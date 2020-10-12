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Новини Коронавірус і карантин
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Столична влада рекомендує керівникам навчальних закладів розпочати осінні канікули в школах з 21 жовтня, - Кличко

Столична влада рекомендує керівникам навчальних закладів розпочати осінні канікули в школах з 21 жовтня, - Кличко

Столична влада направила рекомендації керівникам навчальних закладів про те, щоб почати осінні канікули в школах раніше - з 21 жовтня. Втім, все буде залежати від епідеміологічної ситуації в місті. В умовах її погіршення, на дистанційне навчання школярів, можливо, доведеться відправити раніше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайнової пресконференції, відповідаючи на запитання користувачів соцмереж.

"Школи сьогодні можуть розробляти окремі плани навчання. І заздалегідь планувати розклад канікул. Але. Місто вже надіслало рекомендації керівникам навчальних закладів про те, щоб розпочати осінні канікули раніше - з 21 жовтня. Запропонував таке рішення Департамент освіти і науки з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти для запобігання поширенню вірусу. А також – для створення безпечних умов проведення місцевих виборів. Адже більшість виборчих дільниці знаходяться саме в навчальних закладах. За парти, після канікул, школярі мають повернутись 29 жовтня", - повідомив Кличко.

Втім, він підкреслив, що все залежатиме від епідеміологічної ситуації в місті. Мер не виключив, що, за умов її погіршення, на дистанційне навчання школярів, можливо, доведеться відправити раніше.

Також читайте: Усім школам рекомендуватимуть піти з 15 жовтня на канікули, а вузам - на дистанційне навчання з обов'язковим виїздом студентів із гуртожитків, - Шкарлет

Наразі школи та садочки працюють за визначеним регламентом. І ситуація із захворюваністю на коронавірус у освітніх закладах поки контрольована, але динаміка – негативна.

"На сьогодні в місті закриті на карантин 4 школи - через випадки захворювання серед вчителів. Дві школи у Печерському районі, одна в Оболонському і одна у Подільському. На жаль, зростає кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів.Сьогодні на дистанційному навчанні загалом 502 класи у 188-ми школах", - наголосив Віталій Кличко.

Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 480. Хворіють і 359 педагогів.

У дитячих садочках теж спостерігається зростання захворюваності. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закрили 67 груп у 58-ми садках.

Два садочки зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 54 відсотка.

Автор: 

канікули (90) карантин (18172) Київ (19793) Кличко Віталій (3536) школа (2228) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) дистанційне навчання (134)


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ну звичайно, голосувати ж в школах будуть! А припіднесено як турбота за дітей ))
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12.10.2020 12:30 Відповісти
Это не забота Кличко об учениках и учителях.. Это "забота" о проведении выборов. ( начать каникулы на 3 дня раньше по факту установленного срока, там ведь и выходные припадают). Он ведь как Лука " Вот проснусь утром, а я не президент ( не мэр) и что мне делать.." ( и кому я на х-р нужен)
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12.10.2020 12:33 Відповісти
столичную власть пора отправить на вечный карантин... дыбилы
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12.10.2020 12:34 Відповісти
ударное дно((( рекомендовали с 15 НО выборы
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12.10.2020 12:36 Відповісти
Школи на канікули, потім на карантин, це ж самий злісний коронавірусний розсадник, зовсім не такий як ринки, супермаркети, велюри,концерти Полякової і Білик. Якби зелені так з РФ боролись, як з українською освітою, була б блискуча перемога.
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12.10.2020 12:52 Відповісти
То с 15-го, то с 21-го, определитесь там. ВУЗы на дистанционке с сегодняшнего дня, ну а школам ничего не страшно. Какого черта начинать и заканчивать каникулы среди недели? Зона уже в Киеве пооранжевела, но школы работают...
Всем плевать на ваши предложения, потому что для прекращения бардака нужна жесткая позиция, а не то что, ну давайте может так, а может не так. Вот и получайте загруженные больницы!
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12.10.2020 13:12 Відповісти
 
 