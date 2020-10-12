Пєсков про наміри Зеленського підписати мирну угоду з Путіним: "Головне - врегулювати проблему Донбасу, проблеми Криму не існує"
У Кремлі прокоментували слова президента України Володимира Зеленського про можливість підписання мирної угоди з президентом Росії Володимиром Путіним, який поверне всі тимчасово окуповані території, включно з Кримом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
У відповідь на прохання прокоментувати слова Зеленського прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив: "Головне - врегулювати проблему Донбасу. Проблеми Криму не існує, і вона не може існувати в рамках відносин Росії з якимись країнами. Ви знаєте, що Росія докладала і буде далі докладати в рамках можливостей зусилля для того, щоб допомогти Україні вирішити проблему Південного Сходу".
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що вірить в те, що зможе укласти мирну угоду з президентом Росії Володимиром Путіним, який поверне всі тимчасово окуповані території, включно з окупованим Росією Кримом.
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Перефразовуючи слова з пісень, Пескову є необхідність навести наступний діалог: Росія - Ти меня никогда не забудеш. Україна у відповідь - Я тебя никогда не услишу.