За добу в Києві виявили 196 випадків коронавірусу, померли шість осіб, - Кличко

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 27 693.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася за минулу добу на 196 осіб. Шість випадків - летальні. Загалом від коронавірусу в Києві померли 487 осіб. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 27 693", - зазначив Кличко.

Серед захворілих 109 жінок віком від 20 до 84 років і п'ять дівчаток від 11 до 16 років. А також 68 чоловіків віком від 19 до 83 років і 14 хлопчиків від одного до 17 років. Захворіли також п'ятеро медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Видужали за минулу добу 91 особа. Загалом коронавірус побороли 9793 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Оболонському районі - 56, Дніпровському - 36, Дарницькому районі - 32 випадки.

Також читайте: Комп'ютерна томографія і рентген проводяться пацієнтові безоплатно, якщо лікар підозрює COVID-19, - Степанов