АМКУ вимагає від "Укрзалізниці" забезпечити вантажоперевізникам ринкові умови, а не нав'язувати їм свої вагони

Антимонопольний комітет України порекомендував АТ "Укрзалізниця" забезпечити власникам вантажу вільний вибір послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом та надання їм в користування вагонів.

Про це повідомила 9 жовтня пресслужба АМКУ.

Ця рекомендація була винесена за результатами розгляду скарги Об'єднання підприємств "Укрметалургпром".

Нагадаємо: об'єднання поскаржилося на те, що "Укрзалізниця" запровадила єдиний договір про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом, в якому поєднуються послуги з перевезення вантажів і надання в користування вагонів.

"Під час проведеного розслідування АМКУ встановив, що державна залізнична компанія, використовуючи свою ринкову владу, під час пропозиції укладення зазначеного єдиного договору автоматично нав'язує замовникам умови щодо використання своїх вагонів у процесі організації перевезення вантажів", - підкреслюється в повідомленні.

Таким чином, вважає АМКУ, замовники, підписавши договір на зазначених умовах, змушені платити за використання вагонів не конкурентна ціну, яка сформувалася на ринку, а ту, що нав'язана умовами договору.

"Якщо замовники не приймають умови договору в цілому, вони взагалі позбавляються можливості отримати послуги з перевезення вантажів залізничним транспортом", - підкреслюється в повідомленні.

На думку АМКУ, такі дії "Укрзалізниці" можуть містити ознаки порушення у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку перевезення вантажів залізничним транспортом.