"Слуга народу" Качура подає в суд на колегу по фракції Богуцьку через її слова про "тупий черевик"

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура подає в суд на свою колегу по партії Єлизавету Богуцьку, яка через його слова про російську вакцину обізвала його "тупим черевиком".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Подивіться на фото. Як думаєте, це адекватна людина? Коли країна щодня долає антирекорд хворих на COVID-19, Єлизавета Богуцька сміється над всіма і плює на життя та здоров‘я оточуючих. Вчора Єлизавета написала образливий пост щодо мене. Подаю позов до суду!" - йдеться в повідомленні.

Також Качура додав, що виграні в суді кошти має намір передати переселенцям з окупованого РФ Криму.

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