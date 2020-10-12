У Раді хочуть заслухати Шмигаля на Годині запитань до уряду з приводу формування прожиткового мінімуму

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів визнав незадовільною роботу уряду щодо виконання рекомендацій парламентських слухань про формування прожиткового мінімуму, і пропонує заслухати прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з цього питання на найближчій Годині запитань до уряду в парламенті.

Про це сказала керівниця комітету, "слуга народу" Галина Третьякова на засіданні комітету 12 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Визнати роботу уряду незадовільною і звернутися ... до погоджувальної ради (керівників фракцій і груп. - Ред.), як тільки вона буде засідати, винести питання про формування прожиткового мінімуму на найближчу Годину запитань до уряду, щоб нам про його формування доповів прем'єр", - сказала Третьякова.

Пропозицію керівниці комітету було підтримано.

Як повідомляється, ВР ухвалила рекомендації парламентських слухань "Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні" 19 травня 2020 року.

Зокрема, пропонувалося створити міжвідомчу робочу групу для розробки вдосконалення методології визначення прожиткового мінімуму з урахуванням міжнародних стандартів і досвіду розвинених країн, з подальшим внесенням відповідного законопроєкту на розгляд Ради. Уряду також рекомендувалося здійснити заходи щодо наближення в 2020 році розміру прожиткового мінімуму до його реальної величини з урахуванням оновлення наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг.

Як зазначалося на засіданні комітету, Кабінет Міністрів не виконав ці рекомендації.

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