У Запорізькому лабцентрі, не витримавши навантаження, зламався апарат для проведення ПЛР-досліджень, - ОДА

У Запорізькому обласному лабораторному центрі не витримало навантаження обладнання для проведення дослідження методом ПЛР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.

Починаючи з вересня, в Запорізькому обласному лабораторному центрі щодня роблять до 1 тис. І більше досліджень.

У вірусологічній лабораторії фахівці працюють цілодобово. Відповідно, цілодобово були задіяні два прилади. Один з них не витримав такого навантаження.

Через певні технічні проблеми спостерігалося зниження обсягу досліджень на COVID-19 методом ПЛР.

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Лабораторний центр отримав додатковий потужний ампліфікатор, що дозволить значно збільшити щодобову кількість досліджень на COVID-19 методом ПЛР. Крім приладу, додатково отримана тест-система та інші витратні матеріали.