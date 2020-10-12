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Новини Скандали в Слузі народу
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"Слуга народу" Качура подає в суд на колегу по фракції Богуцьку через її слова про "тупий черевик"

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура подає в суд на свою колегу по партії Єлизавету Богуцьку, яка через його слова про російську вакцину обізвала його "тупим черевиком".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Подивіться на фото. Як думаєте, це адекватна людина? Коли країна щодня долає антирекорд хворих на COVID-19, Єлизавета Богуцька сміється над всіма і плює на життя та здоров‘я оточуючих. Вчора Єлизавета написала образливий пост щодо мене. Подаю позов до суду!" - йдеться в повідомленні.

Також Качура додав, що виграні в суді кошти має намір передати переселенцям з окупованого РФ Криму.

Читайте також: "Слуга народу" Богуцька про колегу Качуру: Це ж треба бути таким тупим черевиком, щоб тестувати на українцях російську вакцину

Слуга народу Качура подає в суд на колегу по фракції Богуцьку через її слова про тупий черевик 01

Автор: 

вакцина (4419) Крим (14200) росія (66461) Богуцька Ліза (66) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+41
вона правду сказала, особливо в першій частині виразу
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12.10.2020 11:53 Відповісти
+31
Зеленский назвал чувака бандитом.

Чувак подал на него за это в суд.

Суд постановил, что это личное мнение Зеленского.

Качура, суд таки установит, что ты - тупой ботинок)))
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12.10.2020 11:56 Відповісти
+30
Ботінок це інша культура, Тут більше підходить ЛАПОТЬ!
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12.10.2020 12:07 Відповісти
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К этому дятлу погоняло "тупой ботинок" прилипнет надолго ...
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15.10.2020 18:43 Відповісти
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