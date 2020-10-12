МОЗ планує відслідковувати повторні захворювання на коронавірус, - глава ЦГЗ Кузін

У Міністерстві охорони здоров'я планують відслідковувати повторні захворювання на коронавірус в Україні. Нині вже надходить інформація про повторні випадки захворювання від обласних лабораторних центрів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив виконавчий директор Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.

"Інформаційна система у нас працює і дозволяє реєструвати кожен випадок. Тому я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо зробити аналітику з повторних захворювань. Ми таку статистику не робили, але вже від обласних лабораторних центрів ми отримуємо відгуки, що такі випадки є, і вони реєструються", - сказав Кузін.

Він додав, що зараз фіксують випадки повторного захворювання раніше ніж через три місяці.

"Раніше вважалося, що такі випадки можливі лише після трьох місяців з моменту захворювання. Те, що ми бачимо зараз, - це трапляється. В невеликій кількості. І це може відбуватися навіть через місяць після основного захворювання. Однак хороша новина, що це не масове явище", - зазначив Кузін.

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