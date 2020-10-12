МОЗ планує відслідковувати повторні захворювання на коронавірус, - глава ЦГЗ Кузін
У Міністерстві охорони здоров'я планують відслідковувати повторні захворювання на коронавірус в Україні. Нині вже надходить інформація про повторні випадки захворювання від обласних лабораторних центрів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив виконавчий директор Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.
"Інформаційна система у нас працює і дозволяє реєструвати кожен випадок. Тому я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо зробити аналітику з повторних захворювань. Ми таку статистику не робили, але вже від обласних лабораторних центрів ми отримуємо відгуки, що такі випадки є, і вони реєструються", - сказав Кузін.
Він додав, що зараз фіксують випадки повторного захворювання раніше ніж через три місяці.
"Раніше вважалося, що такі випадки можливі лише після трьох місяців з моменту захворювання. Те, що ми бачимо зараз, - це трапляється. В невеликій кількості. І це може відбуватися навіть через місяць після основного захворювання. Однак хороша новина, що це не масове явище", - зазначив Кузін.
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а несколько антикоррупционных органов (которые только между собой воюют, смеша этим коррупцию) ???
це якийсь статистично-інформаційний підрозділ МОЗ, який має мабуть не тільки виконавчого директора, а і штат працівників...і при цьому напевно дублює окремі функції МОЗу, розпорошуючи кошти на рекомендації і папероперекладаня... у семи няньок дитя з ковідом (сарказм)
а що Ви мені закинете з приводу трьох чи більше антикоррупційних органів ?
(я хотів лише підтримати коммент, що в нас багато міністерств і відомств "спостерігачів" на державному забезпеченні ...)
P.S. Боротися проти корупції, скажімо, хабаря лікареві/ректорові має точно не той самий підрозділ, що розслідує мільярдні корупційні семи міністрів. (це щодо дублювання). Якщо вони дублюють свої дії, то треба змусити, щоб кожен виконував лише свої функції. Щоб "баканов" не ловив кишенькових злодіїв, бо тенденція така є, а стояв на сторожі національної безпеки.
Больница водников в Одессе - яркий пример. Заполнена едва наполовину коек для короны. Но не принимает - персонал поувольнялся. Наверное, платили по 4000 баксов, как учителям, поэтому сбежали... Зато всем остальным больницам города ни мест не хватает, ни оборудования. А в водников все пылится. Зато питары степашка и зеля вещают о своей роли в истории Украины. Суки!