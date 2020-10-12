Пєсков назвав умови поставки Україні вакцини проти COVID-19: Київ поки не просив і не говорив, що він хоче і як він хоче
Умови поставки російської вакцини проти коронавірусу в Україну, якщо така поставка відбудеться, будуть залежати від запиту Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив у понеділок журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Це залежить від країни, залежить від запиту, - сказав він у відповідь на питання, чи будуть такі поставки російської вакцини Україні платними. - Україна поки не виявляла бажання і не говорила, що вона хоче і як вона хоче".
"Головне - зрозуміти, хоче цього Україна для своїх громадян чи не хоче", - додав представник Кремля.
Відповідаючи на питання про те, за яких обставин може відбутися поставка вакцини, Пєсков ще раз акцентував увагу на тому, що "обставина одна - необхідно бажання України отримати цю вакцину".
Він зауважив, що незабаром настане період масового виробництва цих медикаментів в Росії. За словами прессекретаря президента РФ, вакцини в країні достатньо, також по цій лінії ведеться співпраця і з іншими державами.
Раніше можливість поставки в Україну російської вакцини проти коронавірусу не виключив президент РФ Володимир Путін. На зустрічі 6 жовтня з головою політради Української партії "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком російський лідер зазначив, що для цього необхідний запит від офіційного Києва.
"Відразу можу сказати, що така можливість існує", - сказав Путін у відповідь на прохання Медведчука подумати про постачання вакцини "Супутник V" в Україну.
"Потрібно, щоб офіційна влада України відповідним чином сформулювала свої запити, свої потреби. Ми до цієї роботи готові, незважаючи ні на які політичні складності. Все-таки це питання чисто гуманітарного характеру, питання охорони здоров'я, питання турботи про людей, які небайдужі як Росії, так і Україні", - додав Путін.
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Не понимаю, зачем проводть опыты на животных, если есть москали и ЗеДолбоДятлы.
Умови прості - не за державний кошт, лише бажаючим.
Очікуваний результат:
- зменшення поголів'я дебілів і калоборантів.
(якщо не потравляься тто не вилікуються)
P.S. Я дико ржатиму, якщо привитий мертвечук захворіє)
и сразу даю ответ - ее любо нет(в чем есть много фактов), либо кацапо-фауне ее колят не туда ..
наверное, его там давно вакцинировали ею
Україна - ніяк.
а от зеленське готове приймати в будь-якій кількості в будь-яких позах.
Зе-чмо примет в любой позе и в любом количестве.