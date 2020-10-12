Зеленський очікує підтримки з боку США незалежно від результатів президентських виборів: Я не граю в речі, які можуть вплинути на волевиявлення

Президент України Володимир Зеленський очікує, що США будуть і далі підтримувати Україну незалежно від результатів виборів президента.

"Що стосується коментарів пана Трампа, він така людина. Ми чуємо багато його коментарів з різних тем, але я знаю, що він особисто підтримує Україну. Так само я чув таке від пана Байдена - я з ним не спілкувався особисто ніколи - але я чув, він не раз говорив, що ми будемо допомагати Україні, й багато політиків Америки говорили: попри те, хто буде президентом, сам напрямок - Сполучені Штати нас підтримують", - сказав Зеленський в інтерв'ю програмі "Hard Talk" на ВВС, передає Цензор.НЕТ.

Він знову заявив, що не втручатиметься в американські вибори і пов'язані з ними питання.

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"Ми зустрічалися і з представниками Сенату, і з представниками Конгресу, у нас є двопалатна підтримка України. Тому, я не граю в ті чи інші такі, знаєте, дрібні речі, які можуть вплинути як на вибори в США, так потім і на те, що відбувається в моїй країні, на відмову від військової підтримки або підтримки стратегічного партнера США, підтримки в плані санкцій політики. Тому я в це не граю, і ніколи не гратиму. Вони - окрема країна", - підкреслив Зеленський.