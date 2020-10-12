Учнів у регіонах "помаранчевої" і "червоної" зони можуть перевести на дистанційне навчання, - глава ЦГЗ Кузін

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, які регіони можуть перевести на дистанційне навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив виконувач обов'язків генерального директора "Центру громадського здоров'я МОЗ України" Ігор Кузін.

"Тут ситуація буде залежати від того, в якому регіоні або районі розміщена школа, тому що сама ідеологія адаптивного карантину полягає в тому, щоб застосовувати різні підходи до різних територій", - зазначив Кузин.

Представник МОЗ зазначив, що в деяких регіонах ситуація з коронавірусом склалася таким чином, що відстежити контактних осіб дуже важко.

"Є також області, де ситуація керована або поодинокі випадки тільки. Тому в тих регіонах, які розташовані в помаранчевій або червоній зоні, там можливо будуть ставити питання про дистанційне навчання (після канікул. - Ред.)", - додав Кузін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столична влада рекомендує керівникам навчальних закладів розпочати осінні канікули в школах з 21 жовтня, - Кличко