Зеленський очікує підтримки з боку США незалежно від результатів президентських виборів: Я не граю в речі, які можуть вплинути на волевиявлення
Президент України Володимир Зеленський очікує, що США будуть і далі підтримувати Україну незалежно від результатів виборів президента.
"Що стосується коментарів пана Трампа, він така людина. Ми чуємо багато його коментарів з різних тем, але я знаю, що він особисто підтримує Україну. Так само я чув таке від пана Байдена - я з ним не спілкувався особисто ніколи - але я чув, він не раз говорив, що ми будемо допомагати Україні, й багато політиків Америки говорили: попри те, хто буде президентом, сам напрямок - Сполучені Штати нас підтримують", - сказав Зеленський в інтерв'ю програмі "Hard Talk" на ВВС, передає Цензор.НЕТ.
Він знову заявив, що не втручатиметься в американські вибори і пов'язані з ними питання.
"Ми зустрічалися і з представниками Сенату, і з представниками Конгресу, у нас є двопалатна підтримка України. Тому, я не граю в ті чи інші такі, знаєте, дрібні речі, які можуть вплинути як на вибори в США, так потім і на те, що відбувається в моїй країні, на відмову від військової підтримки або підтримки стратегічного партнера США, підтримки в плані санкцій політики. Тому я в це не граю, і ніколи не гратиму. Вони - окрема країна", - підкреслив Зеленський.
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Правда ВЫРОК УКРАИНЕ подписал в 0мане - .
. А счасс опять ушол в свое КЛОУНСТВО ?
Сразу виден его кумир и учитель.
Отхаркивается кровью такая поддержка.
https://pbs.twimg.com/media/EkCW00GWoAIL3i1?format=jpg&name=small
Вот если б еще наш презедент так же лаконично и четко изъяснялся... Но, увы -- "медицина тут бессильна".
це багато пояснює!
рояль, нє?
А записи Деркача кто анонсировал?
А сына Байдена через ГБР и ГПУ, кто обещал Трампу прессовать?
Байден ведь все припомнит...
Насправді, без його відома, ніяк не можна було злити з президентського архіву ті плівки Деркачу! І, можливо, не Деркачу особисто, а прямо в руки його кураторам в ФСБ!
Під час інтерв'ю для BBC британський кореспондент Стівен Сакур жорстко коментував політику Володимира Зеленського. Зокрема, він зауважив, що Зеленський не виконує власні передвиборчі обіцянки, згортає реформи, потурає олігархам, призначає на посади людей з оточення Януковича і займається переслідуванням п'ятого Президента Порошенка.
Кореспондент ВВС зокрема зауважив, що символи в політиці мають велике значення. І коли українці слухають заяви про реформи, а потім бачать призначення Олега Татарова - це означає, що Зеленський насправді несерйозно ставиться до модернізації, реформування, демократизації країни. "Один конкретний приклад. Ви призначили заступником керівника вашого президентського офісу людину, тісно пов'язану з насильством, насильством влади проти демонстрантів на Майдані в 2014 році. Ви знаєте, я маю на увазі Олега Татарова. Чому ви призначили його на одну з керівних посад у вашому офісі?", - запитав у Зе кореспондент BBC.
Журналіст BBC нагадав, що родини тих, кого вбили на Майдані сили Януковича, назвали призначення Татарова "поверненням до старої політики Януковича", вони сказали, що це своєрідне продовження проросійської політики з боку Зеленського.
Журналіст BBC зауважив, що навіть Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Борель застеріг Зеленського щодо тиску на реформаторів і заявив про "тривожні сигнали щодо готовності протистояти інтересам впливових осіб".