СН і ОПЗЖ у місцевих радах: "Це однозначно буде. Цього не уникнути". ВIДЕО

Раніше нардеп СН Олександр Качура заявив про те, що "якщо російська вакцина проти коронавірусу буде ефективна, ми будемо зобов'язані домовлятися і купувати". Також Качура допустив об'єднання СН і ОПЗЖ в місцевих радах: "Це однозначно буде. Цього не уникнути".

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) росія (66461) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492) Качура Олександр (170) Кравчук Євгенія (375) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+20
о, спочатку вкинули, відслідкували реакцію і почалося:
1) не так зрозуміли
2)не то мали на увазі
3) слова були вирвані з конткексту
вже все проходили....
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12.10.2020 11:34 Відповісти
+16
"Слуга народа" Кравчук о заявлении Качуры по закупке российской вакцины: Это из такой же параллельной реальности, как наша коалиция с ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 6019
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12.10.2020 11:37 Відповісти
+11
Зеленая, смердящая роса в глаза лохов.
Ваш член - медведчуковский член.

У Мін'юсті підтвердили, що "слуга народу" Качура керує підрозділом організації Медведчука
Олександр Качура є керівником відокремленого підрозділу ВГО "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір".


https://lb.ua/news/2020/03/07/451961_minyuste_podtverdili_sluga.html


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12.10.2020 11:35 Відповісти
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о, спочатку вкинули, відслідкували реакцію і почалося:
1) не так зрозуміли
2)не то мали на увазі
3) слова були вирвані з конткексту
вже все проходили....
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12.10.2020 11:34 Відповісти
Грамотно кстати. Правда на дураков рассчитано, но то таке
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12.10.2020 11:39 Відповісти
Дурнів аж 73%. Тому можна і на них зосередиться
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12.10.2020 11:45 Відповісти
"Слуга народу" Кравчук про заяву Качури щодо закупівлі російської вакцини: Це з такої ж паралельної реальності, як наша коаліція з ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8839
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12.10.2020 11:49 Відповісти
дурни те кто голосует за олигархив у которых семьи дома их счета на попечении транцнациональных корпораций и зеля с продажей земли там же . 73% не голосовали за слугу олигарха зелю, а за перемены ,но кандидат зеля обманул и такое бывает. А вот порохоботы это продажная челядь олигархата и не важно какого Фирташа, Ахметова или пороха они друг друга никогда не бросают в тюрьму только по дружески откаты гоняют друг другу по кругу
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12.10.2020 12:17 Відповісти
Ахахаха! "дурни те кто голосует за олигархив", "73% не голосовали за слугу олигарха зелю", "обманул и такое бывает" - дякую за підтвердження моїх слів про 73% дурнів
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12.10.2020 13:43 Відповісти
Юра ЛО(н)Х-транЦнациональный идиот!
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12.10.2020 16:24 Відповісти
введиде ее всем слугам урода, вот и протестируем на животных
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12.10.2020 11:34 Відповісти
Зеленая, смердящая роса в глаза лохов.
Ваш член - медведчуковский член.

У Мін'юсті підтвердили, що "слуга народу" Качура керує підрозділом організації Медведчука
Олександр Качура є керівником відокремленого підрозділу ВГО "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір".


https://lb.ua/news/2020/03/07/451961_minyuste_podtverdili_sluga.html


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12.10.2020 11:35 Відповісти
Качура - первый претендент на премию Дарвина от Разумкова.
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12.10.2020 11:36 Відповісти
В цій гімно партєйці всі номінанти на премію Дарвіна
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12.10.2020 11:41 Відповісти
Мертвечуковскую подстилку качуру демонстративно посадить на бутылку с кацапской вакциной. Пусть лечится.
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12.10.2020 11:36 Відповісти
"Слуга народа" Кравчук о заявлении Качуры по закупке российской вакцины: Это из такой же параллельной реальности, как наша коалиция с ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 6019
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12.10.2020 11:37 Відповісти
Люди повинні мати змогу самим вирішувати - якою вакциною вакцинуватись.
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12.10.2020 11:38 Відповісти
категорически правильно !

идиотов не жалко.
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12.10.2020 11:49 Відповісти
По факту голосрвание против ВСК по делу "вагнеровцев" показало, что коалиция СН+ОПЗЖ уже давно существует.
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12.10.2020 11:39 Відповісти
Качура - обычный олигофрен-любитель шария. Этож по его роже дебильно-отстраненной видно. За ним этой горе-фракции нужно постоянно подтирать.
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12.10.2020 11:45 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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12.10.2020 11:50 Відповісти
Количество денег в конвертах для зешлюх в Раде может легко преобразовать параллельную реальность в перпендикулярную.
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12.10.2020 11:52 Відповісти
Коаліція СН- ОПЗЖ існує де-факто, лишилось лише оформити де-юре !!)))
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12.10.2020 11:52 Відповісти
У-у,как же я вас неперевариваю,Зелебобские...До тошноты,до рвоты!!!
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12.10.2020 11:56 Відповісти
З вас станеться, недолугі
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12.10.2020 12:22 Відповісти
Эксперты пишут, в настоящий момент в мире есть уже 7 вакцин, которые прошли 2 стадии проверки, в том числе и российская. Это 3 западные вакцины, это 4 китайские вакцины. Причем одна из них стала первой вакциной, которая получила разрешение на массовое, но ограниченное применение: её колют китайским военным. Индия тоже запускает третью фазу одной из своих вакцин. Пока что ни одна вакцина не прошла все 3 стадии проверки. Поэтому никакая вакцина пока ещё не продаётся на мировом рынке. Не факт, что российская вакцина пройдёт 3-ю стадию проверки раньше других, если пройдет вообще.
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12.10.2020 12:48 Відповісти
"Слуга народу" Кравчук про заяву Качури щодо закупівлі російської вакцини: Це з такої ж паралельної реальності, як наша коаліція з ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9556
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12.10.2020 14:41 Відповісти
 
 