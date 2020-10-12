Пєсков назвав умови поставки Україні вакцини проти COVID-19: Київ поки не просив і не говорив, що він хоче і як він хоче

Умови поставки російської вакцини проти коронавірусу в Україну, якщо така поставка відбудеться, будуть залежати від запиту Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив у понеділок журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Це залежить від країни, залежить від запиту, - сказав він у відповідь на питання, чи будуть такі поставки російської вакцини Україні платними. - Україна поки не виявляла бажання і не говорила, що вона хоче і як вона хоче".

"Головне - зрозуміти, хоче цього Україна для своїх громадян чи не хоче", - додав представник Кремля.

Відповідаючи на питання про те, за яких обставин може відбутися поставка вакцини, Пєсков ще раз акцентував увагу на тому, що "обставина одна - необхідно бажання України отримати цю вакцину".

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Він зауважив, що незабаром настане період масового виробництва цих медикаментів в Росії. За словами прессекретаря президента РФ, вакцини в країні достатньо, також по цій лінії ведеться співпраця і з іншими державами.

Раніше можливість поставки в Україну російської вакцини проти коронавірусу не виключив президент РФ Володимир Путін. На зустрічі 6 жовтня з головою політради Української партії "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком російський лідер зазначив, що для цього необхідний запит від офіційного Києва.

"Відразу можу сказати, що така можливість існує", - сказав Путін у відповідь на прохання Медведчука подумати про постачання вакцини "Супутник V" в Україну.

"Потрібно, щоб офіційна влада України відповідним чином сформулювала свої запити, свої потреби. Ми до цієї роботи готові, незважаючи ні на які політичні складності. Все-таки це питання чисто гуманітарного характеру, питання охорони здоров'я, питання турботи про людей, які небайдужі як Росії, так і Україні", - додав Путін.

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