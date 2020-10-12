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Новини Коронавірус і карантин
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За добу COVID-19 виявлено у 306 співробітників МВС. З початку пандемії інфікувалися 7840 осіб, померло 18. ІНФОГРАФІКА

За минулий тиждень на коронавірус захворіло 1612 працівників системи МВС, за вихідні дні зафіксовано 407 нових випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Департаменту комунікації МВС України.

"Сьогодні, 12 жовтня, зареєстровано за минулу добу 306 лабораторно підтверджених діагнозів COVID-19 серед правоохоронців", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що найбільшу кількість інфікованих зафіксовано в Запорізькій, Волинській областях та у м.Києві.

Всього з початку пандемії зафіксовано 7840 правоохоронців, інфікованих COVID-19, 6997 осіб одужали, 18 - померли.

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За добу COVID-19 виявлено у 306 співробітників МВС. З початку пандемії інфікувалися 7840 осіб, померло 18 01

Автор: 

карантин (18172) МВС (3519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Если на прошлой неделе Украина вышла на уровень свыше 22 тыс заболевших пневмонией, а в ближайшие недели и месяцы их число будет только расти, то это означает катастрофу! Ведь на сегодня в Украине имеется только 36 тыс мест в больницах для пациентов с коронавирусом, и они уже заполнены во многих городах полностью. В общем, корономаразм закончился тем, чем он и должен был закончиться: ситуация определённо выходит из-под контроля. Забитые трупами рефрижераторы - завтрашняя реальность в Украине.. Потому что долбо@бы Зе и Ко прос@али 7 месяцев чтобы подготовить финансирование, врачей, кислород и коечный фонд… но они не сделали НИЧЕГО.. (с)
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12.10.2020 12:54 Відповісти
Если брать в учет статистику смертности в Украине, то "рефрижираторы" уже какой год забивают умершими от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Именно вокруг этих болезней нужно объявлять красную, оранжевую зоны опасности, создавать фонды и мобилизировать науку для поиска лечения.
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13.10.2020 04:57 Відповісти
Всего с начала пандемии зафиксировано 7840 правоохранителей, инфицированных COVID-19, 6997 человек выздоровели, 18 - умерли. Источник: https://censor.net/ru/n3224345\\\\\\\\

Конечно же, я верю.....
Германия к нашим .... ээээ..., ну, в погонах чувакам, еще не отправила бригаду - учиться опыту - как же так шо у них смертность повыше нашего будет?
Разве нет? Тогда такую статистику .....(тут цитата из Подревлянского).
Что они ..... ну, "говорят" то? Они там ..... ээээ, "офонаревшие"?
И так как не люблю материться(в Интернете), то это ..... они просто поехавшие и я их ..... скажем, хочу увидеть.... ну да, кое-на чем -то.
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12.10.2020 13:02 Відповісти
Это больше чем врачей?
Я и не сомневался.
Менты - очень трепетные и тонкие организмы.
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12.10.2020 13:48 Відповісти
 
 