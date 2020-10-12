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Новини Окуповані території
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Пєсков про наміри Зеленського підписати мирну угоду з Путіним: "Головне - врегулювати проблему Донбасу, проблеми Криму не існує"

Пєсков про наміри Зеленського підписати мирну угоду з Путіним:

У Кремлі прокоментували слова президента України Володимира Зеленського про можливість підписання мирної угоди з президентом Росії Володимиром Путіним, який поверне всі тимчасово окуповані території, включно з Кримом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

У відповідь на прохання прокоментувати слова Зеленського прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив: "Головне - врегулювати проблему Донбасу. Проблеми Криму не існує, і вона не може існувати в рамках відносин Росії з якимись країнами. Ви знаєте, що Росія докладала і буде далі докладати в рамках можливостей зусилля для того, щоб допомогти Україні вирішити проблему Південного Сходу".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що вірить в те, що зможе укласти мирну угоду з президентом Росії Володимиром Путіним, який поверне всі тимчасово окуповані території, включно з окупованим Росією Кримом.

Також читайте: Зміни до Конституції України, яких хоче РФ, неможливі, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24584) Крим (14201) Пєсков Дмитро (1707)


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Топ коментарі
+52
я не понимаю, почему зеленского еще не вздернули в Киеве? Открытая госизмена и капитуляция.
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12.10.2020 13:29 Відповісти
+50
ЗЕ точно дебил конченный, раз собирается с путиным что-то подписывать. С лаптеногими вообще нельзя ничего подписывать
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12.10.2020 13:29 Відповісти
+47
Пєсков про наміри Зеленського підписати мирну угоду з Путіним: "Головне - врегулювати проблему Донбасу, проблеми Криму не існує" - Цензор.НЕТ 4671
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12.10.2020 13:39 Відповісти
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В это случае Зеленскому придеться подписать договор о союзном государстве как лукашеску . И войти в таежный союз .
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13.10.2020 00:10 Відповісти
Даже письков намекает главнокомандующему - умиротворителю, что создайте Крыму, а вместе с ним и мордору проблемы, убивайте не по 40, а по 400 рашистов в день и тогда можно начинать переговоры, а янелох еще не втыкается в тему.
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13.10.2020 01:15 Відповісти
Песков даючи коротку відповідь у своєму стилі, свідомо утаємничує той факт, що на даному етапі Росія змушена буде в недалекому майбутньому вирішити давно назрілі питання земельних уступок на далекому сході, які виникли ще з часів царизму. Це повернення китайцям Примор"я, захопленого царем, Це і було основною причиною напружених радьнсько-китайськиї відносин між Мао та Хрущовим і Брежневим. Захоплюючи Примор"є Росія називала китайців прямо -жовті росіяни-брати навіки. Захоплення це було воз"єднання братніх народів. А японців цар презирливо називав макаками і захопив в них половину Сахаліну. Продаж Аляски теж відбувся в ті часи Однак Вони йому відомстили з запасом в 1905 році. Захопленні Криму і повернення України в товариство Андрофагів і має бути тією компенсацією за повернення територій. Відома в свій час рок опера, де співав Н.Краченцов, відображала експансію Росії на Тихому Океані.
Перефразовуючи слова з пісень, Пескову є необхідність навести наступний діалог: Росія - Ти меня никогда не забудеш. Україна у відповідь - Я тебя никогда не услишу.
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13.10.2020 01:45 Відповісти
японцы заберут острова шикотан итуруп кунашир,потому что они чисто москальские
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13.10.2020 13:45 Відповісти
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