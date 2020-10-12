У Запорізькому лабцентрі, не витримавши навантаження, зламався апарат для проведення ПЛР-досліджень, - ОДА
У Запорізькому обласному лабораторному центрі не витримало навантаження обладнання для проведення дослідження методом ПЛР.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.
Починаючи з вересня, в Запорізькому обласному лабораторному центрі щодня роблять до 1 тис. І більше досліджень.
У вірусологічній лабораторії фахівці працюють цілодобово. Відповідно, цілодобово були задіяні два прилади. Один з них не витримав такого навантаження.
Через певні технічні проблеми спостерігалося зниження обсягу досліджень на COVID-19 методом ПЛР.
Лабораторний центр отримав додатковий потужний ампліфікатор, що дозволить значно збільшити щодобову кількість досліджень на COVID-19 методом ПЛР. Крім приладу, додатково отримана тест-система та інші витратні матеріали.
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