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Інтерпол припинив доступ до інформації про екссуддю Чауса. В Україні розшук не припинявся, - Нацполіція

Інтерпол припинив доступ до інформації про екссуддю Чауса. В Україні розшук не припинявся, - Нацполіція

Українські правоохоронці не знімали з розшуку суддю-втікача Миколу Чауса.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в засобах масової інформації з'явилося повідомлення про те, що Інтерпол зняв з міжнародного розшуку Миколу Чауса.

За інформацією Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва, повідомляємо: 17 cічня 2020 екссуддя звернувся до Комісії з контролю файлів Інтерполу (незалежного органу Інтерполу, створеного для розгляду звернень осіб, які оскаржують розшук або інші дії з використанням системи Інтерполу) з клопотанням про припинення розшуку. Відповідно до внутрішніх процедур оскарження рішень Інтерполу, на час розгляду звернення Комісія з 18 вересня 2020 тимчасово призупинила доступ до інформації про розшук Миколи Чауса", - йдеться в повідомленні.

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У МВС додали, що українські правоохоронці не припиняли розшук екссудді Чауса. Інформація про оголошення його в розшук на офіційному вебсайті Міністерства внутрішніх справ України знаходиться за посиланням.

Нагадаємо, Інтерпол оголосив суддю-утікача Чауса в розшук три роки тому.

9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабара в розмірі $ 150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

Автор: 

Інтерпол (376) Нацполіція (15325) розшук (657) Чаус Микола (327)


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Збрехали як завжди
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12.10.2020 13:46 Відповісти
Занести мало, нужно из кабинета венедиктовой проверить в реестре, а Интерпол уже автоматически закроет...
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12.10.2020 13:49 Відповісти
А как еще надо поступать с крысами, сливающими информацию преступникам?
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12.10.2020 14:06 Відповісти
Чаус наверное пошёл у Зеленского на повышение, а мы по-прежнему Интерполу 2 пачки фаберже морочим.
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12.10.2020 15:14 Відповісти
Зеленский гнида
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12.10.2020 16:20 Відповісти
Інтерпол припинив доступ до інформації про екссуддю Чауса. В Україні розшук не припинявся, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9299
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12.10.2020 16:46 Відповісти
просто нет слов. и какая мразь судейская после этого будет судить по закону и не брать взятки? твори что хочешь и тебе ничего не будет ,так считают судейские мрази.
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12.10.2020 16:54 Відповісти
Чергова перемога зебілоїдів!
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12.10.2020 17:25 Відповісти
 
 