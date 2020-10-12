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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві виявили 196 випадків коронавірусу, померли шість осіб, - Кличко

За добу в Києві виявили 196 випадків коронавірусу, померли шість осіб, - Кличко

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 27 693.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася за минулу добу на 196 осіб. Шість випадків - летальні. Загалом від коронавірусу в Києві померли 487 осіб. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 27 693", - зазначив Кличко.

Серед захворілих 109 жінок віком від 20 до 84 років і п'ять дівчаток від 11 до 16 років. А також 68 чоловіків віком від 19 до 83 років і 14 хлопчиків від одного до 17 років. Захворіли також п'ятеро медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Видужали за минулу добу 91 особа. Загалом коронавірус побороли 9793 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Оболонському районі - 56, Дніпровському - 36, Дарницькому районі - 32 випадки.

Також читайте: Комп'ютерна томографія і рентген проводяться пацієнтові безоплатно, якщо лікар підозрює COVID-19, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) Київ (19793) Кличко Віталій (3536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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***.. "выявили" они, люди сами пришли к врачу так как почувствовали что пздц уже !!! Где бесплатное тестирование чтобы отделить больных от здоровых !!! Вон в Китайском городе нашли ТРИ человека с вирусом и власти будут тестировать ВЕСЬ город населением 9 миллионов !!!
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12.10.2020 12:20 Відповісти
После проведения якобы "реформы" Супрун скрининг в Украине организовать уже невозможно, медицина дезорганизована.
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12.10.2020 13:23 Відповісти
 
 