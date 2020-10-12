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Новини Коронавірус і карантин
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У Запорізькому лабцентрі, не витримавши навантаження, зламався апарат для проведення ПЛР-досліджень, - ОДА

У Запорізькому лабцентрі, не витримавши навантаження, зламався апарат для проведення ПЛР-досліджень, - ОДА

У Запорізькому обласному лабораторному центрі не витримало навантаження обладнання для проведення дослідження методом ПЛР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.

Починаючи з вересня, в Запорізькому обласному лабораторному центрі щодня роблять до 1 тис. І більше досліджень.

У вірусологічній лабораторії фахівці працюють цілодобово. Відповідно, цілодобово були задіяні два прилади. Один з них не витримав такого навантаження.

Через певні технічні проблеми спостерігалося зниження обсягу досліджень на COVID-19 методом ПЛР.

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Лабораторний центр отримав додатковий потужний ампліфікатор, що дозволить значно збільшити щодобову кількість досліджень на COVID-19 методом ПЛР. Крім приладу, додатково отримана тест-система та інші витратні матеріали.

Автор: 

Запоріжжя (2316) карантин (18172) медицина (2144) ОДА (1631) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
В Запорожском лабцентре, не выдержав нагрузки, сломался аппарат для проведения ПЦР-исследований, - ОГА - Цензор.НЕТ 6908
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12.10.2020 12:19 Відповісти
+4
Но не нужно расстраиваться: буквально в соседнем кабинете есть частный аппарат, который не ломается и прекрасно работает, а если вдруг сломается - то его исправят за пол дня, и где всего за пару тыщ грн можно сделать точно такой же тест ПЦР
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12.10.2020 12:19 Відповісти
+3
Аппарат наверно уже старый купили
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12.10.2020 12:17 Відповісти
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Аппарат наверно уже старый купили
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12.10.2020 12:17 Відповісти
Но не нужно расстраиваться: буквально в соседнем кабинете есть частный аппарат, который не ломается и прекрасно работает, а если вдруг сломается - то его исправят за пол дня, и где всего за пару тыщ грн можно сделать точно такой же тест ПЦР
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12.10.2020 12:19 Відповісти
В Запорожском лабцентре, не выдержав нагрузки, сломался аппарат для проведения ПЦР-исследований, - ОГА - Цензор.НЕТ 6908
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12.10.2020 12:19 Відповісти
ЗЕ не лох. Лохи зебіли.
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12.10.2020 12:35 Відповісти
Сломался он уже больше недели назад. Их там два. Вроде как уже починили. Новость не первой свежести. А вот посвежее - почти все сотрудники на больничном по ковиду и по контакту с ними. А пара человек из тех кто остались, зашиваются. Результат по десять дней ждем.
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12.10.2020 12:46 Відповісти
И все равно упоротые запорожцы проголосуют за свеклу и его команду , опзж и сн.
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12.10.2020 13:23 Відповісти
Мариупольцы, те еще более дебильнее. Наверное экология влияет на мозги. Или близость дамбаса
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12.10.2020 14:16 Відповісти
Його поламав Зеленський
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12.10.2020 14:39 Відповісти
Аппараты, подобные амплификаторам, летят не из-за нагрузки, а из-за скачков напряжения в сети.
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12.10.2020 15:34 Відповісти
скоріше з-за жопорукості персоналу
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12.10.2020 17:03 Відповісти
Приборы сделаны с защитой от криворукости.
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12.10.2020 21:21 Відповісти
 
 