"Слуга народу" Кравчук про заяву Качури щодо закупівлі російської вакцини: Це з такої ж паралельної реальності, як наша коаліція з ОПЗЖ
Заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук прокоментувала заяву колеги по фракції Олександра Качури, який допустив ймовірність закупівлі російської вакцини проти коронавірусу, якщо буде доведена її ефективність.
Про це Кравчук сказала в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Взагалі це зараз гіпотетичний варіант, і тут немає нічого спільного з реальністю. Це не вакцина, це сироватка. Немає жодного нормального підтвердження, що вона діє. Більш того, я коли досліджувала цю тему, я читала російську пресу, яку ще можна назвати незалежною, і там навіть лікарі проти, щоб її вводити, і ніхто не хоче. Тому без якогось гарантованого підтвердження від міжнародних організацій взагалі нема про що говорити. Це приблизно з такої паралельної реальності, як наша коаліція з ОПЗЖ", - прокоментувала Кравчук.
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Раніше нардеп СН Олександр Качура заявив про те, що "якщо російська вакцина проти коронавірусу буде ефективна, ми будемо зобов'язані домовлятися і купувати". Також Качура допустив об'єднання СН і ОПЗЖ в місцевих радах: "Це однозначно буде. Цього не уникнути".
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1) не так зрозуміли
2)не то мали на увазі
3) слова були вирвані з конткексту
вже все проходили....
Ваш член - медведчуковский член.
У Мін'юсті підтвердили, що "слуга народу" Качура керує підрозділом організації Медведчука
Олександр Качура є керівником відокремленого підрозділу ВГО "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір".
https://lb.ua/news/2020/03/07/451961_minyuste_podtverdili_sluga.html
идиотов не жалко.