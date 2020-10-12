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Новини Коронавірус і карантин
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План розгортання мобільних госпіталів уже готовий, його задіють у крайньому випадку, - в.о. глави ЦГЗ Кузін

План розгортання мобільних госпіталів уже готовий, його задіють у крайньому випадку, - в.о. глави ЦГЗ Кузін

В Україні вже підготовлено план розгортання додаткових госпіталів для пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Однак вони будуть задіяні лише в крайньому випадку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив в.о. директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.

За словами Кузіна, питання розгортання мобільних госпіталів у великих приміщеннях або на площах обговорювалося ще з березня. В них могли б визначати пацієнтів з COVID-19 для подальшої госпіталізації залежно від їхнього стану.

"І в березні було ухвалено рішення, щоб це був крайній захід, коли не буде витримувати система охорони здоров'я або ліжковий фонд буде нездатний утримувати таку кількість пацієнтів. Перелік таких установ, що можуть бути пристосовані або використані, є. І є план розгортання (шпиталів, - ред.). Перелік таких установ є конкретно щодо кожного міста та кожної області, в міській чи обласній раді", - зазначив Кузін.

Він також додав, що не впевнений, що на сьогодні остаточно затверджено вимоги до мобільних госпіталів, але такі рекомендації готувалися.

"Те, що ми бачимо зараз, - поки достатньо лікарень, які ми можемо розгортати в ході другої і третьої хвилі, але відкидати таку можливість не можна", - пояснив Кузін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умовам для другого етапу пом'якшення карантину відповідають не всі області, - ЦГЗ

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5406) ЦГЗ (264) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
когда дело дойдет до развертывания выясниться что все средства ******** уже через 7 минут после этого заявления.
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12.10.2020 12:51 Відповісти
+1
а пока финансирование перенаправлено на постройку дорог к будущим местам развёртывания госпиталей.
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12.10.2020 12:53 Відповісти
+1
Їх вже давно пора було розгорнути!
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12.10.2020 12:54 Відповісти
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когда дело дойдет до развертывания выясниться что все средства ******** уже через 7 минут после этого заявления.
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12.10.2020 12:51 Відповісти
Препараты от коронавируса могли повлиять на психику Трампа - СМИ

Лекарства от коронавируса, которые принимал президент США Дональд Трамп, могли повлиять на его психическое состояние.
Об этом утверждает американская газета https://www.nytimes.com/2020/10/11/us/politics/trump-nuclear-weapons-coronavirus.html?searchResultPosition=1 The New York Times . Отмечается, что склонность президента к непредсказуемым поступкам усугубилась после болезни.
Во время лечения от COVID-19, помимо противовирусного препарата "Ремдесивир", Трамп принимал дексаметазон - стероид, который может вызывать у человека чувство эйфории, внезапные приливы энергии и даже ощущение неуязвимости.
По словам экспертов, палец президента, принимающего такие препараты, не должен касаться ядерной кнопки.
"Проблема заключается в том, что дексаметазон способен превратить человека в параноика или одержимого. Мы не знаем, сколько этого препарата ему дали. Если он посреди ночи отдаст приказ, а его никто не остановит, все будет зависеть от готовности его военного помощника не передать приказ по назначению", - заявил профессор Массачусетского технологического института Випина Наранга
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12.10.2020 12:52 Відповісти
на психіку імператора Америки вже нічого вплинути не взмозі
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12.10.2020 16:56 Відповісти
а пока финансирование перенаправлено на постройку дорог к будущим местам развёртывания госпиталей.
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12.10.2020 12:53 Відповісти
Если на прошлой неделе Украина вышла на уровень свыше 22 тыс заболевших пневмонией, а в ближайшие недели и месяцы их число будет только расти, то это означает катастрофу! Ведь на сегодня в Украине имеется только 36 тыс мест в больницах для пациентов с коронавирусом, и они уже заполнены во многих городах полностью. В общем, корономаразм закончился тем, чем он и должен был закончиться: ситуация определённо выходит из-под контроля. Забитые трупами рефрижераторы - завтрашняя реальность в Украине.. Потому что долбо@бы Зе и Ко прос@али 7 месяцев чтобы подготовить финансирование, врачей, кислород и коечный фонд… но они не сделали НИЧЕГО.. (с)
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12.10.2020 12:53 Відповісти
Да план готов и похоже он получился очень забористым .
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12.10.2020 12:54 Відповісти
Їх вже давно пора було розгорнути!
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12.10.2020 12:54 Відповісти
Є звідки взяти швидко ліжка, обладнання, лікарів???
Скоріш за все просто номери будівль проставлено й навряд чи поцікавились - чи є там вікна та дах...
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12.10.2020 13:00 Відповісти
а хіба там йшла мова про обладнання і лікарів? (це сарказм)
там... в степу... натянуть старі совєтські військові палатки з "буржуйками" для опалення і можливо старі солдатські ліжка пофарбують...а в кращому випадку підлогу якимись піддонами укладуть і фанерою зпстелять... щоб не хлюпало...і фсё! можно відрапортувати наверхи...
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12.10.2020 13:11 Відповісти
так, по поводу - "друшба крепнет!" - "23-річний син колишньої телеведучої Оксани Марченко Богдан одружився з
коханою Катериною. Гучне весілля пасинок політика та олігарха Віктора
Медведчука зіграв вчора, 10 жовтня. Серед запрошених гостей свята були
зірки першого ешелону - гурт "Время и Стекло", Вєрка Сердючка, Макс
Барських, Світлана Лобода та дует "Кролики", які потрапили в базу
"Миротворця". Разом з успішними колегами на сцену вийшов і Олег Винник". гундяевские https://procherk.info/news/7-cherkassy/86256-u-cherkasah-prosto-neba-vistupit-peremozhets-golosu-*******-2017-svjaschenik-oleksandr-klimenko попы тоже не отстают с гастролями "заради дружби та об'єднання"
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12.10.2020 13:17 Відповісти
та да...
План розгортання мобільних госпіталів уже готовий, його задіють у крайньому випадку, - в.о. глави ЦГЗ Кузін - Цензор.НЕТ 7971

...
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12.10.2020 13:33 Відповісти
та ото ж!
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12.10.2020 13:36 Відповісти
план розгортання плану вже готовий
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12.10.2020 16:54 Відповісти
 
 