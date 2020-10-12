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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ планує відслідковувати повторні захворювання на коронавірус, - глава ЦГЗ Кузін

МОЗ планує відслідковувати повторні захворювання на коронавірус, - глава ЦГЗ Кузін

У Міністерстві охорони здоров'я планують відслідковувати повторні захворювання на коронавірус в Україні. Нині вже надходить інформація про повторні випадки захворювання від обласних лабораторних центрів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив виконавчий директор Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.

"Інформаційна система у нас працює і дозволяє реєструвати кожен випадок. Тому я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо зробити аналітику з повторних захворювань. Ми таку статистику не робили, але вже від обласних лабораторних центрів ми отримуємо відгуки, що такі випадки є, і вони реєструються", - сказав Кузін.

Він додав, що зараз фіксують випадки повторного захворювання раніше ніж через три місяці.

"Раніше вважалося, що такі випадки можливі лише після трьох місяців з моменту захворювання. Те, що ми бачимо зараз, - це трапляється. В невеликій кількості. І це може відбуватися навіть через місяць після основного захворювання. Однак хороша новина, що це не масове явище", - зазначив Кузін.

Також читайте: З початком сезону грипу можемо зіткнутися з перевантаженням лабораторій, які проводять тести на COVID-19, - глава ЦГЗ Кузін

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5406) ЦГЗ (264) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Вместо того, чтоб развернуть дополнительные медицинские мощности - сплошь запреты. Запретить легче. Нет денег? Не верю. Жадность, воровство....

Больница водников в Одессе - яркий пример. Заполнена едва наполовину коек для короны. Но не принимает - персонал поувольнялся. Наверное, платили по 4000 баксов, как учителям, поэтому сбежали... Зато всем остальным больницам города ни мест не хватает, ни оборудования. А в водников все пылится. Зато питары степашка и зеля вещают о своей роли в истории Украины. Суки!
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12.10.2020 12:33 Відповісти
+2
ну чему Вы удивляетесь?
а несколько антикоррупционных органов (которые только между собой воюют, смеша этим коррупцию) ???
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12.10.2020 12:34 Відповісти
+1
Степашка и Ляшко нарываются на тюрьму своей заботой об украинцах
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12.10.2020 12:36 Відповісти
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Если есть минздрав, зачем еще ЦОЗ нужен.
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12.10.2020 12:26 Відповісти
ну чему Вы удивляетесь?
а несколько антикоррупционных органов (которые только между собой воюют, смеша этим коррупцию) ???
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12.10.2020 12:34 Відповісти
А Ви не знаєте, що ЦГЗ -- це підрозділ МОЗ?
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12.10.2020 13:06 Відповісти
і?
це якийсь статистично-інформаційний підрозділ МОЗ, який має мабуть не тільки виконавчого директора, а і штат працівників...і при цьому напевно дублює окремі функції МОЗу, розпорошуючи кошти на рекомендації і папероперекладаня... у семи няньок дитя з ковідом (сарказм)
а що Ви мені закинете з приводу трьох чи більше антикоррупційних органів ?
(я хотів лише підтримати коммент, що в нас багато міністерств і відомств "спостерігачів" на державному забезпеченні ...)
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12.10.2020 13:32 Відповісти
Я Вам нічого не закидав. Лише написав уточнення.
P.S. Боротися проти корупції, скажімо, хабаря лікареві/ректорові має точно не той самий підрозділ, що розслідує мільярдні корупційні семи міністрів. (це щодо дублювання). Якщо вони дублюють свої дії, то треба змусити, щоб кожен виконував лише свої функції. Щоб "баканов" не ловив кишенькових злодіїв, бо тенденція така є, а стояв на сторожі національної безпеки.
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12.10.2020 13:47 Відповісти
вибачте.
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12.10.2020 13:50 Відповісти
Вместо того, чтоб развернуть дополнительные медицинские мощности - сплошь запреты. Запретить легче. Нет денег? Не верю. Жадность, воровство....

Больница водников в Одессе - яркий пример. Заполнена едва наполовину коек для короны. Но не принимает - персонал поувольнялся. Наверное, платили по 4000 баксов, как учителям, поэтому сбежали... Зато всем остальным больницам города ни мест не хватает, ни оборудования. А в водников все пылится. Зато питары степашка и зеля вещают о своей роли в истории Украины. Суки!
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12.10.2020 12:33 Відповісти
Степашка и Ляшко нарываются на тюрьму своей заботой об украинцах
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12.10.2020 12:36 Відповісти
І, треба зауважити, що українці на це заслуговують Може ідіотів поменшає
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12.10.2020 13:07 Відповісти
А как же общий иммунитет который мы так усиленно набывали все ето время?
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12.10.2020 12:42 Відповісти
Скажите, зачем рвать жопу если холопы даже не хотят одевать на свои морды маски? Врачей отпустить в оплачиваемый отпуск, чтобы не заразились все и пускай будет что будет.
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12.10.2020 12:44 Відповісти
 
 