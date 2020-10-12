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Новини Вибори в США і Україна
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Зеленський очікує підтримки з боку США незалежно від результатів президентських виборів: Я не граю в речі, які можуть вплинути на волевиявлення

Зеленський очікує підтримки з боку США незалежно від результатів президентських виборів: Я не граю в речі, які можуть вплинути на волевиявлення

Президент України Володимир Зеленський очікує, що США будуть і далі підтримувати Україну незалежно від результатів виборів президента.

"Що стосується коментарів пана Трампа, він така людина. Ми чуємо багато його коментарів з різних тем, але я знаю, що він особисто підтримує Україну. Так само я чув таке від пана Байдена - я з ним не спілкувався особисто ніколи - але я чув, він не раз говорив, що ми будемо допомагати Україні, й багато політиків Америки говорили: попри те, хто буде президентом, сам напрямок - Сполучені Штати нас підтримують", - сказав Зеленський в інтерв'ю програмі "Hard Talk" на ВВС, передає Цензор.НЕТ.

Він знову заявив, що не втручатиметься в американські вибори і пов'язані з ними питання.

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"Ми зустрічалися і з представниками Сенату, і з представниками Конгресу, у нас є двопалатна підтримка України. Тому, я не граю в ті чи інші такі, знаєте, дрібні речі, які можуть вплинути як на вибори в США, так потім і на те, що відбувається в моїй країні, на відмову від військової підтримки або підтримки стратегічного партнера США, підтримки в плані санкцій політики. Тому я в це не граю, і ніколи не гратиму. Вони - окрема країна", - підкреслив Зеленський.

Автор: 

Байден Джо (2893) Зеленський Володимир (24584) США (23616) Трамп Дональд (6316)


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Топ коментарі
+7
Да забейся уже со своим :я бы конечно мог, но не буду
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12.10.2020 13:02 Відповісти
+5
Не зависимо от выборов? Ну, а от суда штата Делавэр то же ни чего не зависит? Ни у Зе ни у Бе?
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12.10.2020 13:03 Відповісти
+4
Ясна-панятна. Ти вмієш грати тільки на роялі.
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12.10.2020 13:05 Відповісти
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Да забейся уже со своим :я бы конечно мог, но не буду
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12.10.2020 13:02 Відповісти
Чоловік, що хоче , але не може, це імпотент !!! Чоловік , що може , але не хоче , це сволота !!!)))
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12.10.2020 13:07 Відповісти
Не зависимо от выборов? Ну, а от суда штата Делавэр то же ни чего не зависит? Ни у Зе ни у Бе?
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12.10.2020 13:03 Відповісти
Зеленский ожидает поддержки со стороны США независимо от результатов президентских выборов: Я не играю в вещи, которые могут повлиять на волеизъявление - Цензор.НЕТ 4688

...
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12.10.2020 13:04 Відповісти
Воно не буде втручатись , а воно на це здатне??))
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12.10.2020 13:05 Відповісти
Ясна-панятна. Ти вмієш грати тільки на роялі.
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12.10.2020 13:05 Відповісти
мне одному кажется, что у Ишака и Залдостанова один и тот же набор хромосом?
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12.10.2020 13:05 Відповісти
Ты прекрасно играл на стадионе со своим ВЫРОКОМ ..
.
Правда ВЫРОК УКРАИНЕ подписал в 0мане - .
. А счасс опять ушол в свое КЛОУНСТВО ?
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12.10.2020 13:05 Відповісти
Весь его слог, всё построение речи, как будто слизанные у *****.
Сразу виден его кумир и учитель.
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12.10.2020 13:05 Відповісти
Це схоже на манію величі !!)))
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12.10.2020 13:05 Відповісти
https://ru.slovoidilo.ua/2020/10/12/novost/politika/zelenskij-rasskazal-kakom-uslovii-gotov-ujti-posta-prezidenta Президент рассказал, при каком условии готов уйти с поста президента ,обычно так говорят ,когда не собираются, Лукашенко в 1995 г тоже что то подобное говорил, но украинский народ другой и условий не принимает.
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12.10.2020 13:06 Відповісти
Зеленский ожидает поддержки со стороны США/ Трамп до сих пор не может прийти в себя от изумления: "Импичмент за такое?" - Трамп о разговоре с Зеленским. После чего Трампу не интересна Украина - посол США Сондленд.
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12.10.2020 13:06 Відповісти
Некоторые американцы уже поддержали тебя год назад.
Отхаркивается кровью такая поддержка.

https://pbs.twimg.com/media/EkCW00GWoAIL3i1?format=jpg&name=small
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12.10.2020 13:06 Відповісти
Темнит Вован. Ничего, скоро узнаем, кого украинский уряд назначил президентом США)))
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12.10.2020 13:08 Відповісти
не повторяет ошибки Мародера, что оконфузился с Трампом, и потом платить за встречи с ним
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12.10.2020 13:08 Відповісти
Не ожидать а действовать надо ,уничтожая оккупантов а Байден придёт и поможет в этом деле .
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12.10.2020 13:11 Відповісти
Много текста. А покороче низя? Был ,дескать,легковерным и жаждал чуда ,а теперь до меня дошло,что раньше мы шли в Европу,а теперь летим ,но в жопу!
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12.10.2020 13:41 Відповісти
Спасибо! У Вас классно получается!
Вот если б еще наш презедент так же лаконично и четко изъяснялся... Но, увы -- "медицина тут бессильна".
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12.10.2020 13:56 Відповісти
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12.10.2020 13:17 Відповісти
Оце вилізла якась ерзя і, затиснувши пляшку булками, включила вангу.)))
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12.10.2020 13:17 Відповісти
але ж у якісь речі він, значить, грає!
це багато пояснює!
рояль, нє?
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12.10.2020 13:13 Відповісти
Шовононесе?
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12.10.2020 13:14 Відповісти
Татышо!!!

А записи Деркача кто анонсировал?
А сына Байдена через ГБР и ГПУ, кто обещал Трампу прессовать?

Байден ведь все припомнит...
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12.10.2020 13:23 Відповісти
Якби ж тілько воно плівки Деркача анонсувало...

Насправді, без його відома, ніяк не можна було злити з президентського архіву ті плівки Деркачу! І, можливо, не Деркачу особисто, а прямо в руки його кураторам в ФСБ!
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12.10.2020 13:34 Відповісти
Зеленський очікує підтримки з боку США незалежно від результатів президентських виборів: Я не граю в речі, які можуть вплинути на волевиявлення - Цензор.НЕТ 1529
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12.10.2020 13:40 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/features-54453711 На BBC жорстко розкритикували Зеленського за лояльність до олігархів, призначення людей Януковича і переслідування Порошенка
Під час інтерв'ю для BBC британський кореспондент Стівен Сакур жорстко коментував політику Володимира Зеленського. Зокрема, він зауважив, що Зеленський не виконує власні передвиборчі обіцянки, згортає реформи, потурає олігархам, призначає на посади людей з оточення Януковича і займається переслідуванням п'ятого Президента Порошенка.
Кореспондент ВВС зокрема зауважив, що символи в політиці мають велике значення. І коли українці слухають заяви про реформи, а потім бачать призначення Олега Татарова - це означає, що Зеленський насправді несерйозно ставиться до модернізації, реформування, демократизації країни. "Один конкретний приклад. Ви призначили заступником керівника вашого президентського офісу людину, тісно пов'язану з насильством, насильством влади проти демонстрантів на Майдані в 2014 році. Ви знаєте, я маю на увазі Олега Татарова. Чому ви призначили його на одну з керівних посад у вашому офісі?", - запитав у Зе кореспондент BBC.
Журналіст BBC нагадав, що родини тих, кого вбили на Майдані сили Януковича, назвали призначення Татарова "поверненням до старої політики Януковича", вони сказали, що це своєрідне продовження проросійської політики з боку Зеленського.
Журналіст BBC зауважив, що навіть Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Борель застеріг Зеленського щодо тиску на реформаторів і заявив про "тривожні сигнали щодо готовності протистояти інтересам впливових осіб".
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12.10.2020 14:14 Відповісти
лижи Трампу, и молись в синагоге, ибо к Байдену ты на гнилой козе не подъедешь
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12.10.2020 14:38 Відповісти
"Я не играю в вещи...." - клінінчний ідіот
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12.10.2020 15:18 Відповісти
 
 