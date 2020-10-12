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Новини Коронавірус і карантин
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У Черкасах не запроваджуватимуть обмеження "помаранчевої" зони. На мою думку, немає достатньої кількості хворих, - мер Бондаренко

У Черкасах не запроваджуватимуть обмеження

Міська рада Черкас не запроваджуватиме обмеження "помаранчевої" зони в місті. Рішення про внесення Черкас в "помаранчеву" зону в міськраді назвали дочасним.

Про це заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, зараз в міських лікарнях перебувають 67 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19, з яких 48 - жителі Черкас.

"Про введення "помаранчевої" зони в нашому місті - вважаю його дочасним. На мою думку, немає достатньої кількості хворих, щоб вводити "помаранчеву" зону. Крім того, багато людей, які не є жителями Черкас, лікуються в черкаських лікарнях", - сказав Бондаренко.

Він додав, що в місті поки не будуть переводити школи на дистанційне навчання і обмежувати роботу підприємств і закладів.

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"В першу чергу потрібно дати допрацювати школам в нормальному режимі і тільки потім йти на канікули. Що стосується обмеження роботи підприємств і закладів, то в першу чергу потрібно дотримуватися санітарних норм, потрібно дотримуватися засобів особистої гігієни і спокійно працювати і спокійно жити", - зазначив мер Черкас.

Нагадаємо, в оновленому списку карантинних зон Черкаси опинилися в "помаранчевої" зоні. В ній заборонена: робота хостелів, турбаз тощо (крім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій в лікарні; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, установ культури; прийом нових змін в дитячі табори; обмеження для масових заходів: одна людина на 20 кв. м і не більше 100 чоловік.

Зазначимо, на початку травня міська влада Черкас значно послабила карантин в місті без дозволу уряду. Тоді президент Володимир Зеленський назвав мера Черкас бандитом, у зв'язку з чим Анатолій Бондаренко подав в суд на президента. У підсумку Печерський районний суд Києва відмовив Бондаренку в задоволенні позову проти Зеленського.

Автор: 

карантин (18172) Черкаси (568) Бондаренко Анатолій (58) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Респект Бондаренко, уважуха, что не боится против власти идти.
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12.10.2020 12:06 Відповісти
В Харькове тоже небыло, гуляли!
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12.10.2020 12:19 Відповісти
Слова не слуги, но предводителя Черкас.
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12.10.2020 12:24 Відповісти
члена ОПГ коломойского
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12.10.2020 12:25 Відповісти
Давайте, черкащане, поднажмите! Вашему мэру "нет достаточного количества больных"
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12.10.2020 12:36 Відповісти
У Кернеса месяц назад тоже не было достаточного количества больниц...
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12.10.2020 13:32 Відповісти
...больных*
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12.10.2020 13:32 Відповісти
 
 