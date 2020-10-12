Столична влада рекомендує керівникам навчальних закладів розпочати осінні канікули в школах з 21 жовтня, - Кличко

Столична влада направила рекомендації керівникам навчальних закладів про те, щоб почати осінні канікули в школах раніше - з 21 жовтня. Втім, все буде залежати від епідеміологічної ситуації в місті. В умовах її погіршення, на дистанційне навчання школярів, можливо, доведеться відправити раніше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайнової пресконференції, відповідаючи на запитання користувачів соцмереж.

"Школи сьогодні можуть розробляти окремі плани навчання. І заздалегідь планувати розклад канікул. Але. Місто вже надіслало рекомендації керівникам навчальних закладів про те, щоб розпочати осінні канікули раніше - з 21 жовтня. Запропонував таке рішення Департамент освіти і науки з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти для запобігання поширенню вірусу. А також – для створення безпечних умов проведення місцевих виборів. Адже більшість виборчих дільниці знаходяться саме в навчальних закладах. За парти, після канікул, школярі мають повернутись 29 жовтня", - повідомив Кличко.

Втім, він підкреслив, що все залежатиме від епідеміологічної ситуації в місті. Мер не виключив, що, за умов її погіршення, на дистанційне навчання школярів, можливо, доведеться відправити раніше.

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Наразі школи та садочки працюють за визначеним регламентом. І ситуація із захворюваністю на коронавірус у освітніх закладах поки контрольована, але динаміка – негативна.

"На сьогодні в місті закриті на карантин 4 школи - через випадки захворювання серед вчителів. Дві школи у Печерському районі, одна в Оболонському і одна у Подільському. На жаль, зростає кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів.Сьогодні на дистанційному навчанні загалом 502 класи у 188-ми школах", - наголосив Віталій Кличко.

Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 480. Хворіють і 359 педагогів.

У дитячих садочках теж спостерігається зростання захворюваності. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закрили 67 груп у 58-ми садках.

Два садочки зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 54 відсотка.