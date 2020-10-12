План розгортання мобільних госпіталів уже готовий, його задіють у крайньому випадку, - в.о. глави ЦГЗ Кузін
В Україні вже підготовлено план розгортання додаткових госпіталів для пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Однак вони будуть задіяні лише в крайньому випадку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив в.о. директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.
За словами Кузіна, питання розгортання мобільних госпіталів у великих приміщеннях або на площах обговорювалося ще з березня. В них могли б визначати пацієнтів з COVID-19 для подальшої госпіталізації залежно від їхнього стану.
"І в березні було ухвалено рішення, щоб це був крайній захід, коли не буде витримувати система охорони здоров'я або ліжковий фонд буде нездатний утримувати таку кількість пацієнтів. Перелік таких установ, що можуть бути пристосовані або використані, є. І є план розгортання (шпиталів, - ред.). Перелік таких установ є конкретно щодо кожного міста та кожної області, в міській чи обласній раді", - зазначив Кузін.
Він також додав, що не впевнений, що на сьогодні остаточно затверджено вимоги до мобільних госпіталів, але такі рекомендації готувалися.
"Те, що ми бачимо зараз, - поки достатньо лікарень, які ми можемо розгортати в ході другої і третьої хвилі, але відкидати таку можливість не можна", - пояснив Кузін.
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Лекарства от коронавируса, которые принимал президент США Дональд Трамп, могли повлиять на его психическое состояние.
Об этом утверждает американская газета https://www.nytimes.com/2020/10/11/us/politics/trump-nuclear-weapons-coronavirus.html?searchResultPosition=1 The New York Times . Отмечается, что склонность президента к непредсказуемым поступкам усугубилась после болезни.
Во время лечения от COVID-19, помимо противовирусного препарата "Ремдесивир", Трамп принимал дексаметазон - стероид, который может вызывать у человека чувство эйфории, внезапные приливы энергии и даже ощущение неуязвимости.
По словам экспертов, палец президента, принимающего такие препараты, не должен касаться ядерной кнопки.
"Проблема заключается в том, что дексаметазон способен превратить человека в параноика или одержимого. Мы не знаем, сколько этого препарата ему дали. Если он посреди ночи отдаст приказ, а его никто не остановит, все будет зависеть от готовности его военного помощника не передать приказ по назначению", - заявил профессор Массачусетского технологического института Випина Наранга
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