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Новини Коронавірус і карантин
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Пєсков назвав умови поставки Україні вакцини проти COVID-19: Київ поки не просив і не говорив, що він хоче і як він хоче

Пєсков назвав умови поставки Україні вакцини проти COVID-19: Київ поки не просив і не говорив, що він хоче і як він хоче

Умови поставки російської вакцини проти коронавірусу в Україну, якщо така поставка відбудеться, будуть залежати від запиту Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив у понеділок журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Це залежить від країни, залежить від запиту, - сказав він у відповідь на питання, чи будуть такі поставки російської вакцини Україні платними. - Україна поки не виявляла бажання і не говорила, що вона хоче і як вона хоче".

"Головне - зрозуміти, хоче цього Україна для своїх громадян чи не хоче", - додав представник Кремля.

Відповідаючи на питання про те, за яких обставин може відбутися поставка вакцини, Пєсков ще раз акцентував увагу на тому, що "обставина одна - необхідно бажання України отримати цю вакцину".

Також читайте: "Слуга народу" Богуцька про колегу Качуру: Це ж треба бути таким тупим черевиком, щоб тестувати на українцях російську вакцину

Він зауважив, що незабаром настане період масового виробництва цих медикаментів в Росії. За словами прессекретаря президента РФ, вакцини в країні достатньо, також по цій лінії ведеться співпраця і з іншими державами.

Раніше можливість поставки в Україну російської вакцини проти коронавірусу не виключив президент РФ Володимир Путін. На зустрічі 6 жовтня з головою політради Української партії "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком російський лідер зазначив, що для цього необхідний запит від офіційного Києва.

"Відразу можу сказати, що така можливість існує", - сказав Путін у відповідь на прохання Медведчука подумати про постачання вакцини "Супутник V" в Україну.

"Потрібно, щоб офіційна влада України відповідним чином сформулювала свої запити, свої потреби. Ми до цієї роботи готові, незважаючи ні на які політичні складності. Все-таки це питання чисто гуманітарного характеру, питання охорони здоров'я, питання турботи про людей, які небайдужі як Росії, так і Україні", - додав Путін.

Читайте: Якщо російська вакцина від коронавірусу буде ефективною, ми будемо зобов'язані домовлятися і купувати, - "слуга народу" Качура

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Пєсков Дмитро (1707) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+53
Запхни ту вакцину собі в сраку.
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12.10.2020 13:19 Відповісти
+26
Кроме этих никто особо и не хочет

Песков назвал условия поставки Украине вакцины от COVID-19: Киев пока не просил и не говорил, что он хочет и, как он хочет - Цензор.НЕТ 2512
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12.10.2020 13:21 Відповісти
+16
Уколите свою вакцину Жопоблоку. Вообще страх потеряли. Из Украины хотят сделать Освенцим на котором будут кремлевские Гестаповцы будут испытывать вакцины
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12.10.2020 13:24 Відповісти
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Запхни ту вакцину собі в сраку.
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12.10.2020 13:19 Відповісти
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12.10.2020 13:20 Відповісти
от русской вакцины у ватников растет вата на ладошках......
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12.10.2020 13:26 Відповісти
Москали говорят что если большие дозы ордынской вакцины использовать ректально то геморой вылечивается стопроцентно.
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12.10.2020 13:29 Відповісти
а шо!? я бы вакцинировал всех желающих, с отметкой в паспорте, лучше конечно с татушкой на лбу...
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12.10.2020 13:34 Відповісти
не-не-не. надо нею "вакцинировать" всех любителей мертвечука и руцкага мира. глядишь, и до избирательных участков не доползут.
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12.10.2020 13:44 Відповісти
На расии каждый день рекорд заразившихся и смертей, а они про какую то вакцину рассказывают!
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12.10.2020 14:10 Відповісти
Чисто бізнес, а смерди пофігу.
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12.10.2020 14:13 Відповісти
затусуйте свою вакцину себе в очко
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12.10.2020 13:19 Відповісти
у вічко через голку
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12.10.2020 13:21 Відповісти
Только не надо впихивать Украине вашу вакцину
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12.10.2020 13:19 Відповісти
надо, надо и в обмен на воду на Крым - вакцна мистическая а вода будет реальная. Ас чего инче вдруг поднимаеться все показатели заболеваемость в Украине, во так то. Сравниваем с другими странами - да, пошла вторая волна, но она меньше первой - а в Украине всё как надо, чтоб спасти жизни на бумаге, нужна виртульная вакцина и в обмен на реальную воду. План то приблизительно такой, но не факт что смогут реализовать, но заявление о - чтоб спасти хоть одного украинца, готов хоть затопить Крым водой. П осмотрим движуху.
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12.10.2020 13:41 Відповісти
ЗеДолбодятлы, вы первые на эту вакцину.
Не понимаю, зачем проводть опыты на животных, если есть москали и ЗеДолбоДятлы.
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12.10.2020 13:20 Відповісти
тестируйте на желающих слугах урода и опазажопцах.
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12.10.2020 13:20 Відповісти
Засуньте це лайно собі гузно.
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12.10.2020 13:20 Відповісти
Кроме этих никто особо и не хочет

Песков назвал условия поставки Украине вакцины от COVID-19: Киев пока не просил и не говорил, что он хочет и, как он хочет - Цензор.НЕТ 2512
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12.10.2020 13:21 Відповісти
Фото на фоне гейского флага. Их можно поздравить с созданием новой пары ??
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12.10.2020 13:23 Відповісти
так этим вакцина и не поможет, они с детства об стенку "привытые" (в голову)
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12.10.2020 13:28 Відповісти
какие идейньіе лица!!
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12.10.2020 14:00 Відповісти
Це мабуть із за вакцини Росіюшка вже тиждень щодня антирекорди ставить по захворюванню на Ковід19?
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12.10.2020 13:21 Відповісти
Яке дивне створіння )))) та кому потрібна ваша отрута?!
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12.10.2020 13:21 Відповісти
тупой валянок готов принять парашную вакцину в любой позе )
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12.10.2020 13:22 Відповісти
Спутник V, странное название. Спутник чего? Там прицепом ещё какое-то дерьмо в реципиента заливается?
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12.10.2020 13:23 Відповісти
До моїх порад не прислухаються, але!!! я б навіть думки не допускала закуповувати те зілля у "******** братьєв"
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12.10.2020 13:23 Відповісти
Вот это случай, когда премия Дарвина поможет очиститься от дураков и предателей))))
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12.10.2020 13:33 Відповісти
Вижу 3 коммента, слова вроде разные, а смысл один
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12.10.2020 13:23 Відповісти
Це вказує на богатство української мови. ))
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12.10.2020 13:29 Відповісти
Уколите свою вакцину Жопоблоку. Вообще страх потеряли. Из Украины хотят сделать Освенцим на котором будут кремлевские Гестаповцы будут испытывать вакцины
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12.10.2020 13:24 Відповісти
Условие такое-половина засрашки от этой вакцины отправляется к праотцам,и тогда Украина ее закупает,чтобы полы мыть в общественных туалетах.
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12.10.2020 13:24 Відповісти
https://greenpost.ua/ru/news/rossyjskaya-vaktsyna-protyv-covid-19-bessmyslennaya-y-besposhhadnaya-i14627 Российская вакцина против COVID-19: бессмысленная и беспощадна
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12.10.2020 13:25 Відповісти
Кацапы хотят не продать «вакцину» , а втюхать, что бы хоть кто то за неё что дал! Что бы ещё каким то странам сказать, ну вот Украина купила у нас вакцину, даже не смотря на то, что мы враги. Значит вакцина хорошая, давайте мы и вам втюхаем. Короче, учитывая репутацию кацапов, никто за эту вакцину и гроша ломаного добровольно не даст! Разве что на танках приедут ...
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12.10.2020 13:38 Відповісти
А лучше в голову
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12.10.2020 13:51 Відповісти
У США заявили , що росєйську вакцину не будуть випробовувати навіть на тваринах 🤣
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12.10.2020 13:28 Відповісти
а на ЗЕльоных амебах ?
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12.10.2020 13:29 Відповісти
зеленым амебам вкололи вакцину сразу, как их выбрали.До сих пор под кайфом.
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12.10.2020 14:58 Відповісти
якщо зроблять Союз незалежних, то вколять украм та білорусам всім. Цього прагнуть кілька партій, які вже робили ОРДЛО в 2014-му.
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12.10.2020 15:00 Відповісти
У нас знють в кожній хаті,що піськов ***** в квадраті
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12.10.2020 13:28 Відповісти
Браво!!!
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12.10.2020 13:52 Відповісти
Мертведчук хвастался, что уже привился кремлёвской вакциной... Так. посмотрите на его рожу.... Труп выглядит привлекательнее.... Сейчас мертведчук выглядит так же паскудно, как и путен или как кернес.... Гниль,одним словом....Уже Навальному укололи - никакого выздоровления я не заметил... Для офиса преЗедента такое зелье ,возможно, подойдёт.... Предателей немножко поуменьшится...
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12.10.2020 13:31 Відповісти
Так у него рыло от рождения хуже трупа
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12.10.2020 13:53 Відповісти
А що, можна.
Умови прості - не за державний кошт, лише бажаючим.


Очікуваний результат:
- зменшення поголів'я дебілів і калоборантів.
(якщо не потравляься тто не вилікуються)
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12.10.2020 13:31 Відповісти
рашка в своём амплуа, прямь как с газом - если хотите, просите а то замёрзните, потом другие поставляет и рашка - ну возьмите у нас , пожалуиста. В то же время рашка сама не газифицирована, как и с вакциной - сами падает как мухи но быдлу вакцину недаёт - 1:1 как с газом. Так газ хоть реальный а вакцина мистическая.
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12.10.2020 13:32 Відповісти
в СМИ мелькают сообщения о катастрофическом положении с ковидом в ОРДЛО и Крыму... пусть они вакцинируют хоть тех "вернувшихся в родную гавань", да по принудиловке рабов Луки и Мадуро ( россияне то не очень хотят быть подопытными кроликами).. А уж нам такого "добра" точно не нужно.. Вот блин для опыта собрать верхушку ОПЗЖопса ( начиная с Медведчука, Рабиновича, Шуфрича, Королевской и дальше по списку), человек этак тридцать ,, вколоть им двойную дозу рашен вакцины ( прилюдно) и поместить в палату с тяжелыми ковидными в обычную районную больничку недели на две.. Для чистоты эксперимента. вот и проверим помогает она или нет...
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12.10.2020 13:33 Відповісти
бояру обозвали вакцыной???)))
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12.10.2020 13:36 Відповісти
Первой в мире....🤣
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12.10.2020 13:39 Відповісти
Судячи зі статистики захворювання на ковід у кацапії (у них там щодня новий рекорд), то вакцина ця до одного місця... Ото хай москалі самі собі це лайно і колють, хай їх побочні ефекти накривають)))
P.S. Я дико ржатиму, якщо привитий мертвечук захворіє)
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12.10.2020 13:40 Відповісти
Вопрос - Почему в Кацапии есть якобы вакцина - а рост Ковида идет стабильно и неуклонно !?

и сразу даю ответ - ее любо нет(в чем есть много фактов), либо кацапо-фауне ее колят не туда ..
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12.10.2020 13:40 Відповісти
в пятку?
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12.10.2020 13:48 Відповісти
Ага, попробуй уколи, если она между раздвоенного копыта находится, а оно еще и лягается)
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12.10.2020 14:15 Відповісти
Эксперты пишут, в настоящий момент в мире есть уже 7 вакцин, которые прошли 2 стадии проверки, в том числе и российская. Это 3 западные вакцины, это 4 китайские вакцины. Причем одна из них стала первой вакциной, которая получила разрешение на массовое, но ограниченное применение: её колют китайским военным. Индия тоже запускает третью фазу одной из своих вакцин. Пока что ни одна вакцина не прошла все 3 стадии проверки. Поэтому никакая вакцина пока ещё не продаётся на мировом рынке. Не факт, что российская вакцина пройдёт 3-ю стадию проверки раньше других, если пройдет вообще.
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12.10.2020 13:42 Відповісти
В свою дурную голову пусть уколет вакцину , чтобы вакуум заполнить .
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12.10.2020 13:47 Відповісти
Там кость сплошная, как в бильярдном шаре
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12.10.2020 13:53 Відповісти
Лаптевакциной вакцинировать само Ху-ло, партию регионов в Украине, ЕС вместе с петрушей, и прочую нечисть желающую попасть в лапте мир. Нормальным Украинцам эта вакцина хуже смерти.
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12.10.2020 13:48 Відповісти
А чо Качуру з слуги урода забули? Це ж він попросив, щоб кацапо-вакцину привезли!
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12.10.2020 13:52 Відповісти
А зебіли не бажають вакцинуватися?
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12.10.2020 13:56 Відповісти
А разве для людей эта вакцина подходит?
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12.10.2020 13:51 Відповісти
Для роSSиян подходит, для людей нет
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12.10.2020 14:11 Відповісти
совсем плох...
наверное, его там давно вакцинировали ею
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12.10.2020 13:59 Відповісти
Киев хочет так, чтобы вы своей "вакциной" заквасились и передохли.
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12.10.2020 14:07 Відповісти
Україна поки не виявляла бажання і не говорила, що вона хоче і як вона хоче. Джерело: https://censor.net/ua/n3224353
Україна - ніяк.
а от зеленське готове приймати в будь-якій кількості в будь-яких позах.
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12.10.2020 14:15 Відповісти
Говорят в ОРДЛО есть проблемы с коронавирусом. Некто Килинкаров, во всяком случае, так заявляет. Почему бы Россиюшке не позаботиться о своих русскоязычных и не начать прививки вакциной "Спутник" с ОРДЛО? А мы поглядим на результаты.
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12.10.2020 15:06 Відповісти
Чтобы закупать русскую вакцину на государственном уровне, нужен спрос внутри закупающей страны. На фоне выборов президента Украины 2019 даже не возьмусь предположить % населения, который на эту вакцину согласится.
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12.10.2020 15:10 Відповісти
Да уж.Люди подменяющие анализы на Олимпиаде,хорошей вакцины не придумают
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12.10.2020 17:33 Відповісти
а може не вакцину, а структуру виготовлення віруса надайте?
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12.10.2020 18:14 Відповісти
кацапсины, не стройте из себя дурачков больше, чем вы есть на самом деле.
Зе-чмо примет в любой позе и в любом количестве.

Пєсков назвав умови поставки Україні вакцини проти COVID-19: Київ поки не просив і не говорив, що він хоче і як він хоче - Цензор.НЕТ 2914
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12.10.2020 19:10 Відповісти
 
 