За добу COVID-19 виявлено у 306 співробітників МВС. З початку пандемії інфікувалися 7840 осіб, померло 18. ІНФОГРАФІКА
За минулий тиждень на коронавірус захворіло 1612 працівників системи МВС, за вихідні дні зафіксовано 407 нових випадків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Департаменту комунікації МВС України.
"Сьогодні, 12 жовтня, зареєстровано за минулу добу 306 лабораторно підтверджених діагнозів COVID-19 серед правоохоронців", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що найбільшу кількість інфікованих зафіксовано в Запорізькій, Волинській областях та у м.Києві.
Всього з початку пандемії зафіксовано 7840 правоохоронців, інфікованих COVID-19, 6997 осіб одужали, 18 - померли.
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Конечно же, я верю.....
Германия к нашим .... ээээ..., ну, в погонах чувакам, еще не отправила бригаду - учиться опыту - как же так шо у них смертность повыше нашего будет?
Разве нет? Тогда такую статистику .....(тут цитата из Подревлянского).
Что они ..... ну, "говорят" то? Они там ..... ээээ, "офонаревшие"?
И так как не люблю материться(в Интернете), то это ..... они просто поехавшие и я их ..... скажем, хочу увидеть.... ну да, кое-на чем -то.
Я и не сомневался.
Менты - очень трепетные и тонкие организмы.