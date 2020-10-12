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Новини Підписання асоціації з ЄС
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У Європарламенті стартувало обговорення доповіді щодо імплементації Угоди про асоціацію: Ми уважно слідкуємо за всіма подіями в Україні

У Європарламенті стартувало обговорення доповіді щодо імплементації Угоди про асоціацію: Ми уважно слідкуємо за всіма подіями в Україні

Європейський Союз послідовно підтримує демократичний розвиток України і реформи, зокрема в боротьбі з корупцією, але їхній успіх безпосередньо залежить від правової реформи і від незалежності судової системи в Україні.

Про це в понеділок, 12 жовтня, під час слухань у комітеті Європарламенту із закордонних справ доповіді щодо імплементації Угоди про асоціацію між ЄС і Україною заявив глава цієї парламентської структури Девід Макалістер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Доповідь є нагодою продемонструвати нашим українським друзям, що ми уважно слідкуємо за всіма подіями в їхній країні, і ми будемо продовжувати робити це у майбутньому, особливо стосовно деолігархізації, реформ судової системи, децентралізації, а також боротьби з корупцією, яка не може бути успішною за відсутності потужних зобов’язань щодо забезпечення незалежності судових та правових інституцій", - зауважив Девід Макалістер.

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Він наголосив, що Європейський Парламент завжди підтримував європейські прагнення України та послідовно виступав за розвиток тісніших відносин з Україною, як і з іншими асоційованими країнами.

"Я радий зауважити, що Україна зробила суттєвий прогрес у реформах протягом кількох минулих років. Разом з цим, потенціал Угоди про асоціацію все ще лише чекає на повну реалізацію. Ми хотіли б бачити, що Україна надалі прискорює зусилля у цьому вимірі", - наголосив голова Комітету Європарламенту із закордонних справ.

Як повідомлялося, доповідь щодо імплементації Угоди про асоціацію між ЄС і Україною підготував представник політичної групи Європейської Народної Партії Міхаель Галер. Документ має бути затверджений голосуванням у межах комітету закордонних справ Європарламенту 9 листопада, та винесений на розгляд пленарного засідання Європарламенту у грудні поточного року.

Автор: 

асоціація (408) євроінтеграція (506) Європарламент (1056) Євросоюз (13785) Макалістер (6)


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Да ничего Украина не сделала, медведчук, портнов , Бойко гуляют на свободе !
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12.10.2020 13:41 Відповісти
Ну вот забрать безвиз пусть любители ЗЕлёнки и жопоблоковцы отдыхают на Солнечной Колыме!
Колыма Колыма Колыма от тебя я без ума!
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12.10.2020 13:58 Відповісти
Бойко из них самый нормальный (с обслуживающим персоналом разговаривает по-украински, сам видел), вышки украл, с кем не бывает, вы бы не украли в то время? а так Украину любит, в отличие от портянки и мертвечука
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12.10.2020 14:34 Відповісти
Главное на сейчас:
1. Пороха выписали из больницы
2. Сумма поправок к бюджету превосходит сам бюджет в два раза.
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12.10.2020 13:47 Відповісти
Так это не проблема для клоунов - бабки напечатают.
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12.10.2020 13:58 Відповісти
Україна навмисне не виконує https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_002-06#Text директиву 2006/126/ЄС від 20 грудня 2006 року про посвідчення водія і https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_041#Text Віденську конвенцію про дорожній рух (Додаток 6):
Категорія C - маса понад 3,5 тон, А НЕ 7,5 тон як у постанові https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/340-93-%D0%BF#Text Кабміну України № 340 Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія.
Категорія D - автобуси від 8 місць, А НЕ від 16.
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12.10.2020 15:15 Відповісти
 
 