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"Слуга народу" Качура подає в суд на колегу по фракції Богуцьку через її слова про "тупий черевик"
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура подає в суд на свою колегу по партії Єлизавету Богуцьку, яка через його слова про російську вакцину обізвала його "тупим черевиком".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Подивіться на фото. Як думаєте, це адекватна людина? Коли країна щодня долає антирекорд хворих на COVID-19, Єлизавета Богуцька сміється над всіма і плює на життя та здоров‘я оточуючих. Вчора Єлизавета написала образливий пост щодо мене. Подаю позов до суду!" - йдеться в повідомленні.
Також Качура додав, що виграні в суді кошти має намір передати переселенцям з окупованого РФ Криму.
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показати весь коментар15.10.2020 18:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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Чувак подал на него за это в суд.
Суд постановил, что это личное мнение Зеленского.
Качура, суд таки установит, что ты - тупой ботинок)))